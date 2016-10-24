بالفيديو.. الفنانة المغربية رجاء بلمير تتهكم على أحد متابعيها تكلم عن استخدام المغربيات للسحر

صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية “رجاء بلمير” وهي تتهكم على إحدى متابعيها التي اتهمت كل نساء المغرب بأعمال السحر.
ودافعت بلمير في الفيديو عن فتيات ونساء المغرب، وقالت إن أغلبيتن لا يستخدمن السحر لجذب الرجال وجعله طواعية بين أيديهم.
وأضافت: “وصلتني رسالة من صديقتي وهي غير مغربية، المفروض وصلني منها نكتة”، وتابعت: “هل المفروض إني أضحك يعني، منتظرة مني أرسل لك (هاهاها)؟”.
وأوضحت بلمير إن المجتمعات غير المغربية تظن أن الفتاة المغربية لا يحبها أحد إلا لأجل السحر الذي تعمله.
وقالت: “وانتم تدرون وش هو سحر المرأة المغربية؟”، وأجابت: “أسلوبها في التعامل مع الغير يعتبر في المركز الأول”. وتابعت: “ما راح أنكر وأقول اووووه المغرب ما فيه سحر، لا موجود بس مو كل بنات المغرب يسحرون”.
ووجهت الفنانة المغربية في نهاية حديثها للمتخوفين من زيارة المغرب لوجود السحر هناك فقالت: “على أساس إن ما فيه في بلدك سحر؟!! كلمة سحر موجودة بالقرآن”.
تعليقات ( 52 )
أوركيد 🌺(( سحرني )) مادريت أنه (( سحرني )) سحرني وأحسب إني فاطن(ن) له!
مرصديهبيقولون العقارب عني أجنبي 👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
عبود الحربييا مغربيات ما ظلمناكم قلنا الحق وسمعتكم وصلت تايلند وإسرائيل
مواطنالإهانة من "بعض" أبناء الشعب لبنات الشعب هي إهانة للجميع و اللي يسب ويشتم بنات وطنه ويسخر من اشكالهم واجساهم تأكدوا إنه ماهو برجال ولا فيه ذرة رجوله
BOOMاقول للمغاربه ياليت نصايحكم تخلونها لبنات بلدكم وتشيلون السحر واماكن الاحم وبنات الاحم من بلدكم تراهم وصلوا تايلند واندونيسيا وتركيا واسرائيل وعاجبكم!
يالطيفمغربيه تزوجت زوج صديقتها السعوديه وفرقت اسرة وستتهم فذهب السعوديه للهيئه تشكي حالها وعند خبر المغربيه بتصرف السعوديه هربت للمغرب اكتشفو العمل في دمية
BOOMسؤال ليه فقط المنتشرات بمواقع ومنتديات وبرامج صوتيه خليجيه هم نساء المغرب مثل الدوود ليه مانشوف رجالكم بكثره مثل مانشوفكم !وان حصلنا يتردد يقول جنسيته
سعودي 🇸🇦 وافتخرمافي (( سعودي ))اصل وفصل وعنده غيرة على بلده وسمعة بلده (( يسب اخته وبنته )) للمعلومية فقط👈اكثر الي يسبون السعوديات في الصحف والمواقع (اجانب متجنسين)
خخخخادخلوا اليوتيوب وشوف الشيخ اللي بالغابه بين الاشجار يقرا القران لفك السحر كله الاشجار فيها اقمشه داخله سحر واغلبهم لخليجين اكتبوا غابه بالمغرب سحر
خخخخهل تعلمون ان في عاده معروفه بالمغرب في رمضان بليلة القدر من زوجات وعوانس لازم يسون هالشي الزوجات ياخذون جلد الضبع ويحطون قذارتهم باكل الزوج؟ ابحثوا
أوركيد 🌺المرأة اللي تربت ع ( الدفاشة )😱صعب خلطتي السرية😉 تضبط معاها ولا فيه أمل😳🤔
عبود الحربييا مغربيات لوكنتم حلاوات ليش رجالتكم مسمينكم ****ويحكون إنكم ماتصلحون للزواج
خخخخطيب ليه المغربيه اذا زوجها بيتزوج عليها طبعا هو مو مغربي تقول له اهم شي ماتكون مغربيه اجاوب بدالكم لانها عارفين لبعض سحر وشعوذه وتنسيه الاولى واهله هع
خخخخليه المغرب ممنوع رجال المغرب انهم يعددون الا برضى الزوجه الاولى وطبعا ماترضى ولكن اذا الخليجي وغيره بيتزوج منهم تقول لك الشرع حلل اربع خخخ طيب ومغربي!
