الفوزان : قيادات بداعش شيعة .. و ناصر العمر : ما يحصل بالموصل لا يؤذن بخير – فيديو

صحيفة المرصد:قال الداعية الإسلامي، عبدالعزيز الفوزان، أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بالمملكة إن بعض قيادات تنظيم داعش في العراق والشام هم من الطائفة الشيعية، على حد تعبيره.
جاء ذلك في مقطع فيديو أعاد الداعية نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “داعش، أنا استطيع أن أصنف المنتمين إليها إلى ثلاثة أقسام، الأول عملاء، بل يعضهم شيعة روافض مجرمون في داعش ومن قيادات داعش، بإمكانكم فتح الانترنت والكشف عن أسمائهم..”
من جهته قال الداعية الإسلامي، ناصر العمر، عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المسلمين، في مقال نشره على موقع المسلم الذي يشرف عليه: “الموصل اليوم تتعرض لحملة إبادة وتهجير من حشود طائفية صفوية، تعاونهم على ذلك مللٌ أخرى عرفت بعدائها للمسلمين وكشأن عامة حملات الطغاة على مَرِّ التاريخ لابد أن تصحبها حملات تسويغ إعلامية تتذرع بذرائع شتى.. ومهما زخرفوا فمحصل (تبريراتهم)، وخلاصة منطقهم عند العقلاء: أنه بذريعة شرذمة غلاة ينبغي أن تُباد أمة، وتبدد قرى! يزعمون نجدة الناس وهم يقتلونهم ويشردونهم! يُغيثونهم ولكن بوابل من النيران والصواريخ التي لا تميز بين طفل بريء وامرأة ضعيفة وشيخ كبير وبين غال ضال! بل يريدون من الغلاة أن يتجهوا صوب أماكن أخرى يجعلونهم فيها ذريعة لإكمال مخططهم في إبادة السنة، وتهجيرهم من مدنهم ومحافظاتهم! كما فعلوا في مناطق كثيرة! وما الفلوجة وبعقوبة عنّا ببعيد!”
وتابع الداعية قائلاً: “ما يحدث الآن لا يؤذن بإرادة خير، وصدق في إصلاح خلل! بل العكس هو الظاهر! يؤيده أن دول السنة إذا تحركت قواتها لضرب متطرفين متغولين على الدول المجاورة والحدود المتاخمة قامت الدعوات إلى وقف النزاع، والتأكيد على ضرورة الحوار وأنه لا حل للأزمة بغير ذلك، ويكثر الحديث عن أضرار الحروب وتتحرك مشاعر الإنسانية والحقوق تجاه الناس لدى الشرق والغرب كل ذلك إذا كان المتغولون المتطرفون المستولون على المدن رافضة كما هو شأن الحوثيين، وتَجْمُد تلك المشاعر وتتحجر تجاه المدنيين بل تُسترخص دماؤهم ما دام الضحايا هم أهل السنة، كما في حلب وعموم الشام والعراق وفلسطين!” ، وفقاً لموقع cnn .
موقف الشيخ عبدالعزيز الفوزان @Abdulazizfawzan من تنظيم داعش ..ولا عزاء لأدعياء السلفية pic.twitter.com/rCTOwwdzD5
— معالي الربراري (@Mrbrary) October 23, 2016
تعليقات ( 55 )
لن نختلف ؟! و بعض ليست كلأشعر بإيجابة في أننا بدأنا نتبرأ من داعش والقاعدة خوارج العصر شيئا فشيئا
الهمدانيمشكلتنا انه مسلمين حياتنا لناس لا تهمهم حياتنا
لن نختلف ؟! و بعض ليست كلولماذا طبل البعض للدولة الإسلامية في العراق والشام ( داعش ) في بداياتها قبل أن تصبح ما هي عليه الأن كل يتهرب منهم
لن نختلف ؟! و بعض ليست كلولماذا طبل البعض ردحا من الزمن للقاعدة ؟!
