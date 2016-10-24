شاهد.. تعليق الشيخ الكلباني على تراجع “التويجري” عن تصريح إفلاس المملكة !

صحيفة المرصد: علق الداعية الشيخ عادل الكلباني على تراجع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، عن إفلاس المملكة وأنه قد خانه التعبير في قول تلك الجملة.

وكتب الكلباني على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اللقاء مسجل وممنتج ويقول خانه التعبير!”.

وتراجع التويجري عن تصريحه في مداخلة له في برنامج الثامنة مساء أمس الأحد قائلا: “أنا أقول أمام الملأ .. يمكن خانني التعبير بكلمة قوية ، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لدينا مشكلة اقتصادية هيكلية أو لا نعمل بجد في الفترة المقبلة”.