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الفوزان : قيادات بداعش شيعة .. و ناصر العمر : ما يحصل بالموصل لا يؤذن بخير – فيديو

24 أكتوبر, 2016 , 23:02 م
الفوزان : قيادات بداعش شيعة .. و ناصر العمر : ما يحصل بالموصل لا يؤذن بخير – فيديو
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صحيفة المرصد:قال الداعية الإسلامي، عبدالعزيز الفوزان، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة إن بعض قيادات تنظيم داعش في العراق والشام هم من الطائفة الشيعية، على حد تعبيره.

جاء ذلك في مقطع فيديو أعاد الداعية نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “داعش، أنا استطيع أن أصنف المنتمين إليها إلى ثلاثة أقسام، الأول عملاء، بل يعضهم شيعة روافض مجرمون في داعش ومن قيادات داعش، بإمكانكم فتح الانترنت والكشف عن أسمائهم..”

من جهته قال الداعية الإسلامي، ناصر العمر، عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، في مقال نشره على موقع المسلم الذي يشرف عليه: “الموصل اليوم تتعرض لحملة إبادة وتهجير من حشود طائفية صفوية، تعاونهم على ذلك مللٌ أخرى عرفت بعدائها للمسلمين وكشأن عامة حملات الطغاة على مَرِّ التاريخ لابد أن تصحبها حملات تسويغ إعلامية تتذرع بذرائع شتى.. ومهما زخرفوا فمحصل (تبريراتهم)، وخلاصة منطقهم عند العقلاء: أنه بذريعة شرذمة غلاة ينبغي أن تُباد أمة، وتبدد قرى! يزعمون نجدة الناس وهم يقتلونهم ويشردونهم! يُغيثونهم ولكن بوابل من النيران والصواريخ التي لا تميز بين طفل بريء وامرأة ضعيفة وشيخ كبير وبين غال ضال! بل يريدون من الغلاة أن يتجهوا صوب أماكن أخرى يجعلونهم فيها ذريعة لإكمال مخططهم في إبادة السنة، وتهجيرهم من مدنهم ومحافظاتهم! كما فعلوا في مناطق كثيرة! وما الفلوجة وبعقوبة عنّا ببعيد!”

وتابع الداعية قائلاً: “ما يحدث الآن لا يؤذن بإرادة خير، وصدق في إصلاح خلل! بل العكس هو الظاهر! يؤيده أن دول السنة إذا تحركت قواتها لضرب متطرفين متغولين على الدول المجاورة والحدود المتاخمة قامت الدعوات إلى وقف النزاع، والتأكيد على ضرورة الحوار وأنه لا حل للأزمة بغير ذلك، ويكثر الحديث عن أضرار الحروب وتتحرك مشاعر الإنسانية والحقوق تجاه الناس لدى الشرق والغرب كل ذلك إذا كان المتغولون المتطرفون المستولون على المدن رافضة كما هو شأن الحوثيين، وتَجْمُد تلك المشاعر وتتحجر تجاه المدنيين بل تُسترخص دماؤهم ما دام الضحايا هم أهل السنة، كما في حلب وعموم الشام والعراق وفلسطين!” ، وفقاً لموقع cnn .



تعليقات ( 55 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 55
    25 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    لن نختلف ؟! و بعض ليست كل

    أشعر بإيجابة في أننا بدأنا نتبرأ من داعش والقاعدة خوارج العصر شيئا فشيئا
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  2. 54
    25 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    الهمداني

    مشكلتنا انه مسلمين حياتنا لناس لا تهمهم حياتنا
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  3. 53
    25 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    دليل كبيرروسيابشارالاءسدوحزب الله الخ لم يضربو الرقه بل ظربو الجيش الحربحلب وكل مدن سوريا السنيه هذه تؤكد مقولة القلاب الأردني بين بشاروداعش حبل ممدود
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 52
    25 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    لن نختلف ؟! و بعض ليست كل

    ولماذا طبل البعض للدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش ) في بداياتها قبل أن تصبح ما هي عليه الأن كل يتهرب منهم
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  5. 51
    25 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    لن نختلف ؟! و بعض ليست كل

