صورة لمعلمة مصرية تضع قدمها فوق طالب تشعل مواقع التواصل

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعلمة مصرية وهي تعاقب طالباً بوضع قدمها عليه ، كما أثارت الصورة غضباً واسعاً في مصر .
وفي التفاصيل، فإن الطالب وفور دخول الأخصائية الاجتماعية للفصل قام بالتصفير فظنت أنه يسخر منها فاستدعته على الفور وطرحته أرضا ووضعت قدمها فوق صدره وهو ملقى على الأرض دون استجابة لصرخات وتوسلات الطالب الذي يعاني من مرض في قلبه.
تعليقات ( 22 )
💎⭐️عهود⭐️💎لابسة ابيض وأخضر 😂 سرها ياهاقسي فوق اسمع اسمع 😂😁
رد على المصري قلم الثورة المجوسية يا مصري في جمهورية العسكرهذي تربية العسكر*•قالت صحيفة بلومبيرغ الاقتصادية، إن انهيار الأوضاع في مصر حصل بسبب الأخطاء التي ارتكبها النظام الحاكم العسكري• الموعد 11*11
موجودمدرعه بل مجنزره
متأملوجهة نظر أخرى تقول أن هذا الطالب قليل أدب وغير متربي .وأعطته درس لن ينساه ويا ما غيره كثير يستحقوا السحق .. التربية والجنة تحت أقدام الأمهات بورك قدمك
....فخار يكسر بعضه ... مالنا دخل
زينب....الله لايعيد ايامهن المعلمات المصريات. .كانوا جثث وارهابيات واحنا اطفال ضعوف.
خلك بعيد حبك يزيد 😊تربية العسكر .
عدد التعليقات:14815
قلم الحقيقههذه طبيعة الأخواني مثل السوسة النخرة لاخيره ولاكفايةشره.دائمآ وأبدآ مهمته الغدر لوطنه وخيانته وزرع الفتن والقلاقل بداخله والتعاون مع أعدائه *****
عميد المستاجرينصورة معبرة عن تدهور التعليم في العالم العربي نتيجة التخطيط نحو الفشل والافشال المتعمد
فارس الزهرانيالشعب المصري خارج التغطيه بسبب غباء العسكر
loovivoolوعاوزين حرية وعاوزين خروق على سيادة الرئيس
فارس الزهرانيحتى النساء في مصر بلطجيات وهذه افرازات العسكر وما اتو به على مصر
طالما انه في مصر عند السيسيفبقربح فخار يكسر بعضه
سعد الجميريياخوان فكونا من التحزبات وحاولوا تنتقدون الموضوع بمايفيد للأسف مايتم نقاش موضوع الاوتجد الكلام في الحزبيات متى يتغير هذا العالم ونعيش بسلام ومحبة
راشدلا تلومونهم الجنيه اصبح صفر واصابتهم حالة هستيريا الا ترون المتخنبقه مش على بعضيها
سبحان اللهاخصائية اجتماعية وليست مدرسة وهذا فعلها لو كانت مدرسة او مديرة ماذا كانت ستفعل. مخرجات الجامعات المصرية التي تصدر لنا عمالتها وتمن بأنها عمرت الخليج
زائرنسائهم قوامات على الرجال.من عهد الفراعنه
عدد التعليقات:14815
قلم الحقيقهداعشية تدعس أخواني بلغ عن جماعتها من الدواعش لدى الحكومة المصرية لذلك هي تنتقم منه .فالمعروف أن الأخوان جبناء عند المواجهة بدليل مساعدة الأتراك لهم.
عدد التعليقات:2285
توووووونسيةهاذي لا تصلح ان تكون معلمة تربي اجيال بل تصلح تربي بلطجية اي معلمة واي بطيخ ان كانت هذه معلمة في نظرهم بعد هذه الفعلة فعلى العلم السلام يا مصر
الغامديعسى ارجولك بالكسر يا قليلة الحيا ***
violetyما هو برجال ,,
بقايا مشاعرارهابيه داعشيه لو ولدها في نفس الوضع هل ترضى