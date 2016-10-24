  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فيديو: مشاجرة عنيفة بين أساتذة بجامعة طيبة!

24 أكتوبر, 2016 , 14:31 م
فيديو: مشاجرة عنيفة بين أساتذة بجامعة طيبة!
  • 6٬647
  • 86
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: نشبت مشاجرة عنيفة بالأيدي والتراشق بالألفاظ بين بعض أساتذة في جامعة طيبة، وسط حضور كثيف من المارة.

وتداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وحمل عنوان “مشاجرة أساتذة في جامعة طيبة”.

وأبدى الرواد استيائهم من المشهد ووصفوه بالغير لائق. وتناقلوا الفيديو على نطاق واسع عبر تويتر وفيس بوك.



تعليقات ( 86 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 86
    24 أكتوبر, 2016 , 16:13 م

    ضب ياكل خنبوقة

    خنبوقة ابو معرفات ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 85
    24 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    العويد

    هذا نموذج دكاترة بالجامعة والله شي مؤسف ومخجل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 84
    24 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    الهمداني

    ارجع واقول هذا سببه ثقافة التكرية والحقد ((حتى اساتذة الجامعات ..يعني نخبة المجتمع))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 83
    24 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    سلمان

    ههههه خنبوقة مبسوط عندي لك اغنية بما انك تحب الرقص ***اغنيلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 82
    24 أكتوبر, 2016 , 16:09 م

    الفيصل

    جامعة سيئة بكل ماتعني الكلمة ، بيئة غير صحية تماما .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 81
    24 أكتوبر, 2016 , 16:05 م

    يمامه

    اللهم احفظ بلادالحرمين وحكومتنا وشعبنا والامه الاسلاميه اللهم امين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 80
    24 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    حم

    قلم الخنبقة مستخف دمة ياشين ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 79
    24 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    مـ،ـاݛــے

    اذا مادخلت بمعارك بحياتك ماعشتها كما ينبغي وبتأثر بشخصيتك وبتكون مهزوز ورخو وخواف وسلبي ولا راح يطلع لك قلب ذكر ع ايش منظر والتصوير عادي رجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 78
    24 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    ههههههههههه

    اهههههههههاااااي آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 77
    24 أكتوبر, 2016 , 15:58 م

    عبدالله العقيبي

    حن في نعمه ولله الحمد اي ضيقه للي يقول الناس من ضيق العيشه سووا كذا احمدوا الله فضله ونعمه علينا وعلى بلادنا لا تعد ولا تحصى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 76
    24 أكتوبر, 2016 , 15:53 م

    ابو معاذ

    كف يطيب الخاطر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 75
    24 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    هذا كلة بسبب القرارات ظيقة على الناس نسال الله العافية
    لا يعجبني(9) اعجبني(1)
  13. 74
    24 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    slmlm

    وفي الاخير تلاقيهم متضاربين على موقف سياره
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 73
    24 أكتوبر, 2016 , 15:43 م

    بوعلي

    ام مصلفح تعلق من خفرة الزيت (لاحول الله خطاء لاحول ولاقوة الا بالله (خلك فى وضع يمنك التعيس السعيد شان سعودى بحت ايش دخلكم يا اجانب فينا ناقش وضعكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 72
    24 أكتوبر, 2016 , 15:43 م

    زمن عجيب

    إذ هذا الحال بين الأساتذه فما هو الحال بين الطلاب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 71
    24 أكتوبر, 2016 , 15:42 م
    عدد التعليقات:14797

    قلم الحقيقه

    وشــــ فيك ياروحي من فقش راسك وكسر يدك ؟ راحت روحك وخري عني خليني أروح أنام.الملكة تتكلم بينها وبين نفسها.... روح نامت عليك طوفة ودي انهم قضو عليك هه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 70
    24 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    شمس و قمر

    اهو يوجد تعلم في الاساس الحمدلله والشكر قالوا اساتذه 😂😂😂هؤلاء استاذة الجهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 69
    24 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    اللي قاهرني الناس اللي تصور كل شيء تجد بعض الناس الجوال معلقه فى حلقه يمشي ويتلفت ويصور حسبي الله وكفى
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 68
    24 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    ولد مكة

