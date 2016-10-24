مرور عسير تكشف ملابسات وقوع حافلة من أعلى كوبري عقبة ضلع و مصرع ٦ أشخاص وإصابة ٥٣ آخرين – صور و فيديو

صحيفة المرصد: باشرت فرق الهلال الأحمر و صحة عسير و الدفاع المدني دعمها لحادث مروري وقع علي طريق عسير عقبة ضلع صباح اليوم الأثنين بعد وقوع حافلة من أعلى كوبري و أكدت مصادر بأن الحادث وقع نتيجة انحراف حافلة تقل ٦٣ شخصا عن مسارها ومن ثم انقلابها وسقوطها من أحد الجسور ما نتج عنه وفاة ٦ أشخاص وإصابة ٥٣ آخرين فيما لم يتعرض ٤ من الركاب لأي إصابة مع استمرار إغلاق العقبة حتى تم الانتهاء من رفع آثار الحادث و التي استمرت لمدة ساعتين.