    ولماذا طبل البعض ردحا من الزمن للقاعدة ؟!
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  6. 50
    25 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    لن نختلف ؟! و بعض ليست كل

    يعني القاعدة كانت أيضا على نفس النهج قياداتها صفوية
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  7. 49
    25 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    انعدمت الغيره

    اصبح اللي يدافع عن ارضه وعرضه عميل لايران كي تقصف المدن السنيه . يعني يرضيك ياشيخ ان الروفض الايرانيه يحكمون بلد الرشيد يقتلون وينتهكوا الاعراض ويسكتو
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  8. 48
    25 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    انتبه لخطواتك

    تعليق 35 اذا بها قطعان فئنت تتقدمها واجراسك تدندن علا اوذناك الشبكه العنكابوتيه من تديرها اذا انك ذكى هى اليهود اليهود اليهود ومعاونيها الماجوس
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  9. 47
    25 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    الهمداني

    انا كفرد وش دخلني في سني وشيعي تعطلت حياتنا لا عمل ولا زواج ولا دراسة ولا صحة ولا سكن وش استفدنا من سني وشيعي لكم 1400 سنة والى متى والنهاية نموت يعني
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  10. 46
    25 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    لن نختلف ؟! و بعض ليست كل

    وهل هؤلاء القادة الصفوية مخترقون للتنظيم بتقية خارجية
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  11. 45
    25 أكتوبر, 2016 , 0:04 ص

    لن نختلف ؟! و بعض ليست كل

    والغريب كيف لهذه القيادات المتنافرة في العقائد أن تشكل قيادة لتنظيم
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  12. 44
    25 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    معقل داعش الرقه ويبيع البترول لبشار لم يطلق بشارعليهم رصاصه واحده وهم كذالك بل أن داعش بالرقه يحارب الجيش الحر اي انه بصف بشار وهذه علامات استفهام ؟؟
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  13. 43
    25 أكتوبر, 2016 , 0:02 ص

    لن نختلف ؟! و بعض ليست كل

    وهل يحق لنا أن نقول أيضا أن خوارج داعش من قيادتهم من هو أخواني
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  14. 42
    25 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    لن نختلف ؟! و بعض ليست كل

    بس الغريب كيف تنظيم (( يقوده ثلاثة اتجاهات منها اتجاهين متنافرين الشيعة والخوارج ))
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  15. 41
    25 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    انتبه لخطواتك

    الشعوب العربيه ستنفجر والمسلمين اجمع وهى من تحرك حكوماتها ضد ايران الملعونه
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  16. 40
    24 أكتوبر, 2016 , 23:59 م

    عبد الله

    لو كان صادق كان قال اسمائهم كلهم . بس الشعوب واعيه
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  17. 39
    24 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    لن نختلف ؟! و بعض ليست كل

    **** /// بعض قيادات داعش شيعية والبعض عملاء والبعض تكفيرين خوارج
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  18. 38
    24 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    جيش نورالمالكي ابان عهده أفراد جيشه ظهرو بالفضاءيات العربيه قالو جتنااوامرعلياءبترك العده والعتاد من اسلحه منوعه ومنجزرات وجاء داعش وذهب بها للرقه؟؟؟؟
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  19. 37
    24 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    خلاصة انتهاء الكلام

    اذا كان كلامكم صحيح فعليكم التحرك ، اما نجلس نسولف فنحن لا نعلم ماهي الفائدة من الكلام ،،، كلامكم يزيدنا احباط وضعف .
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  20. 36
    24 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    مش قادر استوعب

    طيب قول قسم
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  21. 35
    24 أكتوبر, 2016 , 23:47 م

    تووووت

    يا الفوزان يازينك ساكت اجل شيعيه ودليلك شف اسمائهم في الانترنت باخي ترى الناس تفهم بطلوا كلام فاضي والمشكله في القطيع اللي يصدق كلامك
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  22. 34
    24 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    لعنه الله عليك ينور الهالكى والعبادى القرده -داعش حقيقتها مابعد تدمير العراق بئسم داعش بعدها يبتزوننا بها اننا نحن من ارسل داعش وغذا داعش
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  23. 33
    24 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    لن نختلف ؟! و بعض ليست كل

