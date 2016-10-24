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بالصور و الفيديو :الملك سلمان يصل قطر لتقديم العزاء في الشيخ خليفة بن حمد

24 أكتوبر, 2016 , 22:53 م
بالصور و الفيديو :الملك سلمان يصل قطر لتقديم العزاء في الشيخ خليفة بن حمد
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صحيفة المرصد-واس:وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -مساء اليوم إلى دولة قطر لتقديم العزاء، في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله- .
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطرفي وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني – رحمه الله -.
بعد ذلك توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يرافقه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إلى مقر العزاء بقصر الوجبة في الدوحة ، حيث قدم – رعاه الله – عزاءه ومواساته لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
كما قدم خادم الحرمين الشريفين العزاء والمواساة لسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر ، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني ، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني ، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني ، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني في الفقيد رحمه الله.
وقد عبر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني و صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ، على مواساته لهم في الفقيد، داعين الله أن يرحم الفقيد وأن يديم على البلدين والشعبين الشقيقين مايجمع بينهما من علاقات أخوية.

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تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    بردقان (نايت شفت)

    اللهم احفظ هذه اللحمة الوطنية على كافة دول مجلس التعاون شعوبا وزعماء .. لحمة تغيظ الاعداء واذنابهم :)
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  2. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    ابو حمد

    الله يرحمه
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  3. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    إستشاري صح

    رحم الله من سبقنا بالموت من عرفنا ومن لمن نعرف ...هذا الموت الحقيقة الدامغة لابد منه ، لايهاب السلاطين ولايرحم الضعفاء ...ولمثل هذا فأعدوا .
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  4. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    نوخذه

    الله يرحم موتانا وموتى المسلمين عظم الله اجرنا واجركم
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  5. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    الحمد لله على كل حال
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  6. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    على قدر الحزن على الفقيد على قدر ما افرحتنا تكاتفنا كاخوه فالحزن والفرح اللهم اجمع المسلمين على دينك الحق واكفنا شر الاعداء والمنافقين الخونه
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