فيديو: شاهد سرقة محل عطور من خلف العباءة والنقاب!

صحيفة المرصد: أظهرت كاميرا مراقبة قيام ثلاث سيدات يرتدين العباءة والنقاب بسرقة محل للعطور بالمملكة.ورصدت كاميرات المراقبة بالمحال قيام سيدة تستعرض المنتجات المعروضة بالمحل ثم تقوم بأخذ أحدها ووضعه في حقيبتها الشخصية، في المقابل تبدو فتاتان تتجولان بالمحل ثم تأخذان بعض العطور وتضعانها في حقيبتي اليد الخاصتين بهما.وأوضح مغردون على موقع “تويتر” أن واقعت السرقة بأحد محال العطور بمدينة الرس التابعة لمنطقة القصيم.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
حسن نصر الله :لا نمانع أن يتولى سعد الحريري رئاسة الحكومة
59
6٬108
مند 11 ساعة
31
11٬777
مند 1 يوم
المرصد الرياضي
رسمياً: “الاتحاد” خارج دوري أبطال آسيا.. وسيلعب فقط في هذه الحالة !
28
4٬770
مند 2 يومين
69
10٬144
مند 2 يومين
12
7٬442
مند 2 يومين
44
10٬495
مند 2 يومين
اخبار منوعة
بالفيديو : مريم حسين ترقص بدلع و إثارة أمام حلاقي صالون تجميل
111
16٬496
مند 9 ساعات
109
11٬623
مند 23 ساعة
60
13٬889
مند 2 يومين
يوتيوب المرصد
110
10٬411
مند 18 ساعة
71
13٬913
مند 1 يوم
اخبار فنية
فيديو: الممثلة “نسرين طافش” تغني لأول مرة.. ما رأيكم بصوتها!
38
4٬197
مند 21 ساعة
25
12٬218
مند 5 أيام
اخبار ثقافية
47
8٬633
مند أسبوع واحد
54
18٬098
مند أسبوع واحد
اخبار صحية
15
2٬623
مند 6 أيام
25
9٬466
مند 6 أيام
7
10٬201
مند أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
محلات صرافة سعودية توقف التعامل مع الجنيه المصري
27
2٬675
مند 2 ساعتين
42
2٬697
مند 5 ساعات
131
14٬317
مند 19 ساعة
أخبار مناسبات
بسمة بنت سعود “رئيساً فخرياً” للاتحاد الدولي للشباب
56
13٬393
مند أسبوعين
5
1٬559
مند أسبوعين
الاخيرة
أمريكا:الحمض النووي يكشف جريمة قتل غامضة وقعت قبل27 عاماً-صورة
22
7٬235
مند 2 يومين
47
7٬811
مند 2 يومين
17
5٬302
مند 3 أيام
9
6٬311
مند 5 أيام
تعليقات ( 42 )
ااببووححممووددهذه الاشكال .. المفروض تسرق كلوركس او تايد او معقم .. لتظف وتعقم نفسها .. العطور لهل العطور !!
ارز 👊 نجدالحالات هذي في دول الغرب لاتنشر نظرا لكثرتها ولايوجد مساحة كافية للنشر اما عندنا فالله الحمد قليلة وننكرها
مـ،ـاݛــےاذا ساقت السياره تب فلوس وصيانه وبنزين وقطع وتصليح وتجديد وتامين ومخالفات الخ م وين لها ؟ وهذي العينات لو ساقت وش ممكن يحصل
معلم متقاعدعندما يخفي الإنسان (رجل امرأة) وجهه الذي يعرف به يتجرأ على فعل أي شيء كالسرقة والتخريب والقتل وغيرها .
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
زائر7030كذبة مافيه شعب مثل الشعب السعودي في الصرف على الاسرولكن الجهل عدوا الحياة الكريمه ولايمكن ان تقنع المبذرلنه مثل الشيطان عدوا للنسانيه والرحمان قوروا
معلم متقاعدمخالف للنشر
خالد عبداللهفتن الدنيا اغنت الناس عن الأخرة ....الله يحسن خاتمتنا
معلم متقاعدهناك أنفصام هائل بين مظاهر التدين الشكلية والسلوك . غطاء الوجه يغري بممارسة مثل هذه الأمور بكل أطمئنان لذلك لم يأمر الإسلام بغطاء الوجه .
