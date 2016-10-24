فيديو: شاهد سرقة محل عطور من خلف العباءة والنقاب!

صحيفة المرصد: أظهرت كاميرا مراقبة قيام ثلاث سيدات يرتدين العباءة والنقاب بسرقة محل للعطور بالمملكة.ورصدت كاميرات المراقبة بالمحال قيام سيدة تستعرض المنتجات المعروضة بالمحل ثم تقوم بأخذ أحدها ووضعه في حقيبتها الشخصية، في المقابل تبدو فتاتان تتجولان بالمحل ثم تأخذان بعض العطور وتضعانها في حقيبتي اليد الخاصتين بهما.وأوضح مغردون على موقع “تويتر” أن واقعت السرقة بأحد محال العطور بمدينة الرس التابعة لمنطقة القصيم.