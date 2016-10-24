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متحدث “الحرس الوطني” يكشف ما فعله سائق حافلة إسكان الحرس قبل القبض عليه !

24 أكتوبر, 2016 , 19:37 م
متحدث “الحرس الوطني” يكشف ما فعله سائق حافلة إسكان الحرس قبل القبض عليه !
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صحيفة المرصد: أعلن متحدث وزارة الحرس الوطني، الرائد محمد العمري، عن تفاصيل جديدة في حادث الحافلة المدرسية داخل إسكان الحرس الوطني في منطقة خشم العان بالرياض ونتج عنه مصرع طالبة، الثلاثاء الماضي.

وبحسب موقع “سبق” فقد قال العمري إن سائق الحافلة المدرسية حاول الهرب من موقع الحادثة، خوفاً من المحاسبة، إلا أن الشرطة العسكرية قبضت عليه، موضحاً أن تقرير المرور حمّل السائق نسبة 75% من الحادث.

وأشار العمري إلى أن الحادث كان بسبب الدخول الخاطئ للحافلة في الطريق واعتراض طريق سيارة أخرى، ما نتج عنه وفاة طالبة وإصابة 3 أخريات بإصابات تم إدخالهن بسببها إلى العناية المركزة.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    زينب....

    والله مشكله تسلم فلذة كبدك لسايق هندي ماتدري وش هو كيف سواقته. ؟ جاي من الهندومن تكتك لسيارة
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  2. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    الجرادة

    ت 3 الوانيت مسرع سرعة جنون والمفروض الخطأ على الونيت بنسبة 90% .. طاير جايب الطبلون في شوارع سكنية خير انشاالله ومتأكد ان السرعة 60 وحضرته جايب 160
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  3. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 21:05 م

    تذكير

    لا تهجروا القران
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  4. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    ياجماعة الخير ..

    راقبو سائقي الحافلات والباصات وأوقفو المتهور منهم والمستهتر أوصوروه وبلغو عنه
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  5. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    هذا السائق متهور ومستعجل ومستهتر ويجب محاسبته بشده ومضاعفة عقابة
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  6. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 20:31 م

    أتمنى أستدعاء مصور المقطع والقبض عليه ومحاسبته لتصويره الطالبة المتوفيه
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  7. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    أتمنى إعادة تقرير الحادث وعقاب السائق وتغريمه عن الضرر والديه وعن أصابة الطالبات

    كيف 75% وهو من أعترض سيارة ونيت الهايلوكس؟ودخول خاطيء ويمكن كان مسرعاً
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  8. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    طيب كيف دخول خاطئ

    وتحملونه 75% فقط ويش ذنب الطرف الثاني تحمله 25% اذا سائق الباص مخطئ . العدل العدل حتى لاتظلموا البشر تحت خطاء تقرير أو اجراء خاطئ .
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  9. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    REALITY

    ما نستغرب منه هو ان الناس متجمهرين عند حادث و تسمع من بعضهم الفاظ بذيئة
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  10. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    الخبر الصحيح

    يا جماعه الخير سائقي الحافلات وخصوصا الأجانب لا يراعون الله في فلذات أكبادنا الا قليل منهم عكس السير من هواياتهم المحببه لاختصار اعمار اولادنا
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