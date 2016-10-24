بالفيديو:أوباما “الراقص” كما لم تره من قبل

صحيفة المرصد:في آخر مناسبة فنية له كسيد للبيت الأبيض، ظهر الرئيس الأميركي، باراك أوباما يرقص على إيقاع أغنية “Hotline Bling” للمغني الكندي دريك.

ووفقاً لموقع”سكاي نيوز”نشرت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية، الاثنين، فيديو التقطه أحد الحاضرين، يظهر خلاله الرئيس الأميركي يرقص مع عدد من الفنانين، بينهم المغني الشهير آشر.

وتفاعل أوباما مع الموسيقى وشارك في الرقص مع آشر والمغنية جانيل موناي وآخرين، في ختام الحفل الذي ضم عشرات المغنيين والموسيقيين في البيت الأبيض.

ويعد هذا الحفل المخصص للفنانين الأخير من نوعه لأوباما الذي من المفترض أن يغادر، في يناير المقبل، البيت الأبيض الذي سيستقبل الفائز في الانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نوفمبر.