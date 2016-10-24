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بالفيديو.. الفنانة المغربية رجاء بلمير تتهكم على أحد متابعيها تكلم عن استخدام المغربيات للسحر

24 أكتوبر, 2016 , 18:37 م
بالفيديو.. الفنانة المغربية رجاء بلمير تتهكم على أحد متابعيها تكلم عن استخدام المغربيات للسحر
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صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية “رجاء بلمير” وهي تتهكم على إحدى متابعيها التي اتهمت كل نساء المغرب بأعمال السحر.

ودافعت بلمير في الفيديو عن فتيات ونساء المغرب، وقالت إن أغلبيتن لا يستخدمن السحر لجذب الرجال وجعله طواعية بين أيديهم.

وأضافت: “وصلتني رسالة من صديقتي وهي غير مغربية، المفروض وصلني منها نكتة”، وتابعت: “هل المفروض إني أضحك يعني، منتظرة مني أرسل لك (هاهاها)؟”.

وأوضحت بلمير إن المجتمعات غير المغربية تظن أن الفتاة المغربية لا يحبها أحد إلا لأجل السحر الذي تعمله.

وقالت: “وانتم تدرون وش هو سحر المرأة المغربية؟”، وأجابت: “أسلوبها في التعامل مع الغير يعتبر في المركز الأول”. وتابعت: “ما راح أنكر وأقول اووووه المغرب ما فيه سحر، لا موجود بس مو كل بنات المغرب يسحرون”.

ووجهت الفنانة المغربية في نهاية حديثها للمتخوفين من زيارة المغرب لوجود السحر هناك فقالت: “على أساس إن ما فيه في بلدك سحر؟!! كلمة سحر موجودة بالقرآن”.



تعليقات ( 52 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 52
    24 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    أوركيد 🌺

    (( سحرني )) مادريت أنه (( سحرني )) سحرني وأحسب إني فاطن(ن) له!
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  2. 51
    24 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    مرصديه

    بيقولون العقارب عني أجنبي 👉 ذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
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  3. 50
    24 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    عبود الحربي

    يا مغربيات ما ظلمناكم قلنا الحق وسمعتكم وصلت تايلند وإسرائيل
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  4. 49
    24 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    جميع التعليقات المتكررة لمريضة نفسية فاقدة الثقة بنفسها وتقذف نساء المسلمين وتعمم عليهن وتتشبه بالذكور بالمعرفات وكل ذلك الحقد هو من آثار العنوسة
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  5. 48
    24 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    مواطن

    الإهانة من "بعض" أبناء الشعب لبنات الشعب هي إهانة للجميع و اللي يسب ويشتم بنات وطنه ويسخر من اشكالهم واجساهم تأكدوا إنه ماهو برجال ولا فيه ذرة رجوله
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  6. 47
    24 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    BOOM

    اقول للمغاربه ياليت نصايحكم تخلونها لبنات بلدكم وتشيلون السحر واماكن الاحم وبنات الاحم من بلدكم تراهم وصلوا تايلند واندونيسيا وتركيا واسرائيل وعاجبكم!
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  7. 46
    24 أكتوبر, 2016 , 19:49 م

    يالطيف

    مغربيه تزوجت زوج صديقتها السعوديه وفرقت اسرة وستتهم فذهب السعوديه للهيئه تشكي حالها وعند خبر المغربيه بتصرف السعوديه هربت للمغرب اكتشفو العمل في دمية
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  8. 45
    24 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    BOOM

    سؤال ليه فقط المنتشرات بمواقع ومنتديات وبرامج صوتيه خليجيه هم نساء المغرب مثل الدوود ليه مانشوف رجالكم بكثره مثل مانشوفكم !وان حصلنا يتردد يقول جنسيته
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  9. 44
    24 أكتوبر, 2016 , 19:44 م

    فيه وحده طايرة غبرتها وتدخل بمعرفات العنود وخخخخ والعتيبي والحربي وغيرها مدري اين الثقة في النفس
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  10. 43
    24 أكتوبر, 2016 , 19:42 م

    مافيهم شي حلو الكل عارف دولة المغرب دوله افريقيه يعني مو عرب الاصليين هم برابره امازيغ وبعدين لغتهم دفشه مافيها دلع وكلام حلو رومانسي وهم بنفسهم قالو
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  11. 42
    24 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    سعودي 🇸🇦 وافتخر

    مافي (( سعودي ))اصل وفصل وعنده غيرة على بلده وسمعة بلده (( يسب اخته وبنته )) للمعلومية فقط👈اكثر الي يسبون السعوديات في الصحف والمواقع (اجانب متجنسين)
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  12. 41
    24 أكتوبر, 2016 , 19:40 م

