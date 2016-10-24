بالصور :خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية السودان في قصره بالرياض و يعقد معه جلسة مباحثات رسمية

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

وفي بداية الاستقبال صافح فخامة الرئيس السوداني أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لفخامته.

و بعد ذلك أقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان والوفد المرافق له.

كما عقد خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.