    الحمد لله رب العالمين ..........
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 67
    24 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    صاحب الغتره البيضاء

    علي الحرام انه كفو ، جايه يشوت من ورا ، طيب الرجال لعن الشيطان وراح آش اللي يخليك تلقف وتسوي رجال ، كفو تردف كفو يارعي الغتره البيضاء
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  21. 66
    24 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    خالد

    مع الاسف ان يكونون اساتذه بجامعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 65
    24 أكتوبر, 2016 , 15:36 م

    مواطن غيور محب لوطنه

    من صور ونشر اخطا وسودالله وجهه وان شاءالله يصورويفضح فى موقف اشدمنه الاتعلم انك ساهمت فى الحاق الضرربسمعة رجال التربيةوالتعليم وبسمعةالمواطن السعودى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 64
    24 أكتوبر, 2016 , 15:33 م
    عدد التعليقات:14797

    قلم الحقيقه

    ولايكتفون بعد ويزعمون أن المرأة السعودية لديهم تعيش ملكة ههههههه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  24. 63
    24 أكتوبر, 2016 , 15:33 م
    عدد التعليقات:5702

    بسمه

    الناس صارت اخلاقهم اتشششش مايتحملون حاجه ..الله المستعان ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 62
    24 أكتوبر, 2016 , 15:33 م

    الحمد لله على نعمة العقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 61
    24 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    ✍️️ عااشق رووح الغراام 🕊🕊🕊

    من هيئة الدكاترة بالجامعات الأحترام و التهذيب في الحديث كذلك سياراتهم الحديثة غالية الثمن ،،،، أقرب شئ لهيئاتهم سائقي تكاسي أجرة ،،، و الله أعلم ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 60
    24 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    جنوبيه *

    اش خليتم للصغااار صدق انكم رجال ناقصين عقل ودين يعنني عصبي ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  28. 59
    24 أكتوبر, 2016 , 15:30 م

    د/ رامي زمخشري أستاذ مساعد كلية الأقتصاد

    حسب ماوصلني من مصدر موثوق بأنهم موظفين في أدارة كلية التربية وبينهم مبالغ مالية كبيرة مما جعل بينهم البغضاء والشحناء حتى وصل بينهم المضاربه وسط الشارع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 58
    24 أكتوبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:14797

    قلم الحقيقه

    المصيبة والطامة الكبرى اذا زعمت مثل هذه ***التي تتعارك وتتناطح في مابينها في الشارع وأمام الناس لاحياء من الله ولامن خلقه ***
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  30. 57
    24 أكتوبر, 2016 , 15:29 م

    سوء بين التاكسي

    هذولا سوقين التاكسي قدام الجامعة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 56
    24 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    ميمي

    باب الستر اعظم ابواب تماسك المجتمع المصور ابشر بالفضيحه بتجيك لين بابك من ستر مسلما ستر الله عليه (وعد آلهي) لو تدخلت واصلح بينهم كسبت الاجر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 55
    24 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    غلطه

    اكــــــــــبــــــــــد قـــــال له انــــــــــــت طــالق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 54
    24 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    الحبحب اسمه جح واسمه رقي واسمة بطيخ أختار منها ماشئت تعددت الاسماء والشيء واحد

    2017ومازال بعض الناس لايستطع جعل الحوار الهادي والأدب فى الكلام هو الأسلوب الأمثل للحصول على الحقوق العنترة ماراح تجيب شيء غير الانسان يخلي الناس تضحك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  34. 53
    24 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    ✍️️ عااشق رووح الغراام 🕊🕊🕊

    أعتقد بأنهم معلمين في مدارس تابعة لوزارة التعليم ،، للأسف ينقص المدراء حسن القيادة و التعامل مع نفسيات البشر وذلك لأنعدام العدل بين موظفيه تحت أدارته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 52
    24 أكتوبر, 2016 , 15:25 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    اهم شي ان الجية ينهار والدولار مفقود ويتداول عند 22 جنية وثورة جياع والموعد 11*11------------11*11---------11*11----11*11---------11*11------------
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 51
    24 أكتوبر, 2016 , 15:22 م
    عدد التعليقات:2272

