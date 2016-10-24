سعر النفط يهبط لـ51 دولاراً بعد تصريحات العراق بشأن الإنتاج

صحيفة المرصد-رويترز:هبطت أسعار النفط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد إعلان العراق أنه يريد استثناءه من أي اتفاق تتوصل إليه أوبك لخفض الإنتاج من أجل تعزيز السوق وبعد زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.
وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 17 سنتا عن آخر إغلاق له إلى 51.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش.وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا إلى 50.56 دولار للبرميل.
وقال تجار إن هبوط السعر كان نتيجة تصريحات صدرت من العراق الذي قال إنه يريد استثناءه من خفض الإنتاج من قبل أوبك والذي تعتزم المنظمة اتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماعه في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتعتزم أوبك خفض الإنتاج إلى ما يتراوح بين 32.50 و33 مليون برميل يوميا بتراجع عن 33.39 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.وسيكون من الصعب تحقيق ذلك إذا لم يشارك فيه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك بعد السعودية.
وقال فياض النعمة، نائب وزير النفط العراقي، أمس الأحد، إن إنتاج بلاده من النفط بلغ 4.774 مليون برميل يوميا، وإن حجم الصادرات بلغ 3.87 مليون برميل يوميا.
تعليقات ( 15 )
منشار منشرلابد ان يرتفع ولو كان بعد سنوات لان البترول كمية محدودة في الارض وهي تتناقص مع الزمن وربما يصل الى أسعار خيالية
himaممتاز,عقبال الاراضي والعقارات عندنا,بأذن الله.
عبدالعزيز//سيرتفع هذه السنه وسيصل 200 دولار للبرميل لان السعوديه ستجبر المنتجين على الشروط المطروحه بعد اتفاقها مع الروس
يالله يا كريمارتفع أو انخفض ليس لنا إلا الارقام
زائرالان كل عدوصار يهبط سعرالبترول حتي ولوكان يضر بنفسه عادي عنده لرضا اعداءالاسلام والمله اسرائيل وايران وخوانات العرب مايعرفون ان القوه بيدالله تعالي
الهمدانيالنفط ينخفض بسبب العرض المتزايد فالعرض اكثر من الطلب
فهد١لم ولن نتعلم من الدروس !! بالأمس الكلام كان ضد ذاك الفريق واليوم مع ذاك الفريق يأخذوكم لحم ويرمونكم عظم ، ومازال الدعم لهم في مشاكلهم، إلى متى الجهل
يالطيفارتفع ونزل ولازلت ابحث عن سكن يعني يمكن في نزوله فاتحت خير لتملك سكن وخفض الاسعار والايدي العامله وفرص عمل وعسى ان تكرهو شيأن وهو خير لكم
منصورممدى يدخلون الموصل
محمدعلشان نتأثر
الخبر الصحيحايران سرقت نفط العراق والآن تتلاعب بالاسعار والعراق قد سرقت ارضه ونفطه وخيراته وسيتمنى العراقيون يوما واحدا من حكم صدام
محب آل البيتبترول العراق كله استولت عليه إيران وأمريكا واللملشيات الرافضية والمفسدين والفاسدين الخونة
عبدالله - الرياضالعراق تبع ايران الان ولا يملك قراره
أنا لا اعلم وين المشكلةلماذا لا نستفيد من هذا البترول في مشاريع مثل الصناعة والزراعه ، انتو تقولون تبون تخففون من الاعتماد على النفط ، طيب وين المشاريع البديلة ،
دحوم1ايران هي التي تتصرف بنفط العراق