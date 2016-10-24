محلات صرافة سعودية توقف التعامل مع الجنيه المصري

صحيفة المرصد: أكدت صحيفة محلية إيقاف عدد من أصحاب محلات الصرافة السعوديين التعامل بالجنيه المصري، مرجعين ذلك إلى عدم استقرار أسعار الصرف، وتذبذب السياسات النقدية، مبدين قلقهم حيال النقص الحاد الذي شهده سعر الجنيه أمام العملات الأخرى، لم تعلن البنوك السعودية حتى نهاية دوام أمس (الأحد) أيا من هذه الإجراءات كما تواترت الأنباء، منتظرة قرارا رسميا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لاتخاذ مثل هذه الخطوة بحسب مصادر مصرفية وفقا لعكاظ.
وبحسب الصحيفة فقد شهدت أسواق الصرافة تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه في صرافات المملكة، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه، متوقعين أن تشهد الأيام القليلة القادمة انخفاضا جديدا في سعر الجنيه.
تعليقات ( 27 )
العلم نورياجاهل هذا في زمان النبي موسى كيف تأول الايات بكيفك تفسير الايات يكون في سياق الجملة
العلم نورياجاهل هذا في زمان النبي موسى كيف تأول الايات بكيفك تفسير الايات يكون في سياق الجملة
انوسوتعليق أن مصر ليست آمنة اقول لأخي قد حفظها اللة وقال ادخلوها بسلام آمنين هل يكفي أم لا حفظ اللة أرض الكنانة أرض الانبياء
انوسياعرب أعلمو أن الحرب موجهة للتقسيم أم العملة وغيرها فأقول لكم تذكر الحبيب ولابن آدم لقيمات يقمن صلبة يجب الاتحاد وليس للفرقة والسب والإهانة نحن مع مصر
كيفالله المستعان
انوسللعلم أن الجنية والريال وجميع العملات العربية خارج سلة العملات الدولية يعني مفيش جديد الحرب الاقتصادية والإشاعات اللهم ثبتنا واحفظ أرض الكنانة تحيا مص
انوسحفظ اللة أرض الكنانة أرض الأنبياء فيها كلم اللة موسي وفية تزوج سيدنا إبراهيم وفية أوصي الرسول الكريم بأهل مصر مصر لن تركع إلا للة وحدة وفية هزم التتار
انوسالحرب علي مصر شديدة الغرب وضع الإخوان في حكم مصر للتقسيم الدولة ولم يفلح ثم حرب اقتصادية وحرب الإشاعات ولن يفلح لأن مصر كنانة اللة من رمها بسوء قصمه ا
انوسللعلم أن الجنية والريال وجميع العملات العربية خارج سلة العملات الدولية يعني مفيش جديد الحرب الاقتصادية والإشاعات اللهم ثبتنا واحفظ أرض الكنانة تحيا مص
عبدالله التميميافضل قرار فلا عمله مستقرة ولا امن وامان في مصر وانتبهو لا تروحو لمصر ترى الحرميه والخطف شغال في السياح ..... كان الله في عون الشرفاء في مصر
ليهوش ريالين سعره الان 4.15 ريال ولسه حينزل كمان وكمان وكمان وحيرتفع وقت ما تنزل الأحرار في 11/11 باي سي السيسي . المهم لا يحطوك مع الرئيس مرسي العياط
اطياف راحلةام بدر ... لا تظلمي جميع المصريين , السيسي لا يمثل إلا نفسة ومجموعة قليلة من المصريين ..
اطياف راحلة11 ... مع اني ما فهمت شي من كلامك . لكن المواقف السياسية هي الي تحدد طبيعة علاقتنا مع اي دولة سوائا اقتصادية او عسكرية ..
سداحجميع المصريين يبكون ويعضون أصابعهم ندماً على حسني مبارك ويلعنون الثورة وما أتى من بعدها 😢
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
ام بدرعساهم من ذا الحال واردى
يالطيفهل حين بيتركون المتسبب الرئيسي الي هو سياسة سسو السيسي ويذهبون المن تاحفظ على عملتها لانبيع العلاقات لاكن من نسف العلاقات هذا مصيرة وخل التومان )ينفعك
هوا فيه ايهاللهم لا شماته دمرو مصر مع ان ارض مصر ومصادر ثرواتها غنيه جدا ..والله حرام تضيع بلدان يسبب اشخاص معدودين على الاصابع
محقنريد محلل اقتصادي يفهمنا ايش الموضوع الأمر الآخر هل سيؤثر هذا على بقاء المصريين هنا أم أنه سيؤثر على حوالاتهم بشكل مباشر ومن ثم يعودو إلى بلدهم فهمونا
مصممعشره بريال -- عشره بريال ...... لحق لحق
جبار الخواطرماذا فعلت أيها السيسي !!! من أي كوكب أتيت !!!
اطياف راحلةانسان ... يا ابني ليس كل ما تعرفة تستطيع التكلم بة .. وبشرك ان ما سفرو المصريين بحق .. اولها منح صرف عملتهم واخرها ترحيل مواطنيهم من عندنا ..
اطياف راحلةانسان .. ازمة الجنية قاربت على سنة . ومنع تداول الجنية المصري صار بعد موقف مصر مع الروس وسوريا .
ابو حمدراح فيها السيسي هذي نهايه ***ان شاء الله يصبح الخميس جنيه بريال سعودي
انسانأطياف راحله @@@@ شكلك ماتعرف بالأسواق المالية شيء الخبر يقولك سعر الصرف وش دخل قيمة الجنيه بتغير سياسة مصر مع السعودية
اطياف راحلةالي صار ان سياسة مصر تغيرت . ما فية داعي للتبرير بخصوص صرف الجنية . ورا ما تقولون تصويت مصر مع الروس هو السبب ..