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مرور عسير تكشف ملابسات وقوع حافلة من أعلى كوبري عقبة ضلع و مصرع ٦ أشخاص وإصابة ٥٣ آخرين – صور و فيديو

24 أكتوبر, 2016 , 17:57 م
مرور عسير تكشف ملابسات وقوع حافلة من أعلى كوبري عقبة ضلع و مصرع ٦ أشخاص وإصابة ٥٣ آخرين – صور و فيديو
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صحيفة المرصد: باشرت فرق الهلال الأحمر و صحة عسير و الدفاع المدني دعمها لحادث مروري وقع علي طريق عسير عقبة ضلع صباح اليوم الأثنين بعد وقوع حافلة من أعلى كوبري و أكدت مصادر بأن الحادث وقع نتيجة انحراف حافلة تقل ٦٣ شخصا عن مسارها ومن ثم انقلابها وسقوطها من أحد الجسور ما نتج عنه وفاة ٦ أشخاص وإصابة ٥٣ آخرين فيما لم يتعرض ٤ من الركاب لأي إصابة مع استمرار إغلاق العقبة حتى تم الانتهاء من رفع آثار الحادث و التي استمرت لمدة ساعتين.

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تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    يح يح

    سواقين ابو سرهد ماهي اول مره يحبون المجاكره والسرعه الزايده فيما بينهم لحيث انهم شباب وليس الجميع فمنهم ناس عقال وكبار في السن والي في عسير يعرفونهم
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  2. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    تميم

    لاحول ولاقوه الا بالله
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  3. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    زائر

    سبعين الف مره قلنا لازم خط مزدوج العقبه خطيره ولا من مجيب
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