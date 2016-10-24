بالفيديو: شاهد ماذا سرق هذا اللص من السيارة في وضح النهار؟

صحيفة المرصد: رصدت كاميرا مراقبة بمنطقة معارض السيارات في حي النسيم بالرياض، سرقة لص لمبلغ مالي، من سيارة مواطن.
وظهر في الفيديو اللص أثناء تحدثه في الجوال وأخذ يلتفت يميناً ويساراً، ولما تأكد من أنه لا يراه أحد قام بفعلته وسرق المبلغ من السيارة.
صحيفة المرصد: رصدت كاميرا مراقبة بمنطقة معارض السيارات في حي النسيم بالرياض، سرقة لص لمبلغ مالي، من سيارة مواطن.
وظهر في الفيديو اللص أثناء تحدثه في الجوال وأخذ يلتفت يميناً ويساراً، ولما تأكد من أنه لا يراه أحد قام بفعلته وسرق المبلغ من السيارة.
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 19 )
وحيدصاحب السياره اثول والخال هذا شكله من الي يغسلوا السيارات في الحراج وعارف ان الرجال جاي بالفلوس قيمة سياره هذا توقعي والله العالم
الهاشميقصوا راسه معاد نبي احمام بديله هذا آفه ع المجتمع
ابو عبد اللهابي اقوا كلمتين بس احذروا الخوااال فهم اينما وجدوا كثرة المشاكل والمصايب ولنا خير دليل في مواطنين امريكا السود فهم يعانون منهم من سرقات واغتصابات وقتل
مهند111اللون الاسود يوجد فيه جاذبيه للاجرام
عموريسرق يسرق سارقاً السيارة مفتوحة وبها مبلغ محترم لا تُسرق
اسمرعبرسيارة نوافذها مفتوحة اكيد بيجي احد يسرق
سمر العازمييا ناس لا تتركوا اولادكم الاطفال ولا اموالكم ولا حاجاتكم الثمينة في سياراتكم فلم يعد هناك امان كثرت عمليات القتل والسرقة والاعتداءات نرجوكم انتبهوا..
الشاويش عطيهاتوقع أن الأفريقي كان يتابع صاحب الدراهم منذ خروجه من البنك . البلد مليان عصابات وافده .. أشي حراميه وأشي مروجين وأشي داعرين .. وفي النهاية ماحد حولهم
أرزة 🌲 لبنان( ولما تأكد من أنه لا يراه أحد ) خاف من الناس ولا خاف من رب الناس الله لا يبلانا يارب اللي مايخاف من الله خاف وخود حذرك منو .
سمر العازميالكاميرا لم تكن واضحة ولكن ملامح هذا اللص اكيد واضحة وضوح الشمس عند اصدقائة ومعروفة لديهم نرجوا الله ان يهدي معارفة وتسليمة للجهات المختصة في اسرع وقت
الشاويش عطيهطالما البلد ممتلئ بالوافدين والأجانب 20 مليون وافد . فأنسو شي أسمه أمن وأمان .. فالسرقات ستستمر والجرائم ستستمر والمخدرات ستكثر والبلاوي ستزداد ..
سمر العازميالكاميرا لم تكن واضحة ولكن ملامح هذا اللص اكيد واضحة وصوح الشمس عند اصدقائة ومعروفة لديهم نرجوا الله ان يهدي معارفة وتسليمة للجهات المختصة في اسرع وقت
душмандарыالمال السايب يعلم السرقة ، اللص هذا لم يكسر ولم يفتح خزينه وجد المال عنده بسبب اهمال صاحبه هذا لو قبض عليه حكمه بسيط جدا لانه لن يكسر حرز مقفل .
يالطيفالافارقه اتين من دول لاقانون وتجمعات وعصابات وعندما استقدمو كان لهم من يستقبلهم ويوجههم مثل الي يستقبل هروب الخادمات فقط فرق بسيط وحذر العوائل منهم
زائرالمساله تعدت حدودها..وانتشر مثل هالمجرم..والحل قبل فوات اﻻوان اقامة شرع الله في السارق ليرتدع اﻻخرين من ضعاف النفوس وعديمي الخوف من الله.
مراقبكيف عرف ان السيارة فيها فلوس؟
✍️️ عااشق رواائع الكلاام 🕊🕊🕊للأسف لا زال سذاجة لدى البعض ،، كيف يترك مبلغ ١٠٠ الف في سيارة و في مكان عام ألاء يعلم أن هناك عصابات تتبع من يخرج من البنوك يحمل تلك المبالغ ؟ ...