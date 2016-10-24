فيديو: مشاجرة عنيفة بين أساتذة بجامعة طيبة!

صحيفة المرصد: نشبت مشاجرة عنيفة بالأيدي والتراشق بالألفاظ بين بعض أساتذة في جامعة طيبة، وسط حضور كثيف من المارة.
وتداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وحمل عنوان “مشاجرة أساتذة في جامعة طيبة”.
وأبدى الرواد استيائهم من المشهد ووصفوه بالغير لائق. وتناقلوا الفيديو على نطاق واسع عبر تويتر وفيس بوك.
تعليقات ( 86 )
ضب ياكل خنبوقةخنبوقة ابو معرفات ههههههههه
العويدهذا نموذج دكاترة بالجامعة والله شي مؤسف ومخجل
الهمدانيارجع واقول هذا سببه ثقافة التكرية والحقد ((حتى اساتذة الجامعات ..يعني نخبة المجتمع))
سلمانههههه خنبوقة مبسوط عندي لك اغنية بما انك تحب الرقص ***اغنيلك
الفيصلجامعة سيئة بكل ماتعني الكلمة ، بيئة غير صحية تماما .
يمامهاللهم احفظ بلادالحرمين وحكومتنا وشعبنا والامه الاسلاميه اللهم امين
حمقلم الخنبقة مستخف دمة ياشين ***
مـ،ـاݛــےاذا مادخلت بمعارك بحياتك ماعشتها كما ينبغي وبتأثر بشخصيتك وبتكون مهزوز ورخو وخواف وسلبي ولا راح يطلع لك قلب ذكر ع ايش منظر والتصوير عادي رجال
هههههههههههاهههههههههاااااي آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك آبك
عبدالله العقيبيحن في نعمه ولله الحمد اي ضيقه للي يقول الناس من ضيق العيشه سووا كذا احمدوا الله فضله ونعمه علينا وعلى بلادنا لا تعد ولا تحصى
ابو معاذكف يطيب الخاطر
slmlmوفي الاخير تلاقيهم متضاربين على موقف سياره
بوعليام مصلفح تعلق من خفرة الزيت (لاحول الله خطاء لاحول ولاقوة الا بالله (خلك فى وضع يمنك التعيس السعيد شان سعودى بحت ايش دخلكم يا اجانب فينا ناقش وضعكم
زمن عجيبإذ هذا الحال بين الأساتذه فما هو الحال بين الطلاب .
عدد التعليقات:14797
قلم الحقيقهوشــــ فيك ياروحي من فقش راسك وكسر يدك ؟ راحت روحك وخري عني خليني أروح أنام.الملكة تتكلم بينها وبين نفسها.... روح نامت عليك طوفة ودي انهم قضو عليك هه.
شمس و قمراهو يوجد تعلم في الاساس الحمدلله والشكر قالوا اساتذه 😂😂😂هؤلاء استاذة الجهل
ولد مكةالحمد لله رب العالمين ..........
صاحب الغتره البيضاءعلي الحرام انه كفو ، جايه يشوت من ورا ، طيب الرجال لعن الشيطان وراح آش اللي يخليك تلقف وتسوي رجال ، كفو تردف كفو يارعي الغتره البيضاء
خالدمع الاسف ان يكونون اساتذه بجامعه
مواطن غيور محب لوطنهمن صور ونشر اخطا وسودالله وجهه وان شاءالله يصورويفضح فى موقف اشدمنه الاتعلم انك ساهمت فى الحاق الضرربسمعة رجال التربيةوالتعليم وبسمعةالمواطن السعودى
عدد التعليقات:14797
قلم الحقيقهولايكتفون بعد ويزعمون أن المرأة السعودية لديهم تعيش ملكة ههههههه
عدد التعليقات:5702
بسمهالناس صارت اخلاقهم اتشششش مايتحملون حاجه ..الله المستعان ،
✍️️ عااشق رووح الغراام 🕊🕊🕊من هيئة الدكاترة بالجامعات الأحترام و التهذيب في الحديث كذلك سياراتهم الحديثة غالية الثمن ،،،، أقرب شئ لهيئاتهم سائقي تكاسي أجرة ،،، و الله أعلم ،
جنوبيه *اش خليتم للصغااار صدق انكم رجال ناقصين عقل ودين يعنني عصبي ههههههه
