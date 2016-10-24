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شاهد.. تعليق الشيخ الكلباني على تراجع “التويجري” عن تصريح إفلاس المملكة !

24 أكتوبر, 2016 , 21:06 م
شاهد.. تعليق الشيخ الكلباني على تراجع “التويجري” عن تصريح إفلاس المملكة !
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صحيفة المرصد: علق الداعية الشيخ عادل الكلباني على تراجع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، عن إفلاس المملكة وأنه قد خانه التعبير في قول تلك الجملة.

وكتب الكلباني على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اللقاء مسجل وممنتج ويقول خانه التعبير!”.

وتراجع التويجري عن تصريحه في مداخلة له في برنامج الثامنة مساء أمس الأحد قائلا: “أنا أقول أمام الملأ .. يمكن خانني التعبير بكلمة قوية ، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لدينا مشكلة اقتصادية هيكلية أو لا نعمل بجد في الفترة المقبلة”.



تعليقات ( 45 )

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  1. 45
    24 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    بقايا مشاعر

    شيء مبكي سراحه وكل غيور على هذا البلد يحزن لحاله اهدار الثروه على تفاهات وعلى دول الجوار بدلا من تنمية البلد وشباب البلد
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  2. 44
    24 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    تصريح غير محسوب لا يوجد تصريح لمجرد أنك تصرح
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  3. 43
    24 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    انشر التعليق

    نحن بحاجة ماسة جدا جدا لتشكيل وزاري قوي لمواجة التحديات ولتطبيق الرؤية
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  4. 42
    24 أكتوبر, 2016 , 22:02 م

    كفاية كلام لا يشبع ولا يغني من جوع

    مخالف .
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  5. 41
    24 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    مجرة التبانة

    اللهم قيض لبلدي وزراء متنورين يحبون البلد وشعبها.
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  6. 40
    24 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    قلم جاف

    أعذار حلال للاستهلاك الآدمي
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  7. 39
    24 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    مناحي

    مخالف
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  8. 38
    24 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    ربما تكون أقل

    أعتقد أن التويجري ربما بالغ في حصر الإفلاس في 3 أو 4 سنين
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  9. 37
    24 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    فهد العرماني

    مخالف
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  10. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 21:53 م

    غدآ تعتذ

    صحيفة ياشباب لاتحرجونا هههههههههههههههههههههههه
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  11. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    شبه

    مراحب بكم اقوى اقتصاد عالمي في بلادنا اول تعليق خليك بعيد لو سمحت سافترسك😂
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  12. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    شبه

    مراحب بكم اقوى اقتصاد عالمي في بلادنا ****
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  13. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 21:51 م
    عدد التعليقات:703

    عاشق وطنه

    مخالف
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  14. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    ايضاح للاميين

    وزارة التخطيط تم وضعها في الدول المتقدمة لكي الدولة لاتنهار سياسيا او تفلس اقتصاديا.مثال تقريبي وزارة التعليم غير مقبول من العيسى يقول رجعت الامية
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  15. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 21:49 م
    عدد التعليقات:703

    عاشق وطنه

    مخالف
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  16. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    سعد الحربي

    مخالف
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  17. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 21:47 م

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    الحمد لله ستسقط جمهورية العسكر بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر الموعد 11*11 ثورة الغلابة
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  18. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    الهذلي

    بيض الله وجهك يا شيخ عادل
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  19. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 21:42 م
    عدد التعليقات:291

    الديدحان

    مهما كان يجب علينا الحذر من الاقتصاد عالميا . وليس محليا فقط . ولئن شكرتم لأزيدنكم .***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    سررور

    مخالف
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  21. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    ماما و بابا

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 21:36 م

    واليوم أنا ببكيك لو كنت حيّا !!؟

    شيخ بمعنى الكلمه ، أحبك فالله يا شيخ عادل .
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  24. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    حصة الاوبك

    ٤٠ ترتفع درجتين و تنخفض بنفس المقدار لكن حصتها بالانتاج تتزايد ولكن الطول الاخرى انتاجها زاد مثل امريكا. فالكمية لم تتناقص مثل النسبة
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  25. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    ملدقم

    مخالف
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  26. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    متأمل

    مخالف
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  27. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    مريبط

    وين السكن وانتو شاهد العريفي وشاهد المغامسي وشاهد القرني طيب والسكن بيوت وش الفايده من شاهد الشيخ الفلاني والعلاني كلها الدنيا صارت شيوخ وشاهد شاهد
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  28. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    الى جابر

    وزارة التخطيط وضعت لاجل الدولة ماتفلس ولاتنهار سياسيا مالنا علاقة بالنفط ياجابر فلم يطلع***مثلك يقول ان الدولة انهارات فانت وياه ***فل اوبشن
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  29. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 21:30 م

    فوارس

    مخالف
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  30. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    سعيد

    احس ان التويجري واثق من نفسه قال الصدق وترك عنه النفاق اتمنى ***
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  31. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    سوط الحق

    مخالف
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  32. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    ملدقم

    مخالف
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  33. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    يا جابر

    مخالف
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  34. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    سار888

    وأنا اقول شكرآ يالتوجري وضحت الروياء
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  35. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    واليوم أنا ببكيك لو كنت حيّا !!؟

    صح لسانك يا شيخ عادل ، أحبك فالله ، قليل من يشبهك .
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  36. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    نجم

    مخالف
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  37. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 21:25 م

    هههههههههه

    مخالف
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  38. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 21:25 م

    نجم

    يعجبني الشيخ الكلباني *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    طيب

    نرجع لكلام ان الموظف ما ينتج سوى ساعة. وكيف وضع وزارة الخدمة المدنية و وزارة المالية و وزارة التخطيط من هالساعة لا يكون بعد *****🤔
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  40. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    جابر

    بالفعل اغلبكم جاهل الرجل صاادق في ماقاله .. الان الاوبك كانت حصتها 60% والدول الاخرى 40% وبعد الضغوط حصت الاوبك 30% وحصة المنتجين خارج الاوبك 70%
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  41. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 21:21 م

    مخالف
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  42. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    يا سلملم

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 21:16 م

    ههههه

    مخالف
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  44. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 21:12 م

    عنتر

    اصبح من ثقافة المجتمع **** هو منهج الاسلام
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  45. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 21:08 م
    عدد التعليقات:14811

    قلم الحقيقه

    الرجل أشجع منكم أقلها استطاع قول ماعجزتم عن قوله والاتيان به.
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