لن نختلف ؟! و بعض ليست كليعني القاعدة كانت أيضا على نفس النهج قياداتها صفوية
انعدمت الغيرهاصبح اللي يدافع عن ارضه وعرضه عميل لايران كي تقصف المدن السنيه . يعني يرضيك ياشيخ ان الروفض الايرانيه يحكمون بلد الرشيد يقتلون وينتهكوا الاعراض ويسكتو
انتبه لخطواتكتعليق 35 اذا بها قطعان فئنت تتقدمها واجراسك تدندن علا اوذناك الشبكه العنكابوتيه من تديرها اذا انك ذكى هى اليهود اليهود اليهود ومعاونيها الماجوس
الهمدانيانا كفرد وش دخلني في سني وشيعي تعطلت حياتنا لا عمل ولا زواج ولا دراسة ولا صحة ولا سكن وش استفدنا من سني وشيعي لكم 1400 سنة والى متى والنهاية نموت يعني
لن نختلف ؟! و بعض ليست كلوهل هؤلاء القادة الصفوية مخترقون للتنظيم بتقية خارجية
لن نختلف ؟! و بعض ليست كلوالغريب كيف لهذه القيادات المتنافرة في العقائد أن تشكل قيادة لتنظيم
لن نختلف ؟! و بعض ليست كلوهل يحق لنا أن نقول أيضا أن خوارج داعش من قيادتهم من هو أخواني
لن نختلف ؟! و بعض ليست كلبس الغريب كيف تنظيم (( يقوده ثلاثة اتجاهات منها اتجاهين متنافرين الشيعة والخوارج ))
انتبه لخطواتكالشعوب العربيه ستنفجر والمسلمين اجمع وهى من تحرك حكوماتها ضد ايران الملعونه
عبد اللهلو كان صادق كان قال اسمائهم كلهم . بس الشعوب واعيه
لن نختلف ؟! و بعض ليست كل**** /// بعض قيادات داعش شيعية والبعض عملاء والبعض تكفيرين خوارج
خلاصة انتهاء الكلاماذا كان كلامكم صحيح فعليكم التحرك ، اما نجلس نسولف فنحن لا نعلم ماهي الفائدة من الكلام ،،، كلامكم يزيدنا احباط وضعف .
مش قادر استوعبطيب قول قسم
تووووتيا الفوزان يازينك ساكت اجل شيعيه ودليلك شف اسمائهم في الانترنت باخي ترى الناس تفهم بطلوا كلام فاضي والمشكله في القطيع اللي يصدق كلامك
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لعنه الله عليك ينور الهالكى والعبادى القرده -داعش حقيقتها مابعد تدمير العراق بئسم داعش بعدها يبتزوننا بها اننا نحن من ارسل داعش وغذا داعش
لن نختلف ؟! و بعض ليست كلعرفنا البعض من قياداتهم ولكن لم نعرف من البعض الآخر فهل من بيان؟
عدد التعليقات:2285
توووووونسيةصحيح لهم قايدهم السليماني المفروض لنا قائد عربي سني ولكن للاسف والاكيد سوف يغتيل ويسمى داعشي وارهابي فايران لم تصنع دتاعش من عبط بل فاهمة ما خططت له
ابببببااااايلماذا لا يتم سحق طهران بمن فيها وننتهي.
لن نختلف ؟! و بعض ليست كل(( بعض )) قيادات تنظيم داعش من *** الشيعية
لن نختلف ؟! و بعض ليست كلالبعض جزء ... والبقية أكثر من البعض
لماذاحتى الان لم يخرج لنا قائد ومجاهد وامير حرب مثل البطل الشهيد خطاب رحمه الله ، لماذا فقط نتكلم ونفسر ؟؟!! الكلام لايفيد ولن يردع ايران واعوانها
لن نختلف ؟! و بعض ليست كل(( بعض )) ليست (( كل )) أليس كذلك
اذا كلامكم صحيحفلماذا ساكتين وين التحالف الاسلامي . لماذا لانجمع من الدول الاسلامية جيش سني ونهاجم به ايران واعوانها ، لماذا ليكون لدينا قائد مثل سليماني ؟؟!!!
