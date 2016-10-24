  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

“محمد” المتهم بعقوق والديه يوضح ملابسات القضية بينه و بين أسرته – فيديو

24 أكتوبر, 2016 , 20:00 م
“محمد” المتهم بعقوق والديه يوضح ملابسات القضية بينه و بين أسرته – فيديو
  • 3٬358
  • 38
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : جاء رد الشاب محمد علي فيديو ظهرت فيه والدته وهي تشكو عقوقه ومحاولة طرده لها من منزلها الذي تربى فيه منذ صغره و أن الجهات الحكومية لم تستطع ردعه أن القضية تعود لخلاف بينه و إخوته على إثر أرض تعود له و يملك عليها الإثباتات الشرعية.

ووفقا لموقع سبق قال “محمد” وهو يبكي ما حصل له: “حسبنا الله ونعم الوكيل في من سجل الفيديو و أقنع والدتي بالظهور وادعى أني عاق، والأمر كله يعود إلى أرض اشتريتها وأملك صكاً شرعياً عليها، وليس لهم ريال بها، والحمد لله والله إني بار بوالدي ووالدتي، ولم يحصل مني أي شيء”.

وأضاف: “تقدمت بشكوى لدى المحكمة، وأملك إثباتات على أن الأرض لي، واشتريتها قبل أعوام، وعندما شيّدت الفناء أغلقوا الطريق، ورفضوا أن أدخلها، ثم اختلفنا على جزء من الأرض، وما زالت القضية متداولة”.

واختتم قائلاً: “وصلني الفيديو اليوم، وتظهر به والدتي وهي تشكو من عقوقي، وأقسم بالله إنه غير صحيح، فوالدتي لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف شيئاً، وحسبي الله فيمن أقنعها وسجل الفيديو لها، وأشكو الله على من تعمد تشويه سمعتي، ووصلتني اتصالات، واليوم تقدمت بشكوى لأمير عسير، وطلبت التحقيق في الفيديو، وأقول لمن ظلمني: الله ينصرني، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.



تعليقات ( 38 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 38
    24 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    مجرد رأي

    يحلف بأنه ليس عاق وكيف بك أن تأخذ أرض أو منزل يحتاجه والديك والله وبالله لو انت سليم القلب لقطعت من جسدك وأعطيتهم أياها بدون قيد او شرط فأخرس.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 37
    24 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    الشايب

    اترك الارض ..ودعهم وحاول ارضاءهم .. يامحمد انت ومالك لهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  3. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    أوركيد 🌺

    ي34 يقول لك ويقسم بالله أن الكلام هذا ماحصل وأنت تقول تنازع والديك عشان قطعة أرض والمشكلة أن معرفك "فاهم"🤔
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  4. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    ولله من البشر من يسلط الوالدين على ابنائهم لمصالح شخصيه وظالم له يوم ماراح يتهنا بها الدنياء
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  5. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 21:29 م
    عدد التعليقات:158

    فاااااهم

    تنازع والديك على قطعه ارض !! لاحول ولاقوه الا بالله
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  6. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    صرخة صمت

    تنحرق الفلوس ولو ينام بالشارع ولا تنزل دمعة من دمعاتهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  7. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    فرد حمزه

    طيب كان امك وابوك يبغون الارض عطهم اياها هذا اقل شيء تقدمه لوالديك ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  8. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 21:13 م

    هدى

    جاءفي الحديث ان اغضبتهما فقد عققتهما..وبالحديث انت ومالك لابيك..لكل مقصرفي حق والديه ليس اعظم ذنب بعدالشرك اﻻعقوقهما وﻻ اعظم طاعه بعدالتوحيداﻻ برهما.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    بحر 1

    والله يا محمد انك كذب لاتستعطف الناس امك باين من كلامه انه في عقلاه ولا ايه صغير حت يضحكو عليه تسجل فديولاجل تشتكي من عقوق لهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    شالح القحطاني

    ان طالبت والدتك ان تترك اﻻرض حتى الو تملك صك اتركها رضالهم يامحمد وﻻ تغضبهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  11. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    مسمار

    ياابن ادم متى تعلم اننا خارجون من هذه الدنيا كما دخلناها اول مره لن ناخذ معنا لا اراضي ولا مال ولامتاع لن ناخذ معنا الا ماقدمنا فعلى ماذا التناحر!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    متابع عن بعد

    في تعليق سابق لي ذكرت بأن العاطفة انجرف وراها عدد من المعلقين والحقيقة هي التي ذكرها الابن محمد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    فوفو

    مهما يعمل معي والدي لن اعق بهم ولن يرتاح لي بال حتى يرضوا عني
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    ملحق الصحافه

