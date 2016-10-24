بالفيديو :تأهل الاتحاد لنصف نهائي كأس ولي العهد بعد هزيمة الباطن بهدف دون مقابل

صحيفة المرصد : تأهل فريق الاتحاد إلى نصف نهائي كأس ولي العهد وذلك بعد فوزه بهدف مقابل لاشي على النادي الباطن في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ربع نهائي كأس ولي العهد فسجل الهدف المهاجم فهد المولد من ركلة جزاء عند الدقيقة (58) و بهذا يصل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس ولي العهد .
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تعليقات ( 26 )
اتحادياقول لشايف العجايز العالميه صعبه قويه
الزعيم الملكييستاهل العميد كبير جده وننتظر يدق خشم الضفادع اذا تاهلو طبعا
اتحاديابارك لعمر السميري وجميع الاتحاديين
اتحاديمبروك فوز مستحق وبجداره
شايف العجايزوعذرهم معروف التحكيم
شايف العجايزبتشوفون الاتهاديين يتبكبكون يوم الجمعه
شايف العجايزالزعيم بيرجعهم للمركز الرابع والا الخامس
شايف العجايزبنشوف وش بيسوي الاتهاد قدام الهلال يوم الجمعه
شايف العجايزمستوى ضعيف
عدد التعليقات:14336
عمر السميريتصبحون ع خير جميعا
عدد التعليقات:14336
عمر السميريخروووج
عدد التعليقات:14336
عمر السميريوعقبال الكاس باذن الله
عدد التعليقات:14336
عمر السميريمبروك ل قشوووط و اتي 8
عدد التعليقات:14336
عمر السميريالاتحاد حبيب الملايين
عدد التعليقات:14336
عمر السميرياووه ي اتي ي موووج البحر
عدد التعليقات:14336
عمر السميريمبروك لكل الاتحاديين والاتحاديات
عدد التعليقات:14336
عمر السميريمبرووك للمونديالي
الاهليالنصر كانهم احيواء الحياه يوم فازو على الأهلي لأنهم تعادلو هم ونجران كأنو المركز الاول وبعده ٨
مجنون شيشيعندي لك تعبير يسبح في خيال بعيييييد ولكن أبي اصمت بعد ماقلت لك مبرووووك
مجنون شيشيودي ارفع عدد التعليقات الى فوق 300 ولكن مانعتني ضروفي ياأتي ياحبي الاصيل
الحقبانيعلم الاسف الاتحاء يلعب بمرهم ام نادي الباطن يلعب بروح حب الفوز اذا مافز الاتحاد سوف تسحب جميع بطاقة الحوال الجنسيه علم
تذكيرلا تهجروا القران واقرأوه وتدبروا اياته
مجنون شيشيمبروووك ياأتي مبروووك ياعميد ياحبي القديم
أوركيد 🌺💛آآآوووه ي الآتي ياموج البحر💛