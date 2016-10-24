خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجهاً لدولة قطر

صحيفة المرصد-واس:غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الرياض متوجهاً إلى دولة قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله -.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
حسن نصر الله :لا نمانع أن يتولى سعد الحريري رئاسة الحكومة
78
7٬330
مند 19 ساعة
31
12٬004
مند 2 يومين
المرصد الرياضي
28
4٬819
مند 2 يومين
69
10٬271
مند 2 يومين
اخبار منوعة
بالفيديو : فنانة مصرية تصافح وزير الثقافة المصري وهي تمسك بالحذاء !
13
1٬383
مند 1 ساعة
125
23٬421
مند 17 ساعة
109
12٬179
مند 1 يوم
يوتيوب المرصد
121
11٬387
مند 1 يوم
71
14٬247
مند 2 يومين
اخبار فنية
فيديو: الممثلة “نسرين طافش” تغني لأول مرة.. ما رأيكم بصوتها!
39
4٬551
مند 1 يوم
25
12٬302
مند 5 أيام
اخبار ثقافية
حقائق قد تسمعها لأول مرة حول مصير الأشياء في الكون!
21
2٬758
مند 8 ساعات
47
8٬670
مند أسبوع واحد
اخبار صحية
15
2٬633
مند 6 أيام
25
9٬518
مند 6 أيام
7
10٬229
مند أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
سعر النفط يهبط لـ51 دولاراً بعد تصريحات العراق بشأن الإنتاج
28
3٬797
مند 8 ساعات
43
5٬259
مند 10 ساعات
57
3٬527
مند 13 ساعة
133
14٬909
مند 1 يوم
أخبار مناسبات
بسمة بنت سعود “رئيساً فخرياً” للاتحاد الدولي للشباب
56
13٬459
مند أسبوعين
5
1٬563
مند أسبوعين
الاخيرة
22
7٬316
مند 2 يومين
47
7٬867
مند 3 أيام
تعليقات ( 15 )
في عداد المفقودينأسأل الله لك التوفيق و لدولة قطر و لحكامها و شعبها العزيز و الله يبعد عنكم كل حاقد و كاذب و خائن ***
إستشاري صحفي حفظ الله ورعايته يا خادم الحرمين الشريفين ....وعسى الله يرحم خليفة بن ثاني أمير قطر السابق .
الاصيلالله يرحم امير قطر ويغفر له السعوديه قطر وتركيا اهم دول اسلاميه فى محاربه الظلم والتوسع الصفوي
عدد التعليقات:3398
ولدالشيوخاللهم اني اسألك حسن الخاتمه..
عدد التعليقات:3398
ولدالشيوخهكذا حال الدنيا وهكذا حال البشر..
المعلمبالتوفيق والله يحفظ المللك سلمان ويرجع بالسلامه
عدد التعليقات:3398
ولدالشيوخالبقاء لله سبحانه وتعالى..
عدد التعليقات:3398
ولدالشيوخاحسن الله عزاكم يا اهل قطر..
عدد التعليقات:3398
ولدالشيوخترجع بالسلامه بابا سلمان..
عدد التعليقات:12
سلمان البقميحفظك الله يا ملكنا وقائدنا.. الرجال العظماء مواقفهم كبيرة.. من يقف معنا.. نقف معه ونشاركه الأفراح والاتراح.. واللي يتنكر لنا نرخصه مهما كان..
عدد التعليقات:14807
قلم الحقيقهالشيخ القطري الفقيد رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته يستاهل من يصل الى وطنه لتقديم العزاء في وفاته فهو من قامت دولة قطر على يديه.
محمد الغامديصحيح انك ملك ولد ملك جعلك علا القوه دام عزك وخاب من عادااك
السبيعيراعي واجب الله يحفظك يا بو فهد في حلك وترحالك ويردك لنا بالسلامه.
عدد التعليقات:12027
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=cUqggziNGa0
عدد التعليقات:12027
برق الحرم((((((((( حفظ الله خادم الحرمين وقائد الامتين العربية والاسلامية....ورعاه..... في حلا وترحال )))))