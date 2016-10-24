“محمد” المتهم بعقوق والديه يوضح ملابسات القضية بينه و بين أسرته – فيديو

صحيفة المرصد : جاء رد الشاب محمد علي فيديو ظهرت فيه والدته وهي تشكو عقوقه ومحاولة طرده لها من منزلها الذي تربى فيه منذ صغره و أن الجهات الحكومية لم تستطع ردعه أن القضية تعود لخلاف بينه و إخوته على إثر أرض تعود له و يملك عليها الإثباتات الشرعية.
ووفقا لموقع سبق قال “محمد” وهو يبكي ما حصل له: “حسبنا الله ونعم الوكيل في من سجل الفيديو و أقنع والدتي بالظهور وادعى أني عاق، والأمر كله يعود إلى أرض اشتريتها وأملك صكاً شرعياً عليها، وليس لهم ريال بها، والحمد لله والله إني بار بوالدي ووالدتي، ولم يحصل مني أي شيء”.
وأضاف: “تقدمت بشكوى لدى المحكمة، وأملك إثباتات على أن الأرض لي، واشتريتها قبل أعوام، وعندما شيّدت الفناء أغلقوا الطريق، ورفضوا أن أدخلها، ثم اختلفنا على جزء من الأرض، وما زالت القضية متداولة”.
واختتم قائلاً: “وصلني الفيديو اليوم، وتظهر به والدتي وهي تشكو من عقوقي، وأقسم بالله إنه غير صحيح، فوالدتي لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف شيئاً، وحسبي الله فيمن أقنعها وسجل الفيديو لها، وأشكو الله على من تعمد تشويه سمعتي، ووصلتني اتصالات، واليوم تقدمت بشكوى لأمير عسير، وطلبت التحقيق في الفيديو، وأقول لمن ظلمني: الله ينصرني، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.
تعليقات ( 38 )
مجرد رأييحلف بأنه ليس عاق وكيف بك أن تأخذ أرض أو منزل يحتاجه والديك والله وبالله لو انت سليم القلب لقطعت من جسدك وأعطيتهم أياها بدون قيد او شرط فأخرس.
الشايباترك الارض ..ودعهم وحاول ارضاءهم .. يامحمد انت ومالك لهم
أوركيد 🌺ي34 يقول لك ويقسم بالله أن الكلام هذا ماحصل وأنت تقول تنازع والديك عشان قطعة أرض والمشكلة أن معرفك "فاهم"🤔
عدد التعليقات:158
فاااااهمتنازع والديك على قطعه ارض !! لاحول ولاقوه الا بالله
صرخة صمتتنحرق الفلوس ولو ينام بالشارع ولا تنزل دمعة من دمعاتهم
فرد حمزهطيب كان امك وابوك يبغون الارض عطهم اياها هذا اقل شيء تقدمه لوالديك ****
هدىجاءفي الحديث ان اغضبتهما فقد عققتهما..وبالحديث انت ومالك لابيك..لكل مقصرفي حق والديه ليس اعظم ذنب بعدالشرك اﻻعقوقهما وﻻ اعظم طاعه بعدالتوحيداﻻ برهما.
بحر 1والله يا محمد انك كذب لاتستعطف الناس امك باين من كلامه انه في عقلاه ولا ايه صغير حت يضحكو عليه تسجل فديولاجل تشتكي من عقوق لهم
شالح القحطانيان طالبت والدتك ان تترك اﻻرض حتى الو تملك صك اتركها رضالهم يامحمد وﻻ تغضبهم
مسمارياابن ادم متى تعلم اننا خارجون من هذه الدنيا كما دخلناها اول مره لن ناخذ معنا لا اراضي ولا مال ولامتاع لن ناخذ معنا الا ماقدمنا فعلى ماذا التناحر!!!
متابع عن بعدفي تعليق سابق لي ذكرت بأن العاطفة انجرف وراها عدد من المعلقين والحقيقة هي التي ذكرها الابن محمد.
