بالصور :خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس جمهورية السودان في قصره بالرياض و يعقد معه جلسة مباحثات رسمية

صحيفة المرصد-واس:استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم، فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.
وفي بداية الاستقبال صافح فخامة الرئيس السوداني أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لفخامته.
و بعد ذلك أقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان والوفد المرافق له.
كما عقد خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية وآفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.
تعليقات ( 9 )
زمن الذكرياتحياك الله يافخامه الرئيس عمر البشير في بلدك الثاني وبين اخوانك وفي انت يابشير وفيك شهامه واخوة شعبك شعب وفي شكرا لمواقفكم معنا اهلا فخامه الرئيس
غرم اللهدوله وشعب محترم وعنده عزة نفس لايقبل الشحاته والمهانه حياك الله ياعمر ورحم الله من سماك عمر ولعن الله من يكره اسم عمر
إستشاري صحيا فهد ت ( 6) ترى رئيس السودن عمر البشير كفو ثم كفو م*****
فهدحياك الله يازول
محمدونعم الرجال اهل السودان وهم من الدول الفغيره الا انهم ناس كرماء عزيزين نفس يخافون على دينهم
الـزعــيــماهلابالرئيس عمرالبشير وأهلا بالشعب السوداني الأصيل الذين وقفوامع شعبناوقفت رجل واحد ********
مصلحالبشير رجل وفي
زائراهلًا وسهلا ومرحبًا بل البشير وأهل السودان كلهم ليت كل العرب مثل السودانيين لاكن مأكل متمناه تجده ،،،،