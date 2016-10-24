متحدث “الحرس الوطني” يكشف ما فعله سائق حافلة إسكان الحرس قبل القبض عليه !

صحيفة المرصد: أعلن متحدث وزارة الحرس الوطني، الرائد محمد العمري، عن تفاصيل جديدة في حادث الحافلة المدرسية داخل إسكان الحرس الوطني في منطقة خشم العان بالرياض ونتج عنه مصرع طالبة، الثلاثاء الماضي.
وبحسب موقع “سبق” فقد قال العمري إن سائق الحافلة المدرسية حاول الهرب من موقع الحادثة، خوفاً من المحاسبة، إلا أن الشرطة العسكرية قبضت عليه، موضحاً أن تقرير المرور حمّل السائق نسبة 75% من الحادث.
وأشار العمري إلى أن الحادث كان بسبب الدخول الخاطئ للحافلة في الطريق واعتراض طريق سيارة أخرى، ما نتج عنه وفاة طالبة وإصابة 3 أخريات بإصابات تم إدخالهن بسببها إلى العناية المركزة.
تعليقات ( 10 )
زينب....والله مشكله تسلم فلذة كبدك لسايق هندي ماتدري وش هو كيف سواقته. ؟ جاي من الهندومن تكتك لسيارة
الجرادةت 3 الوانيت مسرع سرعة جنون والمفروض الخطأ على الونيت بنسبة 90% .. طاير جايب الطبلون في شوارع سكنية خير انشاالله ومتأكد ان السرعة 60 وحضرته جايب 160
تذكيرلا تهجروا القران
ياجماعة الخير ..راقبو سائقي الحافلات والباصات وأوقفو المتهور منهم والمستهتر أوصوروه وبلغو عنه
حسبنا الله ونعم الوكيلهذا السائق متهور ومستعجل ومستهتر ويجب محاسبته بشده ومضاعفة عقابة
أتمنى إعادة تقرير الحادث وعقاب السائق وتغريمه عن الضرر والديه وعن أصابة الطالباتكيف 75% وهو من أعترض سيارة ونيت الهايلوكس؟ودخول خاطيء ويمكن كان مسرعاً
طيب كيف دخول خاطئوتحملونه 75% فقط ويش ذنب الطرف الثاني تحمله 25% اذا سائق الباص مخطئ . العدل العدل حتى لاتظلموا البشر تحت خطاء تقرير أو اجراء خاطئ .
REALITYما نستغرب منه هو ان الناس متجمهرين عند حادث و تسمع من بعضهم الفاظ بذيئة
الخبر الصحيحيا جماعه الخير سائقي الحافلات وخصوصا الأجانب لا يراعون الله في فلذات أكبادنا الا قليل منهم عكس السير من هواياتهم المحببه لاختصار اعمار اولادنا