بالفيديو :تأهل الاتحاد لنصف نهائي كأس ولي العهد بعد هزيمة الباطن بهدف دون مقابل

صحيفة المرصد : تأهل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي كأس ولي العهد وذلك بعد فوزه بهدف مقابل لاشي على النادي الباطن في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ربع نهائي كأس ولي العهد فسجل الهدف المهاجم فهد المولد من ركلة جزاء عند الدقيقة (58) و بهذا يصل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس ولي العهد .