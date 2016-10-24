سعر النفط يهبط لـ51 دولاراً بعد تصريحات العراق بشأن الإنتاج

صحيفة المرصد-رويترز:هبطت أسعار النفط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد إعلان العراق أنه يريد استثناءه من أي اتفاق تتوصل إليه أوبك لخفض الإنتاج من أجل تعزيز السوق وبعد زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 17 سنتا عن آخر إغلاق له إلى 51.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش.وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا إلى 50.56 دولار للبرميل.

وقال تجار إن هبوط السعر كان نتيجة تصريحات صدرت من العراق الذي قال إنه يريد استثناءه من خفض الإنتاج من قبل أوبك والذي تعتزم المنظمة اتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماعه في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعتزم أوبك خفض الإنتاج إلى ما يتراوح بين 32.50 و33 مليون برميل يوميا بتراجع عن 33.39 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.وسيكون من الصعب تحقيق ذلك إذا لم يشارك فيه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك بعد السعودية.

وقال فياض النعمة، نائب وزير النفط العراقي، أمس الأحد، إن إنتاج بلاده من النفط بلغ 4.774 مليون برميل يوميا، وإن حجم الصادرات بلغ 3.87 مليون برميل يوميا.