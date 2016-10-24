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بالفيديو:القنصل الأميركي يؤدي رقصة شعبية بخميس مشيط

24 أكتوبر, 2016 , 15:33 م
بالفيديو:القنصل الأميركي يؤدي رقصة شعبية بخميس مشيط
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صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو نشرته السفارة الأميركية في الرياض يظهر فيه القنصل العام في جدة “ماثياس ميتمان” مشاركاً في رقصة شعبية سعودية خلال زيارته لخميس مشيط.

ووفقاً لموقع”العربية نت”نشرت السفارة على حسابها الرسمي تغريدة: “القنصل العام ميتمان يشارك الرقصة الشعبية خلال زيارته لخميس مشيط”.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    صعفق

    عادى باليمن ترجع الامور بس النظرة الذبانية مغلغلة بعقول المرضى
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  2. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 18:10 م

    وشك وشك

    هههه تعليق 6 ماتعرف راسك من رجليك
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  3. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    صعفق

    مخالف للنشر
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  4. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 17:51 م

    العابد

    ***من يثق بالغرب وأمريكا على الأخص
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  5. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 16:57 م

    جنوبيه *

    بعض التعليقات هههههه ههههه اخ بطني
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  6. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    جاسم

    تعليق ٦ على ***
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  7. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 16:48 م

    سبحان الله

    يمدون اليهود والمجوس بالسلاح ويضحكون علينا بالرقص،***
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  8. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    منال

    أين الأوابين
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  9. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 16:14 م

    منال

    المفاكهه والمداعبة والمزاح والرقص مع الكفار والمشركين يعتبر في ديننا الأسلام موالاه لهم
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  10. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    Ams.f

    اول ما راى القتل والفتن التذكر الروافض الخمينيون الكفار عباد القبور دعاة الفتنة ,
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  11. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    عبدالله

    تعليق 9, المنتصر بالله ما عقبتكش فيفي عبدة. !!!ديه اخزت الأم المساليه بقمهوريه السيسي وفرقه حسب الله
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  12. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    منال

    المفاكهه والمداعبة والمزاح والرقص مع الكفار والمشركين يعتبر في ديننا الأسلام موالاه لهم***
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  13. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 16:10 م

    hima

    الرقص والفرح والسعادة,هي ادوات الحريه والسلام في العالم,والقاضية على التشدد والتخلف والنكديين,لابارك الله فيهم.
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  14. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:5514

    المنتصر بالله

    إذا فاز ترامب وصار هو الريس في أمريكا يضبط الرقص بربسسسسه
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  15. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    ابورفيف

    مبسوطين ان قاتل الأطفال يتراقص معهم الله يسلط على الكفار وخاصة امريكا وروسيا
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  16. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 16:05 م
    عدد التعليقات:5514

    المنتصر بالله

    في ذمتي ذمه لو ترقصون رقص فيفي لن ترضى عنكم اليهود والنصارى حتى تتبعون ملتهم لذلك لا تتعب نفسك يااخ العرب وأترك عنك الرقص وخليك رجال واقلبوها محاوره ه
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  17. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 16:04 م

    الجنوووووووووووووبي

    مفقود ش قصدك مشهووورة الرقصة في اليمن اقوووول عطن ودوك فرصتن ولا تتكلم وش نوحك هههههههههههههههههههههههههههههه
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  18. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    ابوحامد

    بارك الله فيك يا ظافر بن حمسان فانت واجه مشرفه للوطن ولتعريف العالم بتراث المملكة نطالب بتعيينك سفيرا للتراث السعودي فانت اهل لها والمتنطعين ينامون..
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  19. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 15:57 م

    غرم الله

    صرنا اكثر من المصاريه نحب الرقص كل ما جانا واحد قمنا نهز معه عفالنا عقبال ما نشوفهم مع فيفي عبدو وماري منيب
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  20. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 15:54 م

    مفقود

    رقصة شعبية حلوة مشهورة في اليمن
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  21. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    Ams.f 3 .. تذكر وليس التذكر .. الله يسامح من علمك الإملاء
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  22. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 15:46 م

    ولد بلادي

    وش الهدف من زيارته لان خميس مشيط يوجد فيها قاعده جويه مهمه ومنطقه حساسه في وطننا الغالي ولكن السفاره تحلول تلعب على الحللين فيجب الحذر وبشده منهم
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  23. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 15:41 م
    عدد التعليقات:12

    Ams.f

    اول ما راى القتل والفتن التذكر الاخونجية ودعاة الفتنة
    لا يعجبني(18) اعجبني(0)
  24. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 15:39 م

    طيب

    ميتمان هل يدل الاسم على ديانته؟
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  25. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    البدر

    الامريكي اول ما يذكر الامريكي اتذكر الحرب والدماء والقتل والسحل
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