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فيديو: شاهد سرقة محل عطور من خلف العباءة والنقاب!

24 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص
فيديو: شاهد سرقة محل عطور من خلف العباءة والنقاب!
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صحيفة المرصد: أظهرت كاميرا مراقبة قيام ثلاث سيدات يرتدين العباءة والنقاب بسرقة محل للعطور بالمملكة.ورصدت كاميرات المراقبة بالمحال قيام سيدة تستعرض المنتجات المعروضة بالمحل ثم تقوم بأخذ أحدها ووضعه في حقيبتها الشخصية، في المقابل تبدو فتاتان تتجولان بالمحل ثم تأخذان بعض العطور وتضعانها في حقيبتي اليد الخاصتين بهما.وأوضح مغردون على موقع “تويتر” أن واقعت السرقة بأحد محال العطور بمدينة الرس التابعة لمنطقة القصيم.



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 42
    24 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    ااببووححمموودد

    هذه الاشكال .. المفروض تسرق كلوركس او تايد او معقم .. لتظف وتعقم نفسها .. العطور لهل العطور !!
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  2. 41
    24 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    ارز 👊 نجد

    الحالات هذي في دول الغرب لاتنشر نظرا لكثرتها ولايوجد مساحة كافية للنشر اما عندنا فالله الحمد قليلة وننكرها
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  3. 40
    24 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    مـ،ـاݛــے

    اذا ساقت السياره تب فلوس وصيانه وبنزين وقطع وتصليح وتجديد وتامين ومخالفات الخ م وين لها ؟ وهذي العينات لو ساقت وش ممكن يحصل
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  4. 39
    24 أكتوبر, 2016 , 12:01 م

    معلم متقاعد

    عندما يخفي الإنسان (رجل امرأة) وجهه الذي يعرف به يتجرأ على فعل أي شيء كالسرقة والتخريب والقتل وغيرها .
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  5. 38
    24 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    32 اذا كشفت زادت الجرايم اكثر وتنوعت ماله علاقة بالسرقة ماشفتي سراقة كاشفة
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  6. 37
    24 أكتوبر, 2016 , 12:00 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
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  7. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    زائر70

    30كذبة مافيه شعب مثل الشعب السعودي في الصرف على الاسرولكن الجهل عدوا الحياة الكريمه ولايمكن ان تقنع المبذرلنه مثل الشيطان عدوا للنسانيه والرحمان قوروا
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  8. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 11:57 ص

    معلم متقاعد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    خالد عبدالله

    فتن الدنيا اغنت الناس عن الأخرة ....الله يحسن خاتمتنا
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  10. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    معلم متقاعد

    هناك أنفصام هائل بين مظاهر التدين الشكلية والسلوك . غطاء الوجه يغري بممارسة مثل هذه الأمور بكل أطمئنان لذلك لم يأمر الإسلام بغطاء الوجه .
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  11. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص

    مها

    يجب منع النقاب والغطاء حتى لا يستغل اكثر كشف الوجه اصبح ضرورة ملحه
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  12. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص
    عدد التعليقات:14791

    قلم الحقيقه

    فالمحرم لهؤلاء النساء اما أنه يسرق رواتبهم منهم حين يستلمونها أو أنه يمنعهم من الالتحاق بالعمل أو أنه بخيل عليهم في اعطائهم مصروفهم.فتخرج هذه المشاهد.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    الله يصلح الحال

    لو عندهم رجال يصرفون عليهم ويلبوون لهم كافة احتياجاتهم اليومية ماراحو يسرقون لكن أولياء أمورهم الأب والأخ هم السبب وهم الذين دفعوهم للسرقة والإهانة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    زائر70

    الاكيد ان ماالله ستارمن احتضنهن في بيته لوعذابه لوحياته الي ماهي مبروكه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 11:43 ص

    مـ،ـاݛــے

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 11:41 ص

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 11:40 ص

    إياكم والقذف بالاعراض

    اتقو الله في اعراض الناس واحذرو الخوض والقيل والقال بالاعراض لكم "بنات واخوات وقريبات" فااتقوا الله في اعراض المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص

