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صورة لمعلمة مصرية تضع قدمها فوق طالب تشعل مواقع التواصل

24 أكتوبر, 2016 , 23:11 م
صورة لمعلمة مصرية تضع قدمها فوق طالب تشعل مواقع التواصل
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعلمة مصرية وهي تعاقب طالباً بوضع قدمها عليه ، كما أثارت الصورة غضباً واسعاً في مصر .

وفي التفاصيل، فإن الطالب وفور دخول الأخصائية الاجتماعية للفصل قام بالتصفير فظنت أنه يسخر منها فاستدعته على الفور وطرحته أرضا ووضعت قدمها فوق صدره وهو ملقى على الأرض دون استجابة لصرخات وتوسلات الطالب الذي يعاني من مرض في قلبه.

0135856564



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص

    💎⭐️عهود⭐️💎

    لابسة ابيض وأخضر 😂 سرها ياهاقسي فوق اسمع اسمع 😂😁
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  2. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 0:00 ص

    رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكر

    هذي تربية العسكر*•قالت صحيفة بلومبيرغ الاقتصادية، إن انهيار الأوضاع في مصر حصل بسبب الأخطاء التي ارتكبها النظام الحاكم العسكري• الموعد 11*11
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  3. 20
    24 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    موجود

    مدرعه بل مجنزره
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  4. 19
    24 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    متأمل

    وجهة نظر أخرى تقول أن هذا الطالب قليل أدب وغير متربي .وأعطته درس لن ينساه ويا ما غيره كثير يستحقوا السحق .. التربية والجنة تحت أقدام الأمهات بورك قدمك
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  5. 18
    24 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    ....

    فخار يكسر بعضه ... مالنا دخل
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  6. 17
    24 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    زينب....

    الله لايعيد ايامهن المعلمات المصريات. .كانوا جثث وارهابيات واحنا اطفال ضعوف.
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  7. 16
    24 أكتوبر, 2016 , 23:40 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    تربية العسكر .
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  8. 15
    24 أكتوبر, 2016 , 23:39 م
    عدد التعليقات:14815

    قلم الحقيقه

    هذه طبيعة الأخواني مثل السوسة النخرة لاخيره ولاكفايةشره.دائمآ وأبدآ مهمته الغدر لوطنه وخيانته وزرع الفتن والقلاقل بداخله والتعاون مع أعدائه *****
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  9. 14
    24 أكتوبر, 2016 , 23:35 م

    عميد المستاجرين

    صورة معبرة عن تدهور التعليم في العالم العربي نتيجة التخطيط نحو الفشل والافشال المتعمد
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  10. 13
    24 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    فارس الزهراني

    الشعب المصري خارج التغطيه بسبب غباء العسكر
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  11. 12
    24 أكتوبر, 2016 , 23:33 م

    loovivool

    وعاوزين حرية وعاوزين خروق على سيادة الرئيس
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  12. 11
    24 أكتوبر, 2016 , 23:32 م

    فارس الزهراني

    حتى النساء في مصر بلطجيات وهذه افرازات العسكر وما اتو به على مصر
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  13. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    طالما انه في مصر عند السيسي

    فبقربح فخار يكسر بعضه
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  14. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    سعد الجميري

    ياخوان فكونا من التحزبات وحاولوا تنتقدون الموضوع بمايفيد للأسف مايتم نقاش موضوع الاوتجد الكلام في الحزبيات متى يتغير هذا العالم ونعيش بسلام ومحبة
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  15. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 23:24 م

    راشد

    لا تلومونهم الجنيه اصبح صفر واصابتهم حالة هستيريا الا ترون المتخنبقه مش على بعضيها
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  16. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 23:23 م

    سبحان الله

    اخصائية اجتماعية وليست مدرسة وهذا فعلها لو كانت مدرسة او مديرة ماذا كانت ستفعل. مخرجات الجامعات المصرية التي تصدر لنا عمالتها وتمن بأنها عمرت الخليج
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  17. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 23:19 م

    زائر

    نسائهم قوامات على الرجال.من عهد الفراعنه
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  18. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 23:19 م
    عدد التعليقات:14815

    قلم الحقيقه

    داعشية تدعس أخواني بلغ عن جماعتها من الدواعش لدى الحكومة المصرية لذلك هي تنتقم منه .فالمعروف أن الأخوان جبناء عند المواجهة بدليل مساعدة الأتراك لهم.
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  19. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 23:19 م
    عدد التعليقات:2285

    توووووونسية

    هاذي لا تصلح ان تكون معلمة تربي اجيال بل تصلح تربي بلطجية اي معلمة واي بطيخ ان كانت هذه معلمة في نظرهم بعد هذه الفعلة فعلى العلم السلام يا مصر
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  20. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 23:17 م

    الغامدي

    عسى ارجولك بالكسر يا قليلة الحيا ***
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  21. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 23:16 م

    violety

    ما هو برجال ,,
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  22. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 23:14 م

    بقايا مشاعر

    ارهابيه داعشيه لو ولدها في نفس الوضع هل ترضى
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