شاهد.. تعليق الشيخ الكلباني على تراجع “التويجري” عن تصريح إفلاس المملكة !

صحيفة المرصد: علق الداعية الشيخ عادل الكلباني على تراجع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، عن إفلاس المملكة وأنه قد خانه التعبير في قول تلك الجملة.
وكتب الكلباني على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اللقاء مسجل وممنتج ويقول خانه التعبير!”.
وتراجع التويجري عن تصريحه في مداخلة له في برنامج الثامنة مساء أمس الأحد قائلا: “أنا أقول أمام الملأ .. يمكن خانني التعبير بكلمة قوية ، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لدينا مشكلة اقتصادية هيكلية أو لا نعمل بجد في الفترة المقبلة”.
اللقاء مسجل وممنتج
ويقول خانه التعبير!
— عادل الكلباني (@abuabdelelah) October 23, 2016
تعليقات ( 45 )
بقايا مشاعرشيء مبكي سراحه وكل غيور على هذا البلد يحزن لحاله اهدار الثروه على تفاهات وعلى دول الجوار بدلا من تنمية البلد وشباب البلد
انشر التعليقنحن بحاجة ماسة جدا جدا لتشكيل وزاري قوي لمواجة التحديات ولتطبيق الرؤية
كفاية كلام لا يشبع ولا يغني من جوعمخالف .
مجرة التبانةاللهم قيض لبلدي وزراء متنورين يحبون البلد وشعبها.
قلم جافأعذار حلال للاستهلاك الآدمي
مناحيمخالف
ربما تكون أقلأعتقد أن التويجري ربما بالغ في حصر الإفلاس في 3 أو 4 سنين
فهد العرمانيمخالف
غدآ تعتذصحيفة ياشباب لاتحرجونا هههههههههههههههههههههههه
شبهمراحب بكم اقوى اقتصاد عالمي في بلادنا اول تعليق خليك بعيد لو سمحت سافترسك😂
شبهمراحب بكم اقوى اقتصاد عالمي في بلادنا ****
عدد التعليقات:703
عاشق وطنهمخالف
ايضاح للاميينوزارة التخطيط تم وضعها في الدول المتقدمة لكي الدولة لاتنهار سياسيا او تفلس اقتصاديا.مثال تقريبي وزارة التعليم غير مقبول من العيسى يقول رجعت الامية
عدد التعليقات:703
عاشق وطنهمخالف
سعد الحربيمخالف
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرالحمد لله ستسقط جمهورية العسكر بأيدي العسكر انفسهم وثورة جياع ستضرب ثكناتهم والشعب أصبح يدفع ضريبة رفاهية أبناء العسكر الموعد 11*11 ثورة الغلابة
الهذليبيض الله وجهك يا شيخ عادل
عدد التعليقات:291
الديدحانمهما كان يجب علينا الحذر من الاقتصاد عالميا . وليس محليا فقط . ولئن شكرتم لأزيدنكم .***
سررورمخالف
ماما و بابامخالف
واليوم أنا ببكيك لو كنت حيّا !!؟شيخ بمعنى الكلمه ، أحبك فالله يا شيخ عادل .
حصة الاوبك٤٠ ترتفع درجتين و تنخفض بنفس المقدار لكن حصتها بالانتاج تتزايد ولكن الطول الاخرى انتاجها زاد مثل امريكا. فالكمية لم تتناقص مثل النسبة
ملدقممخالف
متأملمخالف
مريبطوين السكن وانتو شاهد العريفي وشاهد المغامسي وشاهد القرني طيب والسكن بيوت وش الفايده من شاهد الشيخ الفلاني والعلاني كلها الدنيا صارت شيوخ وشاهد شاهد
الى جابروزارة التخطيط وضعت لاجل الدولة ماتفلس ولاتنهار سياسيا مالنا علاقة بالنفط ياجابر فلم يطلع***مثلك يقول ان الدولة انهارات فانت وياه ***فل اوبشن
فوارسمخالف
سعيداحس ان التويجري واثق من نفسه قال الصدق وترك عنه النفاق اتمنى ***
سوط الحقمخالف
ملدقممخالف
يا جابرمخالف
سار888وأنا اقول شكرآ يالتوجري وضحت الروياء
واليوم أنا ببكيك لو كنت حيّا !!؟صح لسانك يا شيخ عادل ، أحبك فالله ، قليل من يشبهك .
نجممخالف
ههههههههههمخالف
نجميعجبني الشيخ الكلباني *****
طيبنرجع لكلام ان الموظف ما ينتج سوى ساعة. وكيف وضع وزارة الخدمة المدنية و وزارة المالية و وزارة التخطيط من هالساعة لا يكون بعد *****🤔
جابربالفعل اغلبكم جاهل الرجل صاادق في ماقاله .. الان الاوبك كانت حصتها 60% والدول الاخرى 40% وبعد الضغوط حصت الاوبك 30% وحصة المنتجين خارج الاوبك 70%
يا سلملممخالف
هههههمخالف
عنتراصبح من ثقافة المجتمع **** هو منهج الاسلام
عدد التعليقات:14811
قلم الحقيقهالرجل أشجع منكم أقلها استطاع قول ماعجزتم عن قوله والاتيان به.