فوفومهما يعمل معي والدي لن اعق بهم ولن يرتاح لي بال حتى يرضوا عني
ملحق الصحافهانا ماشوف اي سبب مقنع لاغضاب الوالدين مهما كانت اغراءات الدنيا وجشعها ومالها للاسف يامحمد للاسف انت ومالك لاابيك
ارز 👊 نجدربكم أعلم بما في نفوسكم
ارز 👊 نجدربكم أعلم بما في نفوسكم
ارز 👊 نجدربكم أعلم بما في نفوسكم
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
صرخت صمت16 // عفوآ خطأ اقصد الواحد مايقدر يحمل ويشيل ذنوبه الي اقترفها بحق نفسه فكيف يحمل ذنوب واوزار والدينه من عقوق لهم وغيره
جنوبيه *اتمنى صوتي يوصل له ياخي محمد مهما كان ومهما صار لا تزعل اهلك اصبر على الاذى مهما صار والله في النهايه راح تكون انت الكسبان الله يهديهم
.. سعودي ..الله ياخذ بحقك ممن ظلمك ويفرج عنك يامحمد ان كنت صادقاً وأصبر على والديك وبرهما
صرخت صمتالواحد لايستطيع يحمل ذنوبه فكيف يحمل ذنوب غيره ، استغفر الله العظيم واتوب اليه الله يهدي الجميع
شوف يا اخ محمد الله ما يحب الظلمسواء من اهلك أو من غير اهلك ، وانت قدم أوراقك للحكومة وتواصل مع أهل الخير في قريتكم لعل الله يهدي أمك ، نعم الوالدين ليسوا منزهين من الخطاء .
ام نمركنت عارفه انه مظلوم لاني تعرضت لنفس الظلم اخواني هم من يسيطرون على ابوي وامي ويمشونهم على كيفهم اما ان اتنازل عن اولادي واعطيهم ما املك او اعنف
الفيصلالله المستعان اترك الارض لهم فأنت وما تملك ملك لهم هذولا الوالدين
فارس الزهرانياعدلوا بين اولادكم ولا تفرقوا بينهم والعدل اساس الاسره والمجتمع والشعوب وابعدوا عن التمييز بين الاولاد فقد توصل الامور في النهايه الى المواجهات
ام نمريا عاشق روائع الكلام يترك الارض لاخوانه ؟الاولى بان الاب والام لايقفون مع الظلم وانصاف ابنهم بما انه اشترا الارض بفلوسه
.لن .الله اعلم وراجع نفسك فكلنا مقصرين الله يغفر لنا جميع.
صرخت صمتيقال ان فرعون اخر الله عقوبته 40 سنه لانه كان بار بأمه سمعتها من محاضرة الشيخ العريفي
السبيعيالله لا يبلانا من يوم طلع اليوتيوب والواتس والسناب شات والفيس بوك وغيرها ,طلعت فضايح مجتمعنا .اثارينا كنا مستورين .وذولا ما يمثلون رجال الحجر الكرام!!
صرخت صمتكل عقوبة يأخرها الله الا عقوق الوالدين يعجل بها بالدنيا ، والدنيا دواره كما اسأت لهم راح ابنائك يسيئون لك والدنيا سلف ودين ، والجزء من جنس العمل
✍️️ عااشق رواائع الكلاام 🕊🕊🕊الأب ممكن يقف مع أخوتك لأخذ حقك بحكم حبه لهم لكن من سابع المستحيلااات أمك تقف ضدك بدون سبب مقنع ،،، من وجهة نظري ،،، والله أعلم
صرخت صمترسالة الى كل عاق اتقى الله في والدينك وعاملهم بأحسان هما ربوك وتعبو عليك الله سبحانه امر ببرهم وكذالك رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم امر بالبر
✍️️ عااشق رواائع الكلاام 🕊🕊🕊كان الأجدر بك ترك الأرض اكسب رضى الله ثم والديك و الله سبحاانه و تعالى بيعوضك في الدنيا و الأخرة ،،،
صرخت صمتلاحول ولاقوة الا بالله ، الله يهدي العاقين لوالدينهم هذولا والدينك جنتك ونارك والله ان فقدت واحد منهم راح تندم وتعيش بحسره وتتمنى لو يرجعوا وتبرهم
الهيئهاشك ان الموضوع غير صحيح
حسبي اللهالله يكون بعونك غيرة وغدر الاخوة يفعل الكثير