بالصور : الشيخ تميم ووالده يؤديان صلاة الميت على أمير قطر السابق “خليفة بن حمد”

صحيفة المرصد : قام جموع المصلين اليوم بالصلاة على الشيخ خليفة بن حمد، أمير قطر الأسبق بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب يتقدمهم كل من أمير قطر تميم بن حمد و والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة , وحضر الصلاة و الدفن جمع من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين و أعيان البلد.
تعليقات ( 12 )
فتى الجبل 1الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنه وتعازينا لاهل قطر كافه وعلى راسهم اميرهم الشيخ تميم وعائلة ال ثاني جميعا .
الهاشميالله يرحم موتى المسلمين
الشهريرحمه اللّه واسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. عزائنا الحار للقيادة والشعب القطري الشقيق في فقيدهم الكبير ( انا لله وإنا إليه راجعون )
الشهريرحمه اللّه واسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. عزائنا الحار للقيادة والشعب القطري الشقيق في فقيدهم الكبير ( انا لله وإنا إليه راجعون )
الحقبانيعلم قبائل حقباني في كل مكان تعزي قطر وقبائل تميم وانا لله وانا اليه راجعون . علم
عبد الرحمنقبائل غامد تعزي قطر وقبائل تميم وانا لله وانا اليه راجعون .
زائررحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين
رحمهربي يرحم الفقيد حمد بن خليفه
عابرونالله يرحمه ويغفرله واحسن الله عزائكم يا أهل قطر
العويدالله يرحمه ويرحم موتانا واموات المسلمين
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قلم الحقيقهرحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وطيب الله ثراه الطاهر.