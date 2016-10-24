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مفاجأة.. قاتل والديه بالطائف “مدمن” وتردد على مُستشفى الصحة النفسية 6 مرات

24 أكتوبر, 2016 , 16:37 م
مفاجأة.. قاتل والديه بالطائف “مدمن” وتردد على مُستشفى الصحة النفسية 6 مرات
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صحيفة المرصد: أكد تقرير أن قاتل والديه تردد على مُستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف ست مرات . وذكرت مصادر بحسب موقع “سبق” أن آخر تنويم لـ “قاتل والديه” كان بتاريخ 2 – 12 – 1436 هـ ، حيث ظل لدى القسم الخاص بالطب الجنائي في مستشفى الصحة النفسية بالطائف تحت المتابعة الطبية حتى 18 – 3 – 1437 هـ ، إلى حين موعد خروجه آخر مرة ، قبل إعادته للسجن باعتباره الجهة التي كانت قد أحضرته للمستشفى”.

وأضافت المصادر: “الجاني سُجلت ضده عدة قضايا، منها ما يتعلق بـ “المخدرات ، والتطاول على رجال الأمن ، والعقوق”، وكان يتم تنويمه على فترات بالمستشفى، قبل أن يعاد مرة أخرى إلى الجهات الأمنية بالسجن”.

جدير بالذكر أن أحد مواطني الطائف قد أقدم على قتل والديه بطريقة بشعة من خلال تسديد طعنات متفرقة في جسديهما، ثم فصل رأس والده وقطع يديه داخل المنزل الذي تقطنه الأسرة. وأثارت القضية، التي وصفت بـ”الفاجعة”، الكثير من مشاعر الألم والحُزن لدى أهالي الطائف.
على الجانب الأخر طالب أهالي الطائف بتعزيز دور مستشفى الصحة النفسية في متابعة هذه الحالات والعمل على مراقبتها وعدم إخراجها حتى يتم التأكد من نجاح العلاج.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 17:44 م

    أخصائي نفسي إبراهيم عسيري

    مرض الفصام يسمع أصوات تامره بالقتل فينفذه السبب معامل الكبتاجون في الاردن بتمويل إيراني تخلط مواد سامة فيها تضرب الجهاز العصبي مباشره وتسبب الفصام
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  2. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 17:41 م

    بلوشي وكلي فخر

    مفاجأة قاتل والديه بالطائف مدمن وتردد على مُستشفى الصحة النفسية 6 مرات 😳 نعم يالها من مفاجاة ، اجل 6 مرات ومدمن وصاحب سوابق وحر وطليق و و و ✋🏻
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  3. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 17:31 م
    عدد التعليقات:8830

    اللامي10

    اللهم اني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
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  4. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 17:26 م

    عبدالله المسلم

    غفر الله لوالديه المقتولين . مثل هذا المفترض ألا يخرج من السجن بل يبقى فيه حتى يموت .
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  5. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 17:25 م

    العويد

    يتحمل مستشفى الصحة النفسية ٥٠٪‏ من مسئولية ماجرى من بشاعة الجرم
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  6. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 17:08 م

    زائر

    كيف يعني مفاجأة
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  7. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاتهجروا القران
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  8. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 16:54 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  9. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    الهمداني

    ثلثين شعوب العالم مدمنين يامخدر او مسكر فهل قتلوا والديهم والنفسية هذه الايام ضاربة الاغلبية صار منهم شي ارجع واقول هذا سببه ثقافة التكفير والتكرية
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  10. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 16:41 م
    عدد التعليقات:5714

    بسمه

    طيب!!!!
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  11. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    طلال

    مريض نفسي و مدمن وصاحب سوابق. . يعني انسان خطير على مجتمعه ومن حوله لماذا أطلق سراحة يجب محاسبة الطبيب المشرف على حالته
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