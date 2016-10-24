  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

فيديو: ” لطم” لاعبي العراق احتفالاً بهدف أمام السعودية يثير جدلاً على تويتر

24 أكتوبر, 2016 , 16:21 م
فيديو: ” لطم” لاعبي العراق احتفالاً بهدف أمام السعودية يثير جدلاً على تويتر
  • 3٬569
  • 36
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أثارت طريقة احتفال لاعبي منتخب العراق للشباب “الغريبة” بهدف التعادل أمام السعودية يوم الأحد، ضجة على مواقع التواصل.فبعد إحراز اللاعب مازن فياض الهدف الثاني لمنتخب بلاده، في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للشباب المقامة في البحرين، تجمّع لاعبو المنتخب العراقي حوله وبدأوا بضرب أنفسهم بطريقة “اللّطم.” وعلى تويتر، كثرت التعليقات التي استغربت طريقة احتفال لاعبي المنتخب العراقي، كما انتقد بعض رواد تويتر ادخال الأمور الدينية في الرياضة. يشار الى أن مباراة السعودية والعراق انتهت بفوز المنتخب السعودي بركلات الترجيح 6/5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.
CNN



تعليقات ( 36 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 18:09 م

    تعليق 21 رقع يامرقع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 18:07 م

    يالبي السعوديه واهل سعوديه والله ياحذ الروافض القذرين بانو وتكشفو في كل شي طائيفيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 18:03 م
    عدد التعليقات:5714

    بسمه

    بيكاسو// اهلين فيك حياك الله ..يارب لكن الصراحه كذا الوضع 💔😢
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    بلوشي وكلي فخر

    اصحاب اللطم تلطمو😂😂😂😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    معلم متقاعد

    عااااار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 17:47 م

    سعد

    وعدت الشباب في الاستراحة بعد كل لطمية ينهزمون مع اي فريق , عشاء مفطح على حسابي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 17:46 م

    ع . الحربي

    بعد هذه المباراة أي مباراة مع المنتخب الرافضي العراقي أتمنى أن يلبس لاعبو المنتخب السعودي تحت قمصان المنتخب قمصان أخرى تحتها مكتوب عليها ( عمر )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 17:45 م

    ابو فارس

    الدموع اربع اربع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    عبيد

    هذة الفرق بين اللي يسجد لله وحدة لاشريك له وبين اللي يلطم ويتشفع بانسان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 17:34 م

    سعد

    الله جازاهم وهم يعتقدون الحسين هو الذي عاقبهم ونالو الهزيمة عقليات الوثنيين الصفويين مالها طب الا انك تضحك عليهم وتحمد الله على نعمة العقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 17:31 م

    ابو امتنان

    سبحان الله منتخب المتخلفون لطم ومنتخب اهل الاسلام السجود الله شكرًا على الانتصار على منتخب الروافض وهنا الفرق بين اهل الاسلام وأهل الشرك حمدالك ربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 17:30 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    لعن الله الروافض عبدة القبور والحسينيات أبناء *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  13. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 17:29 م

    بيكاسو

    اهليييييين بسمه الزعيميه... عاش من شافك بالتوفيق للملكي الازرق اليوم واذا خسر يستاهل ابو عبدالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 17:25 م

    كيف

    ارهاب روافض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:5714

    بسمه

    ايش تتوقعون بيسجدون سجود شكر مثلاً!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 17:19 م

    رقصه شعبيه في العراق اللطم

    للاسف الشك وصل فينا من الثقافة ماكد...
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  17. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 17:17 م

    душмандары

    طيب ليش ندقق في الامور ، النصراني اذا سجل هدف سوى شعار الثالوث حقهم ، خلو الرافضي يلطم بكيفه واحنا ايش دخلنا فيهم ان شاء يلطم وينزف ويموت اعتقاده وحر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  18. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 17:04 م

    خالد القحطاني

    لأحد يزعل يعذبون أنفسهم بأنفسهم ولله الحمد
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  19. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 17:01 م

    wad

    حتى المنتخب سيطر عليه الصفويه..مع العلم ان السنه اغلبيه في العراق.ولكن امريكا صورت للعالم انهم اغلبيه حتى تعطيهم الحكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 16:59 م

    الجارح

    هذا عذابهم في الدنيا بايدهم وفي الاخره عذاب جهنم وبئس المصير . جزاءا لهم للطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 16:57 م

    يالطيف

    هكذا حال العراق بعد صدام هربتو من الحقيقه ام تغافلتوها ياكبر جرح العراق بعد صدام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    سمير ابوايمن

    والله ان الفوز على ايران صار له طعم خاص الله يرحمك ياصادم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  23. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    الصارم

    هذه المباراه تعكس نتائج مواجهتنا مع الفرس المجوس، سوف ندوس على جماجمهم وجماجم عبيدهم الرافضه. أسياد المجوس الفرس من الغرب والشرق يتخلون عنهم وسيتخلون
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  24. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 16:53 م

    الصارم

    كلاب الرافدين يقتلون الحسين ويلطمون إقتداء بأسيادهم الفرس المجوس،مكانت الحسين عاليه في الجزيره العربيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  25. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    رياضى عاشق المنتخب

    اسل الله رب العرش العظيم ان يسلط على ايران دوله ارهاب وكفر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    لاغرابه

    لا غرابة من احفاد قتلت الصحابه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    سداح

    وتحول اللطم إلى بكاء وعويل بعد أن أقصيناهم من النهائيات ههههههههههههههههههههه 😂😂😂 خسرااااان ياللي تعاند سعودي 🇸🇦
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 16:47 م

    نجدي

    يجب ابادتهم من الكره الارضيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  29. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    نجدي

    شيعه ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    خالد

    وخنبوقه قاعد يلطم على سعر الجنيه ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    عالم مجانين

    هذا دليل قاطع انهم يتخذون مصايب ودم ال البيت تجاره فقط لاغير, عالم مجانين, تقراء في كتبهم يسود قلبك.. الله يذلهم فوق ذلهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    دحوم1

    تلاميذ المجوس بقياده نوري الملكي الذي دمرالعراق وقتل الوحده العراقيه صار العراقي يقتل اخيه العراقي ولايراني يتفرج عليهم والدماء تسيل على ارض الرافدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    الجنوووووووووووووبي

    منتخب إيراني مائة بالمائة مافيه واحد عربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    طلال

    فرحانين يلطمون زعلانيين يلطمون يقوم من النوم يلطم. .. الحمدلله على نعمة الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 16:28 م

    أحمد الصادق

    ***جعلهم يلطمون في نار جهنم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم