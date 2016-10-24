القيادة تعزي أمير قطر في وفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

صحيفة المرصد-واس:بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله – .

وقال خادم الحرمين الشريفين : تلقينا بألم شديد خبر وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرتكم الكريمة تعازينا القلبية، ومواساتنا الصادقة، لندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله -.

وقال سمو ولي العهد : علمت ببالغ الحزن بنبأ وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله -، وأبعث لسموكم ولأسرتكم الكريمة أحر التعازي، وأصدق المواساة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله – .

وقال سمو ولي ولي العهد : تلقيت ببالغ الحزن نبأ وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله -، وإنني إذ أبعث لسموكم وللأسرة الكريمة أصدق التعازي والمواساة، لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهمكم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون .