متحدث “الحرس الوطني” يكشف ما فعله سائق حافلة إسكان الحرس قبل القبض عليه !

صحيفة المرصد: أعلن متحدث وزارة الحرس الوطني، الرائد محمد العمري، عن تفاصيل جديدة في حادث الحافلة المدرسية داخل إسكان الحرس الوطني في منطقة خشم العان بالرياض ونتج عنه مصرع طالبة، الثلاثاء الماضي.

وبحسب موقع “سبق” فقد قال العمري إن سائق الحافلة المدرسية حاول الهرب من موقع الحادثة، خوفاً من المحاسبة، إلا أن الشرطة العسكرية قبضت عليه، موضحاً أن تقرير المرور حمّل السائق نسبة 75% من الحادث.

وأشار العمري إلى أن الحادث كان بسبب الدخول الخاطئ للحافلة في الطريق واعتراض طريق سيارة أخرى، ما نتج عنه وفاة طالبة وإصابة 3 أخريات بإصابات تم إدخالهن بسببها إلى العناية المركزة.