    عرفنا البعض من قياداتهم ولكن لم نعرف من البعض الآخر فهل من بيان؟
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  24. 32
    24 أكتوبر, 2016 , 23:45 م
    عدد التعليقات:2285

    توووووونسية

    صحيح لهم قايدهم السليماني المفروض لنا قائد عربي سني ولكن للاسف والاكيد سوف يغتيل ويسمى داعشي وارهابي فايران لم تصنع دتاعش من عبط بل فاهمة ما خططت له
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  25. 31
    24 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    اببببباااااي

    لماذا لا يتم سحق طهران بمن فيها وننتهي.
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  26. 30
    24 أكتوبر, 2016 , 23:43 م

    لن نختلف ؟! و بعض ليست كل

    (( بعض )) قيادات تنظيم داعش من *** الشيعية
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  27. 29
    24 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    لن نختلف ؟! و بعض ليست كل

    البعض جزء ... والبقية أكثر من البعض
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  28. 28
    24 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    وهناك من ذهب بالتحليل أن داعش الإرهابيه مكون عالمي اوجدلدسه في جسم الثوره السوريه لإجهاض ثورة الثوارالسوريين ضدبشاربدليل انه يحارب الجيش الحرالمعتدل
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  29. 27
    24 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    لماذا

    حتى الان لم يخرج لنا قائد ومجاهد وامير حرب مثل البطل الشهيد خطاب رحمه الله ، لماذا فقط نتكلم ونفسر ؟؟!! الكلام لايفيد ولن يردع ايران واعوانها
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  30. 26
    24 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    لن نختلف ؟! و بعض ليست كل

    (( بعض )) ليست (( كل )) أليس كذلك
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  31. 25
    24 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    وهناك من ذهب بالتحليل أن داعش الإرهابيه مكون عالمي اوجدلدسه في جسم الثوره السوريه لإجهاض ثورة الثوارالسوريين ضدبشاربدليل انه يحارب الجيش الحرالمعتدل
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  32. 24
    24 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    اذا كلامكم صحيح

    فلماذا ساكتين وين التحالف الاسلامي . لماذا لانجمع من الدول الاسلامية جيش سني ونهاجم به ايران واعوانها ، لماذا ليكون لدينا قائد مثل سليماني ؟؟!!!
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  33. 23
    24 أكتوبر, 2016 , 23:36 م

    الهذلي

    كما قال الشيخ يريدون بهاذي الحرب هللكم
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  34. 22
    24 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    جيكر خان

    مدمر العرب وفتح لهم بيبان الشر إلا حكومه العراق الرافضيه ورفضت تدخل دول الجاره لهم وراضيه علا ايران وامريكا لعنه الله عليكم احد يرضاء يغتصب شعبه
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  35. 21
    24 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    ضمير الناس

    الارهابيون والواعش حثالة الشعوب جمعهم الشروالحقدتحت شعاروراية خارجه عن الكل***مستغلين تردي العلاقات في العالم***ولن يحصلوعلى شي سوى اللعنه***
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  36. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 23:31 م

    ضمير الناس

    التشددوالتنطع ملعون ماله دين ولاامه وحفنة داعش كائي حفنه مارقه وخارجه عن وطنهاومبادئه***
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  37. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 23:29 م

    ابواحمد

    داعش صناعه ايرانيه امريكيه اسرائليه روسيه . اسألكم بالله هل تصدقون انهم يحاربون الدواعش وهل ترون قتلى من داعش والله تمثيليات لهدف طمس وقتل السنه لعراق
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  38. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 23:28 م

    خبير

    كيف قيادات داعش شيعه ؟!!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  39. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 23:28 م
    عدد التعليقات:2285

    توووووونسية

    والخليج ككل وكل مرة تنجح في تخطيطتها بمعاونة الخونة العرب الحذر كل الحذر منهم فوالله لو لم تتحدو سيكون مصير كل البلدان السنة كمصير سوريا والعراق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  40. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 23:26 م
    عدد التعليقات:2285

