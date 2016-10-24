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بالصور : الشيخ تميم ووالده يؤديان صلاة الميت على أمير قطر السابق “خليفة بن حمد”

24 أكتوبر, 2016 , 20:42 م
بالصور : الشيخ تميم ووالده يؤديان صلاة الميت على أمير قطر السابق “خليفة بن حمد”
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صحيفة المرصد : قام جموع المصلين اليوم بالصلاة على الشيخ خليفة بن حمد، أمير قطر الأسبق بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب يتقدمهم كل من أمير قطر تميم بن حمد و والده أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة , وحضر الصلاة و الدفن جمع من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين و أعيان البلد.

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تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    فتى الجبل 1

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنه وتعازينا لاهل قطر كافه وعلى راسهم اميرهم الشيخ تميم وعائلة ال ثاني جميعا .
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  2. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    الهاشمي

    الله يرحم موتى المسلمين
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  3. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    الشهري

    رحمه اللّه واسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. عزائنا الحار للقيادة والشعب القطري الشقيق في فقيدهم الكبير ( انا لله وإنا إليه راجعون )
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  4. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    الشهري

    رحمه اللّه واسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. عزائنا الحار للقيادة والشعب القطري الشقيق في فقيدهم الكبير ( انا لله وإنا إليه راجعون )
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  5. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    الحقباني

    علم قبائل حقباني في كل مكان تعزي قطر وقبائل تميم وانا لله وانا اليه راجعون . علم
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  6. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    عبد الرحمن

    قبائل غامد تعزي قطر وقبائل تميم وانا لله وانا اليه راجعون .
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  7. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    زائر

    رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين
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  8. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    مخالف للنشر
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  9. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    رحمه

    ربي يرحم الفقيد حمد بن خليفه
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  10. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    عابرون

    الله يرحمه ويغفرله واحسن الله عزائكم يا أهل قطر
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  11. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 20:46 م

    العويد

    الله يرحمه ويرحم موتانا واموات المسلمين
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  12. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 20:45 م
    عدد التعليقات:14811

    قلم الحقيقه

    رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وطيب الله ثراه الطاهر.
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