بالفيديو : الهلال يهزم الشباب بهدفين دون مقابل و يتأهل لنصف نهائي كأس ولي العهد

صحيفة المرصد:تأهل الهلال من التأهل لنصف نهائي بطولة كأس ولي العهد، بعد فوزه على الشباب بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين، على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، فإحرز محمد البريك الهدف الأول للهلال عند الدقيقة 10 من الشوط الأول، و أضاف ليو يوناتيني الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 15 من نفس الشوط .
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تعليقات ( 46 )
حقاااني...الله يبارك فيك اختي بسمة ويسعدك دوووم ..والحمدلله بأتم حااال انا واسرتي الكريمة ممتن لك على طيب مشاعرك يا رااااقية ...تمنياااتي لك بالتوووفيق
حقاااني...اتوقع والله أعلم الصدااارة ستستمر للزعيم وسينافسه عليها النصر
عدد التعليقات:5731
بسمهحقاني الله يبارك فيك وعوداً حميداً بعد غيااااب ..يارب تكون بخير وكل غواليك .
الزعامة صعبة قويةاعرف لاعب تزوج الزوجة الثانية اصبحت مشهورة الكل يطقطق عليها بكى هههههههههههههههههههههه سامي والهلال بكاكم
حقاااني...مبروووووك الفوووز الهلالي لجميع الزعمااء والزعيمااات تستاااهلون ...وحظ اوفر للشباب
الزعامة صعبة قويةبكى بكى الفقراوي ****😂😂 هذا فرعكم ي بنو فقر خسر امام الزعيم
عدد التعليقات:5731
بسمهصمير الناس // يمدحوووون النوم ..اسسسسرع ع السرير الله يهديك لا تشطح اكثر وتسترسل وتصدق نفسك 🤓
صوت الزعيمسيبيريا ... سيبيريا ...سيبيريا...سيبيريا...سيبيريا.....سيبيريا...سيبيريا....سيبيريا.....سيبيريا....سيبيريا
العالميمسلسل هندي رديء الإخراج
متابع المرصدسيعود الهلال لسيبيريا ولكن متاخراً فمدرسة دياز التدريبيه غير مناسبه وتم اختبارها سابقاً عدة مرات وفشلت ولكن الاداره كالعاده لاتتعلم من اخطائها المكرره
ضمير الناسالهلال يسعى للنصروالهلال يسعى للشمس وياخذمنهااشعاعه وافوله***ضوء القمرلايعني نسيان المصدروالاصل***
متابع المرصدابتعاد الهلال عن الدوري ٦ مواسم كان سببه الاول والاخير تخبطات اداريه لازلت مستمره مع الا سف بالاضافه الي تفريغ الهلال من نجومه الذي صنعوا مجده
الزعيم الملكيالمصيبه الكبرى على بنو فقر ان اسطورة اسيا الاول جلد الفقر كلاعب باربعة اهداف وجلده كاداري بخمس اهداف وجلده كمدرب باربعة اهداف الا يستحق لقب جلاد الفقر
متابع المرصداكبر تهديد للهلال هو ادارة الهلال وتخبطاتها فسيبيريا اعاد لنا الهلال الدي نعرفه ومع ذلك لم يشفع له ان يستحق ثقة هذه الادارة البائسه واصرت على تخبطاتها
الزعيم الملكيهذا الزعيم الملكي نادي القرن الاسيوي عوايده يدك خصومه سواء سامي او غيره مع تقديرنا الشديد للاسطوره الاسيويه سامي الجابر لكن ليس على حساب الزعيم الملكي
عدد التعليقات:5731
بسمهعالمي حزين الله لا يبارك فيك يا سنافر على هذا الحظ//بكى بكى بكى 😅
عدد التعليقات:5731
بسمهالهلال يفوز والنصراوية يبكون ههههههههه طيب اهتموا بمباراة الوحدة وقابلوا الهلال لانكم بالعادة بوابه عبور له 😁
عالمي حزينالله لا يبارك فيك يا سنافر على هذا الحظ
عدد التعليقات:5731
بسمهالعنيد/ليش الالفاظ هذي بصراحه وصلت من التعصب لاخر درجه ..نعاج ودنيء وووتراها كورة بالاول والاخير ومانخرج عن احترام بعضنا..موجوعين ليش ترا مالكم علاقه😂
مالي غي الكورهمباراة فيها انا ؟؟؟ مبروك لفخر العريجا وفرخ الهلال السوداني
وليدمبروك لجماهير الزعيم الفوز وبجدارة امام نادي ومدرب كبير استطاع هزيمة الاتحاد والأهلي بسهولة ويتوعد النصر بهزيمة نكراء يسمعها القاصي والداني
عدد التعليقات:4178
العنيدأسمر غبر // ليش ماتقول هاتو سدني ندبغه !! ولاصعبه ينطقها لسانك ولا مالك وجهه
الملكيحكم محلي أكيد الهلال فائز كمان المدرب الهلالي سامي الجابر يعني المباراة ( مبيوعة )
عدد التعليقات:4178
العنيدنعاج العاصمه أثبتوا بما لايدع مجالا للشك إنهم نعاج حقيقيه وعلی رأسهم سنتورة الزمان وين حماسه اللي دايما نشوفه أمام الأنديه الشريفه ..
