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بالصور:تعرف على الحسناء “المصرية” التي خطفت الأنظار في مباراة الزمالك بنهائي إفريقيا

24 أكتوبر, 2016 , 12:49 م
بالصور:تعرف على الحسناء “المصرية” التي خطفت الأنظار في مباراة الزمالك بنهائي إفريقيا
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صحيفة المرصد:رغم امتلاء ملعب برج إستاد العرب بالإسكندرية ليلة أمس ب 70 ألف متفرج من جمهور نادي الزمالك في مباراته ضد صن داونز بطل جنوب إفريقيا بنهائي دوري الأبطال، لكن فتاة حسناء خطفت الأنظار وتسلطت عليها الكاميرات والأضواء، وهي تنفعل في المدرجات تشجع فريقها الأبيض، ثم تبكي بعدها لخسارته البطولة.

ولا يعرف الكثيرون أن هذه الحسناء هي فنانة شابة تدعى دنيا الحلو، وهي حفيدة مروض الأسود الشهير محمد الحلو، وهي واحدة من عشاق نادي الزمالك.

وشاركت دنيا الحلو مؤخراً في الجزء الرابع من مسلسل “سلسال الدم”، مع عبلة كامل ورياض الخولي.

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تعليقات ( 103 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 103
    24 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    مفقود

    يأكلون اي شيء ولكنهم يتنفسون الحرية التي تتمناها كثير من الشعوب المقهورة
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  2. 102
    24 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    سقا💍

    سقى غيث الحيا مـزن تهامـا **على قبـر بتلعـات الحجـازي💍 يعط بـه البختـري والخزامـا ** وترتع فيه طفـلات الجـوازي
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  3. 101
    24 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    مـ،ـاݛــے

    نزل تعليقي لو سمحت خلها تعرف انا نعرف حقيقه بلدها هذه الكاذبه
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  4. 100
    24 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    عندنا تناقض عجيب

    كل الناس شينه وحنا الزينين ،، كل الناس خطاء وحنا الصح ،، الوسطيه ممتازة جدا ،، الحين انتو شابين في هذا الفتاه شكلها ماهو زين وجهها كله صباغ ، سلامات
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  5. 99
    24 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    رحمه

    وتونس الخضراء ترمة الدنيا كويسه برضوه
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  6. 98
    24 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    رحمه

    سحيح ماااسر هيه ام الدنيا بدون منازع
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  7. 97
    24 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    هؤلاء بنات العسكر **فنانة مصرية بعد القبض عليها بتهمة ***: رب إني قد مسني الضر وأَنت أَرحم الراحمين!** الموعد 11*11--------------11*11-------
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  8. 96
    24 أكتوبر, 2016 , 14:05 م

    ورور

    ضيعت شي اليوم كان الحبل مربوطا برقبته ولا ادري وين طس الحاضر منكم يعلم الغائب
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  9. 95
    24 أكتوبر, 2016 , 14:02 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    هذي فوائد لحم الحمير
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  10. 94
    24 أكتوبر, 2016 , 14:00 م
    عدد التعليقات:2258

    توووووونسية

    مبارك لا تلف ودور انا ما تكلمت عليك وعلى بلاويك خلك في حالك وبلدنا ازفت بلد شنوة رأيك ها رحت الظاهر لك قصة مع تونسي أو تونسية لذلك قلبك مريض شفاك الله
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  11. 93
    24 أكتوبر, 2016 , 14:00 م

    سائق التكسي

    المصريات.****ولاتغلطوا على شعب 90 مليون من اجل القليل...فانتم لا تعرفون المصري
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  12. 92
    24 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    hima

    ماشاء الله تبارك الله,جمال يلهب الاحساس,وينظف العيون,الله يحفظها لاهلها ويكفيها شر وعيون النكديين اعداء الحياة,مصر بلد الحلا والخير.
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  13. 91
    24 أكتوبر, 2016 , 13:57 م
    عدد التعليقات:5693

    بسمه

    لا حسناء ولا غيره ستايل مصري مثل كل المصريات !!!
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  14. 90
    24 أكتوبر, 2016 , 13:55 م

