بالفيديو.. شاهد ردة فعل جمهور الهلال لحظة دخول “سامي الجابر” أرضية الملعب!

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو جماهير نادي الهلال وهي تحيي مدرب نادي الشباب، سامي الجابر، بعد نزوله إلى أرضية الملعب قبل اللقاء الذي جمع فريقه بنادي الهلال في ربع نهائي كأس ولي العهد.
وأظهر الفيديو تفاعلا كبيرا من الجمهور فور نزول الجابر إلى الملعب، حيث بادلهم التحية والقبلات.
وكان الهلال قد تفوق على الشباب بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما باستاد الملك فهد بالرياض، وصعد الهلال إلى نصف نهائي كأس ولي العهد.
تعليقات ( 15 )
عدد التعليقات:5731
بسمهKsb// العفووو واجبنا ولوووو☺️
ابن بالبلدمحال ان يخلص الا للطواقي لانهم اول من لبسه الطاقيه والثوب السعودي وصار من ربع وشو ذا وشلون وبعدي وبيسلك الدور للطواقي بمطب البروست
هلالي صميميستاهل ابو عبدالله مدرب ذكي وناجح لكن هناك الكثير من يقفون ضده .
ابن بالبلدانتفخ الزيدي
Ksbشكرا بسمه قلتي إلي بخاطري على رحمه.الله لا يقطعنا من رحمه ربي و لا رحمه الي تحت ما وراها الى الفلس
عدد التعليقات:5731
بسمهرحمه اخبار تافها///لمااااا هياااا تافهااااا ليش زدتيها تفاهااااا بتعليقك ..هاااااا؟؟؟؟؟
ليش لاهذا ابن الهلال وكبتن الهلال وأسطورة الهلال ، تحياتي لأبو عبدالله سامي الجابر .
ابوعبدالله ٢٢٢٢الان ثبت بالمستندات ان الوزير العرج حق الخدمه المدنيه موظف ابنه براتب وزير ليش لان ممكن يعمل اكثر من ساعه حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:5731
بسمه1&2اششششش ولا كلمه يا تعبانين ..بلاا
عدد التعليقات:5731
بسمهغافل الهم قلبي والزمان أستدار 💔💔💔💔يستاهل كل الحب والاحترام اسطورتناوهاااردلك من فلب كل مٌحب هلالي 💙💙
رحمهاخبار تافها
اسمرعبركل العالم يحيي سامي وليس جمهور الهلال فقط .. رؤية سامي تتسبب بضيق التنفس والصرع والاكتئاب لجماهير الفقر الذي طالما ابكاهم لاعباً وادارياً ومدرباً
فيصل القحطانيلا غرابة. الجمهور رقم 1 في آسيا يبادل المحبة والوفاء للأسطورة رقم 1 في آسيا ويجمعهم النادي رقم 1 في آسيا.
ابو عبد اللهسامي با قابر مسخرة ودوه الحد الجنوبي اغديه يركد هههه
مستشاركخائن باع المباراه للزعيق