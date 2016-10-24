بالفيديو.. ابنة حميدان التركي تكشف سبب دراستها القانون.. وماذا قالت لوالدها بالزيارة الأولى في سجون أمريكا

صحيفة المرصد: أكدت لمى ابنة السجين السعودي في السجون الأمريكية، حميدان التركي، أن تخصصها في مجال القانون والحقوق كان سببه فقط متابعة وفهم قضية والدها.
وكشف لمى أنها لم تتخيل في يوم من الأيام أنها ستتخرج في الجامعة في وجود والدها سجين لدى أمريكا هناك.
وقالت إنها كانت متعمقة في القضية قبل أن تدرس القانون، موضحة أنها اختارت تخصص القانون لتتمكن من متابعتة قضية والدها.
وتابعت: “لم يخطر ببالي أن أتخرج وما زال أبي حميدان التركي في السجن الأمريكي.. وآخر مكالمة معه كانت قبل 3 أسابيع، ومنها تبين لنا أن هناك شيئا تغير عليه عندما انتقل للسجن الفيدرالي”.
وعن تفاصيل الزيارة الأولى لوالدها قالت: “كانت بعد 6 سنوات من سجنه، ولك أن تتخيل كيف تغيرنا عليه.. خلال ثماني ساعات كنا نقول لوالدنا فقط (بابا وش أخبارك)؟”.
تعليقات ( 15 )
إستشاري صحكثير من أبنائنا ومن أبناء الدول العربية والإسلامية مسجونين في إمريكا وعندما يناقش مع مسئؤليهم موضوع السجناء يتهربون ...لذا لو نعاملهم بالمثل أفضل .
عدد التعليقات:5731
بسمهالله يفرج عنه كربته وعن كل مسلم يارب
بردقان (نايت شفت)حسبنا الله ونعم الوكيل :)
البرقاويصراحه شي محزن هذا المقطع الذي عشته بكل مشاعري الله يكون بعون اسرته من المفارقات بان دوله كبرى مثل امريكا تحث العالم على العدل والمساوه وتنسى نفسها
شايف العجائبصبرا جميلا والله المستعان ،، والله قاعد اكتب التعليق دمعتي تنزل على خدي ،، الله يعينكم يآل حميدان ويفرج همكم وهم كل مسلم .
وشك وشكالله ينصره عليهم ويفك اسره عاجلا ....امين
مسافررساله الى عايله حميدان التركي كان يمكن ان يصل اسم قضيتكم الى الاعلام ولكن مشاركتكم في قناه مثل الخليجيه روتانا اعتبرها سقطه استعينوا بالله فقط
اوباماان كان مظلوم الله يفك اسرة وان كان طغى وتجبر على الخادمة فقد نال مايستحق في بلد القانون ..............
عدد التعليقات:2285
توووووونسيةدنيا غريبة اللهم امين يارب العالمين
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْالله يمسح امريكا من الوجود الله يمسح امريكا من الوجود الله يمسح امريكا من الوجود الله يمسح امريكا من الوجود الله يمسح امريكا من الوجود اللهم اامين
عدد التعليقات:2285
توووووونسيةالله يفك اسرو يارب السعودية عفت قبل سنين على امريكيتان قاتلتان لزميلتهم الممرضة وهم قتلة كيف هم يسجنو التركي والادلة ليست كافية مجرد اتهام خادمة له..!
سبحان اللهفك الله أسره وحطم قيده وجبر كسره واعان ذويه واهله عاجلا غير اجل اللهم استر على امة محمد
العالمياللهم فرج عن عبدك حميدان التركي فقد تكالب النصارى عليه .
نوخذهمسحو مخه الله يمسح امريكا من الوجود
المدمرهالله يفك عوقه ويفرج عنه ياحي ياقيوم