    قصيمي

    بالله عليكم هذي حسناء ؟؟!! واجل لو تشوفون بنات بلدي .
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  15. 89
    24 أكتوبر, 2016 , 13:54 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    سبحان الله والحمدلله
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  16. 88
    24 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    مـ،ـاݛــے

    شفتيني تكلمت ع البنت بالخبر ذكريني اما انكم تنضرون له كزميل ههاا الشكوى لله انتي *** ولا تستحقين ***والكل عارف بلدك والمغرب العربي ككل
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  17. 87
    24 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    ريما Rima

    *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 86
    24 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    ااببووححمموودد

    هناك الحسناء . هناك المملوحة . هناك الحلوة . هناك الجميلة . يا ترى ماذا يطلق على هذه الفتاة .. يطلق عليها التصنيف ( الثالث ) التصنيف الاول كثير عليها!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 85
    24 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    عصب المراقب لأجل سارونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 84
    24 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    ريما Rima

    **** 💔
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  21. 83
    24 أكتوبر, 2016 , 13:48 م

    مـ،ـاݛــے

    اكثر بلد عربي فيه انحلال خلقي **** وجريمة عاليه وابتذال وفساد وسرقات والحاد وجاسوسيه والقائمه طويله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 82
    24 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    تعليقي 69 موجه لتعليق 56 ةالمعذره لصاحب التعليق 54
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  23. 81
    24 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    الوردة البيضاء

    قد كدة ظاهر كرهكم وحقدكم علي مصر والمصريين احنا ما اخذنا منكم شئ حكومتك لي حكومتنا التبرعات ام الشعب فما اخذ شئ منكم غير الاهانه والشماته وقلت الأدب
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  24. 80
    24 أكتوبر, 2016 , 13:45 م
    عدد التعليقات:2258

    توووووونسية

    مبارك شدخل شعبان في قعبان الزميل سوى كان جميل من عدمه ننظر له كزميل ليس اكثر بما انك تراها جميلة وحسن مبروك عليك هذا ذوقك لو لا الأذواق لا بارت السلع
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  25. 79
    24 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    بقايا مشاعر

    سقاك الغيث ي.دار.ن..ربى فيك الملك فاروق........الا وش صار في قاتلو المعلم السعودي المقتول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 78
    24 أكتوبر, 2016 , 13:43 م

    بقايا مشاعر

    سقاك الغيث ي.دار.ن..ربى فيك الملك فاروق........الا وش صار في قاتلو المعلم السعودي المقتول
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 77
    24 أكتوبر, 2016 , 13:43 م
    عدد التعليقات:2258

    توووووونسية

    ت 21 عسلامة لاباس عليك نعم أراها ليست بالحسناء فمن تسمى حسناء لها مقاييس أهمها الجمال والكاريزما وهذه لا تملك منهم شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 76
    24 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    أبو أسامة

    ( مفقود ) علموك وماذا علموك وليتهم لم يعلموك ، هل أتى أحدهم ببلاش أم ماذا قدمت لهم من تضحيات من حرب 67 إلى الأن وما النتيجه نكران وجميع العرب .
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  29. 75
    24 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    صبحي

    حسناء ايه تقول كانها شعبوله
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  30. 74
    24 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    دروجبا

    تعليق 12 الله يسعدك كم ضحكتني لو يتمكيج ابوماما طلع حلو هههههههههههههه
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  31. 73
    24 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    زينب....ت 45

    ترى" جدنا "عمرو بن العاص ابن جزيرة العرب هو من فتح مصر. .ولولا اجدادنا "الصحابه" كان زمانك عبد عند الفرعون ؟ وماكان لزويل ومحفوظ يتكلمون عربي. .
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  32. 72
    24 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    54- بلادي مهبط الوحي وارض الرسالات والشعب السعودي حاضره وباديه لم يمد يده ليتسول من احد ايها الخبيث المندس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 71
    24 أكتوبر, 2016 , 13:40 م

    الوردة البيضاء

    مصر فيه بنات كثير جميلات مثل سارة سلامة وهنا الزاهد ومي عمر مي عز الدين ويسرا اللوزي بنات كتير جميلات احنا ٩٠ مليون وفي كتير بس طبعآ الاغالبية لا عادي
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  34. 70
    24 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    جنوبية..🌻🌻

