بالفيديو:القنصل الأميركي يؤدي رقصة شعبية بخميس مشيط

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو نشرته السفارة الأميركية في الرياض يظهر فيه القنصل العام في جدة “ماثياس ميتمان” مشاركاً في رقصة شعبية سعودية خلال زيارته لخميس مشيط.

ووفقاً لموقع”العربية نت”نشرت السفارة على حسابها الرسمي تغريدة: “القنصل العام ميتمان يشارك الرقصة الشعبية خلال زيارته لخميس مشيط”.