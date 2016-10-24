شاهد بالصور:الأمريكية جانيت جاكسون تظهر حامل وبالحجاب في شوارع لندن مع زوجها القطري

صحيفة المرصد-وكالات:نشرت صحيفة “ميرور” البريطانية مجموعة من الصور للفنانة الأميريكية جانيت جاكسون ، ظهرت فيها للمرة الأولى وهي حامل و ترتدي “الزي الإسلامي” في شوارع لندن.

وأحاطت النجمة الأميريكية خبر حملها بالكتمان حتى شهر أكتوبر الجاري عندما نشرت مجلة “بيبول” صورة لها تظهر حملها.

ويظهر الصور جاكسون وهي تقوم بالتسوق رفقة زوجها في محلات ملابس الأطفال، بينما يبدو على عليها التقدم في شهور الحمل.

ويعتقد أن جاكسون اعتنقت الإسلام في عام 2012 بعد زواجها من رجل الأعمال القطري وسام المناع، البالغ من العمر 41 عاماً.

وباعت المطربة والممثلة الأمريكية أكثر من 100 مليون تسجيل وتعتبر إحدى أكثر المطربات انتشارا على الإطلاق، على حد قول الصحيفة.