    إذا تشوفون هذه حسناء طمنتوني صراحة أجل انا ملكة جمال هذه وين والزين وين ولاتقولون غيرة ترى محد يهز فيني شعرة استريح
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  35. 69
    24 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    ريما Rima

    *** 💔والله العظيم*** إذا شفناه يلحق فكيف ***بعض الذكور يخافون ****
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  36. 68
    24 أكتوبر, 2016 , 13:36 م

    أبو أسامة

    مصر أنتجت أفضل شيء أسمه ( كيف تصنع الفشل لنفسك ومن حولك ) أما البربره والرويات فما نحن بحاجة لها .
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  37. 67
    24 أكتوبر, 2016 , 13:35 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    اصلا حتى المكان اذا مختلط الرجال يجلسون قدام والحريم وراء علشان مايناظرون بتدقيق اذا مافيه جهة رجال وجهة حريم منعزلين□لكن اللحين انعكس هذا الشيء
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  38. 66
    24 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    الهمداني

    الحلو لا ينتج الا حلو
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  39. 65
    24 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    زغلول

    سبحانك يارب ... كم أنت عادل ... حتى كأس كوره لم يحصل عليه الجمهور المصري في عهد الكفته والسكه ... هذا المخلوق المدعو الصيصي نكبه .. وتلاحقه النكبات
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  40. 64
    24 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    حسب ونسب.

    مفقود. عسى ماشر...ليش مفقود ؟ والا انت من مواليد إيران! يقولون كلهم مفاقيد بسبب زواج ال..؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  41. 63
    24 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    الاعلام العربي اعلام يعيش على التوافه ومطاردة اخبار المشاهير من اجل التكسب من ورائهم . نحتاج عاصفة حزم للاعلام عندنا بشكل خاص وللاعلام العربي عموما
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 62
    24 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    مراقب

    قول قسم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 61
    24 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    ابو علي

    الخنبوقه يا الخنبوقه رأسي رأسك في الميداني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 60
    24 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    مفقود

    القافلة ستستمر بمسيرها وستظل تلك المخلوقات مستمرة برفع صوتها
    لا يعجبني(13) اعجبني(0)
  45. 59
    24 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    مـ،ـاݛــے

    حضاره الحجر والتحجر وقوميات م ادغال افريقيا وم المستعمرات انتجت فيفي عبده ***** شايفين حضارتهم وين وصلتهم قم طس بس الخلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 58
    24 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    اليوم

    الخنبوقه مفقوده اليوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 57
    24 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    العقل زينة الانسان

    51 فواز حسبتها امينه العلي❤️/// ياسلام عليكم حتى امينه العلي وكل الفنانات تعرفونهم وتتابعونهم وحافظين أسماءهم🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 56
    24 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    لمل كنت تشحد من الحجاج هلله يا حاج هلله يا حاج هلله يا حاج كانت مصر منيره بالعلم والعلماء
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  49. 55
    24 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    الصعيدي اللي واقف عندها يمكن ابوها يشبه ابتسامتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 54
    24 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    لا حسناء ولاشي ولاعمري شفت مصرية ينقال عليها حلوة وياليتها تحتشم اذا كانت مسلمة واذا ماهي مسلمة الله يهديها للإسلام وتحتشم وتصير جميلة بعفتها وحجابها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 53
    24 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    تركي2

    بصراحة مو حلوه ملامحها خشنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 52
    24 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    يا وجهه مصر الجميل
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  53. 51
    24 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    فواز

    حسبتها امينه العلي❤️
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 50
    24 أكتوبر, 2016 , 13:26 م
    عدد التعليقات:177

    Xx5halidxX

    حسناء بالمكياج فقققققققققط
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  55. 49
    24 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    غريب امركم يا قوم

    الحين تتكلمون عن ابو سن وكأنه جاي من كوكب اخر ،، والحين تعرضون صور هذي الجميلة ؟؟؟!!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  56. 48
    24 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    45- لاتتكلم بلسان الشعب السعودي يا........... واتحدى ان تكون منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  57. 47
    24 أكتوبر, 2016 , 13:23 م

