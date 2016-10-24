بالصور:تعرف على الحسناء “المصرية” التي خطفت الأنظار في مباراة الزمالك بنهائي إفريقيا

صحيفة المرصد:رغم امتلاء ملعب برج إستاد العرب بالإسكندرية ليلة أمس ب 70 ألف متفرج من جمهور نادي الزمالك في مباراته ضد صن داونز بطل جنوب إفريقيا بنهائي دوري الأبطال، لكن فتاة حسناء خطفت الأنظار وتسلطت عليها الكاميرات والأضواء، وهي تنفعل في المدرجات تشجع فريقها الأبيض، ثم تبكي بعدها لخسارته البطولة.
ولا يعرف الكثيرون أن هذه الحسناء هي فنانة شابة تدعى دنيا الحلو، وهي حفيدة مروض الأسود الشهير محمد الحلو، وهي واحدة من عشاق نادي الزمالك.
وشاركت دنيا الحلو مؤخراً في الجزء الرابع من مسلسل “سلسال الدم”، مع عبلة كامل ورياض الخولي.
تعليقات ( 103 )
مفقوديأكلون اي شيء ولكنهم يتنفسون الحرية التي تتمناها كثير من الشعوب المقهورة
سقا💍سقى غيث الحيا مـزن تهامـا **على قبـر بتلعـات الحجـازي💍 يعط بـه البختـري والخزامـا ** وترتع فيه طفـلات الجـوازي
مـ،ـاݛــےنزل تعليقي لو سمحت خلها تعرف انا نعرف حقيقه بلدها هذه الكاذبه
عندنا تناقض عجيبكل الناس شينه وحنا الزينين ،، كل الناس خطاء وحنا الصح ،، الوسطيه ممتازة جدا ،، الحين انتو شابين في هذا الفتاه شكلها ماهو زين وجهها كله صباغ ، سلامات
رحمهوتونس الخضراء ترمة الدنيا كويسه برضوه
رحمهسحيح ماااسر هيه ام الدنيا بدون منازع
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرهؤلاء بنات العسكر **فنانة مصرية بعد القبض عليها بتهمة ***: رب إني قد مسني الضر وأَنت أَرحم الراحمين!** الموعد 11*11--------------11*11-------
ورورضيعت شي اليوم كان الحبل مربوطا برقبته ولا ادري وين طس الحاضر منكم يعلم الغائب
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرهذي فوائد لحم الحمير
عدد التعليقات:2258
توووووونسيةمبارك لا تلف ودور انا ما تكلمت عليك وعلى بلاويك خلك في حالك وبلدنا ازفت بلد شنوة رأيك ها رحت الظاهر لك قصة مع تونسي أو تونسية لذلك قلبك مريض شفاك الله
سائق التكسيالمصريات.****ولاتغلطوا على شعب 90 مليون من اجل القليل...فانتم لا تعرفون المصري
himaماشاء الله تبارك الله,جمال يلهب الاحساس,وينظف العيون,الله يحفظها لاهلها ويكفيها شر وعيون النكديين اعداء الحياة,مصر بلد الحلا والخير.
عدد التعليقات:5693
بسمهلا حسناء ولا غيره ستايل مصري مثل كل المصريات !!!
قصيميبالله عليكم هذي حسناء ؟؟!! واجل لو تشوفون بنات بلدي .
💇💇 ريما Rima 💇💇سبحان الله والحمدلله
مـ،ـاݛــےشفتيني تكلمت ع البنت بالخبر ذكريني اما انكم تنضرون له كزميل ههاا الشكوى لله انتي *** ولا تستحقين ***والكل عارف بلدك والمغرب العربي ككل
ريما Rima*****
ااببووححممووددهناك الحسناء . هناك المملوحة . هناك الحلوة . هناك الجميلة . يا ترى ماذا يطلق على هذه الفتاة .. يطلق عليها التصنيف ( الثالث ) التصنيف الاول كثير عليها!
💇💇 ريما Rima 💇💇عصب المراقب لأجل سارونه
ريما Rima**** 💔
مـ،ـاݛــےاكثر بلد عربي فيه انحلال خلقي **** وجريمة عاليه وابتذال وفساد وسرقات والحاد وجاسوسيه والقائمه طويله
الوردة البيضاءقد كدة ظاهر كرهكم وحقدكم علي مصر والمصريين احنا ما اخذنا منكم شئ حكومتك لي حكومتنا التبرعات ام الشعب فما اخذ شئ منكم غير الاهانه والشماته وقلت الأدب
عدد التعليقات:2258
توووووونسيةمبارك شدخل شعبان في قعبان الزميل سوى كان جميل من عدمه ننظر له كزميل ليس اكثر بما انك تراها جميلة وحسن مبروك عليك هذا ذوقك لو لا الأذواق لا بارت السلع
بقايا مشاعرسقاك الغيث ي.دار.ن..ربى فيك الملك فاروق........الا وش صار في قاتلو المعلم السعودي المقتول
بقايا مشاعرسقاك الغيث ي.دار.ن..ربى فيك الملك فاروق........الا وش صار في قاتلو المعلم السعودي المقتول
عدد التعليقات:2258
توووووونسيةت 21 عسلامة لاباس عليك نعم أراها ليست بالحسناء فمن تسمى حسناء لها مقاييس أهمها الجمال والكاريزما وهذه لا تملك منهم شي
أبو أسامة( مفقود ) علموك وماذا علموك وليتهم لم يعلموك ، هل أتى أحدهم ببلاش أم ماذا قدمت لهم من تضحيات من حرب 67 إلى الأن وما النتيجه نكران وجميع العرب .