    توووووونسية

    تلومو الطلبة على ضرب معلميهم لماذا ...فإذا كان رب البيت بالطبل ضاربا لا تلومن الصغار على الرقص
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 50
    24 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    السدغاني

    ما فيه دليل واضح بأنهم اساتذه في جامعه ..مضاربه بالشارع ووين مكانها لا نعلم عنه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  38. 49
    24 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    السدغاني

    ما فيه دليل واضح بأنهم اساتذه في جامعه ..مضاربه بالشارع ووين مكانها لا نعلم عنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 48
    24 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    يالطيف

    اذا كان فيه فحص للطالب عن كل شئ حتى النفسيه ف اول من يطبق عليهم اساتذة الواسطه والمحسوبيه على الطاري هل خصم على اساتذة الجامعه من علاواتهم مثل البقيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 47
    24 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    ولد بلادي

    ماهو كل من حصل على شهادة الدكتوراه سواء بمجهوده او بفلوسه صار قدوه الا عند الجهله والمطبلين . البعض منهم الطفل اعقل منهم بتصرفاته واخلاقه وتعامله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  41. 46
    24 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    ✍️️ عااشق رووح الغراام 🕊🕊🕊

    يبدو من هيئتهم بأنهم ليسوا بأساتذة جامعة !
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 45
    24 أكتوبر, 2016 , 15:17 م

    محمدالجعيد

    اكيد فيه مشكله كبيرة بينهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 44
    24 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    والسبب ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 43
    24 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    خالد الزهراني

    ايش ها التخلف ايش خلو للمبزره هذولا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 42
    24 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    زائره

    الرجال ناقصين عقل ودين عادي مو غريبه يعني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 41
    24 أكتوبر, 2016 , 15:12 م

    ابو عبد الله

    وش خليتم للدواعش هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 40
    24 أكتوبر, 2016 , 15:11 م

    خلل

    اعمل نفسك ميت تاخذ حقك وزياده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 39
    24 أكتوبر, 2016 , 15:10 م

    خليتو ايه للولاد الصغيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 38
    24 أكتوبر, 2016 , 15:07 م
    عدد التعليقات:4174

    العنيد

    ترى الدكتور بالجامعة بشر انسان يخطي ويصيب ويضرب وينضرب عااادي والله ماهو من كوكب اخر ايش يعني دكتور فكركم التعليم هو من يرقي الاخلاق من يرقي القران ا!
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  50. 37
    24 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    خيال

    تخلف فكري
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    عبدالرحمن الدوسي

    خموهم وع الجبهه يورونا مراجلهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 15:03 م

    فوفو

    طيب اتضاربوا بعيد عن مقر الجامعة وماهو قدام الطلاب والله فضيحة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 15:01 م

    كفاية حسد

    كفاية حسد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    صلاح

    المضاربه كان سببها نظرية التطور وان الانسان اصله قرد مثل ماقال داروين
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  55. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    ابو نوره

    الله. يفرجها يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    مين اللي صور الفديو ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    هههههههههه

    الشغلة على كف عفريت
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  58. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    فهد

    هولاء عالية القوم!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  59. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    ابوالفيصلا

    اساتذة التعيين بالواسطة والشهادات المزورة ,, ولايهون من عينهم من الدكاترة بالشهادات المزورة ام عشرة الاف ريال ,, حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  60. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    مبين المشكله من الي مفرع يضرب برجله ورى الرجال فجاه الذيب فقع وجهه وبلاخير جاه كف مطوع مقاس دبل اكس هههههه لاكن ياخي بلاخير عيب المفروض ماتطلع منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    مشــعل

    فئة ابو قفزة الله لايكثرهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  62. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    مسمار

    نقلكم لااااازم فحص دوري ربع سنوي نفسيه لمنتسبي سلك التعليم واللي منفس يتحول اداري دايركت لايمكن هؤلاء يكونو اساتذه جامعه او معلمين مكانهم اداره فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 14:52 م

