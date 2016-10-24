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بالفيديو : فنانة مصرية تصافح وزير الثقافة المصري وهي تمسك بالحذاء !

24 أكتوبر, 2016 , 19:08 م
بالفيديو : فنانة مصرية تصافح وزير الثقافة المصري وهي تمسك بالحذاء !
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صحيفة المرصد:في واحد من المواقف المحرجة، سقطت الفنانة المصرية سحر نوح ابنة الفنان المصري الراحل محمد نوح، أثناء صعودها سلم المسرح، لتسلم شهادة تكريم والدها بحفلة تكريم الفنانين المشاركين في الأعمال الفنية عن حرب أكتوبر.

وكانت سحر ترتدي كعب عالي فزلت قدمها، وانكسر الحذاء مما اضطرها إلى خلعه وحمله في يديها وهي متوجهة لمصافحة وزير الثقافة المصري حلمي النمنم وفقاً لموقع لها.

وقابل الجميع على المسرح ما حدث بنوبة من الضحك، بينما شعرت سحر بإرتباك وإحراج شديدين.



تعليقات ( 13 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    بيع

    تحبه يا الخنبوقه
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  2. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    عبود الحربي

    قلة أدب من أم فول و طعمية
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  3. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    الحذاء صنع في جمهورية العسكر ستسقط بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر الموعد 11*11
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  4. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 20:00 م
    عدد التعليقات:14807

    قلم الحقيقه

    حبيبــــــــــي ياسيســـــــــي ///// مصر الجمال مصر الخيال مصر الحياة مصر الحرية والى زبالة التاريخ ياأخوانية وأخونجية . عاشت مصر الوطن العربي الأبي.
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  5. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    بعض الموضه

    *** ،،اقسم بالله على اليوتيوب بعض المقاطع لعرض الملابس الموضة تموت من الضحك لغرابتها وسخافتها ، ملابس وجزم اقسم بالله تستحي من لبسها لغرابتها.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  6. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    عمر

    مفقود هو المريض النفسي الرخال او انسان منتف متواجد في المرصد على مدار الساعة وينوع بالمعرفات الله يزيده مرض على مرض
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 19:51 م

    ابو نوره

    شكل الكعب انكسر المسكينه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    العويد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 19:36 م

    الغامدي

    ال(مفقود) واضح من عنوانه . شفاك الله .
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  10. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 19:34 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  11. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 19:30 م

    مفقود

    الموسيقى جميلة لا يقدر قيمتها الظلاميون الذين دأبوا على تحريم كل ماهو جميل ويصفونه ب لهو الحديث
    لا يعجبني(22) اعجبني(0)
  12. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 19:14 م

    الهاشمي

    قرها انزلقت قدمها الوضع عادي
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  13. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 19:13 م
    عدد التعليقات:11037

    إنسان منصف

    إبنة الموسيقار الراحل (( محمد نوح ))
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