بالصور:تعرف على الحسناء “المصرية” التي خطفت الأنظار في مباراة الزمالك بنهائي إفريقيا

صحيفة المرصد:رغم امتلاء ملعب برج إستاد العرب بالإسكندرية ليلة أمس ب 70 ألف متفرج من جمهور نادي الزمالك في مباراته ضد صن داونز بطل جنوب إفريقيا بنهائي دوري الأبطال، لكن فتاة حسناء خطفت الأنظار وتسلطت عليها الكاميرات والأضواء، وهي تنفعل في المدرجات تشجع فريقها الأبيض، ثم تبكي بعدها لخسارته البطولة.

ولا يعرف الكثيرون أن هذه الحسناء هي فنانة شابة تدعى دنيا الحلو، وهي حفيدة مروض الأسود الشهير محمد الحلو، وهي واحدة من عشاق نادي الزمالك.

وشاركت دنيا الحلو مؤخراً في الجزء الرابع من مسلسل “سلسال الدم”، مع عبلة كامل ورياض الخولي.