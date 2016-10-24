الملك سلمان يكشف حقيقة صورة تاريخية لعمّه منذ أكثر من 100 عام

صحيفة المرصد: أشار خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – إلى أنْ تكون استنتاجات مؤلفي الأطلس المصور الرقمي لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن صورة للحجاج حول المسجد الحرام، من المرجح أنها تعود لموكب الأمير محمد بن عبدالرحمن، شقيق الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود أثناء رحلته للحج عام 1335هـ – 1917م ومعه مجموعة من الأمراء وحجاج من نجد.

وقال مؤلفو الأطلس الدكتور معراج مرزا والدكتور عبدالله شاووش ومحمد مرزا: “خادم الحرمين، أشار حين اطلع على الصورة، إلى أنها لعمّه الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود، وأنه توفي بعد عودته من رحلة الحج تلك، وعُرفت السنة آنذاك بسَنة الرحمة لكثرة مَن مات فيها، بحسب “مكة”.

وأظهرت الصور – التي تقع ضمن مجموعة “رتر” بلندن – موكبَ الحجاج عند نزولهم من مِنى، كما توصّل الباحثون إلى النتائج بعد دراسة الصورة ورؤية أبواب المسجد الحرام، معتمدين على ما أورده المؤرخ المكي عبدالله الغازي، صاحب إفادة الأنام عن رحلة الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود.