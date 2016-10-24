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السجن ومنع من السفر لمواطن “تدعشن” وغرد بكتابات تهديد وقذف الآخرين بالزندقة

24 أكتوبر, 2016 , 9:19 ص
السجن ومنع من السفر لمواطن “تدعشن” وغرد بكتابات تهديد وقذف الآخرين بالزندقة
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صحيفة المرصد: أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن 42 شهراً لتأييده تنظيم “داعش” الإرهابي، وكتابة تغريدات تحريضية ضد أحد الأشخاص، واتهامه بالزندقة وتهديده بالقتل.

وأثبتت المحكمة إدانة المتهم بتأييده تنظيم داعش الإرهابي إثر متابعته لمعرفات مؤيدة للتنظيم في العراق وسورية، وتأثره بما يطرح فيها وقيامه بإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والحياة الخاصة من خلال إنشاء حساب في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضحت المحكمة، أن المتهم شارك في كتابة تغريدتين تتضمنان تهديد أحد الأشخاص بعد اتهامه بالزندقة، وكتابة وسم يحث على قتله تخويفاً له، إضافة إلى عدم إبلاغه عن تلقي اتصال من أحد معارفه طالباً اللحاق به في سورية للمشاركة في القتال بعد رفض المدعى عليه ذلك الطلب.

وقررت المحكمة تعزيره على ما ثبت في حقه بسجنه مدة ثلاث سنوات ونصف اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها ستة أشهر استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية والباقي من المدة وفقاً للأمر الملكي المشار إليه.

كما قررت المحكمة إغلاق معرف المدعى عليه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط والمستخدم في الجريمة استناداً إلى المادة 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. يشار إلى أن المحاكم الجزائية متخصصة بالنظر في إصدار الأحكام على المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، حيث أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية عديدا من الأحكام القضائية ضدهم.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 10:09 ص

    هل نقر بخارجية داعش و القاعدة ؟!

    (( تأخون سروقطبيا )) ثم (( تقوعد )) ف (( تدعشن )) مدخل بسيط لكي نقر (( بخارجيتهم ))
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  2. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 10:07 ص

    هل نقر بخارجية داعش و القاعدة ؟!

    أن نقر بذلك فقد أمسكنا طرف الخيط
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  3. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 10:04 ص
    عدد التعليقات:14787

    قلم الحقيقه

    يجب ايقاف هذا القاضي الذي أصدر مثل هذا الحكم ومراجعة توجهاته والتحقيق معه وطيف سمح لنفسه ان يصدر حكم مهزلة مثل الذي أصدره ضد داعشي ارهابي عدو الحكومة
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  4. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 10:01 ص
    عدد التعليقات:14787

    قلم الحقيقه

    3سنوات فقط حكم ضد داعشي مؤيد لتنظيم الدواعش الارهابيين في كل من سوريا والعراق اضافة لتغريداته المناصرة لهم.حكم مهزلة مابعدها من مهزلة وهوأقرب للبراءة.
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  5. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 9:55 ص
    عدد التعليقات:14787

    قلم الحقيقه

    ماهذه الأحكام المهازل التي تصدر ضد الارهابيين الدواعش؟؟؟؟؟.ماذا يجري في محاكمنا الشرعية وقضاتها الذين يصدرون أحكام الرأفة والرحمة للدواعش المعادين؟؟؟.
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  6. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 9:49 ص
    عدد التعليقات:14787

    قلم الحقيقه

    أخونجي داعشي ارهابي وهذا الحكم الهزلي يصدر عليه.كل تهمة عليه يستحق فيها قطع رأسه فورآ دون تردد.وهذا القاضي يعطيه حكم دلع في دلع و***
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  7. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 9:44 ص

    رحمه

    مغفلين متخفين عندنا وكأنهم لن يصلهم الامن السعودي البطل
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  8. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 9:43 ص

    دولتنا حفظها الله عطوفة ورحيمه حتي مع خوارج اﻷمة اﻹخونج والدواعش والروافض مع أن الحكم خفيف ويجب أن ينفوا من الوطن لئﻻ يعدون غيرهم بمرضهم
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  9. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 9:42 ص

    رحمه

    من قال كل البشريه ارتدت عن الاسلام هو من انشا هذا الفكر
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  10. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 9:42 ص
    عدد التعليقات:14787

    قلم الحقيقه

    كلفتم على حالكم بمثل هذا الحكم الهزلي الفضيحة .3 سنوات ونصف فقط حكم بالسجن اضافة لمنعه من السفر 5 سنوات.يجب التحقق من الذين يصدرون مثل هذه الأحكام.
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  11. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 9:36 ص

    رحمه

    الاخوانجي تعرفه من دعائه على الحاكم ك الخبيث ****
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  12. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 9:35 ص

    رحمه

    الاخوان المنافقين هم الموليدن لهذا الفكر الداعشي الذي اصبح بالفعل يحمل السلاح وعلي قطع دابرهم واستأصالهم
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  13. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 9:34 ص

    رحمه

    قتلوا الصحابه قتلوا الخباب بن الارت جهال فارقوا الكتاب والسنه ولم يؤخذ العلم من كبار العلماء
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  14. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 9:33 ص

    رحمه

    ذو الخويصر ومن الخوارج القعده يحرض على الحاكم ويبدا الطعن فيه ليظهر الامر بالمعروف للناس ليستميهم هذا الخروج بالقول ويجب ان يحاكم كالخارج بالفعل
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