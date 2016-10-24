بالفيديو : الهلال يهزم الشباب بهدفين دون مقابل و يتأهل لنصف نهائي كأس ولي العهد

صحيفة المرصد:تأهل الهلال من التأهل لنصف نهائي بطولة كأس ولي العهد، بعد فوزه على الشباب بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، فإحرز محمد البريك الهدف الأول للهلال عند الدقيقة 10 من الشوط الأول، و أضاف ليو يوناتيني الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 15 من نفس الشوط .