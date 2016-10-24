بالفيديو: شاهد ماذا سرق هذا اللص من السيارة في وضح النهار؟

صحيفة المرصد: رصدت كاميرا مراقبة بمنطقة معارض السيارات في حي النسيم بالرياض، سرقة لص لمبلغ مالي، من سيارة مواطن.

وظهر في الفيديو اللص أثناء تحدثه في الجوال وأخذ يلتفت يميناً ويساراً، ولما تأكد من أنه لا يراه أحد قام بفعلته وسرق المبلغ من السيارة.