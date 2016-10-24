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حقائق قد تسمعها لأول مرة حول مصير الأشياء في الكون!

24 أكتوبر, 2016 , 12:27 م
حقائق قد تسمعها لأول مرة حول مصير الأشياء في الكون!
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صحيفة المرصد- عماد البليك: يظهر فيديو قامت بنشره مجموعة فيزيائية على يوتيوب تعرف باسم Kurzgesagt حقائق قد تسمعها لأول مرة حول مصير الأشياء في الكون، موضحاً فكرة أن كل شيء قابل لأن يختفي فجأة وبلا مقدمات وإلى الأبد عن كوننا هذا بحيث لا يمكن أن يعود مجدداً ولا يحصل له على أثر.

ورغم أن هذه النظرية وفقا لموقع العربية نت تناقض نظريات تعتبر راسخة في الفيزياء الحديثة، من تحولات الطاقة وتنقلها من شكل لآخر، إلا أنها قد تصبح حقيقة إذا ما تم برهانها علمياً في غضون السنين المقبلة، ما يعني ببساطة أننا أمام فيزياء جديدة تماماً، تغير الكثير من قوانين الحياة والعلوم.

وتعرف هذه النظرية باسم “زر الحذف” delete button ولكي نفهم تصورها المرعب، فعلينا فهم أمرين: الأول يتعلق بما يعرف بمستويات الطاقة، حيث إن كل شيء في الوجود لديه مستوى معين من الطاقة، مثلاً الخشب لديه مستوى عال من الطاقة تتجلى من خلال الحرق، ليعطينا كميات كبيرة من الحرارة. في مقابل ذلك فإن الرماد الذي يترتب عن الخشب يكون بمستوى أقل من الطاقة.

أما الأمر الثاني فيتعلق بما يسمى بالاستقرار stability وهو يفسر كيف أن كل شيء في الوجود يتجه نحو ثباته النهائي، بحيث يكون مستقراً تماماً، ويصبح وقتها في أقل مستوى من الطاقة.

وبناء على ذلك، فإن كان الكون غير مستقر فهذا يعني أن لديه الكثير من الطاقة، ويرغب في التخلص منها لكي يكون في حالة استقرار، وهي القاعدة التي تتبعها كل الأشياء تقريباً في الوجود. وعبر هذا المبدأ، يمكن لنا أن نتكلم عن القواعد التي من المفترض على الكون أن يلتزم بها في كل جزئياته.

وإذا كان شرح النظرية معقداً يرتبط بفهم أمور فيزيائية متخصصة مثل ميكانيكا الكم وما يعرف بـ”بوزون هيغز” وهو جسيم أولي يُظن أنه المسؤول عن اكتساب المادة لكتلتها، فإن الملخص الذي يمكن لفت الانتباه إليه هو أن كل شيء يمكن أن يختفي وبلا مقدمات وإلى الأبد ويصعب استعادته مرة أخرى بشيفرة صغيرة يكون لنا إدراكها.
وإذا ما عثرنا على هذه الشيفرة “زر الحذف” المتعلق بالشيء فسوف نتمكن من تدميره نهائياً، وهو أمر لا يزال نظرياً، وبالتالي فمن ناحية افتراضية فثمة زر حذف للكون وهذا المرعب. وهو ما سيغير مفاهيم الفيزياء.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    حويمضه

    صدق من قال لو دعبس كمل دراسته كان عرفنا فراسته
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  2. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    متابع 1

    لا جديد كلامهم معروف لدينا من خلال القران وهو النظرية الفيزيائية الصحيحة حيث ورد في القران مبحث(النشأة)ومبحث(القرار)والنشأة فعلا من العدم وتعود اليه
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  3. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    مطفش ابليس

    نفخ الصور هو زر الحذف ( فإذا نفخ في الصور نفخه وأحده .. وأنشقت السماء فهي يومئذ ٍ واهيه) مافي شيء جديد كلام الله أشعرنا بذالك سابقاً بلا إكتشاف بلا خ
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  4. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    زائر موحد

    تَرَكُوا عنكم الخرائط هذي ما تقدرون عليها الله وحده جل جلاله القادر اذا أراد شيئا قال له كن فيكون سواء بالإيجاد او العدم وهو قادر على نصرة دينه
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  5. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    مفقود

    يجب قراءة العلم بعيدا عن خزعبلات الكتب التراثية كي نفهم مع من فهموا
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  6. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    الرحمن علم القرآن

    فسبحان الله وحده ﻻشريك له
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  7. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    كل يوم نظرية ولو اني مافهمت شيء
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  8. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    وإلى الله المصير

    ﴿يَومَ تُبَدَّلُ الأَرضُ غَيرَ الأَرضِ وَالسَّماواتُ وَبَرَزوا لِلَّهِ الواحِدِ القَهّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨]
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  9. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 12:42 م

    القناعه كنز لا يفنى

    بأختصار (كل من عليها فان)
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