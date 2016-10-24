بالفيديو:القنصل الأميركي يؤدي رقصة شعبية بخميس مشيط

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو نشرته السفارة الأميركية في الرياض يظهر فيه القنصل العام في جدة “ماثياس ميتمان” مشاركاً في رقصة شعبية سعودية خلال زيارته لخميس مشيط.
ووفقاً لموقع”العربية نت”نشرت السفارة على حسابها الرسمي تغريدة: “القنصل العام ميتمان يشارك الرقصة الشعبية خلال زيارته لخميس مشيط”.
القنصل العام في #جدة #ميتمان يشارك الرقصة الشعبيه خلال زيارته ل #خميس_مشيط pic.twitter.com/ErpRcFrdih
— U.S. Embassy Riyadh (@USEmbassyRiyadh) October 23, 2016
تعليقات ( 25 )
صعفقعادى باليمن ترجع الامور بس النظرة الذبانية مغلغلة بعقول المرضى
وشك وشكهههه تعليق 6 ماتعرف راسك من رجليك
صعفقمخالف للنشر
العابد***من يثق بالغرب وأمريكا على الأخص
جنوبيه *بعض التعليقات هههههه ههههه اخ بطني
جاسمتعليق ٦ على ***
سبحان اللهيمدون اليهود والمجوس بالسلاح ويضحكون علينا بالرقص،***
منالأين الأوابين
منالالمفاكهه والمداعبة والمزاح والرقص مع الكفار والمشركين يعتبر في ديننا الأسلام موالاه لهم
Ams.fاول ما راى القتل والفتن التذكر الروافض الخمينيون الكفار عباد القبور دعاة الفتنة ,
عبداللهتعليق 9, المنتصر بالله ما عقبتكش فيفي عبدة. !!!ديه اخزت الأم المساليه بقمهوريه السيسي وفرقه حسب الله
منالالمفاكهه والمداعبة والمزاح والرقص مع الكفار والمشركين يعتبر في ديننا الأسلام موالاه لهم***
himaالرقص والفرح والسعادة,هي ادوات الحريه والسلام في العالم,والقاضية على التشدد والتخلف والنكديين,لابارك الله فيهم.
عدد التعليقات:5514
المنتصر باللهإذا فاز ترامب وصار هو الريس في أمريكا يضبط الرقص بربسسسسه
ابورفيفمبسوطين ان قاتل الأطفال يتراقص معهم الله يسلط على الكفار وخاصة امريكا وروسيا
عدد التعليقات:5514
المنتصر باللهفي ذمتي ذمه لو ترقصون رقص فيفي لن ترضى عنكم اليهود والنصارى حتى تتبعون ملتهم لذلك لا تتعب نفسك يااخ العرب وأترك عنك الرقص وخليك رجال واقلبوها محاوره ه
الجنوووووووووووووبيمفقود ش قصدك مشهووورة الرقصة في اليمن اقوووول عطن ودوك فرصتن ولا تتكلم وش نوحك هههههههههههههههههههههههههههههه
ابوحامدبارك الله فيك يا ظافر بن حمسان فانت واجه مشرفه للوطن ولتعريف العالم بتراث المملكة نطالب بتعيينك سفيرا للتراث السعودي فانت اهل لها والمتنطعين ينامون..
غرم اللهصرنا اكثر من المصاريه نحب الرقص كل ما جانا واحد قمنا نهز معه عفالنا عقبال ما نشوفهم مع فيفي عبدو وماري منيب
مفقودرقصة شعبية حلوة مشهورة في اليمن
ولد بلاديوش الهدف من زيارته لان خميس مشيط يوجد فيها قاعده جويه مهمه ومنطقه حساسه في وطننا الغالي ولكن السفاره تحلول تلعب على الحللين فيجب الحذر وبشده منهم
عدد التعليقات:12
Ams.fاول ما راى القتل والفتن التذكر الاخونجية ودعاة الفتنة
طيبميتمان هل يدل الاسم على ديانته؟
البدرالامريكي اول ما يذكر الامريكي اتذكر الحرب والدماء والقتل والسحل