    مـ،ـاݛــے

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 11:37 ص

    بندر

    الدولة ماقصرت لكن السروق سروق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  21. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    مــجـرم حــنــون

    تـعـلـيـقـ.. 17 الـصـريـح::دخـانــك فــاخـر::: تــراهــم ســارقـيـن عــطـور مــو كـيـس طـحـيـن!!؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله وأتوب اليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  23. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 11:30 ص

    مع التحية

    والخافي أعظم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  24. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    مع التحية

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص

    مـ،ـاݛــے

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 11:28 ص

    الصريح

    قلة مافى اليد (( الفلوس )) هو الذى دفعهم لهذا الفعل اللهم اغنهم وسد حاجتهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  27. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 11:24 ص

    مــجـرم حــنــون

    مخلي المحل كأنه بقالة ماخذين راحتهم!!؟راص العطور بكل مكان تقل اندومي!!اللي اعرفه من كل عطر فيه عينه مفتوحه ترش عـ الورقه وتختار!!؟الله يعوض عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص
    عدد التعليقات:4172

    العنيد

    اللهم أسترنا في الدنيا والآخرة !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 11:23 ص

    مـ،ـاݛــے

    هذا مستواهن وعقليتهن وطبايعهن ال تسرق تسوي اكبر ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:14791

    قلم الحقيقه

    المحرم لهؤلاء هو المسؤول الأول عن مثل هذه الظواهر المتكاثرة والمنتشرة في بلادنا.ومن يحاول التقليل من هذا الفعل فهو اما أنه يسرق مثلهم أو شريك لهم.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  31. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص

    الشمالي

    هؤلا النسوه يرتدين الحجاب الشرعي .. جزاهم الله خيرا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص
    عدد التعليقات:92

    نواره بنت عبدالله

    لم يعد المظهر الخارجي مقياساً لأخلاق صاحبه ، على الأقل توصّل لهذه القاعدة الكثير ، وبقي القليل لا زالوا مؤدلجين على تقييم الآخر من مظهره ، الوعي منتشر
    لا يعجبني(13) اعجبني(4)
  33. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص
    عدد التعليقات:4172

    العنيد

    اذا الام للعطور سارقة... فالبنت للدهون والكريمات لاهطه...!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 11:19 ص

    زائر70

    فيه بعض الفئيات تعتبرالسرقه وانصب والاحتيال من الشجاعه وانه حلال وان الي مايسرق ويحتال مسكين وضعيف وهذا موجود انزعلتم اورضيتم مايهمني الحق يقال
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  35. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص
    عدد التعليقات:175

    Xx5halidxX

    مراهقات لا تستغربون زي ما فيه شباب يسرق فيه بنات يسرقون عاد الوضع وكله بسبب ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص

    ارز 👊 نجد

    في دول الغرب مثل هذه الحالات شي عادي وبكثره اما عندنا فالكل ينكرها رغم انها حالات قليلة وهذا من فضل الله الذي انعم علينا بنعمة الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  37. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص

    قبل سنة تقريباً ما كنا نشوف حريم يسرقن الحين حدث ولا حرج ، صارت موضة الظاهر !!!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  38. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    يمكن تعلمو من بعض الافلام الغربية اللي تدعو لمثل هذه الافعال
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  39. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 11:11 ص
    عدد التعليقات:14791

    قلم الحقيقه

    لاأعلم مثل هؤلاء بأي صفة يشاهدون أنفسهم عندما يصبحون لوحدهم ومسروقاتهم معهم؟.كيف تأتيهم الجرأة على مثل هذا الفعل الا اذا كان كل خجل سقط من وجوههم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  40. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    ارز 👊 نجد

    حنا 18مليون حالات بسيطه ولكن ننكرها ولايجوز هذا الفعل .... اما في دول الغرب فان الحالات كثيرة جدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  41. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    محمد

    لا حول ولا قوة الا بالله ارنا استرنا قوف الارض وتحت الارض ويوم العرض اللهم اجعل ما ناكله ونشربه ونلبسه ونركبه حلال طيبا مبارك فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)

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