    اذا كان التمسك في كتاب الله وسنة نبيه الكريم فيها رجعية فانا رجعي الى يوم يبعثون
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  58. 46
    24 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    رب كلمة قالت لصاحبها دعني

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء)) ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  59. 45
    24 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    مفقود

    مصر بلد الحضارة هم من علمونا وهم من اثروا ثقافتنا بفنونهم وادبهم , هم من انتجوا زويل ونجيب محفوظ وام كلثوم والشعراوي وانت ماذا انتجت؟
    لا يعجبني(16) اعجبني(2)
  60. 44
    24 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    ابو الليل

    الله يخلف هذي حسناء لطسه كيلو جبس و ربع كيلو حمرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  61. 43
    24 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    اقول احترم نفسك ولاتتكلم كلام من رأسك وانا ماقلت انا وبعدين لو كنت أنا هذا مايسمى غ... هي قالت فقط وجهت نظرها حلو أو مو حلو
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  62. 42
    24 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    مفقود

    لكل داء دواء يستطب به // الا "الرجعية" اعيت من يداويها
    لا يعجبني(15) اعجبني(0)
  63. 41
    24 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    مصر جالسه تبحث عن اخبار سيئه عن بادنا وشعبنا واحنا نحط اخبار في نظركم جميله ومهمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 40
    24 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    فرج

    ولية تعرفونا عليها هذي دعوة ( لل؟؟؟؟؟؟ ) والدعوه غير مقبولة . نحن نخاف الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 39
    24 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    مـ،ـاݛــے

    تمعنو بعبقرية المدعوة ريما ريمن رماني تو اشق ثوبي شف تفكير السعوديه كيف جاي شف الذكاء ال يذبح هو فيه وحده تستحي تتغزل بواحد قدام اخوها لحقو علي اه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  66. 38
    24 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    هم بدولهم وش دخلنا بهم لو نتكلم لحد بكرى ماراح يسمعون لنا___لكن حنا أرضنا أرض الحرمين وفيها الحج وشلون تبون تمشي بدون حجاب وتسقط بين الذكور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 37
    24 أكتوبر, 2016 , 13:12 م

    العقل زينة الانسان

    23 العنيد فيها شبه من الراقصه صافينار وتوقعتها هي //// ياسلام عليكم حتى الراقصات تعرفونهم وتتابعونهم وحافظين أسماءهم😅
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  68. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    سعد الدوسري

    حسناء...ومصرية!!!كلام بعيد عن المنطق،،،ليس لها من الجمال نصيب،،،ربما عند المصريين جميله،،،ولكن كمستوى جمال حقيقي،،،لا شئ على الإطلاق؛؛؛(مجرد رأي).....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    صرنا نقول حسناوات 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    وين هو الحسن ؟ راسها كأنه قدر توربوا مقاس 4
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    سوسو💟💟

    مفقود إذا كنت ترا الجمال بالحرية رح غير مأسوف عليك كثير الحثالة إللي تبحث عن اشكالك كل ساقط له لاقط سبحان الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  72. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    مـ،ـاݛــے

    اكيد زميلك وصديقك بالجامعه احلى ياتونسيه وعنده ميزات لمستيها بحسك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  73. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    ناديه

    ياحظها😔
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  74. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    مفقود

    تخلفوا وتراجعوا واطفئوا انوار العقل واعبدوا التراث وسنوا القوانين كما تشاؤون, ولكن دعوها تتنفس, بالله عليكم لا تدفنوها بجهلكم و اسانيدكم
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  75. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    مثل بعض البنات تشوف واحد شاب بالتلفزيون تقول حلو واخوها يقول وين حلاه □كذلك الشباب ■والناس تختلف اذواقهم بالوجوه وبالملابس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    محمد

    ياناس حرام وين حسناء ههههه شوفوا بلوزتها من العرق كيف ناقعه واحكموا واسبدددددي بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 13:06 م