صبحيحسناء ايه تقول كانها شعبوله
دروجباتعليق 12 الله يسعدك كم ضحكتني لو يتمكيج ابوماما طلع حلو هههههههههههههه
زينب....ت 45ترى" جدنا "عمرو بن العاص ابن جزيرة العرب هو من فتح مصر. .ولولا اجدادنا "الصحابه" كان زمانك عبد عند الفرعون ؟ وماكان لزويل ومحفوظ يتكلمون عربي. .
الوردة البيضاءمصر فيه بنات كثير جميلات مثل سارة سلامة وهنا الزاهد ومي عمر مي عز الدين ويسرا اللوزي بنات كتير جميلات احنا ٩٠ مليون وفي كتير بس طبعآ الاغالبية لا عادي
جنوبية..🌻🌻إذا تشوفون هذه حسناء طمنتوني صراحة أجل انا ملكة جمال هذه وين والزين وين ولاتقولون غيرة ترى محد يهز فيني شعرة استريح
ريما Rima*** 💔والله العظيم*** إذا شفناه يلحق فكيف ***بعض الذكور يخافون ****
أبو أسامةمصر أنتجت أفضل شيء أسمه ( كيف تصنع الفشل لنفسك ومن حولك ) أما البربره والرويات فما نحن بحاجة لها .
💇💇 ريما Rima 💇💇اصلا حتى المكان اذا مختلط الرجال يجلسون قدام والحريم وراء علشان مايناظرون بتدقيق اذا مافيه جهة رجال وجهة حريم منعزلين□لكن اللحين انعكس هذا الشيء
الهمدانيالحلو لا ينتج الا حلو
زغلولسبحانك يارب ... كم أنت عادل ... حتى كأس كوره لم يحصل عليه الجمهور المصري في عهد الكفته والسكه ... هذا المخلوق المدعو الصيصي نكبه .. وتلاحقه النكبات
حسب ونسب.مفقود. عسى ماشر...ليش مفقود ؟ والا انت من مواليد إيران! يقولون كلهم مفاقيد بسبب زواج ال..؟
مراقبقول قسم
ابو عليالخنبوقه يا الخنبوقه رأسي رأسك في الميداني
مفقودالقافلة ستستمر بمسيرها وستظل تلك المخلوقات مستمرة برفع صوتها
مـ،ـاݛــےحضاره الحجر والتحجر وقوميات م ادغال افريقيا وم المستعمرات انتجت فيفي عبده ***** شايفين حضارتهم وين وصلتهم قم طس بس الخلا
اليومالخنبوقه مفقوده اليوم
العقل زينة الانسان51 فواز حسبتها امينه العلي❤️/// ياسلام عليكم حتى امينه العلي وكل الفنانات تعرفونهم وتتابعونهم وحافظين أسماءهم🤔
💇💇 ريما Rima 💇💇الصعيدي اللي واقف عندها يمكن ابوها يشبه ابتسامتها
تركي2بصراحة مو حلوه ملامحها خشنة
فوازحسبتها امينه العلي❤️
عدد التعليقات:177
Xx5halidxXحسناء بالمكياج فقققققققققط
غريب امركم يا قومالحين تتكلمون عن ابو سن وكأنه جاي من كوكب اخر ،، والحين تعرضون صور هذي الجميلة ؟؟؟!!!
رب كلمة قالت لصاحبها دعنيقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء)) ...
مفقودمصر بلد الحضارة هم من علمونا وهم من اثروا ثقافتنا بفنونهم وادبهم , هم من انتجوا زويل ونجيب محفوظ وام كلثوم والشعراوي وانت ماذا انتجت؟
ابو الليلالله يخلف هذي حسناء لطسه كيلو جبس و ربع كيلو حمرا
💇💇 ريما Rima 💇💇اقول احترم نفسك ولاتتكلم كلام من رأسك وانا ماقلت انا وبعدين لو كنت أنا هذا مايسمى غ... هي قالت فقط وجهت نظرها حلو أو مو حلو
مفقودلكل داء دواء يستطب به // الا "الرجعية" اعيت من يداويها
فرجولية تعرفونا عليها هذي دعوة ( لل؟؟؟؟؟؟ ) والدعوه غير مقبولة . نحن نخاف الله
مـ،ـاݛــےتمعنو بعبقرية المدعوة ريما ريمن رماني تو اشق ثوبي شف تفكير السعوديه كيف جاي شف الذكاء ال يذبح هو فيه وحده تستحي تتغزل بواحد قدام اخوها لحقو علي اه
💇💇 ريما Rima 💇💇هم بدولهم وش دخلنا بهم لو نتكلم لحد بكرى ماراح يسمعون لنا___لكن حنا أرضنا أرض الحرمين وفيها الحج وشلون تبون تمشي بدون حجاب وتسقط بين الذكور
العقل زينة الانسان23 العنيد فيها شبه من الراقصه صافينار وتوقعتها هي //// ياسلام عليكم حتى الراقصات تعرفونهم وتتابعونهم وحافظين أسماءهم😅
سعد الدوسريحسناء...ومصرية!!!كلام بعيد عن المنطق،،،ليس لها من الجمال نصيب،،،ربما عند المصريين جميله،،،ولكن كمستوى جمال حقيقي،،،لا شئ على الإطلاق؛؛؛(مجرد رأي).....