    انا ماشوف اي سبب مقنع لاغضاب الوالدين مهما كانت اغراءات الدنيا وجشعها ومالها للاسف يامحمد للاسف انت ومالك لاابيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  15. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    ارز 👊 نجد

    ربكم أعلم بما في نفوسكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    ارز 👊 نجد

    ربكم أعلم بما في نفوسكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    ارز 👊 نجد

    ربكم أعلم بما في نفوسكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 20:30 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  20. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    صرخت صمت

    16 // عفوآ خطأ اقصد الواحد مايقدر يحمل ويشيل ذنوبه الي اقترفها بحق نفسه فكيف يحمل ذنوب واوزار والدينه من عقوق لهم وغيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    جنوبيه *

    اتمنى صوتي يوصل له ياخي محمد مهما كان ومهما صار لا تزعل اهلك اصبر على الاذى مهما صار والله في النهايه راح تكون انت الكسبان الله يهديهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  22. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    .. سعودي ..

    الله ياخذ بحقك ممن ظلمك ويفرج عنك يامحمد ان كنت صادقاً وأصبر على والديك وبرهما
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    صرخت صمت

    الواحد لايستطيع يحمل ذنوبه فكيف يحمل ذنوب غيره ، استغفر الله العظيم واتوب اليه الله يهدي الجميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    شوف يا اخ محمد الله ما يحب الظلم

    سواء من اهلك أو من غير اهلك ، وانت قدم أوراقك للحكومة وتواصل مع أهل الخير في قريتكم لعل الله يهدي أمك ، نعم الوالدين ليسوا منزهين من الخطاء .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  25. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    ام نمر

    كنت عارفه انه مظلوم لاني تعرضت لنفس الظلم اخواني هم من يسيطرون على ابوي وامي ويمشونهم على كيفهم اما ان اتنازل عن اولادي واعطيهم ما املك او اعنف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  26. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 20:19 م

    الفيصل

    الله المستعان اترك الارض لهم فأنت وما تملك ملك لهم هذولا الوالدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  27. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    فارس الزهراني

    اعدلوا بين اولادكم ولا تفرقوا بينهم والعدل اساس الاسره والمجتمع والشعوب وابعدوا عن التمييز بين الاولاد فقد توصل الامور في النهايه الى المواجهات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  28. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    ام نمر

    يا عاشق روائع الكلام يترك الارض لاخوانه ؟الاولى بان الاب والام لايقفون مع الظلم وانصاف ابنهم بما انه اشترا الارض بفلوسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  29. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    .لن .

    الله اعلم وراجع نفسك فكلنا مقصرين الله يغفر لنا جميع.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    صرخت صمت

    يقال ان فرعون اخر الله عقوبته 40 سنه لانه كان بار بأمه سمعتها من محاضرة الشيخ العريفي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  31. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    السبيعي

    الله لا يبلانا من يوم طلع اليوتيوب والواتس والسناب شات والفيس بوك وغيرها ,طلعت فضايح مجتمعنا .اثارينا كنا مستورين .وذولا ما يمثلون رجال الحجر الكرام!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  32. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    صرخت صمت

    كل عقوبة يأخرها الله الا عقوق الوالدين يعجل بها بالدنيا ، والدنيا دواره كما اسأت لهم راح ابنائك يسيئون لك والدنيا سلف ودين ، والجزء من جنس العمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    ✍️️ عااشق رواائع الكلاام 🕊🕊🕊

    الأب ممكن يقف مع أخوتك لأخذ حقك بحكم حبه لهم لكن من سابع المستحيلااات أمك تقف ضدك بدون سبب مقنع ،،، من وجهة نظري ،،، والله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    صرخت صمت

    رسالة الى كل عاق اتقى الله في والدينك وعاملهم بأحسان هما ربوك وتعبو عليك الله سبحانه امر ببرهم وكذالك رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم امر بالبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    ✍️️ عااشق رواائع الكلاام 🕊🕊🕊

    كان الأجدر بك ترك الأرض اكسب رضى الله ثم والديك و الله سبحاانه و تعالى بيعوضك في الدنيا و الأخرة ،،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    صرخت صمت

    لاحول ولاقوة الا بالله ، الله يهدي العاقين لوالدينهم هذولا والدينك جنتك ونارك والله ان فقدت واحد منهم راح تندم وتعيش بحسره وتتمنى لو يرجعوا وتبرهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 20:06 م

    الهيئه

    اشك ان الموضوع غير صحيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 20:04 م

    حسبي الله

    الله يكون بعونك غيرة وغدر الاخوة يفعل الكثير
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم