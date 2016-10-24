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بالصور :خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية السودان في قصره بالرياض و يعقد معه جلسة مباحثات رسمية

24 أكتوبر, 2016 , 18:20 م
بالصور :خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية السودان في قصره بالرياض و يعقد معه جلسة مباحثات رسمية
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صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.
وفي بداية الاستقبال صافح فخامة الرئيس السوداني أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لفخامته.
و بعد ذلك أقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان والوفد المرافق له.
كما عقد خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.

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تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    زمن الذكريات

    حياك الله يافخامه الرئيس عمر البشير في بلدك الثاني وبين اخوانك وفي انت يابشير وفيك شهامه واخوة شعبك شعب وفي شكرا لمواقفكم معنا اهلا فخامه الرئيس
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  2. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    غرم الله

    دوله وشعب محترم وعنده عزة نفس لايقبل الشحاته والمهانه حياك الله ياعمر ورحم الله من سماك عمر ولعن الله من يكره اسم عمر
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  3. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 19:25 م

    إستشاري صح

    يا فهد ت ( 6) ترى رئيس السودن عمر البشير كفو ثم كفو م*****
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  4. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 19:09 م

    فهد

    حياك الله يازول
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  5. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 19:08 م

    اهلا بفخامة الرئيس عمر البشير في بلدك الثاني ولن ننسا مواقفكم المشرفة معنا
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  6. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    محمد

    ونعم الرجال اهل السودان وهم من الدول الفغيره الا انهم ناس كرماء عزيزين نفس يخافون على دينهم
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  7. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    الـزعــيــم

    اهلابالرئيس عمرالبشير وأهلا بالشعب السوداني الأصيل الذين وقفوامع شعبناوقفت رجل واحد ********
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  8. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    مصلح

    البشير رجل وفي
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  9. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    زائر

    اهلًا وسهلا ومرحبًا بل البشير وأهل السودان كلهم ليت كل العرب مثل السودانيين لاكن مأكل متمناه تجده ،،،،
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