العتيبيللأسف دعارة وسحر هذا معروف عن المغربيات وهذا هو الواقع
أوركيد 🌺اللي ( تسحر ) زوجها عشان يصير مطواع وتظهره للناس ع أساس يحبها وميت فيها أكبر غبية ومغفلة وتضحك ع نفسها😂😂😂تلاقيها من داخلها تتجرع الغصص والألم😩😭😤
العتيبيللأسف دعارة وسحر هذا معروف عن المغربيات وهذا هو الواقع
خخخخاقول بالمغربيات شخبار معرض الفلاحه بمكناس ورجال الخليج اللي فيه ؟وش سيوتوا يوم شفتوهم خخخخخ رجالكم مفتشلين منكم وحتى هم يتنكرون بلبس خليجي ويبتزونكم
بيقولون العقارب عني اجنبيهناك نظرة لدى بعض العقارب الأسبانية ان كل المغربيات من فئة هذه الفنانه والصحيح ان هناك احياء كاملة في المدن المغربية متنقبات وملتزمات بدينهن+الحلاوة
خخخخاجل وش سبب هروب رجال المغرب من بنات بلدهم المغربيات الى الزواج من الاوربيات ويسبون بنات بلدهم ويقلون نستجي نقول جنسيتنا بسبتهن!وين السحر الحلال والدلع
العنودمغربيات داخلين يعززون لأنفسهم بس مهما مجدتون أنفسكن معروفة المغربية مشعوذة وخرابت بيوت
أوركيد 🌺أعرف سحر من غير سحر يسحر الرجل وقليل من النساء تعرف گلميني وأعطيك "الخلطة السرية"😊
العنودمغربيات داخلين يعززون لأنفسهم بس مهما مجدتون أنفسكن معروفة المغربية مشعوذة وخرابت بيوت
جنوبية..🌻🌻رجاء عرفناك تحبي الغناء والرقص والفلة خليك بجوك معا اخوك لاتتدخلين في مهاترات معاهم وتخربين صورتك بس تبين الصدق انتو فعلا سحرة وتمشون بالسحر حقيقة
العنودالمغربية عشان الفلوس تعمل أي شئ مو تغير لهجتها بس
أوركيد 🌺وقالت: “وأنتم تدرون وش هو سحر المرأة المغربية😂😂😂يقال لك ذلحين حليتيها ع أساس جميع المغربيات فيهن نفس الوصف اللي قلتي عليه🤔
بيقولون العقارب عني اجنبيالسحر موجود بالمغرب ولكنه يستخدم بقله ومن تعرض للسحر فهو ينتهي تماماً ولكن هناك السحر الحلال عند المغربيات وهو الدلال والدلع والإبتسامة والطبخ فديتهن!
العنودالمغربية عشان الفلوس تعمل أي شئ مو تغير لهجتها بس
وطـ🇸🇦ـــني🌴سوف يكثر في هذا الخبر الكثير من المعرفات ( الذكورية ) جميعها ( لشخص واحد ) يمدح في المغربيات وينتقص من السعوديات احذروا من هذه المعرفات الحاقدة .
عواذلطيب عمر بلمير انتي وياها شكلتو ثنائي جميل لايقين على بعض بصراحة .
أوركيد 🌺ولاتزعلين ويجي ف خاطرك حتى حن عندنا "ساحرات" صناعة محلية😊
العتيبييامغربيات ماتبلى عليكم أحد هذا واقعكم والشعوذة عندكم مثل الأكل و الشرب
...خليك على جوك رقص وغناء مع حبيبك **ذاك تهبلون اقسم بالله وحبيبك حلو مره يخفة دمكم الاثنين.
تووووتالحين بيهجمون عليكم المغربيات وبيطيحون مدح بنفسهم وباسماء رجال ونساء الخليج ويسوون دعايه لانفسهم صبروا بس بيمتلي هالخبر كله وذم الخليجيات بعد ردي هذا
عدد التعليقات:11037
إنسان منصفالمغرب,,,حذروني منه,,,,,خلاني,,,,قالوا,,,فيه بنات,,,,,تسحر,,,وتخليك,,,تابع ,,,بعد ما أنت,,,,متبوع
صرخة صمتفي كل دولة يباع ادوات السحر وكتبهم والسحرة موجودين بكل الدول بس هما بالعلن وظاهرآ وغيرهم بالخفاء والدس
نوخذهيرعون
صرخة صمتلسانك لاتذكر به عورة أمرئ ... فكلك عورات وللناس ألسن وعينك ان بدأت إليك معايبآ ... فصنها وقل ياعين لناس اعين
عدد التعليقات:11037
إنسان منصفكرهت المغرب ,,,من يوم شفتك,,,,,,لا يابنت المغرب,,,ما هقيت ,,,إلا ,,,السحر,,,عاثي,,,,,عندكم,,,,والملاغه,,,مالها حدود
عابرالصالح والطالح ب كل بلد و المغاربه خوال الخليجين والخليجيات وكثير من السعوديين والسعوديات من امهات مغربيات
مطرادوات السحر والشعوذه يباع علنا بشوارع واسواق ومحلات المغرب وكتب السحر والشعوذه ايضا شي عادي عندهم ومسموح ا*******
صرخة صمتيعني كل المغربيات غير شريفات وساحرات التعميم لغة الجهل ، مايجوز قذف بنات ونساء المسلمين والكذب والافتراء عليهن تراه ذنب عظيم عند الله ، اتقو الله
صرخة صمتواصابع اليد ماهي سوى فيه مغربيات عفيفات شريفات داعيات حافظات قرأن مش كلهن ساحرات كل بلد وحتى عندنا من تذهب للسحره اتقو الظلم ، الظلم ظلمات
ماجدمغربيات **
صرخة صمتحرام والله ظلم المغربيات مسيكينات التصقت بهن سمعة بسبب البعض منهم ترى كل دولة فيها الصالح والطالح والظاهر والخفي هما بالظاهر غيرهم بالخفاء