شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الإثنين

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تعليقات ( 31 )
💇💇 ريما Rima 💇💇الله يعين
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّوعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وصباحك اخي الجوفي سعاده وفرح يارب...
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 ياحظ من عندهم هامور يستلفون منه عند الحاجة .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّالمَاضِي مَاتّ، وَ القَادم قَد كُتبّ، وَ الذِي رَحلْ لَن يَعُود، فَقط إبتَسم وَقُلْ الحَمدُ لله.👍
عدد التعليقات:568
الجوفيالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله صباحكم وجميع اوقاتكم بالخيرات والمسرات .............
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّلا تفسدي أنوثتك بالشتائم ، و السلوك الرخيص بحجة الحريه ، الحريه هي أن تكوني أرقى دائماً .!🕊
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّالله يسعد صباحك اخي الحرمان بكل ماتحب وترضى...
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّاذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فاتذكر قدرة الله عليك ..!✨
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّبعض الأشخاص مثل الكُتب ، قد يكون العنوان جذاب ولكن المحتوى لا يستحق القراءه.!✋🏻✨
عدد التعليقات:7579
الحرمانت15 صبحك الله بالخي. ملعقه سكر البعض يقول بدون سكر اذا تعودت عليه راح تبطل سكر وانا اقول اما اشرب حالي وزين ولا جنب مرارته البعض استئلف علي المراره
عدد التعليقات:568
الجوفيكاريكاتير الربيع مبالغ فيه اكثر من اللازم وجهة نظر !
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّاللُهم صَلِّ وسًلم وباركً عٍلٌى نبينا مْحمًدِ ﷺ عدد ماذگرٍهُ آلُذآگرٍۆن وغفَلُ عٍنْ ذگرٍه آلُغآفَلُۆن💗🍃...
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّآحشم حشيم ﻵحشمته تحشم... وآحقر حقير ﻵحقرته تعلم... ٰ وآسفه سفيه ﻵ سفهته تجهم ....وانصح نصوحٍ لانصحته تفهم....
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّخمس قوانين للسعادة : لا تكره لا تقلق كن بسيطاً أعطي اكثر توقع اقل ...
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّالحياة جميلة ، لما نتعلم أن نرى الخير في كل شيء بدلاً من رؤية العيوب ...
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّممكن تكون إنسان لطيف لِوقت طويل ومحد ينتبه لك لكن بمجرد ما تغلط الحي والميت يلتفت لك ....
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّملعقة من سكر تغير بها مذاق الشاي وكلمة طيبة تغير بها نظرة الآخرين عنك ﺇﺫﺍ ﮔﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ يجذب ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ، فبالآخﻵق آيضآ نملك ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ...
حسيبك الله❇❇❇يقـولون مابــه نار شبت، بلا دخان// وأنا أقول نار الكـره والحقـد والنمه*** ✨ ٰيقولون ويش تقول لوصار لك عدوان// وأنا أقول معناها على الدرب للقمه**
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّاسعد الله صباحكم بكل خير...
عدد التعليقات:6068
سـارونھَہّالأدمي ، مآ يرفعه غير : عقله ... و يبآن قدره من : ( كلامٍ يقوله ) ...الكل يمشي حسب [ ذوقه و أصله ] ...و الشخص يظهر معدنه من : فعوله !
عدد التعليقات:5512
المنتصر باللهحسيبك الله توك صغير على فن الشعر
عدد التعليقات:5512
المنتصر باللهحسيبك الله// قصيدك مكسر تحتاج حصه تدريس كيف أقدر اساعدك على خط الشعر وفنه ليت ترتب لي موعد اقابلك ونتدارس مع بعض الشيلات أحب القمر لأن القمر يظهر منه
حسيبك الله❇❇❇لآجاتك الحكمه من لسان شايب // خذها وسكر بالحشآ دونهآ آلبآب *** ✨ مرت به الدنيآ وشاف العجايب،،// وجمع بقلبه من تجاريبهآ كتاب ***👌
حسيبك الله❇❇❇للذّنب في وسط الصدر وزن وثقل..// أخذ الحكي منّي وأناحكيي ثمين.. *** ✨ لا من دعاك إبليس .. للزّلات قل..: // ( إني أخاف الله رب العالمين ).. ***
عدد التعليقات:7579
الحرمانالشنب طالع به شيبات شقر علي بياض رايكم اصبغ ولا اشقر البني حلال عيرتني بالشيب وهو وقارو 💃ليتها عيرتني بما هو عارووووو تعيرني عجب بالشيب ليلي
SAMIRوالله ياليت
SAMIRاحسن
عدد التعليقات:7579
الحرمان🌺🌸🌷🌹💐صباح الورد والكادي 🕸