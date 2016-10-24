بالفيديو: كيف وصف الأمير سيف الإسلام بن سعود لقاء الشريان مع الوزراء ؟

صحيفة المرصد: علَّق الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود على اللقاء التاريخي في برنامج الثامنة والذي يقدمه الإعلامي داود الشريان الذي استضاف فيه مجموعة من الوزراء، بأنه من أكثر المقابلات التلفزيونية سوءاً .

جاء ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الوزراء خلال اللقاء ، ومنهم نائب وزير التخطيط الذي جعل المملكة على أعتاب الإفلاس .