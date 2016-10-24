صحيفة المرصد: أثارت طريقة احتفال لاعبي منتخب العراق للشباب “الغريبة” بهدف التعادل أمام السعودية يوم الأحد، ضجة على مواقع التواصل.فبعد إحراز اللاعب مازن فياض الهدف الثاني لمنتخب بلاده، في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للشباب المقامة في البحرين، تجمّع لاعبو المنتخب العراقي حوله وبدأوا بضرب أنفسهم بطريقة “اللّطم.” وعلى تويتر، كثرت التعليقات التي استغربت طريقة احتفال لاعبي المنتخب العراقي، كما انتقد بعض رواد تويتر ادخال الأمور الدينية في الرياضة. يشار الى أن مباراة السعودية والعراق انتهت بفوز المنتخب السعودي بركلات الترجيح 6/5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.
CNN
فيديو: ” لطم” لاعبي العراق احتفالاً بهدف أمام السعودية يثير جدلاً على تويتر
صحيفة المرصد: أثارت طريقة احتفال لاعبي منتخب العراق للشباب “الغريبة” بهدف التعادل أمام السعودية يوم الأحد، ضجة على مواقع التواصل.فبعد إحراز اللاعب مازن فياض الهدف الثاني لمنتخب بلاده، في مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا للشباب المقامة في البحرين، تجمّع لاعبو المنتخب العراقي حوله وبدأوا بضرب أنفسهم بطريقة “اللّطم.” وعلى تويتر، كثرت التعليقات التي استغربت طريقة احتفال لاعبي المنتخب العراقي، كما انتقد بعض رواد تويتر ادخال الأمور الدينية في الرياضة. يشار الى أن مباراة السعودية والعراق انتهت بفوز المنتخب السعودي بركلات الترجيح 6/5 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.
تعليقات ( 36 )
عدد التعليقات:5714
بسمهبيكاسو// اهلين فيك حياك الله ..يارب لكن الصراحه كذا الوضع 💔😢
بلوشي وكلي فخراصحاب اللطم تلطمو😂😂😂😂😂😂😂
معلم متقاعدعااااار
سعدوعدت الشباب في الاستراحة بعد كل لطمية ينهزمون مع اي فريق , عشاء مفطح على حسابي
ع . الحربيبعد هذه المباراة أي مباراة مع المنتخب الرافضي العراقي أتمنى أن يلبس لاعبو المنتخب السعودي تحت قمصان المنتخب قمصان أخرى تحتها مكتوب عليها ( عمر )
ابو فارسالدموع اربع اربع
عبيدهذة الفرق بين اللي يسجد لله وحدة لاشريك له وبين اللي يلطم ويتشفع بانسان
سعدالله جازاهم وهم يعتقدون الحسين هو الذي عاقبهم ونالو الهزيمة عقليات الوثنيين الصفويين مالها طب الا انك تضحك عليهم وتحمد الله على نعمة العقل
ابو امتنانسبحان الله منتخب المتخلفون لطم ومنتخب اهل الاسلام السجود الله شكرًا على الانتصار على منتخب الروافض وهنا الفرق بين اهل الاسلام وأهل الشرك حمدالك ربي
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرلعن الله الروافض عبدة القبور والحسينيات أبناء *****
بيكاسواهليييييين بسمه الزعيميه... عاش من شافك بالتوفيق للملكي الازرق اليوم واذا خسر يستاهل ابو عبدالله
كيفارهاب روافض
عدد التعليقات:5714
بسمهايش تتوقعون بيسجدون سجود شكر مثلاً!!!
رقصه شعبيه في العراق اللطمللاسف الشك وصل فينا من الثقافة ماكد...
душмандарыطيب ليش ندقق في الامور ، النصراني اذا سجل هدف سوى شعار الثالوث حقهم ، خلو الرافضي يلطم بكيفه واحنا ايش دخلنا فيهم ان شاء يلطم وينزف ويموت اعتقاده وحر.
خالد القحطانيلأحد يزعل يعذبون أنفسهم بأنفسهم ولله الحمد
wadحتى المنتخب سيطر عليه الصفويه..مع العلم ان السنه اغلبيه في العراق.ولكن امريكا صورت للعالم انهم اغلبيه حتى تعطيهم الحكم
الجارحهذا عذابهم في الدنيا بايدهم وفي الاخره عذاب جهنم وبئس المصير . جزاءا لهم للطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يالطيفهكذا حال العراق بعد صدام هربتو من الحقيقه ام تغافلتوها ياكبر جرح العراق بعد صدام
سمير ابوايمنوالله ان الفوز على ايران صار له طعم خاص الله يرحمك ياصادم
الصارمهذه المباراه تعكس نتائج مواجهتنا مع الفرس المجوس، سوف ندوس على جماجمهم وجماجم عبيدهم الرافضه. أسياد المجوس الفرس من الغرب والشرق يتخلون عنهم وسيتخلون
الصارمكلاب الرافدين يقتلون الحسين ويلطمون إقتداء بأسيادهم الفرس المجوس،مكانت الحسين عاليه في الجزيره العربيه
رياضى عاشق المنتخباسل الله رب العرش العظيم ان يسلط على ايران دوله ارهاب وكفر
لاغرابهلا غرابة من احفاد قتلت الصحابه
سداحوتحول اللطم إلى بكاء وعويل بعد أن أقصيناهم من النهائيات ههههههههههههههههههههه 😂😂😂 خسرااااان ياللي تعاند سعودي 🇸🇦
نجدييجب ابادتهم من الكره الارضيه
نجديشيعه ***
خالدوخنبوقه قاعد يلطم على سعر الجنيه ههههه
عالم مجانينهذا دليل قاطع انهم يتخذون مصايب ودم ال البيت تجاره فقط لاغير, عالم مجانين, تقراء في كتبهم يسود قلبك.. الله يذلهم فوق ذلهم
دحوم1تلاميذ المجوس بقياده نوري الملكي الذي دمرالعراق وقتل الوحده العراقيه صار العراقي يقتل اخيه العراقي ولايراني يتفرج عليهم والدماء تسيل على ارض الرافدي
الجنوووووووووووووبيمنتخب إيراني مائة بالمائة مافيه واحد عربي
طلالفرحانين يلطمون زعلانيين يلطمون يقوم من النوم يلطم. .. الحمدلله على نعمة الاسلام
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أحمد الصادق***جعلهم يلطمون في نار جهنم