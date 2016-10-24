“محمد” المتهم بعقوق والديه يوضح ملابسات القضية بينه و بين أسرته – فيديو

صحيفة المرصد : جاء رد الشاب محمد علي فيديو ظهرت فيه والدته وهي تشكو عقوقه ومحاولة طرده لها من منزلها الذي تربى فيه منذ صغره و أن الجهات الحكومية لم تستطع ردعه أن القضية تعود لخلاف بينه و إخوته على إثر أرض تعود له و يملك عليها الإثباتات الشرعية.

ووفقا لموقع سبق قال “محمد” وهو يبكي ما حصل له: “حسبنا الله ونعم الوكيل في من سجل الفيديو و أقنع والدتي بالظهور وادعى أني عاق، والأمر كله يعود إلى أرض اشتريتها وأملك صكاً شرعياً عليها، وليس لهم ريال بها، والحمد لله والله إني بار بوالدي ووالدتي، ولم يحصل مني أي شيء”.

وأضاف: “تقدمت بشكوى لدى المحكمة، وأملك إثباتات على أن الأرض لي، واشتريتها قبل أعوام، وعندما شيّدت الفناء أغلقوا الطريق، ورفضوا أن أدخلها، ثم اختلفنا على جزء من الأرض، وما زالت القضية متداولة”.

واختتم قائلاً: “وصلني الفيديو اليوم، وتظهر به والدتي وهي تشكو من عقوقي، وأقسم بالله إنه غير صحيح، فوالدتي لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف شيئاً، وحسبي الله فيمن أقنعها وسجل الفيديو لها، وأشكو الله على من تعمد تشويه سمعتي، ووصلتني اتصالات، واليوم تقدمت بشكوى لأمير عسير، وطلبت التحقيق في الفيديو، وأقول لمن ظلمني: الله ينصرني، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.