د/ رامي زمخشري أستاذ مساعد كلية الأقتصادحسب ماوصلني من مصدر موثوق بأنهم موظفين في أدارة كلية التربية وبينهم مبالغ مالية كبيرة مما جعل بينهم البغضاء والشحناء حتى وصل بينهم المضاربه وسط الشارع
عدد التعليقات:14797
قلم الحقيقهالمصيبة والطامة الكبرى اذا زعمت مثل هذه ***التي تتعارك وتتناطح في مابينها في الشارع وأمام الناس لاحياء من الله ولامن خلقه ***
سوء بين التاكسيهذولا سوقين التاكسي قدام الجامعة
ميميباب الستر اعظم ابواب تماسك المجتمع المصور ابشر بالفضيحه بتجيك لين بابك من ستر مسلما ستر الله عليه (وعد آلهي) لو تدخلت واصلح بينهم كسبت الاجر
غلطهاكــــــــــبــــــــــد قـــــال له انــــــــــــت طــالق
الحبحب اسمه جح واسمه رقي واسمة بطيخ أختار منها ماشئت تعددت الاسماء والشيء واحد2017ومازال بعض الناس لايستطع جعل الحوار الهادي والأدب فى الكلام هو الأسلوب الأمثل للحصول على الحقوق العنترة ماراح تجيب شيء غير الانسان يخلي الناس تضحك
✍️️ عااشق رووح الغراام 🕊🕊🕊أعتقد بأنهم معلمين في مدارس تابعة لوزارة التعليم ،، للأسف ينقص المدراء حسن القيادة و التعامل مع نفسيات البشر وذلك لأنعدام العدل بين موظفيه تحت أدارته
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكراهم شي ان الجية ينهار والدولار مفقود ويتداول عند 22 جنية وثورة جياع والموعد 11*11------------11*11---------11*11----11*11---------11*11------------
عدد التعليقات:2272
توووووونسيةتلومو الطلبة على ضرب معلميهم لماذا ...فإذا كان رب البيت بالطبل ضاربا لا تلومن الصغار على الرقص
السدغانيما فيه دليل واضح بأنهم اساتذه في جامعه ..مضاربه بالشارع ووين مكانها لا نعلم عنه
السدغانيما فيه دليل واضح بأنهم اساتذه في جامعه ..مضاربه بالشارع ووين مكانها لا نعلم عنه
يالطيفاذا كان فيه فحص للطالب عن كل شئ حتى النفسيه ف اول من يطبق عليهم اساتذة الواسطه والمحسوبيه على الطاري هل خصم على اساتذة الجامعه من علاواتهم مثل البقيه
ولد بلاديماهو كل من حصل على شهادة الدكتوراه سواء بمجهوده او بفلوسه صار قدوه الا عند الجهله والمطبلين . البعض منهم الطفل اعقل منهم بتصرفاته واخلاقه وتعامله
✍️️ عااشق رووح الغراام 🕊🕊🕊يبدو من هيئتهم بأنهم ليسوا بأساتذة جامعة !
محمدالجعيداكيد فيه مشكله كبيرة بينهم
خلك بعيد حبك يزيد 😊والسبب ؟
خالد الزهرانيايش ها التخلف ايش خلو للمبزره هذولا
زائرهالرجال ناقصين عقل ودين عادي مو غريبه يعني
ابو عبد اللهوش خليتم للدواعش هههههه
خللاعمل نفسك ميت تاخذ حقك وزياده
عدد التعليقات:4174
العنيدترى الدكتور بالجامعة بشر انسان يخطي ويصيب ويضرب وينضرب عااادي والله ماهو من كوكب اخر ايش يعني دكتور فكركم التعليم هو من يرقي الاخلاق من يرقي القران ا!
خيالتخلف فكري
عبدالرحمن الدوسيخموهم وع الجبهه يورونا مراجلهم .
فوفوطيب اتضاربوا بعيد عن مقر الجامعة وماهو قدام الطلاب والله فضيحة
كفاية حسدكفاية حسد
صلاحالمضاربه كان سببها نظرية التطور وان الانسان اصله قرد مثل ماقال داروين
ابو نورهالله. يفرجها يارب
ههههههههههالشغلة على كف عفريت
فهدهولاء عالية القوم!