    خخخخ

    ادخلوا اليوتيوب وشوف الشيخ اللي بالغابه بين الاشجار يقرا القران لفك السحر كله الاشجار فيها اقمشه داخله سحر واغلبهم لخليجين اكتبوا غابه بالمغرب سحر
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  13. 40
    24 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    خخخخ

    هل تعلمون ان في عاده معروفه بالمغرب في رمضان بليلة القدر من زوجات وعوانس لازم يسون هالشي الزوجات ياخذون جلد الضبع ويحطون قذارتهم باكل الزوج؟ ابحثوا
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  14. 39
    24 أكتوبر, 2016 , 19:37 م

    أوركيد 🌺

    المرأة اللي تربت ع ( الدفاشة )😱صعب خلطتي السرية😉 تضبط معاها ولا فيه أمل😳🤔
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  15. 38
    24 أكتوبر, 2016 , 19:35 م

    عبود الحربي

    يا مغربيات لوكنتم حلاوات ليش رجالتكم مسمينكم ****ويحكون إنكم ماتصلحون للزواج
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  16. 37
    24 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    خخخخ

    طيب ليه المغربيه اذا زوجها بيتزوج عليها طبعا هو مو مغربي تقول له اهم شي ماتكون مغربيه اجاوب بدالكم لانها عارفين لبعض سحر وشعوذه وتنسيه الاولى واهله هع
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  17. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 19:33 م

    خخخخ

    ليه المغرب ممنوع رجال المغرب انهم يعددون الا برضى الزوجه الاولى وطبعا ماترضى ولكن اذا الخليجي وغيره بيتزوج منهم تقول لك الشرع حلل اربع خخخ طيب ومغربي!
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  18. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 19:32 م

    الدول الاوروبيه فيها من السحر ايلي نعرف طبعا هم العرب اليلي نشروه
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  19. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 19:31 م

    العتيبي

    للأسف دعارة وسحر هذا معروف عن المغربيات وهذا هو الواقع
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  20. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    أوركيد 🌺

    اللي ( تسحر ) زوجها عشان يصير مطواع وتظهره للناس ع أساس يحبها وميت فيها أكبر غبية ومغفلة وتضحك ع نفسها😂😂😂تلاقيها من داخلها تتجرع الغصص والألم😩😭😤
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  21. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    طيب من نشر السحر في فرنسا انا كنت احد المبتعثين وكانوا المتزوجات يطبخون في شوربه الحريره نعال الزوج
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  22. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    العتيبي

    للأسف دعارة وسحر هذا معروف عن المغربيات وهذا هو الواقع
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  23. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    خخخخ

    اقول بالمغربيات شخبار معرض الفلاحه بمكناس ورجال الخليج اللي فيه ؟وش سيوتوا يوم شفتوهم خخخخخ رجالكم مفتشلين منكم وحتى هم يتنكرون بلبس خليجي ويبتزونكم
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  24. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 19:28 م

    بيقولون العقارب عني اجنبي

    هناك نظرة لدى بعض العقارب الأسبانية ان كل المغربيات من فئة هذه الفنانه والصحيح ان هناك احياء كاملة في المدن المغربية متنقبات وملتزمات بدينهن+الحلاوة
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  25. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    خخخخ

    اجل وش سبب هروب رجال المغرب من بنات بلدهم المغربيات الى الزواج من الاوربيات ويسبون بنات بلدهم ويقلون نستجي نقول جنسيتنا بسبتهن!وين السحر الحلال والدلع
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  26. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    العنود

    مغربيات داخلين يعززون لأنفسهم بس مهما مجدتون أنفسكن معروفة المغربية مشعوذة وخرابت بيوت
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  27. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    أوركيد 🌺

    أعرف سحر من غير سحر يسحر الرجل وقليل من النساء تعرف گلميني وأعطيك "الخلطة السرية"😊
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  28. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 19:26 م

    العنود

    مغربيات داخلين يعززون لأنفسهم بس مهما مجدتون أنفسكن معروفة المغربية مشعوذة وخرابت بيوت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 19:24 م

    جنوبية..🌻🌻

    رجاء عرفناك تحبي الغناء والرقص والفلة خليك بجوك معا اخوك لاتتدخلين في مهاترات معاهم وتخربين صورتك بس تبين الصدق انتو فعلا سحرة وتمشون بالسحر حقيقة
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  30. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 19:23 م

    العنود

    المغربية عشان الفلوس تعمل أي شئ مو تغير لهجتها بس
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  31. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    أوركيد 🌺