    مفقود

    فتاة جميلة لم يقيدوها بالاغلال السوداء, ولم يستعبدوها بحجة "الحلاوة المكشوفة والذباب حولها" وهم لا يعلمون ان الديدان تنهش الاجساد المدفونة ايضا
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  78. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 13:05 م

    كونان 2016

    مشكلتنا كشعوب عربية ليست في الاعلام نفسه وانما في من يدير الاعلام .فقد وكلت الامور لغير اهلها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  79. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 13:04 م

    أبو مصلفح الرياض

    من شاف سعودية ماشاف غيرها من بنات السعوديين مكتفيين بتكحيل عيونهم وإحنا معاكم متكحلين
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  80. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 13:04 م

    زمن

    داخله الملعب وتشجع يحترمون المراة . لو عندنا كان استلموها بالسب والشتم و قالوا عنها مسترجلة وش دخلها بالكورة مكانها المطبخ
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  81. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 13:04 م
    عدد التعليقات:4173

    العنيد

    فيها شبه من الراقصه صافينار وتوقعتها هي ههههههههههههههههههههه
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  82. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    اه

    لحمة بتلو
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  83. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    عسلااامه لاباس عليك يعيّشك بارك الله فيك كيفاش مافيهاش شئ يجذب ياست تونسية !؟؟ انا بصراحه مااشوفها في عيوني شئ المراة جمالها في حشمتها وكما امرها الله
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  84. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 13:02 م

    مفقود

    الحسن ليس شكلا فقط, الحسن حرية وانعتاق من رق السلطة الذكورية المسماة بالولاية, الحسن ارتقاء وسمو الفتاة حين تتولى نفسها
    لا يعجبني(13) اعجبني(2)
  85. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    ماري

    قلممممممممممممممممممممممممممممممممممم الحقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه فرصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  86. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    زائر

    وين حسناء معه !!!!!! . كل فتره منزلين صورة وحده وتقولون حسناء . والمشكله ماخشن مزاجي .😑
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  87. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 13:00 م

    منصور

    ماهي حسناءالايوم ظهرت بين التماسيح طلعت حسناءوجاكم كلامي
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  88. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    القماهريه العربيه المصريه

    قال خطفت الأنظار قال هههههههههههه
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  89. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    غزو فكري اللهم ثبتنا على الايمان وطاعة الرحمن
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  90. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 12:58 م
    عدد التعليقات:2258

    توووووونسية

    ليس فيها شي يجذب لتسمى حسناء أراها أقل من العادية
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  91. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 12:57 م

    77

    مدري وش مفهوم الحسن عندكم
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  92. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    السدغاني

    إيش الهدف من التعرف ..وبعدين أي حسناء واي بطيخ وهي في النهايه مكيجه ..لو تمكيج أوباما لأصبح حسناء ..هههه
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  93. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 12:56 م
    عدد التعليقات:308

    السليل

    طيب وبعدين . هذا اللي ضيع العرب يدورون على المزز
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  94. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    الحقباني

    علم هذه راي حقباني أي بضع تعرض امام الناس تكون مافيه خير علم
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  95. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    متابع

    ولا بريال
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  96. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 12:56 م

    ابوعاطي

    ياليل ماطولك ***درجة اولى
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  97. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 12:55 م

    مفقود

    فتاة جميلة لم يقيدوها بالاغلال السوداء, ولم يستعبدوها بحجة "الحلاوة المكشوفة والذباب حولها" وهم لا يعلمون ان الديدان تنهش الاجساد المدفونة ايضا
    لا يعجبني(14) اعجبني(4)
  98. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    فهد الشريف

    اصطب كذاب من بعيد حلوه ومن قريب ماطقها حلى والسعوديات فيهم جمال صارخ
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  99. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 12:54 م

    مشعل العتيبي

    ترهييييييييييييييم في ترهييييييييييييييم
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  100. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 12:53 م
    عدد التعليقات:7582

    الحرمان

    لاتعجبني اي فتاه تعزل شعرها بهذا الشكل قربو الكوفيره مني فراوله
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  101. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    عبدالله

    قال حسنااااا!!!! مسكينه محتاجه بنطلون
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  102. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    سعيد

    ديكور خارجي فقط
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  103. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 12:52 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    سبحان الله الناس أذواق
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