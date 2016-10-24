بالفيديو : فنانة مصرية تصافح وزير الثقافة المصري وهي تمسك بالحذاء !

صحيفة المرصد:في واحد من المواقف المحرجة، سقطت الفنانة المصرية سحر نوح ابنة الفنان المصري الراحل محمد نوح، أثناء صعودها سلم المسرح، لتسلم شهادة تكريم والدها بحفلة تكريم الفنانين المشاركين في الأعمال الفنية عن حرب أكتوبر.

وكانت سحر ترتدي كعب عالي فزلت قدمها، وانكسر الحذاء مما اضطرها إلى خلعه وحمله في يديها وهي متوجهة لمصافحة وزير الثقافة المصري حلمي النمنم وفقاً لموقع لها.

وقابل الجميع على المسرح ما حدث بنوبة من الضحك، بينما شعرت سحر بإرتباك وإحراج شديدين.