💇💇 ريما Rima 💇💇صرنا نقول حسناوات 😂
سوسو💟💟مفقود إذا كنت ترا الجمال بالحرية رح غير مأسوف عليك كثير الحثالة إللي تبحث عن اشكالك كل ساقط له لاقط سبحان الله
مـ،ـاݛــےاكيد زميلك وصديقك بالجامعه احلى ياتونسيه وعنده ميزات لمستيها بحسك
ناديهياحظها😔
مفقودتخلفوا وتراجعوا واطفئوا انوار العقل واعبدوا التراث وسنوا القوانين كما تشاؤون, ولكن دعوها تتنفس, بالله عليكم لا تدفنوها بجهلكم و اسانيدكم
💇💇 ريما Rima 💇💇مثل بعض البنات تشوف واحد شاب بالتلفزيون تقول حلو واخوها يقول وين حلاه □كذلك الشباب ■والناس تختلف اذواقهم بالوجوه وبالملابس
محمدياناس حرام وين حسناء ههههه شوفوا بلوزتها من العرق كيف ناقعه واحكموا واسبدددددي بس
مفقودفتاة جميلة لم يقيدوها بالاغلال السوداء, ولم يستعبدوها بحجة "الحلاوة المكشوفة والذباب حولها" وهم لا يعلمون ان الديدان تنهش الاجساد المدفونة ايضا
كونان 2016مشكلتنا كشعوب عربية ليست في الاعلام نفسه وانما في من يدير الاعلام .فقد وكلت الامور لغير اهلها .
أبو مصلفح الرياضمن شاف سعودية ماشاف غيرها من بنات السعوديين مكتفيين بتكحيل عيونهم وإحنا معاكم متكحلين
زمنداخله الملعب وتشجع يحترمون المراة . لو عندنا كان استلموها بالسب والشتم و قالوا عنها مسترجلة وش دخلها بالكورة مكانها المطبخ
عدد التعليقات:4173
العنيدفيها شبه من الراقصه صافينار وتوقعتها هي ههههههههههههههههههههه
اهلحمة بتلو
مفقودالحسن ليس شكلا فقط, الحسن حرية وانعتاق من رق السلطة الذكورية المسماة بالولاية, الحسن ارتقاء وسمو الفتاة حين تتولى نفسها
ماريقلممممممممممممممممممممممممممممممممممم الحقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه فرصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصتك
زائروين حسناء معه !!!!!! . كل فتره منزلين صورة وحده وتقولون حسناء . والمشكله ماخشن مزاجي .😑
منصورماهي حسناءالايوم ظهرت بين التماسيح طلعت حسناءوجاكم كلامي
القماهريه العربيه المصريهقال خطفت الأنظار قال هههههههههههه
عدد التعليقات:2258
توووووونسيةليس فيها شي يجذب لتسمى حسناء أراها أقل من العادية
77مدري وش مفهوم الحسن عندكم
السدغانيإيش الهدف من التعرف ..وبعدين أي حسناء واي بطيخ وهي في النهايه مكيجه ..لو تمكيج أوباما لأصبح حسناء ..هههه
عدد التعليقات:308
السليلطيب وبعدين . هذا اللي ضيع العرب يدورون على المزز
الحقبانيعلم هذه راي حقباني أي بضع تعرض امام الناس تكون مافيه خير علم
متابعولا بريال
ابوعاطيياليل ماطولك ***درجة اولى
مفقودفتاة جميلة لم يقيدوها بالاغلال السوداء, ولم يستعبدوها بحجة "الحلاوة المكشوفة والذباب حولها" وهم لا يعلمون ان الديدان تنهش الاجساد المدفونة ايضا
فهد الشريفاصطب كذاب من بعيد حلوه ومن قريب ماطقها حلى والسعوديات فيهم جمال صارخ
مشعل العتيبيترهييييييييييييييم في ترهييييييييييييييم
عدد التعليقات:7582
الحرمانلاتعجبني اي فتاه تعزل شعرها بهذا الشكل قربو الكوفيره مني فراوله
عبداللهقال حسنااااا!!!! مسكينه محتاجه بنطلون
سعيدديكور خارجي فقط
💇💇 ريما Rima 💇💇سبحان الله الناس أذواق