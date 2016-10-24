بالفيديو: فتاة تروي تفاصيل ضربها واغتصابها من قبل دواعش ليبيا

صحيفة المرصد: نجحت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية في تحرير 11 فتاة إريترية من قبضة تنظيم “داعش” في مدينة سرت.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر “تويتر” مقطع فيديو يظهر إحدى الفتيات المنقبات تروي ما حدث لهن أثناء احتجازهن بتنظيم “داعش” ومن خلفها يظهرن باقي الفتيات صغيرات السن.

الفتيات وصلن إلى ليبيا عن طريق الصحراء على أمل أن ينطلقن إلى أوروبا عبر قوارب الهجرة غير الشرعية، إلا أنهن وقعن في قبضة التنظيم الذي مارس أفظع الانتهاكات بحقهن.