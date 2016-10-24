صورة لمعلمة مصرية تضع قدمها فوق طالب تشعل مواقع التواصل

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمعلمة مصرية وهي تعاقب طالباً بوضع قدمها عليه ، كما أثارت الصورة غضباً واسعاً في مصر .

وفي التفاصيل، فإن الطالب وفور دخول الأخصائية الاجتماعية للفصل قام بالتصفير فظنت أنه يسخر منها فاستدعته على الفور وطرحته أرضا ووضعت قدمها فوق صدره وهو ملقى على الأرض دون استجابة لصرخات وتوسلات الطالب الذي يعاني من مرض في قلبه.