مفاجأة.. قاتل والديه بالطائف “مدمن” وتردد على مُستشفى الصحة النفسية 6 مرات

صحيفة المرصد: أكد تقرير أن قاتل والديه تردد على مُستشفى الصحة النفسية بمحافظة الطائف ست مرات . وذكرت مصادر بحسب موقع “سبق” أن آخر تنويم لـ “قاتل والديه” كان بتاريخ 2 – 12 – 1436 هـ ، حيث ظل لدى القسم الخاص بالطب الجنائي في مستشفى الصحة النفسية بالطائف تحت المتابعة الطبية حتى 18 – 3 – 1437 هـ ، إلى حين موعد خروجه آخر مرة ، قبل إعادته للسجن باعتباره الجهة التي كانت قد أحضرته للمستشفى”.

وأضافت المصادر: “الجاني سُجلت ضده عدة قضايا، منها ما يتعلق بـ “المخدرات ، والتطاول على رجال الأمن ، والعقوق”، وكان يتم تنويمه على فترات بالمستشفى، قبل أن يعاد مرة أخرى إلى الجهات الأمنية بالسجن”.

جدير بالذكر أن أحد مواطني الطائف قد أقدم على قتل والديه بطريقة بشعة من خلال تسديد طعنات متفرقة في جسديهما، ثم فصل رأس والده وقطع يديه داخل المنزل الذي تقطنه الأسرة. وأثارت القضية، التي وصفت بـ”الفاجعة”، الكثير من مشاعر الألم والحُزن لدى أهالي الطائف.

على الجانب الأخر طالب أهالي الطائف بتعزيز دور مستشفى الصحة النفسية في متابعة هذه الحالات والعمل على مراقبتها وعدم إخراجها حتى يتم التأكد من نجاح العلاج.