    توووووونسية

    على وجوه الروافض كانت الحسينيات مغلقة لم يكن شي اسمه لطم ولا شي اسمه شيعة وسنة كان الكل بسلام لكن ايران وظفت عملاء من عرب العراق ولبنان والخليج ككل
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  41. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    احمد الشهري

    لم يدخل الجيش العراقي والحشد الشعبي إلا مناطق السنة إلا بعد تغطية جوية من دول الغرب أمريكا بريطانيا فرنسا حتي الكنديين .. أليس هذا اتفاق غربي+صفوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 23:26 م

    طيب سؤال للجميع سوا شيخ أو محلل

    أو قناة اخبارية أو صحيفة ،، ليش دائما اعلامنا موجه لداخل ، طيب حنا نعلم هذا الكلام لكن ماهو المطلوب منا كمواطنين ،، مشكلتنا ايران تسيطر وحنا نسواف .
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  43. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 23:25 م

    داعش إرهابيه وزير الإعلام الأسبق القلاب قال أن بينها وبين بشار حبل ممدود الصحفي اللبناني أسعدبشاره قال نور المالكي أطلقها من سجون العراق داعش بارهابيه
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  44. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 23:24 م
    عدد التعليقات:2285

    توووووونسية

    وليس من العباد سينصرنا الله بابادتهم وان شاء الله يزلزلهم الله بزلزال لا يبقىي من احد وحسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    احمد الشهري

    لم يدخل الجيش العراقي والحشد الشعبي إلا مناطق السنة إلا بعد تغطية جوية من دول الغرب أمريكا بريطانيا فرنسا حتي الكنديين .. أليس هذا اتفاق غربي+صفوي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  46. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 23:23 م
    عدد التعليقات:2285

    توووووونسية

    الجحش الشعبي فكل جرائمهم موثقة ومعروفة فعلا يا شيخ دم السني فقط من يباح ورخيص لكن دماء الكفرة والشيعة غالي بنظرهم نحن الان ننتظر فقط النصر من الله
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  47. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 23:22 م

    ابو فيصل

    الان العرب عرفت قيمه ابو عدي لاينفع الندم من قتل صدام الى الان والسنه ف عذاب ف عذاب ف سوريا والعراق رحم الله قاهر المجوس
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  48. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 23:22 م
    عدد التعليقات:2285

    توووووونسية

    نجحت ايران لما اصبح فوبيا الاسلام عند الغرب ووقتها وصلت لهم بنجاح فكرة ان الارهابيين هم السنة ولابد من التخلص منهم اين هيومن رايس لترى جرائم الجحش الش
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  49. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    زائر

    تعليق 1- يدرج يقولك قيادات داعش يغبى
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  50. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 23:17 م
    عدد التعليقات:2285

    توووووونسية

    ايران تخطط منذ عقود ونجحت لحد كبير في ما خططت وبلدان السنة خايفين من العم سام كل ما يتحرك شريف منهم يغتالوه او يسمو شعوبهم *** حتى يجدو مبرر لابا
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  51. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    احمد الشهري

    مايحدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان هو اتفاق غربي صفوي ضد الاسلام .. ولو كانت داعش تمتلك قوة كما يتحدثون لماذا لم تحتل مدن شيعية!! يتبع
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  52. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 23:15 م
    عدد التعليقات:2285

    توووووونسية

    صدقت ليس بعضهم شيعة بل من صنعتهم دولة الفرس الرفضية الشيعية لعنة الله عليهم اهل السنة تباد في الموصل وحلب بالمقابل بالرغم احنا الاكثرية لكن خايفين
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  53. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    Ymni mahbob

    لعنه الّلَه على من احب الدواعش او دافع عنهم....
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  54. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 23:11 م

    عايض

    *** دواعش كلها رافضية
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  55. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 23:08 م
    عدد التعليقات:14815

    قلم الحقيقه

    وشـــ رايكم يظل الدواعش الارهابيين في العراق ليتمددون نحو بلادنا ويدخلون حدودنا.هل نسيتم الدواعش الارهابيين الذين تسللو من ناحية الحدود الشمالية.
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