    عربي اصل وفصل

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    بخيت الزهراني

    اذا هذول مدرسين، بالجامعه ،سلمولي على التعليم ،يجب طردهم فورا من الجامعة ، ومن التعليم،سابقه خطيرة لم نعرف عن مثل هذه الأمور من قبل،عيب، ومليون عيب،
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  65. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    وشك وشك

    وش اركوا لطلاب الثانوي وصغار السن المفروض يتحاسبون حساب قوي ورادع
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    عبدالحميد

    حدث يؤسف له وواضح ان المعلق باسم"المحقق كوسة" من خارج المملكة ومن الفئة التي تخصصت في محاولة شق صف الشعب السعودي وبالتالي يجب حذف مثل هؤلاء الطائفيين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 14:50 م

    2030

    يالله والرونا قوتكم يا اصحاب انقاذ الدوله من الافلاس على حساب المواطن المسكين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 14:47 م

    يالطيف

    جامعة طيبة بايدي امينه فلاتاخفو هاذي اختلاف وجهات كفوف وكدمات مثقفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  69. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    07

    بكل امانه المفروض اقل القليل نقل تأديبي او إيقاف عن العمل لمدة ستة اشهر هؤلاء دكاترة وش خليتوا للطلاب وش باقي اذا ما اثر فيك العلم ليس لك داع ان تعلمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    نجمة سماء

    المخدراااااااااااااات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  71. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 14:44 م

    جامعي

    بصراحة انه هذا مشهد مؤسف من أساتذة جامعة نرجو نظر في أمرهم وأنهم لا يمثلو المجتمع المتعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 14:43 م
    عدد التعليقات:14797

    قلم الحقيقه

    هههههه يازمان العجايب وشــــــ بقى ماظهر.صور غاية في السواد مشوهة لوطن وشعب وبحول الله مع مشارف رؤية 2030 ستختفي هذه المناظر
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  73. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 14:42 م
    عدد التعليقات:11029

    إنسان منصف

    اساتذه ،،،،،أكاديميين ،،،،يحملون شهادات عليا،،،،فقط،،،،. يعني حفيظه ،،،، لم يراعوا،،،، مكانتهم العلميه،،،، ماذا تركتوا لابناء الشوارع ،،،والجهله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  74. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    ؟؟

    اخذ شتيمه للوالديه وعلقه من الكشخه . والكل جالس يتفرج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    جنوبيه *

    والله مرتفعه ضغوطهم من الشمس هههههه الله يهديهم واحد اندبغ هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    mar

    المطوع اللي بالاخير وش دخله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    hima

    علاج التوتر والضغط والنكد في المجتمعات الحديثه,هو السينمات والمسارح والطرب,تنشر السعاده والاحساس الطيب وتقوي التجانس,مش تجيبولهم مصارعين,كانو ناقصهم.
    لا يعجبني(8) اعجبني(1)
  78. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    ابو شوارب

    شعب راقي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  79. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    عبدالرحمن يحيى التشادي

    هذا و أنتم دكاترة وأناس متعلمة وفاهمة ايش يقول عنكم الطلاب اللي المفترض أنتم قدوتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  80. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 14:38 م

    أبو مصلفح الرياض

    لاحول الله أنا مدري ليه مايتم سعودة الطلاب في الجامعات هذا من التأثر بزيادة الأجانب في الجامعات لابد من التغيير الشامل في عروض كواليتي ستريت تحياتي
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  81. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    المحقق كوسة

    كل شر وراه قصمصم وش ذا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  82. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    مفقود

    هذي اخلاق اساتذتهم فماذا عن الجهلة؟ الم اقل لكم انه شعب خارج حسابات الادب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  83. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    د ماجد

    لاحول ولا قوة الا بالله - قسم ان هالتصوير افه العصر - من خرج الباندا والانحلال والارهاب دخلو معه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  84. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    بن نقديابوسعد

    يبدو الله اعلم آنهم من دكاترة (هلكوني) خريجي الشادات الوهمية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  85. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    ارز 👊 نجد

    أعوذبالله من الشيطان الرجيم .. لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  86. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    توت

    ههههه بلاهم منفسين من شيل البدلات
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم