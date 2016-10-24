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بالفيديو: كيف وصف الأمير سيف الإسلام بن سعود لقاء الشريان مع الوزراء ؟

24 أكتوبر, 2016 , 20:52 م
بالفيديو: كيف وصف الأمير سيف الإسلام بن سعود لقاء الشريان مع الوزراء ؟
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صحيفة المرصد: علَّق الأمير الدكتور سيف الإسلام بن سعود على اللقاء التاريخي في برنامج الثامنة والذي يقدمه الإعلامي داود الشريان الذي استضاف فيه مجموعة من الوزراء، بأنه من أكثر المقابلات التلفزيونية سوءاً .

جاء ذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الوزراء خلال اللقاء ، ومنهم نائب وزير التخطيط الذي جعل المملكة على أعتاب الإفلاس .



تعليقات ( 12 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    حمد

    رحم الله والديك وأسكنهم الفردوس الأعلى @
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    رحم الله والديك وأسكنهم الفردوس الأعلى @
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    الحضوه تلعب دورها

    مخالف
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  4. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    مخصصات غير قابله للنشر

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    المخصصات

    مخالف
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  6. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 21:27 م

    هههههههههه

    مخالف
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  7. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 21:25 م

    ايس فيه

    مخالف
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  8. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    العويد

    مخالف
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  9. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 21:20 م

    علي العمري

    كلام الامير صحيح. الله. يسعده.
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  10. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 21:01 م

    وسط المجتمع

    مخالف
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  11. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 20:56 م

    معروف

    صدق
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  12. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    تذكير

    لا تهجروا القران واقرأوه وتدبروا اياته
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