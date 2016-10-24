  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو: شاهد ماذا سرق هذا اللص من السيارة في وضح النهار؟

24 أكتوبر, 2016 , 18:10 م
بالفيديو: شاهد ماذا سرق هذا اللص من السيارة في وضح النهار؟
  • 1٬743
  • 19
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: رصدت كاميرا مراقبة بمنطقة معارض السيارات في حي النسيم بالرياض، سرقة لص لمبلغ مالي، من سيارة مواطن.

وظهر في الفيديو اللص أثناء تحدثه في الجوال وأخذ يلتفت يميناً ويساراً، ولما تأكد من أنه لا يراه أحد قام بفعلته وسرق المبلغ من السيارة.



تعليقات ( 19 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    هاذي نهاية التغاضي وصرف النظر عن مﻻحقة اﻻفارقه السرقه والجرائم تمشي في عروقهم أصبحوا يتزاوجون علني وزواجهم أمام الملأ مهامه أحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    وحيد

    صاحب السياره اثول والخال هذا شكله من الي يغسلوا السيارات في الحراج وعارف ان الرجال جاي بالفلوس قيمة سياره هذا توقعي والله العالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    الهاشمي

    قصوا راسه معاد نبي احمام بديله هذا آفه ع المجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 19:10 م

    لازم يرجعون لموظف البنك ويحققون معه وش درا ذا الحرامي ان السيارة فيها فلوس مو تشكيك في ذمم الناس بس حصلت مواقف سابقة كان لموظف البنك يد في السرقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    ابو عبد الله

    ابي اقوا كلمتين بس احذروا الخوااال فهم اينما وجدوا كثرة المشاكل والمصايب ولنا خير دليل في مواطنين امريكا السود فهم يعانون منهم من سرقات واغتصابات وقتل
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  6. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 18:53 م

    مهند111

    اللون الاسود يوجد فيه جاذبيه للاجرام
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  7. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    عموري

    سرق يسرق سارقاً السيارة مفتوحة وبها مبلغ محترم لا تُسرق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 18:47 م

    اسمرعبر

    سيارة نوافذها مفتوحة اكيد بيجي احد يسرق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    سمر العازمي

    يا ناس لا تتركوا اولادكم الاطفال ولا اموالكم ولا حاجاتكم الثمينة في سياراتكم فلم يعد هناك امان كثرت عمليات القتل والسرقة والاعتداءات نرجوكم انتبهوا..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    الشاويش عطيه

    اتوقع أن الأفريقي كان يتابع صاحب الدراهم منذ خروجه من البنك . البلد مليان عصابات وافده .. أشي حراميه وأشي مروجين وأشي داعرين .. وفي النهاية ماحد حولهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    أرزة 🌲 لبنان

    ( ولما تأكد من أنه لا يراه أحد ) خاف من الناس ولا خاف من رب الناس الله لا يبلانا يارب اللي مايخاف من الله خاف وخود حذرك منو .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    سمر العازمي

    الكاميرا لم تكن واضحة ولكن ملامح هذا اللص اكيد واضحة وضوح الشمس عند اصدقائة ومعروفة لديهم نرجوا الله ان يهدي معارفة وتسليمة للجهات المختصة في اسرع وقت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    الشاويش عطيه

    طالما البلد ممتلئ بالوافدين والأجانب 20 مليون وافد . فأنسو شي أسمه أمن وأمان .. فالسرقات ستستمر والجرائم ستستمر والمخدرات ستكثر والبلاوي ستزداد ..
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  14. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    سمر العازمي

    الكاميرا لم تكن واضحة ولكن ملامح هذا اللص اكيد واضحة وصوح الشمس عند اصدقائة ومعروفة لديهم نرجوا الله ان يهدي معارفة وتسليمة للجهات المختصة في اسرع وقت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 18:29 م

    душмандары

    المال السايب يعلم السرقة ، اللص هذا لم يكسر ولم يفتح خزينه وجد المال عنده بسبب اهمال صاحبه هذا لو قبض عليه حكمه بسيط جدا لانه لن يكسر حرز مقفل .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    يالطيف

    الافارقه اتين من دول لاقانون وتجمعات وعصابات وعندما استقدمو كان لهم من يستقبلهم ويوجههم مثل الي يستقبل هروب الخادمات فقط فرق بسيط وحذر العوائل منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    زائر

    المساله تعدت حدودها..وانتشر مثل هالمجرم..والحل قبل فوات اﻻوان اقامة شرع الله في السارق ليرتدع اﻻخرين من ضعاف النفوس وعديمي الخوف من الله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    مراقب

    كيف عرف ان السيارة فيها فلوس؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    ✍️️ عااشق رواائع الكلاام 🕊🕊🕊

    للأسف لا زال سذاجة لدى البعض ،، كيف يترك مبلغ ١٠٠ الف في سيارة و في مكان عام ألاء يعلم أن هناك عصابات تتبع من يخرج من البنوك يحمل تلك المبالغ ؟ ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم