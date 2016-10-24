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بالفيديو:أوباما “الراقص” كما لم تره من قبل

24 أكتوبر, 2016 , 16:22 م
بالفيديو:أوباما “الراقص” كما لم تره من قبل
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صحيفة المرصد:في آخر مناسبة فنية له كسيد للبيت الأبيض، ظهر الرئيس الأميركي، باراك أوباما يرقص على إيقاع أغنية “Hotline Bling” للمغني الكندي دريك.

ووفقاً لموقع”سكاي نيوز”نشرت صحيفة “الدايلي ميل” البريطانية، الاثنين، فيديو التقطه أحد الحاضرين، يظهر خلاله الرئيس الأميركي يرقص مع عدد من الفنانين، بينهم المغني الشهير آشر.

وتفاعل أوباما مع الموسيقى وشارك في الرقص مع آشر والمغنية جانيل موناي وآخرين، في ختام الحفل الذي ضم عشرات المغنيين والموسيقيين في البيت الأبيض.

ويعد هذا الحفل المخصص للفنانين الأخير من نوعه لأوباما الذي من المفترض أن يغادر، في يناير المقبل، البيت الأبيض الذي سيستقبل الفائز في الانتخابات الرئاسية المقررة في 8 نوفمبر.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    عيد

    وين المتعجرفين الحكام . هذا رئيس اكبر دولة في منتهى التواضع .
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  2. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 16:57 م

    صرخة صمت

    يازين رقصه هو كذا يحب يرقص دايم بس امتاز عن الروؤساء الي قبله بالتواضع اكثر
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  3. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    مواطن صالح

    الخال لقي الخوال وعلي باله هو اللي يحكم امريكا
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  4. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    وين المشكلة عادي

    أوباما انسان كاي انسان يمكن يرقص يمكن يعمل أي شي . للمعلومية أوباما قبل يكون رئيس كان محامي محترف وشخصية مرموقة في المجتمع الأمريكي .
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  5. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    hima

    ناس رايقه,الله يوفقهم.
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  6. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    عُـــــــمـــــــر

    والله الخوال فلاويه ومبسوطين ويسوون جو ضحك ووناسه الله يسعدهم
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  7. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    جنوبيه *

    لازم يرقص معاهم هذي بالجنوب يابووي هههههه
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  8. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 16:31 م

    الخوال في كل بلد يحبون الرقص
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