مرور عسير تكشف ملابسات وقوع حافلة من أعلى كوبري عقبة ضلع و مصرع ٦ أشخاص وإصابة ٥٣ آخرين – صور و فيديو

صحيفة المرصد: باشرت فرق الهلال الأحمر و صحة عسير و الدفاع المدني دعمها لحادث مروري وقع علي طريق عسير عقبة ضلع صباح اليوم الأثنين بعد وقوع حافلة من أعلى كوبري و أكدت مصادر بأن الحادث وقع نتيجة انحراف حافلة تقل ٦٣ شخصا عن مسارها ومن ثم انقلابها وسقوطها من أحد الجسور ما نتج عنه وفاة ٦ أشخاص وإصابة ٥٣ آخرين فيما لم يتعرض ٤ من الركاب لأي إصابة مع استمرار إغلاق العقبة حتى تم الانتهاء من رفع آثار الحادث و التي استمرت لمدة ساعتين.
تعليقات ( 3 )
يح يحسواقين ابو سرهد ماهي اول مره يحبون المجاكره والسرعه الزايده فيما بينهم لحيث انهم شباب وليس الجميع فمنهم ناس عقال وكبار في السن والي في عسير يعرفونهم
تميملاحول ولاقوه الا بالله
زائرسبعين الف مره قلنا لازم خط مزدوج العقبه خطيره ولا من مجيب