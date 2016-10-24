خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجهاً لدولة قطر

صحيفة المرصد-واس:غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الرياض متوجهاً إلى دولة قطر لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله -.