بالصور : الشيخ تميم ووالده يؤديان صلاة الميت على أمير قطر السابق “خليفة بن حمد”

صحيفة المرصد : قام جموع المصلين اليوم بالصلاة على الشيخ خليفة بن حمد، أمير قطر الأسبق بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب يتقدمهم كل من أمير قطر تميم بن حمد و والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة , وحضر الصلاة و الدفن جمع من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين و أعيان البلد.