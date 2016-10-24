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بالفيديو : الهلال يهزم الشباب بهدفين دون مقابل و يتأهل لنصف نهائي كأس ولي العهد

24 أكتوبر, 2016 , 22:01 م
بالفيديو : الهلال يهزم الشباب بهدفين دون مقابل و يتأهل لنصف نهائي كأس ولي العهد
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صحيفة المرصد:تأهل الهلال من التأهل لنصف نهائي بطولة كأس ولي العهد، بعد فوزه على الشباب بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، فإحرز محمد البريك الهدف الأول للهلال عند الدقيقة 10 من الشوط الأول، و أضاف ليو يوناتيني الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 15 من نفس الشوط .



تعليقات ( 46 )

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  1. 46
    25 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    حقاااني...

    الله يبارك فيك اختي بسمة ويسعدك دوووم ..والحمدلله بأتم حااال انا واسرتي الكريمة ممتن لك على طيب مشاعرك يا رااااقية ...تمنياااتي لك بالتوووفيق
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  2. 45
    25 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    حقاااني...

    اتوقع والله أعلم الصدااارة ستستمر للزعيم وسينافسه عليها النصر
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  3. 44
    25 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص
    عدد التعليقات:5731

    بسمه

    حقاني الله يبارك فيك وعوداً حميداً بعد غيااااب ..يارب تكون بخير وكل غواليك .
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  4. 43
    25 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    الزعامة صعبة قوية

    اعرف لاعب تزوج الزوجة الثانية اصبحت مشهورة الكل يطقطق عليها بكى هههههههههههههههههههههه سامي والهلال بكاكم
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  5. 42
    25 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    حقاااني...

    مبروووووك الفوووز الهلالي لجميع الزعمااء والزعيمااات تستاااهلون ...وحظ اوفر للشباب
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  6. 41
    24 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    الزعامة صعبة قوية

    بكى بكى الفقراوي ****😂😂 هذا فرعكم ي بنو فقر خسر امام الزعيم
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  7. 40
    24 أكتوبر, 2016 , 23:55 م
    عدد التعليقات:5731

    بسمه

    صمير الناس // يمدحوووون النوم ..اسسسسرع ع السرير الله يهديك لا تشطح اكثر وتسترسل وتصدق نفسك 🤓
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  8. 39
    24 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    صوت الزعيم

    سيبيريا ... سيبيريا ...سيبيريا...سيبيريا...سيبيريا.....سيبيريا...سيبيريا....سيبيريا.....سيبيريا....سيبيريا
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  9. 38
    24 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    العالمي

    مسلسل هندي رديء الإخراج
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  10. 37
    24 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    متابع المرصد

    سيعود الهلال لسيبيريا ولكن متاخراً فمدرسة دياز التدريبيه غير مناسبه وتم اختبارها سابقاً عدة مرات وفشلت ولكن الاداره كالعاده لاتتعلم من اخطائها المكرره
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  11. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    ضمير الناس

    الهلال يسعى للنصروالهلال يسعى للشمس وياخذمنهااشعاعه وافوله***ضوء القمرلايعني نسيان المصدروالاصل***
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  12. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    متابع المرصد

    ابتعاد الهلال عن الدوري ٦ مواسم كان سببه الاول والاخير تخبطات اداريه لازلت مستمره مع الا سف بالاضافه الي تفريغ الهلال من نجومه الذي صنعوا مجده
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  13. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    الزعيم الملكي

    المصيبه الكبرى على بنو فقر ان اسطورة اسيا الاول جلد الفقر كلاعب باربعة اهداف وجلده كاداري بخمس اهداف وجلده كمدرب باربعة اهداف الا يستحق لقب جلاد الفقر
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  14. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    متابع المرصد

    اكبر تهديد للهلال هو ادارة الهلال وتخبطاتها فسيبيريا اعاد لنا الهلال الدي نعرفه ومع ذلك لم يشفع له ان يستحق ثقة هذه الادارة البائسه واصرت على تخبطاتها
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  15. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 23:18 م

    الزعيم الملكي

    هذا الزعيم الملكي نادي القرن الاسيوي عوايده يدك خصومه سواء سامي او غيره مع تقديرنا الشديد للاسطوره الاسيويه سامي الجابر لكن ليس على حساب الزعيم الملكي
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  16. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 23:16 م
    عدد التعليقات:5731

    بسمه

    عالمي حزين الله لا يبارك فيك يا سنافر على هذا الحظ//بكى بكى بكى 😅
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  17. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 23:15 م
    عدد التعليقات:5731

    بسمه

    الهلال يفوز والنصراوية يبكون ههههههههه طيب اهتموا بمباراة الوحدة وقابلوا الهلال لانكم بالعادة بوابه عبور له 😁
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  18. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    عالمي حزين

    الله لا يبارك فيك يا سنافر على هذا الحظ
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  19. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 22:58 م
    عدد التعليقات:5731

    بسمه

    العنيد/ليش الالفاظ هذي بصراحه وصلت من التعصب لاخر درجه ..نعاج ودنيء وووتراها كورة بالاول والاخير ومانخرج عن احترام بعضنا..موجوعين ليش ترا مالكم علاقه😂
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  20. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    مالي غي الكوره

