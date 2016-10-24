بالفيديو : فنانة مصرية تصافح وزير الثقافة المصري وهي تمسك بالحذاء !

صحيفة المرصد:في واحد من المواقف المحرجة، سقطت الفنانة المصرية سحر نوح ابنة الفنان المصري الراحل محمد نوح، أثناء صعودها سلم المسرح، لتسلم شهادة تكريم والدها بحفلة تكريم الفنانين المشاركين في الأعمال الفنية عن حرب أكتوبر.
وكانت سحر ترتدي كعب عالي فزلت قدمها، وانكسر الحذاء مما اضطرها إلى خلعه وحمله في يديها وهي متوجهة لمصافحة وزير الثقافة المصري حلمي النمنم وفقاً لموقع لها.
وقابل الجميع على المسرح ما حدث بنوبة من الضحك، بينما شعرت سحر بإرتباك وإحراج شديدين.
تعليقات ( 13 )
بيعتحبه يا الخنبوقه
عبود الحربيقلة أدب من أم فول و طعمية
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرالحذاء صنع في جمهورية العسكر ستسقط بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكنات العسكر و الشعب صار يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر الموعد 11*11
عدد التعليقات:14807
قلم الحقيقهحبيبــــــــــي ياسيســـــــــي ///// مصر الجمال مصر الخيال مصر الحياة مصر الحرية والى زبالة التاريخ ياأخوانية وأخونجية . عاشت مصر الوطن العربي الأبي.
بعض الموضه*** ،،اقسم بالله على اليوتيوب بعض المقاطع لعرض الملابس الموضة تموت من الضحك لغرابتها وسخافتها ، ملابس وجزم اقسم بالله تستحي من لبسها لغرابتها.
عمرمفقود هو المريض النفسي الرخال او انسان منتف متواجد في المرصد على مدار الساعة وينوع بالمعرفات الله يزيده مرض على مرض
ابو نورهشكل الكعب انكسر المسكينه
العويدمخالف للنشر
الغامديال(مفقود) واضح من عنوانه . شفاك الله .
مفقودالموسيقى جميلة لا يقدر قيمتها الظلاميون الذين دأبوا على تحريم كل ماهو جميل ويصفونه ب لهو الحديث
الهاشميقرها انزلقت قدمها الوضع عادي
عدد التعليقات:11037
إنسان منصفإبنة الموسيقار الراحل (( محمد نوح ))