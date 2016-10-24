بالفيديو: فتاة تروي تفاصيل ضربها واغتصابها من قبل دواعش ليبيا

صحيفة المرصد: نجحت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية في تحرير 11 فتاة إريترية من قبضة تنظيم “داعش” في مدينة سرت.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” مقطع فيديو يظهر إحدى الفتيات المنقبات تروي ما حدث لهن أثناء احتجازهن بتنظيم “داعش” ومن خلفها يظهرن باقي الفتيات صغيرات السن.
الفتيات وصلن إلى ليبيا عن طريق الصحراء على أمل أن ينطلقن إلى أوروبا عبر قوارب الهجرة غير الشرعية، إلا أنهن وقعن في قبضة التنظيم الذي مارس أفظع الانتهاكات بحقهن.
تعليقات ( 9 )
عدد التعليقات:14807
قلم الحقيقههؤلاء هم أخوان الغدر والخيانة لايأتي منهم الا كل شر وعدوان حسبي الله عليهم ونعم الوكيل.
عدد التعليقات:14807
قلم الحقيقهقناة خليجية لدولة عربية شقيقة لنا مجاورة عرضت ليلة البارحة تغريدة لأحد دعاة الاخوان لدينا المشهورين وهو يحرض من خلالهاعلى هذه الدولة بشكل سافر ومستفز
عدد التعليقات:14807
قلم الحقيقهوبعض دعاة الأخوان لدينا في المملكة يتدخلون في شؤون وسياسات الدول الشقيقة المجاورة لنا حماها الله في تدخل سافر من قبلهم دون أن يجدون من يردعهم ويلطمهم.
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قلم الحقيقهاليوم نشاهد الأخوان الخونة لعنهم الله يقومون بنفس الدور تمامآ الذي قام به أخوان ليبيافي أماكن أخرى من بلداننا العربية حماهاالله.مصر الكويت سوريا اليمن
إستشاري صحداعش نسخة من الروافض وليس لهم علاقة بالإسلام.ولو سموا أنفسهم مسلمين واعفوا لحاهم ولبسوا عمائم ...الناس الآن تفهم ولاينطلي عليها شيء .
عدد التعليقات:14807
قلم الحقيقهليبيا بلاد تعم الفوضى أرجائها بعد سقوط حكم القذافي ومن ثم تمكن الأخوان من العبث في أمنها وخرابها وبعد ذلك غزاهم الدواعش واستولو على مدنهم ومقراتهم.
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قلم الحقيقههذا هو الاسلام الجديد الذي يخص الدواعش وحدهم لاغيرهم.سبي وبيع واغتصاب النساء.القتل والارهاب.تكسير الأعواد والآلات الموسيقية في حال عدم تمكنهم من ذلك.
غيروا***.. يعني مالقو إلا أرتيريات ؟؟