مهايجب منع النقاب والغطاء حتى لا يستغل اكثر كشف الوجه اصبح ضرورة ملحه
عدد التعليقات:14791
قلم الحقيقهفالمحرم لهؤلاء النساء اما أنه يسرق رواتبهم منهم حين يستلمونها أو أنه يمنعهم من الالتحاق بالعمل أو أنه بخيل عليهم في اعطائهم مصروفهم.فتخرج هذه المشاهد.
الله يصلح الحاللو عندهم رجال يصرفون عليهم ويلبوون لهم كافة احتياجاتهم اليومية ماراحو يسرقون لكن أولياء أمورهم الأب والأخ هم السبب وهم الذين دفعوهم للسرقة والإهانة
زائر70الاكيد ان ماالله ستارمن احتضنهن في بيته لوعذابه لوحياته الي ماهي مبروكه
مـ،ـاݛــےمخالف للنشر
إياكم والقذف بالاعراضاتقو الله في اعراض الناس واحذرو الخوض والقيل والقال بالاعراض لكم "بنات واخوات وقريبات" فااتقوا الله في اعراض المسلمين
مـ،ـاݛــےمخالف للنشر
بندرالدولة ماقصرت لكن السروق سروق
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
مــجـرم حــنــونتـعـلـيـقـ.. 17 الـصـريـح::دخـانــك فــاخـر::: تــراهــم ســارقـيـن عــطـور مــو كـيـس طـحـيـن!!؟
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
مع التحيةوالخافي أعظم
مع التحيةمخالف للنشر
مـ،ـاݛــےمخالف للنشر
الصريحقلة مافى اليد (( الفلوس )) هو الذى دفعهم لهذا الفعل اللهم اغنهم وسد حاجتهم
مــجـرم حــنــونمخلي المحل كأنه بقالة ماخذين راحتهم!!؟راص العطور بكل مكان تقل اندومي!!اللي اعرفه من كل عطر فيه عينه مفتوحه ترش عـ الورقه وتختار!!؟الله يعوض عليك
عدد التعليقات:4172
العنيداللهم أسترنا في الدنيا والآخرة !!
مـ،ـاݛــےهذا مستواهن وعقليتهن وطبايعهن ال تسرق تسوي اكبر ******
عدد التعليقات:14791
قلم الحقيقهالمحرم لهؤلاء هو المسؤول الأول عن مثل هذه الظواهر المتكاثرة والمنتشرة في بلادنا.ومن يحاول التقليل من هذا الفعل فهو اما أنه يسرق مثلهم أو شريك لهم.
الشماليهؤلا النسوه يرتدين الحجاب الشرعي .. جزاهم الله خيرا
عدد التعليقات:92
نواره بنت عبداللهلم يعد المظهر الخارجي مقياساً لأخلاق صاحبه ، على الأقل توصّل لهذه القاعدة الكثير ، وبقي القليل لا زالوا مؤدلجين على تقييم الآخر من مظهره ، الوعي منتشر
عدد التعليقات:4172
العنيداذا الام للعطور سارقة... فالبنت للدهون والكريمات لاهطه...!!
زائر70فيه بعض الفئيات تعتبرالسرقه وانصب والاحتيال من الشجاعه وانه حلال وان الي مايسرق ويحتال مسكين وضعيف وهذا موجود انزعلتم اورضيتم مايهمني الحق يقال
عدد التعليقات:175
Xx5halidxXمراهقات لا تستغربون زي ما فيه شباب يسرق فيه بنات يسرقون عاد الوضع وكله بسبب ***
ارز 👊 نجدفي دول الغرب مثل هذه الحالات شي عادي وبكثره اما عندنا فالكل ينكرها رغم انها حالات قليلة وهذا من فضل الله الذي انعم علينا بنعمة الاسلام
عدد التعليقات:14791
قلم الحقيقهلاأعلم مثل هؤلاء بأي صفة يشاهدون أنفسهم عندما يصبحون لوحدهم ومسروقاتهم معهم؟.كيف تأتيهم الجرأة على مثل هذا الفعل الا اذا كان كل خجل سقط من وجوههم.
ارز 👊 نجدحنا 18مليون حالات بسيطه ولكن ننكرها ولايجوز هذا الفعل .... اما في دول الغرب فان الحالات كثيرة جدا
محمدلا حول ولا قوة الا بالله ارنا استرنا قوف الارض وتحت الارض ويوم العرض اللهم اجعل ما ناكله ونشربه ونلبسه ونركبه حلال طيبا مبارك فيه
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله