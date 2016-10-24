بالفيديو.. ابنة حميدان التركي تكشف سبب دراستها القانون.. وماذا قالت لوالدها بالزيارة الأولى في سجون أمريكا

صحيفة المرصد: أكدت لمى ابنة السجين السعودي في السجون الأمريكية، حميدان التركي، أن تخصصها في مجال القانون والحقوق كان سببه فقط متابعة وفهم قضية والدها.

وكشف لمى أنها لم تتخيل في يوم من الأيام أنها ستتخرج في الجامعة في وجود والدها سجين لدى أمريكا هناك.

وقالت إنها كانت متعمقة في القضية قبل أن تدرس القانون، موضحة أنها اختارت تخصص القانون لتتمكن من متابعتة قضية والدها.

وتابعت: “لم يخطر ببالي أن أتخرج وما زال أبي حميدان التركي في السجن الأمريكي.. وآخر مكالمة معه كانت قبل 3 أسابيع، ومنها تبين لنا أن هناك شيئا تغير عليه عندما انتقل للسجن الفيدرالي”.

وعن تفاصيل الزيارة الأولى لوالدها قالت: “كانت بعد 6 سنوات من سجنه، ولك أن تتخيل كيف تغيرنا عليه.. خلال ثماني ساعات كنا نقول لوالدنا فقط (بابا وش أخبارك)؟”.