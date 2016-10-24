شاهد: مغردون يردون على “وزير الخدمة المدنية” بـ فيديو قديم لـ”القصيبي”

صحيفة المرصد: أعاد مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم لغازي القصيبي حينما كان وزيرًا للعمل 2008، وذلك ردًا على على تصريحات وزير الخدمة المدنية خالد العرج الذي انتقد الشباب وقلل من القيمة الإنتاجية للموظف الحكومي.

وتساءل القصيبي مستنكرًا ممن ينتقدون إنتاج الشباب السعودي قائلا: “هل هؤلاء الذين ينتقدون هم من السويد؟ أو النرويج؟” معددا إنجازات السعوديين الذين بنوا إمبراطوريات من التقشف والفقر.

وعلل القصيبي – خلال الفيديو المتداول أثناء مشاركته في منتدى جدة الاقتصادي عام 2008 حينما كان وزيرا للعمل – اتجاه الشاب السعودي للوظيفة الحكومية رغبة في الأمان الوظيفي الذي تحققه، وساعات وأيام العمل المعقولة بالإضافة إلى الراتب الجيد.