فيديو: مشاجرة عنيفة بين أساتذة بجامعة طيبة!

صحيفة المرصد: نشبت مشاجرة عنيفة بالأيدي والتراشق بالألفاظ بين بعض أساتذة في جامعة طيبة، وسط حضور كثيف من المارة.

وتداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وحمل عنوان “مشاجرة أساتذة في جامعة طيبة”.

وأبدى الرواد استيائهم من المشهد ووصفوه بالغير لائق. وتناقلوا الفيديو على نطاق واسع عبر تويتر وفيس بوك.