    وقالت: “وأنتم تدرون وش هو سحر المرأة المغربية😂😂😂يقال لك ذلحين حليتيها ع أساس جميع المغربيات فيهن نفس الوصف اللي قلتي عليه🤔
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  32. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    بيقولون العقارب عني اجنبي

    السحر موجود بالمغرب ولكنه يستخدم بقله ومن تعرض للسحر فهو ينتهي تماماً ولكن هناك السحر الحلال عند المغربيات وهو الدلال والدلع والإبتسامة والطبخ فديتهن!
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  33. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 19:22 م

    العنود

    المغربية عشان الفلوس تعمل أي شئ مو تغير لهجتها بس
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  34. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 19:20 م

    وطـ🇸🇦ـــني🌴

    سوف يكثر في هذا الخبر الكثير من المعرفات ( الذكورية ) جميعها ( لشخص واحد ) يمدح في المغربيات وينتقص من السعوديات احذروا من هذه المعرفات الحاقدة .
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  35. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 19:19 م

    عواذل

    طيب عمر بلمير انتي وياها شكلتو ثنائي جميل لايقين على بعض بصراحة .
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  36. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 19:18 م

    أوركيد 🌺

    ولاتزعلين ويجي ف خاطرك حتى حن عندنا "ساحرات" صناعة محلية😊
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  37. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    ليش اغلب بنات المغرب العربي تتخلى عن لهجتها وبلدها وتتحدث اللهجة الخليجية بإتقان وتعيش بالخليج وتتلصق بالخليجيين وتقلد بنات الخليج عشان تجذب الخليجي
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  38. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 19:13 م

    العتيبي

    يامغربيات ماتبلى عليكم أحد هذا واقعكم والشعوذة عندكم مثل الأكل و الشرب
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  39. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    ...

    خليك على جوك رقص وغناء مع حبيبك **ذاك تهبلون اقسم بالله وحبيبك حلو مره يخفة دمكم الاثنين.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 19:12 م

    تووووت

    الحين بيهجمون عليكم المغربيات وبيطيحون مدح بنفسهم وباسماء رجال ونساء الخليج ويسوون دعايه لانفسهم صبروا بس بيمتلي هالخبر كله وذم الخليجيات بعد ردي هذا
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  41. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 19:07 م
    عدد التعليقات:11037

    إنسان منصف

    المغرب,,,حذروني منه,,,,,خلاني,,,,قالوا,,,فيه بنات,,,,,تسحر,,,وتخليك,,,تابع ,,,بعد ما أنت,,,,متبوع
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  42. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 19:02 م

    صرخة صمت

    في كل دولة يباع ادوات السحر وكتبهم والسحرة موجودين بكل الدول بس هما بالعلن وظاهرآ وغيرهم بالخفاء والدس
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  43. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    نوخذه

    يرعون
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  44. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    الظاهر ان المتابعة لها لمست وتر حساس
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  45. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    صرخة صمت

    لسانك لاتذكر به عورة أمرئ ... فكلك عورات وللناس ألسن وعينك ان بدأت إليك معايبآ ... فصنها وقل ياعين لناس اعين
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  46. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 18:57 م
    عدد التعليقات:11037

    إنسان منصف

    كرهت المغرب ,,,من يوم شفتك,,,,,,لا يابنت المغرب,,,ما هقيت ,,,إلا ,,,السحر,,,عاثي,,,,,عندكم,,,,والملاغه,,,مالها حدود
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  47. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    عابر

    الصالح والطالح ب كل بلد و المغاربه خوال الخليجين والخليجيات وكثير من السعوديين والسعوديات من امهات مغربيات
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  48. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 18:56 م

    مطر

    ادوات السحر والشعوذه يباع علنا بشوارع واسواق ومحلات المغرب وكتب السحر والشعوذه ايضا شي عادي عندهم ومسموح ا*******
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  49. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 18:52 م

    صرخة صمت

    يعني كل المغربيات غير شريفات وساحرات التعميم لغة الجهل ، مايجوز قذف بنات ونساء المسلمين والكذب والافتراء عليهن تراه ذنب عظيم عند الله ، اتقو الله
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  50. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    صرخة صمت

    واصابع اليد ماهي سوى فيه مغربيات عفيفات شريفات داعيات حافظات قرأن مش كلهن ساحرات كل بلد وحتى عندنا من تذهب للسحره اتقو الظلم ، الظلم ظلمات
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  51. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    ماجد

    مغربيات **
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  52. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    صرخة صمت

    حرام والله ظلم المغربيات مسيكينات التصقت بهن سمعة بسبب البعض منهم ترى كل دولة فيها الصالح والطالح والظاهر والخفي هما بالظاهر غيرهم بالخفاء
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