عدد التعليقات:4178
العنيدلهم اسبوع يحمسون الناس مواجهه مرتقبه إثاره إثاره..وبالأخير الأصل مخلص المبايعه للدنيئ وبعد القردنه انبطح وفتحها للدنيئ..يلعن أم المنافسه الشريفه !👌🏼👌🏼👌🏼
اسمرعبرلأول مرة اتمنى خسارة الهلال لأجل الكوتش الاسطورة العظيمة سامي .. بالنهاية لا خاسر بينهما فهما بالأصل نادي واحد .. هاتوا الفقر ندبغه
أوركيد 🌺🌹💙💙الللف مبرووووك💙💙لرئيس الزعمااااء💙💙وجه السعد نواف بن سعد💙💙ولعشااااق الزعيييييم💙💙🌹
عدد التعليقات:4178
العنيدبصراحه ماشفنا مباراه شفنا مناوره تدريبيه !!
أوركيد 🌺الأبيات السابقة كانت مجرد "مشاركة وجدانية" لأني بصراحة مالي ف الرياضة أنا ما أشجع إلانفسي فقط😊
أوركيد 🌺( واللبيب ) اللي فهم معنى الإشاره*💙* يعرف إن ( تشجيعك ) الراي الحكيم!
أوركيد 🌺لو يباس الأرض يدري عن بحاره*💙* ميز الأزرق غلب أرض الهشيم!
عدد التعليقات:5731
بسمهيبارك فيك بدور ..مشكوره ❤️
عدد التعليقات:5731
بسمهالله يبارك فيك شايف العجايب ..مشكور .
مجنون شيشيمبروك للزعيم والعميد
نوخذهمايصح إلا الصحيح
عدد التعليقات:292
الديدحاناليوم فرحتين . فوز الزعيم الاسيوي وشوفت سامي الجابر . الاصيفر الصغير ماله طاري لايكون باعو ناديهم .
أوركيد 🌺( ياشموخ المجد ) يالعز ووقاره*💙*يالمطر🌧 ياالغيم☁️ ياأنفاس النسيّم!
أوركيد 🌺تدري ويش جمهورك الوافي شعاره*💙* كل شي نملكه (يفدى الزعييييم)!
عدد التعليقات:4454
بدورألف مبروك لكل عشاق الزعيم مبرووك لكل الزعماء والزعيمات في المرصد
الزعيم الملكيزعيم ملكي ونادي القرن في القاره شي طبيعي يفوز بعد توفيق رب العالمين وانصح بنو فقر وبنو ضفدع ينامون بدري لان بكره مدارس عشان ما يتاخرون عن حصصهم
أوركيد 🌺ي الهـــلال🌙( أنت مكانك بالصدارة ) *💙* ( أنت الأول دايم ) وغيرك يهيم!
كلنا فداء للوطنالشغله مرتبه ترتيب للهلال
شايف العجائبمبرووك للزعيم ،، مبروك خاص للزعيمة بسمه .
أوركيد 🌺💙ي لبـــــى ي الزعييييم💙
عدد التعليقات:5731
بسمهالف الف مبرووووك لل💙لال وعشااقه ..وهااااردلك ابو عبدالله 😢💔
حساويالف الف الف مبروك لزعيم اسيا وفخر السعوديه