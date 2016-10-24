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سعر النفط يهبط لـ51 دولاراً بعد تصريحات العراق بشأن الإنتاج

24 أكتوبر, 2016 , 12:28 م
سعر النفط يهبط لـ51 دولاراً بعد تصريحات العراق بشأن الإنتاج
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صحيفة المرصد-رويترز:هبطت أسعار النفط في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين بعد إعلان العراق أنه يريد استثناءه من أي اتفاق تتوصل إليه أوبك لخفض الإنتاج من أجل تعزيز السوق وبعد زيادة عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 17 سنتا عن آخر إغلاق له إلى 51.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0051 بتوقيت غرينتش.وتراجعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا إلى 50.56 دولار للبرميل.

وقال تجار إن هبوط السعر كان نتيجة تصريحات صدرت من العراق الذي قال إنه يريد استثناءه من خفض الإنتاج من قبل أوبك والذي تعتزم المنظمة اتخاذ قرار بشأنه خلال اجتماعه في 30 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتعتزم أوبك خفض الإنتاج إلى ما يتراوح بين 32.50 و33 مليون برميل يوميا بتراجع عن 33.39 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول.وسيكون من الصعب تحقيق ذلك إذا لم يشارك فيه العراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك بعد السعودية.

وقال فياض النعمة، نائب وزير النفط العراقي، أمس الأحد، إن إنتاج بلاده من النفط بلغ 4.774 مليون برميل يوميا، وإن حجم الصادرات بلغ 3.87 مليون برميل يوميا.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    منشار منشر

    لابد ان يرتفع ولو كان بعد سنوات لان البترول كمية محدودة في الارض وهي تتناقص مع الزمن وربما يصل الى أسعار خيالية
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  2. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    hima

    ممتاز,عقبال الاراضي والعقارات عندنا,بأذن الله.
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  3. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    عبدالعزيز//

    سيرتفع هذه السنه وسيصل 200 دولار للبرميل لان السعوديه ستجبر المنتجين على الشروط المطروحه بعد اتفاقها مع الروس
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  4. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    يالله يا كريم

    ارتفع أو انخفض ليس لنا إلا الارقام
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  5. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    زائر

    الان كل عدوصار يهبط سعرالبترول حتي ولوكان يضر بنفسه عادي عنده لرضا اعداءالاسلام والمله اسرائيل وايران وخوانات العرب مايعرفون ان القوه بيدالله تعالي
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  6. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    الهمداني

    النفط ينخفض بسبب العرض المتزايد فالعرض اكثر من الطلب
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  7. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    فهد١

    لم ولن نتعلم من الدروس !! بالأمس الكلام كان ضد ذاك الفريق واليوم مع ذاك الفريق يأخذوكم لحم ويرمونكم عظم ، ومازال الدعم لهم في مشاكلهم، إلى متى الجهل
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  8. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    يالطيف

    ارتفع ونزل ولازلت ابحث عن سكن يعني يمكن في نزوله فاتحت خير لتملك سكن وخفض الاسعار والايدي العامله وفرص عمل وعسى ان تكرهو شيأن وهو خير لكم
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  9. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    منصور

    ممدى يدخلون الموصل
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  10. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    محمد

    علشان نتأثر
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  11. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 12:58 م

    الخبر الصحيح

    ايران سرقت نفط العراق والآن تتلاعب بالاسعار والعراق قد سرقت ارضه ونفطه وخيراته وسيتمنى العراقيون يوما واحدا من حكم صدام
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  12. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 12:41 م

    محب آل البيت

    بترول العراق كله استولت عليه إيران وأمريكا واللملشيات الرافضية والمفسدين والفاسدين الخونة
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  13. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    عبدالله - الرياض

    العراق تبع ايران الان ولا يملك قراره
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  14. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 12:38 م

    أنا لا اعلم وين المشكلة

    لماذا لا نستفيد من هذا البترول في مشاريع مثل الصناعة والزراعه ، انتو تقولون تبون تخففون من الاعتماد على النفط ، طيب وين المشاريع البديلة ،
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  15. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    دحوم1

    ايران هي التي تتصرف بنفط العراق
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