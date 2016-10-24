شاهد: مغردون يردون على “وزير الخدمة المدنية” بـ فيديو قديم لـ”القصيبي”

صحيفة المرصد: أعاد مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لغازي القصيبي حينما كان وزيرًا للعمل 2008، وذلك ردًا على على تصريحات وزير الخدمة المدنية خالد العرج الذي انتقد الشباب وقلل من القيمة الإنتاجية للموظف الحكومي.
وتساءل القصيبي مستنكرًا ممن ينتقدون إنتاج الشباب السعودي قائلا: “هل هؤلاء الذين ينتقدون هم من السويد؟ أو النرويج؟” معددا إنجازات السعوديين الذين بنوا إمبراطوريات من التقشف والفقر.
وعلل القصيبي – خلال الفيديو المتداول أثناء مشاركته في منتدى جدة الاقتصادي عام 2008 حينما كان وزيرا للعمل – اتجاه الشاب السعودي للوظيفة الحكومية رغبة في الأمان الوظيفي الذي تحققه، وساعات وأيام العمل المعقولة بالإضافة إلى الراتب الجيد.
تعليقات ( 8 )
بدويوش جاب الثرى للثريا
ولد بلاديالله يرحمه ويغفر له ويسكنه الجنه هذى الرجل لو بتتكلمون عنه سنه ما احد يوفيه حقه نهائيا . دعواتكم له بالمغفره والرحمه والعتق من النار . الله يرحمه
البرقاويلقد فقد الوطن طاقه ايجابيه وطموح متجدد وفكر مبدع وقلم ذهبي القصيبي كان روضه للمبتدئين ومدرسه للمتعلمين وجامعه للشعب السعودي وماجستير للخليج ود. لنفسه
بردقان (نايت شفت)الله المستعان .. .رحم الله ابا سهيلا ؛ كان بحق بدرا ساطعا ..وفي الليلة الظلماء يفتقد البدرُ ..
....القيبصي(رحمه الله) رجل دولة بمعنى الكلمة وهذه هي العقليات والقيادات التي نحتاجها في الوزارات اليوم اكثر من اي يوم مضى .
البجلينسال الله له الرحمه والمغفره ولامواتنا واموات المسلمبن رجل اعمال ومفكر واديب وشاعر ووزير وسياسي من مثل هذاالرجل استفاد المجتع والوطن وقل امثاله
شنب الأسدرحمك الله