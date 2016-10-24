شاهد بالصور:الأمريكية جانيت جاكسون تظهر حامل وبالحجاب في شوارع لندن مع زوجها القطري

صحيفة المرصد-وكالات:نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية مجموعة من الصور للفنانة الأميريكية جانيت جاكسون ، ظهرت فيها للمرة الأولى وهي حامل و ترتدي “الزي الإسلامي” في شوارع لندن.
وأحاطت النجمة الأميريكية خبر حملها بالكتمان حتى شهر أكتوبر الجاري عندما نشرت مجلة “بيبول” صورة لها تظهر حملها.
ويظهر الصور جاكسون وهي تقوم بالتسوق رفقة زوجها في محلات ملابس الأطفال، بينما يبدو على عليها التقدم في شهور الحمل.
ويعتقد أن جاكسون اعتنقت الإسلام في عام 2012 بعد زواجها من رجل الأعمال القطري وسام المناع، البالغ من العمر 41 عاماً.
وباعت المطربة والممثلة الأمريكية أكثر من 100 مليون تسجيل وتعتبر إحدى أكثر المطربات انتشارا على الإطلاق، على حد قول الصحيفة.
تعليقات ( 24 )
sar-al-saسبحان المغير ولايتغير،كانت جوهره فنيه فغيرها الله سبحانه وتعالى الى ماترون وتقرأون عنها اليوم ولله في خلقه شؤون
طلالمش حلوة ولولا شهرتها مستحيل يتزوجها زواج عشان الشهرة
عدد التعليقات:5702
بسمهثنائي جميل .
ميميوش ملحهم الله يخليهم لبعض
فوفو💙💛💙💛ماشالله هذي تولد تصير جده البزر علي طول حلو والله ههههههه
أبو محمدردك وتعليقك المميًز والجميل يدل علي رقيًك ، اما التعليقات ***والسخيفة فتدل علي انك غير كفؤ ان تكتب ، فالكلمة الزينة ترفع من شأنك ،،،
عدد التعليقات:2272
توووووونسيةكل الصور مثل بعض كان حطيتو صورة تكفي جانيت جاكسون أكبر من زوجها بكر حلو أنها حملت قبل لا يكون مستحيل الحمل عندها
أبو محمدللاسف بعض التعليقات غير لائقة ، الاسلام اجاز للمسلم الزواج من المسيحية (اهل الكتاب) ..
منصور الزعيمطالما أسلمت فنسأل الله لها الهدايه وتترك الغناء وأعتقد زوجها قطري ******
احمدربنا يسعدهم ويديم العشرة بينهم
داعس المطايايكفي انه اثر عليها
زغلول***************
بصراحةلو رايح سوق واجف تتماشى يعني
مثقف ومطلعسبحان الله تشابه كبير بين رجال الاعمال القطريين والسعوديين يقبلون على الزواج من المشهورات باي طريقة حتى وان كانت شهرتها بسبب سوء اخلاقها وابتذالها
بخيت الزهرانييضرب هلحب ،شوبيعمل ،ويمكن يريد الرجل،شهره عالميه،ويمكن فيه شي اخر،ت،تدرون،تبون العلم وإلا ماتبونه، العلم عند الله ثم عند ولدالمناع،ابو،سلام ،مبروك،
مفقودوش ذا اللبس؟ اعوذ بالله
من راقب الناس مات هماوحنا مالنا ومالهم
ابو سليمانالحب يضرب القلب والدماغ ويلغي جميع العيوب في المحبوب واكبر دليل هذا الثنائي العجيب
صرخة صمتقد تكون اسلمت الله يهديها ان شاء الله ويشرح صدرها ، يمكن صارت مثل اخوها مايكل يقولون اسلم قبل ان يقتل وهي كانت اقرب خواته له ربما تأثرت بموت اخوها
تركيالله يجيرك من ردات النصيب