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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

24 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين
  • 1٬243
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1

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

2

الجزيرة-طلال الشعشاع

3

الجزيرة-عبد الله المرزوق

4

الجزيرة-سعود الماضي

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-مفرح الزيادي

7

الجزيرة-منال محمد

9

الجزيرة-محمود الهمزاني

10

الرياض-ربيع

11

الرياض-عبد السلام الهليل

12

الرياض-كاريكاتير

13

الوطن-خالد

14

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الله يعين
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  2. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وصباحك اخي الجوفي سعاده وفرح يارب...
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  3. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 ياحظ من عندهم هامور يستلفون منه عند الحاجة .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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  4. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    المَاضِي مَاتّ، وَ القَادم قَد كُتبّ، وَ الذِي رَحلْ لَن يَعُود، فَقط إبتَسم وَقُلْ الحَمدُ لله.👍
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  5. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص
    عدد التعليقات:568

    الجوفي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بالخيرات والمسرات .............
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  6. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 11:49 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    لا تفسدي أنوثتك بالشتائم ، و السلوك الرخيص بحجة الحريه ، الحريه هي أن تكوني أرقى دائماً .!🕊
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  7. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    الله يسعد صباحك اخي الحرمان بكل ماتحب وترضى...
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  8. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 11:45 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فاتذكر قدرة الله عليك ..!✨
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  9. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    بعض الأشخاص مثل الكُتب ، قد يكون العنوان جذاب ولكن المحتوى لا يستحق القراءه.!✋🏻✨
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  10. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص
    عدد التعليقات:7579

    الحرمان

    ت15 صبحك الله بالخي. ملعقه سكر البعض يقول بدون سكر اذا تعودت عليه راح تبطل سكر وانا اقول اما اشرب حالي وزين ولا جنب مرارته البعض استئلف علي المراره
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  11. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص
    عدد التعليقات:568

    الجوفي

    كاريكاتير الربيع مبالغ فيه اكثر من اللازم وجهة نظر !
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  12. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    اللُهم صَلِّ وسًلم وباركً عٍلٌى نبينا مْحمًدِ ﷺ عدد ماذگرٍهُ آلُذآگرٍۆن وغفَلُ عٍنْ ذگرٍه آلُغآفَلُۆن💗🍃...
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  13. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    آحشم حشيم ﻵحشمته تحشم... وآحقر حقير ﻵحقرته تعلم... ٰ وآسفه سفيه ﻵ سفهته تجهم ....وانصح نصوحٍ لانصحته تفهم....
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  14. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    خمس قوانين للسعادة : لا تكره لا تقلق كن بسيطاً أعطي اكثر توقع اقل ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    الحياة جميلة ، لما نتعلم أن نرى الخير في كل شيء بدلاً من رؤية العيوب ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  16. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    ممكن تكون إنسان لطيف لِوقت طويل ومحد ينتبه لك لكن بمجرد ما تغلط الحي والميت يلتفت لك ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 11:13 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    ملعقة من سكر تغير بها مذاق الشاي وكلمة طيبة تغير بها نظرة الآخرين عنك ﺇﺫﺍ ﮔﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ يجذب ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ، فبالآخﻵق آيضآ نملك ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ...
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  18. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏يقـولون مابــه نار شبت، بلا دخان// وأنا أقول نار الكـره والحقـد والنمه*** ✨ ٰيقولون ويش تقول لوصار لك عدوان// وأنا أقول معناها على الدرب للقمه**
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  19. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص

    إلا حسيبك الله ...يالمنتصر بالله خليك في أبك أبك أبك!
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  20. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    اسعد الله صباحكم بكل خير...
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  21. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص
    عدد التعليقات:6068

    سـارونھَہّ

    الأدمي ، مآ يرفعه غير : عقله ... و يبآن قدره من : ( كلامٍ يقوله ) ...الكل يمشي حسب [ ذوقه و أصله ] ...و الشخص يظهر معدنه من : فعوله !
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  22. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص

    إحترموا مشاعر بعضكم بعضاً ولاتسيئوا لبعضكم كونوا أخوة ناصحين ناقدين نقداً هادفاً بناءً؛وطرح مواضيع هادفة مفيدة للعقول نيرةٍ والله من وراء القصد
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  23. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص
    عدد التعليقات:5512

    المنتصر بالله

    حسيبك الله توك صغير على فن الشعر
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  24. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    الحرمان في كاريكاتير الامس لم أحددك أنت بالأسم؛ كلامي كان بشكل عام لكل المعلقين والمعلقات؛أحترموا آراء الآخرين؛إلا ماكان فيه بذائة لسان أوكلام سيّء
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  25. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص
    عدد التعليقات:5512

    المنتصر بالله

    حسيبك الله// قصيدك مكسر تحتاج حصه تدريس كيف أقدر اساعدك على خط الشعر وفنه ليت ترتب لي موعد اقابلك ونتدارس مع بعض الشيلات أحب القمر لأن القمر يظهر منه
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  26. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏لآجاتك الحكمه من لسان شايب // خذها وسكر بالحشآ دونهآ آلبآب *** ✨ مرت به الدنيآ وشاف العجايب،،// وجمع بقلبه من تجاريبهآ كتاب ***👌
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  27. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    حسيبك الله❇❇❇

    ‏للذّنب في وسط الصدر وزن وثقل..// أخذ الحكي منّي وأناحكيي ثمين.. *** ✨ لا من دعاك إبليس .. للزّلات قل..: // ( إني أخاف الله رب العالمين ).. ***
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  28. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:7579

    الحرمان

    الشنب طالع به شيبات شقر علي بياض رايكم اصبغ ولا اشقر البني حلال عيرتني بالشيب وهو وقارو 💃ليتها عيرتني بما هو عارووووو تعيرني عجب بالشيب ليلي
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  29. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    SAMIR

    والله ياليت
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  30. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 10:44 ص

    SAMIR

    احسن
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  31. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص
    عدد التعليقات:7579

    الحرمان

    🌺🌸🌷🌹💐صباح الورد والكادي 🕸
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