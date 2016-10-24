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خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجهاً لدولة قطر

24 أكتوبر, 2016 , 18:38 م
خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجهاً لدولة قطر
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صحيفة المرصد-واس:غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الرياض متوجهاً إلى دولة قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله -.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 19:38 م

    في عداد المفقودين

    أسأل الله لك التوفيق و لدولة قطر و لحكامها و شعبها العزيز و الله يبعد عنكم كل حاقد و كاذب و خائن ***
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  2. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 19:27 م

    إستشاري صح

    في حفظ الله ورعايته يا خادم الحرمين الشريفين ....وعسى الله يرحم خليفة بن ثاني أمير قطر السابق .
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  3. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 19:16 م

    الاصيل

    الله يرحم امير قطر ويغفر له السعوديه قطر وتركيا اهم دول اسلاميه فى محاربه الظلم والتوسع الصفوي
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  4. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 19:08 م
    عدد التعليقات:3398

    ولدالشيوخ

    اللهم اني اسألك حسن الخاتمه..
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  5. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 19:07 م
    عدد التعليقات:3398

    ولدالشيوخ

    هكذا حال الدنيا وهكذا حال البشر..
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  6. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 19:00 م

    المعلم

    بالتوفيق والله يحفظ المللك سلمان ويرجع بالسلامه
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  7. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 18:58 م
    عدد التعليقات:3398

    ولدالشيوخ

    البقاء لله سبحانه وتعالى..
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  8. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 18:54 م
    عدد التعليقات:3398

    ولدالشيوخ

    احسن الله عزاكم يا اهل قطر..
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  9. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 18:53 م
    عدد التعليقات:3398

    ولدالشيوخ

    ترجع بالسلامه بابا سلمان..
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  10. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 18:48 م
    عدد التعليقات:12

    سلمان البقمي

    حفظك الله يا ملكنا وقائدنا.. الرجال العظماء مواقفهم كبيرة.. من يقف معنا.. نقف معه ونشاركه الأفراح والاتراح.. واللي يتنكر لنا نرخصه مهما كان..
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  11. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 18:46 م
    عدد التعليقات:14807

    قلم الحقيقه

    الشيخ القطري الفقيد رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته يستاهل من يصل الى وطنه لتقديم العزاء في وفاته فهو من قامت دولة قطر على يديه.
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  12. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    محمد الغامدي

    صحيح انك ملك ولد ملك جعلك علا القوه دام عزك وخاب من عادااك
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  13. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    السبيعي

    راعي واجب الله يحفظك يا بو فهد في حلك وترحالك ويردك لنا بالسلامه.
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  14. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 18:42 م
    عدد التعليقات:12027

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=cUqggziNGa0
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  15. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 18:41 م
    عدد التعليقات:12027

    برق الحرم

    ((((((((( حفظ الله خادم الحرمين وقائد الامتين العربية والاسلامية....ورعاه..... في حلا وترحال )))))
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