ابوالفيصلااساتذة التعيين بالواسطة والشهادات المزورة ,, ولايهون من عينهم من الدكاترة بالشهادات المزورة ام عشرة الاف ريال ,, حسبنا الله ونعم الوكيل
مشــعلفئة ابو قفزة الله لايكثرهم
مسمارنقلكم لااااازم فحص دوري ربع سنوي نفسيه لمنتسبي سلك التعليم واللي منفس يتحول اداري دايركت لايمكن هؤلاء يكونو اساتذه جامعه او معلمين مكانهم اداره فقط
عربي اصل وفصلمخالف للنشر
بخيت الزهرانياذا هذول مدرسين، بالجامعه ،سلمولي على التعليم ،يجب طردهم فورا من الجامعة ، ومن التعليم،سابقه خطيرة لم نعرف عن مثل هذه الأمور من قبل،عيب، ومليون عيب،
وشك وشكوش اركوا لطلاب الثانوي وصغار السن المفروض يتحاسبون حساب قوي ورادع
عبدالحميدحدث يؤسف له وواضح ان المعلق باسم"المحقق كوسة" من خارج المملكة ومن الفئة التي تخصصت في محاولة شق صف الشعب السعودي وبالتالي يجب حذف مثل هؤلاء الطائفيين
2030يالله والرونا قوتكم يا اصحاب انقاذ الدوله من الافلاس على حساب المواطن المسكين
يالطيفجامعة طيبة بايدي امينه فلاتاخفو هاذي اختلاف وجهات كفوف وكدمات مثقفه
07بكل امانه المفروض اقل القليل نقل تأديبي او إيقاف عن العمل لمدة ستة اشهر هؤلاء دكاترة وش خليتوا للطلاب وش باقي اذا ما اثر فيك العلم ليس لك داع ان تعلمه
نجمة سماءالمخدراااااااااااااات
جامعيبصراحة انه هذا مشهد مؤسف من أساتذة جامعة نرجو نظر في أمرهم وأنهم لا يمثلو المجتمع المتعلم
عدد التعليقات:14797
قلم الحقيقههههههه يازمان العجايب وشــــــ بقى ماظهر.صور غاية في السواد مشوهة لوطن وشعب وبحول الله مع مشارف رؤية 2030 ستختفي هذه المناظر
عدد التعليقات:11029
إنسان منصفاساتذه ،،،،،أكاديميين ،،،،يحملون شهادات عليا،،،،فقط،،،،. يعني حفيظه ،،،، لم يراعوا،،،، مكانتهم العلميه،،،، ماذا تركتوا لابناء الشوارع ،،،والجهله
؟؟اخذ شتيمه للوالديه وعلقه من الكشخه . والكل جالس يتفرج
جنوبيه *والله مرتفعه ضغوطهم من الشمس هههههه الله يهديهم واحد اندبغ هههه
marالمطوع اللي بالاخير وش دخله
himaعلاج التوتر والضغط والنكد في المجتمعات الحديثه,هو السينمات والمسارح والطرب,تنشر السعاده والاحساس الطيب وتقوي التجانس,مش تجيبولهم مصارعين,كانو ناقصهم.
ابو شواربشعب راقي
عبدالرحمن يحيى التشاديهذا و أنتم دكاترة وأناس متعلمة وفاهمة ايش يقول عنكم الطلاب اللي المفترض أنتم قدوتهم
أبو مصلفح الرياضلاحول الله أنا مدري ليه مايتم سعودة الطلاب في الجامعات هذا من التأثر بزيادة الأجانب في الجامعات لابد من التغيير الشامل في عروض كواليتي ستريت تحياتي
المحقق كوسةكل شر وراه قصمصم وش ذا
مفقودهذي اخلاق اساتذتهم فماذا عن الجهلة؟ الم اقل لكم انه شعب خارج حسابات الادب
د ماجدلاحول ولا قوة الا بالله - قسم ان هالتصوير افه العصر - من خرج الباندا والانحلال والارهاب دخلو معه
بن نقديابوسعديبدو الله اعلم آنهم من دكاترة (هلكوني) خريجي الشادات الوهمية
ارز 👊 نجدأعوذبالله من الشيطان الرجيم .. لاحول ولاقوة الابالله
توتههههه بلاهم منفسين من شيل البدلات