الهذليكما قال الشيخ يريدون بهاذي الحرب هللكم
جيكر خانمدمر العرب وفتح لهم بيبان الشر إلا حكومه العراق الرافضيه ورفضت تدخل دول الجاره لهم وراضيه علا ايران وامريكا لعنه الله عليكم احد يرضاء يغتصب شعبه
ضمير الناسالارهابيون والواعش حثالة الشعوب جمعهم الشروالحقدتحت شعاروراية خارجه عن الكل***مستغلين تردي العلاقات في العالم***ولن يحصلوعلى شي سوى اللعنه***
ضمير الناسالتشددوالتنطع ملعون ماله دين ولاامه وحفنة داعش كائي حفنه مارقه وخارجه عن وطنهاومبادئه***
ابواحمدداعش صناعه ايرانيه امريكيه اسرائليه روسيه . اسألكم بالله هل تصدقون انهم يحاربون الدواعش وهل ترون قتلى من داعش والله تمثيليات لهدف طمس وقتل السنه لعراق
خبيركيف قيادات داعش شيعه ؟!!!
عدد التعليقات:2285
توووووونسيةوالخليج ككل وكل مرة تنجح في تخطيطتها بمعاونة الخونة العرب الحذر كل الحذر منهم فوالله لو لم تتحدو سيكون مصير كل البلدان السنة كمصير سوريا والعراق
عدد التعليقات:2285
توووووونسيةعلى وجوه الروافض كانت الحسينيات مغلقة لم يكن شي اسمه لطم ولا شي اسمه شيعة وسنة كان الكل بسلام لكن ايران وظفت عملاء من عرب العراق ولبنان والخليج ككل
احمد الشهريلم يدخل الجيش العراقي والحشد الشعبي إلا مناطق السنة إلا بعد تغطية جوية من دول الغرب أمريكا بريطانيا فرنسا حتي الكنديين .. أليس هذا اتفاق غربي+صفوي
طيب سؤال للجميع سوا شيخ أو محللأو قناة اخبارية أو صحيفة ،، ليش دائما اعلامنا موجه لداخل ، طيب حنا نعلم هذا الكلام لكن ماهو المطلوب منا كمواطنين ،، مشكلتنا ايران تسيطر وحنا نسواف .
عدد التعليقات:2285
توووووونسيةوليس من العباد سينصرنا الله بابادتهم وان شاء الله يزلزلهم الله بزلزال لا يبقىي من احد وحسبنا الله ونعم الوكيل
احمد الشهريلم يدخل الجيش العراقي والحشد الشعبي إلا مناطق السنة إلا بعد تغطية جوية من دول الغرب أمريكا بريطانيا فرنسا حتي الكنديين .. أليس هذا اتفاق غربي+صفوي
عدد التعليقات:2285
توووووونسيةالجحش الشعبي فكل جرائمهم موثقة ومعروفة فعلا يا شيخ دم السني فقط من يباح ورخيص لكن دماء الكفرة والشيعة غالي بنظرهم نحن الان ننتظر فقط النصر من الله
ابو فيصلالان العرب عرفت قيمه ابو عدي لاينفع الندم من قتل صدام الى الان والسنه ف عذاب ف عذاب ف سوريا والعراق رحم الله قاهر المجوس
عدد التعليقات:2285
توووووونسيةنجحت ايران لما اصبح فوبيا الاسلام عند الغرب ووقتها وصلت لهم بنجاح فكرة ان الارهابيين هم السنة ولابد من التخلص منهم اين هيومن رايس لترى جرائم الجحش الش
زائرتعليق 1- يدرج يقولك قيادات داعش يغبى
عدد التعليقات:2285
توووووونسيةايران تخطط منذ عقود ونجحت لحد كبير في ما خططت وبلدان السنة خايفين من العم سام كل ما يتحرك شريف منهم يغتالوه او يسمو شعوبهم *** حتى يجدو مبرر لابا
احمد الشهريمايحدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان هو اتفاق غربي صفوي ضد الاسلام .. ولو كانت داعش تمتلك قوة كما يتحدثون لماذا لم تحتل مدن شيعية!! يتبع
عدد التعليقات:2285
توووووونسيةصدقت ليس بعضهم شيعة بل من صنعتهم دولة الفرس الرفضية الشيعية لعنة الله عليهم اهل السنة تباد في الموصل وحلب بالمقابل بالرغم احنا الاكثرية لكن خايفين
Ymni mahbobلعنه الّلَه على من احب الدواعش او دافع عنهم....
عايض*** دواعش كلها رافضية
عدد التعليقات:14815
قلم الحقيقهوشـــ رايكم يظل الدواعش الارهابيين في العراق ليتمددون نحو بلادنا ويدخلون حدودنا.هل نسيتم الدواعش الارهابيين الذين تسللو من ناحية الحدود الشمالية.