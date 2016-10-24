  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو :تأهل الاتحاد لنصف نهائي كأس ولي العهد بعد هزيمة الباطن بهدف دون مقابل

24 أكتوبر, 2016 , 20:09 م
بالفيديو :تأهل الاتحاد لنصف نهائي كأس ولي العهد بعد هزيمة الباطن بهدف دون مقابل
  • 899
  • 26
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : تأهل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي كأس ولي العهد وذلك بعد فوزه بهدف مقابل لاشي على النادي الباطن في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ربع نهائي كأس ولي العهد فسجل الهدف المهاجم فهد المولد من ركلة جزاء عند الدقيقة (58) و بهذا يصل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس ولي العهد .



تعليقات ( 26 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    اتحادي

    اقول لشايف العجايز العالميه صعبه قويه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    الزعيم الملكي

    يستاهل العميد كبير جده وننتظر يدق خشم الضفادع اذا تاهلو طبعا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    اتحادي

    ابارك لعمر السميري وجميع الاتحاديين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    اتحادي

    مبروك فوز مستحق وبجداره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    شايف العجايز

    وعذرهم معروف التحكيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    شايف العجايز

    بتشوفون الاتهاديين يتبكبكون يوم الجمعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    شايف العجايز

    الزعيم بيرجعهم للمركز الرابع والا الخامس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    شايف العجايز

    بنشوف وش بيسوي الاتهاد قدام الهلال يوم الجمعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    شايف العجايز

    مستوى ضعيف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    لقاء دربي مرتقب لقاء متعه واثاره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    الاتحاد يقابل الاهلي في نصف النهائي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 21:54 م
    عدد التعليقات:14336

    عمر السميري

    تصبحون ع خير جميعا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 21:53 م
    عدد التعليقات:14336

    عمر السميري

    خروووج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 21:52 م
    عدد التعليقات:14336

    عمر السميري

    وعقبال الكاس باذن الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 21:51 م
    عدد التعليقات:14336

    عمر السميري

    مبروك ل قشوووط و اتي 8
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 21:50 م
    عدد التعليقات:14336

    عمر السميري

    الاتحاد حبيب الملايين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 21:49 م
    عدد التعليقات:14336

    عمر السميري

    اووه ي اتي ي موووج البحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 21:47 م
    عدد التعليقات:14336

    عمر السميري

    مبروك لكل الاتحاديين والاتحاديات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 21:46 م
    عدد التعليقات:14336

    عمر السميري

    مبرووك للمونديالي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    الاهلي

    النصر كانهم احيواء الحياه يوم فازو على الأهلي لأنهم تعادلو هم ونجران كأنو المركز الاول وبعده ٨
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    مجنون شيشي

    عندي لك تعبير يسبح في خيال بعيييييد ولكن أبي اصمت بعد ماقلت لك مبرووووك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    مجنون شيشي

    ودي ارفع عدد التعليقات الى فوق 300 ولكن مانعتني ضروفي ياأتي ياحبي الاصيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    الحقباني

    علم الاسف الاتحاء يلعب بمرهم ام نادي الباطن يلعب بروح حب الفوز اذا مافز الاتحاد سوف تسحب جميع بطاقة الحوال الجنسيه علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    تذكير

    لا تهجروا القران واقرأوه وتدبروا اياته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    مجنون شيشي

    مبروووك ياأتي مبروووك ياعميد ياحبي القديم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  26. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    أوركيد 🌺

    💛آآآوووه ي الآتي ياموج البحر💛
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم