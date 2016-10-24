فيديو: ” لطم” لاعبي العراق احتفالاً بهدف أمام السعودية يثير جدلاً على تويتر

صحيفة المرصد: أثارت طريقة احتفال لاعبي منتخب العراق للشباب “الغريبة” بهدف التعادل أمام السعودية يوم الأحد، ضجة على مواقع التواصل.فبعد إحراز اللاعب مازن فياض الهدف الثاني لمنتخب بلاده، في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للشباب المقامة في البحرين، تجمّع لاعبو المنتخب العراقي حوله وبدأوا بضرب أنفسهم بطريقة “اللّطم.” وعلى تويتر، كثرت التعليقات التي استغربت طريقة احتفال لاعبي المنتخب العراقي، كما انتقد بعض رواد تويتر ادخال الأمور الدينية في الرياضة. يشار الى أن مباراة السعودية والعراق انتهت بفوز المنتخب السعودي بركلات الترجيح 6/5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

CNN

