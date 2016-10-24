بالفيديو.. الفنانة المغربية رجاء بلمير تتهكم على أحد متابعيها تكلم عن استخدام المغربيات للسحر

صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية “رجاء بلمير” وهي تتهكم على إحدى متابعيها التي اتهمت كل نساء المغرب بأعمال السحر.

ودافعت بلمير في الفيديو عن فتيات ونساء المغرب، وقالت إن أغلبيتن لا يستخدمن السحر لجذب الرجال وجعله طواعية بين أيديهم.

وأضافت: “وصلتني رسالة من صديقتي وهي غير مغربية، المفروض وصلني منها نكتة”، وتابعت: “هل المفروض إني أضحك يعني، منتظرة مني أرسل لك (هاهاها)؟”.

وأوضحت بلمير إن المجتمعات غير المغربية تظن أن الفتاة المغربية لا يحبها أحد إلا لأجل السحر الذي تعمله.

وقالت: “وانتم تدرون وش هو سحر المرأة المغربية؟”، وأجابت: “أسلوبها في التعامل مع الغير يعتبر في المركز الأول”. وتابعت: “ما راح أنكر وأقول اووووه المغرب ما فيه سحر، لا موجود بس مو كل بنات المغرب يسحرون”.

ووجهت الفنانة المغربية في نهاية حديثها للمتخوفين من زيارة المغرب لوجود السحر هناك فقالت: “على أساس إن ما فيه في بلدك سحر؟!! كلمة سحر موجودة بالقرآن”.