    مباراة فيها انا ؟؟؟ مبروك لفخر العريجا وفرخ الهلال السوداني
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  21. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    وليد

    مبروك لجماهير الزعيم الفوز وبجدارة امام نادي ومدرب كبير استطاع هزيمة الاتحاد والأهلي بسهولة ويتوعد النصر بهزيمة نكراء يسمعها القاصي والداني
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  22. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 22:50 م
    عدد التعليقات:4178

    العنيد

    أسمر غبر // ليش ماتقول هاتو سدني ندبغه !! ولاصعبه ينطقها لسانك ولا مالك وجهه
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  23. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    الملكي

    حكم محلي أكيد الهلال فائز كمان المدرب الهلالي سامي الجابر يعني المباراة ( مبيوعة )
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  24. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 22:43 م
    عدد التعليقات:4178

    العنيد

    نعاج العاصمه أثبتوا بما لايدع مجالا للشك إنهم نعاج حقيقيه وعلی رأسهم سنتورة الزمان وين حماسه اللي دايما نشوفه أمام الأنديه الشريفه ..
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  25. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 22:42 م
    عدد التعليقات:4178

    العنيد

    لهم اسبوع يحمسون الناس مواجهه مرتقبه إثاره إثاره..وبالأخير الأصل مخلص المبايعه للدنيئ وبعد القردنه انبطح وفتحها للدنيئ..يلعن أم المنافسه الشريفه !👌🏼👌🏼👌🏼
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  26. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    اسمرعبر

    لأول مرة اتمنى خسارة الهلال لأجل الكوتش الاسطورة العظيمة سامي .. بالنهاية لا خاسر بينهما فهما بالأصل نادي واحد .. هاتوا الفقر ندبغه
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  27. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    أوركيد 🌺

    🌹💙💙الللف مبرووووك💙💙لرئيس الزعمااااء💙💙وجه السعد نواف بن سعد💙💙ولعشااااق الزعيييييم💙💙🌹
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  28. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 22:39 م
    عدد التعليقات:4178

    العنيد

    بصراحه ماشفنا مباراه شفنا مناوره تدريبيه !!
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  29. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    أوركيد 🌺

    الأبيات السابقة كانت مجرد "مشاركة وجدانية" لأني بصراحة مالي ف الرياضة أنا ما أشجع إلانفسي فقط😊
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  30. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 22:29 م

    أوركيد 🌺

    ( واللبيب ) اللي فهم معنى الإشاره*💙* يعرف إن ( تشجيعك ) الراي الحكيم!
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  31. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    أوركيد 🌺

    لو يباس الأرض يدري عن بحاره*💙* ميز الأزرق غلب أرض الهشيم!
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  32. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 22:25 م
    عدد التعليقات:5731

    بسمه

    يبارك فيك بدور ..مشكوره ❤️
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  33. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 22:24 م
    عدد التعليقات:5731

    بسمه

    الله يبارك فيك شايف العجايب ..مشكور .
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  34. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    مجنون شيشي

    مبروك للزعيم والعميد
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  35. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    نوخذه

    مايصح إلا الصحيح
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  36. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 22:21 م
    عدد التعليقات:292

    الديدحان

    اليوم فرحتين . فوز الزعيم الاسيوي وشوفت سامي الجابر . الاصيفر الصغير ماله طاري لايكون باعو ناديهم .
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  37. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    أوركيد 🌺

    ( ياشموخ المجد ) يالعز ووقاره*💙*يالمطر🌧 ياالغيم☁️ ياأنفاس النسيّم!
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  38. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 22:17 م

    أوركيد 🌺

    تدري ويش جمهورك الوافي شعاره*💙* كل شي نملكه (يفدى الزعييييم)!
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  39. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 22:14 م
    عدد التعليقات:4454

    بدور

    ألف مبروك لكل عشاق الزعيم مبرووك لكل الزعماء والزعيمات في المرصد
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  40. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    الزعيم الملكي

    زعيم ملكي ونادي القرن في القاره شي طبيعي يفوز بعد توفيق رب العالمين وانصح بنو فقر وبنو ضفدع ينامون بدري لان بكره مدارس عشان ما يتاخرون عن حصصهم
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  41. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    أوركيد 🌺

    ي الهـــلال🌙( أنت مكانك بالصدارة ) *💙* ( أنت الأول دايم ) وغيرك يهيم!
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  42. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    كلنا فداء للوطن

    الشغله مرتبه ترتيب للهلال
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  43. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    شايف العجائب

    مبرووك للزعيم ،، مبروك خاص للزعيمة بسمه .
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  44. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    أوركيد 🌺

    💙ي لبـــــى ي الزعييييم💙
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  45. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 22:07 م
    عدد التعليقات:5731

    بسمه

    الف الف مبرووووك لل💙لال وعشااقه ..وهااااردلك ابو عبدالله 😢💔
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  46. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    حساوي

    الف الف الف مبروك لزعيم اسيا وفخر السعوديه
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