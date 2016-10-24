محلات صرافة سعودية توقف التعامل مع الجنيه المصري

صحيفة المرصد: أكدت صحيفة محلية إيقاف عدد من أصحاب محلات الصرافة السعوديين التعامل بالجنيه المصري، مرجعين ذلك إلى عدم استقرار أسعار الصرف، وتذبذب السياسات النقدية، مبدين قلقهم حيال النقص الحاد الذي شهده سعر الجنيه أمام العملات الأخرى، لم تعلن البنوك السعودية حتى نهاية دوام أمس (الأحد) أيا من هذه الإجراءات كما تواترت الأنباء، منتظرة قرارا رسميا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لاتخاذ مثل هذه الخطوة بحسب مصادر مصرفية وفقا لعكاظ.

وبحسب الصحيفة فقد شهدت أسواق الصرافة تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه في صرافات المملكة، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه، متوقعين أن تشهد الأيام القليلة القادمة انخفاضا جديدا في سعر الجنيه.