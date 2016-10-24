  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد بالصور:الأمريكية جانيت جاكسون تظهر حامل وبالحجاب في شوارع لندن مع زوجها القطري

24 أكتوبر, 2016 , 14:10 م
شاهد بالصور:الأمريكية جانيت جاكسون تظهر حامل وبالحجاب في شوارع لندن مع زوجها القطري
  • 4٬048
  • 24
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-وكالات:نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية مجموعة من الصور للفنانة الأميريكية جانيت جاكسون ، ظهرت فيها للمرة الأولى وهي حامل و ترتدي “الزي الإسلامي” في شوارع لندن.

وأحاطت النجمة الأميريكية خبر حملها بالكتمان حتى شهر أكتوبر الجاري عندما نشرت مجلة “بيبول” صورة لها تظهر حملها.

ويظهر الصور جاكسون وهي تقوم بالتسوق رفقة زوجها في محلات ملابس الأطفال، بينما يبدو على عليها التقدم في شهور الحمل.

ويعتقد أن جاكسون اعتنقت الإسلام في عام 2012 بعد زواجها من رجل الأعمال القطري وسام المناع، البالغ من العمر 41 عاماً.

وباعت المطربة والممثلة الأمريكية أكثر من 100 مليون تسجيل وتعتبر إحدى أكثر المطربات انتشارا على الإطلاق، على حد قول الصحيفة.

1

2

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



تعليقات ( 24 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    sar-al-sa

    سبحان المغير ولايتغير،كانت جوهره فنيه فغيرها الله سبحانه وتعالى الى ماترون وتقرأون عنها اليوم ولله في خلقه شؤون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    طلال

    مش حلوة ولولا شهرتها مستحيل يتزوجها زواج عشان الشهرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    شكلها موغريب عليه ... كأني شفتها في أحد شوارع مكه أوجده أو الطايف ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:5702

    بسمه

    ثنائي جميل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    عاد هذي كل شاف ***في وحدة من اغانيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 15:31 م

    سبحان الله والحمد لله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 15:30 م

    ميمي

    وش ملحهم الله يخليهم لبعض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    فوفو💙💛💙💛

    ماشالله هذي تولد تصير جده البزر علي طول حلو والله ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    أبو محمد

    ردك وتعليقك المميًز والجميل يدل علي رقيًك ، اما التعليقات ***والسخيفة فتدل علي انك غير كفؤ ان تكتب ، فالكلمة الزينة ترفع من شأنك ،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 15:14 م
    عدد التعليقات:2272

    توووووونسية

    كل الصور مثل بعض كان حطيتو صورة تكفي جانيت جاكسون أكبر من زوجها بكر حلو أنها حملت قبل لا يكون مستحيل الحمل عندها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 15:09 م

    أبو محمد

    للاسف بعض التعليقات غير لائقة ، الاسلام اجاز للمسلم الزواج من المسيحية (اهل الكتاب) ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 15:07 م

    منصور الزعيم

    طالما أسلمت فنسأل الله لها الهدايه وتترك الغناء وأعتقد زوجها قطري ******
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 15:04 م

    احمد

    ربنا يسعدهم ويديم العشرة بينهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  14. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 15:04 م

    داعس المطايا

    يكفي انه اثر عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    زغلول

    ***************
    لا يعجبني(7) اعجبني(4)
  16. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    بصراحة

    لو رايح سوق واجف تتماشى يعني
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    مثقف ومطلع

    سبحان الله تشابه كبير بين رجال الاعمال القطريين والسعوديين يقبلون على الزواج من المشهورات باي طريقة حتى وان كانت شهرتها بسبب سوء اخلاقها وابتذالها
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  18. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    بخيت الزهراني

    يضرب هلحب ،شوبيعمل ،ويمكن يريد الرجل،شهره عالميه،ويمكن فيه شي اخر،ت،تدرون،تبون العلم وإلا ماتبونه، العلم عند الله ثم عند ولدالمناع،ابو،سلام ،مبروك،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    مفقود

    وش ذا اللبس؟ اعوذ بالله
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  20. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    شكلها وسترها يشرح الخاطر الله يثبتها ويهدينا ويهديها ويستر بنات المسلمين ويكفيهم شر خلقه ويرزقنا الجنه اجمعين
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  21. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 14:22 م

    من راقب الناس مات هما

    وحنا مالنا ومالهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    ابو سليمان

    الحب يضرب القلب والدماغ ويلغي جميع العيوب في المحبوب واكبر دليل هذا الثنائي العجيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  23. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    صرخة صمت

    قد تكون اسلمت الله يهديها ان شاء الله ويشرح صدرها ، يمكن صارت مثل اخوها مايكل يقولون اسلم قبل ان يقتل وهي كانت اقرب خواته له ربما تأثرت بموت اخوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  24. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    تركي

    الله يجيرك من ردات النصيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم