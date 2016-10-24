بالفيديو.. شاهد ردة فعل جمهور الهلال لحظة دخول “سامي الجابر” أرضية الملعب!

صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو جماهير نادي الهلال وهي تحيي مدرب نادي الشباب، سامي الجابر، بعد نزوله إلى أرضية الملعب قبل اللقاء الذي جمع فريقه بنادي الهلال في ربع نهائي كأس ولي العهد.

وأظهر الفيديو تفاعلا كبيرا من الجمهور فور نزول الجابر إلى الملعب، حيث بادلهم التحية والقبلات.

وكان الهلال قد تفوق على الشباب بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما باستاد الملك فهد بالرياض، وصعد الهلال إلى نصف نهائي كأس ولي العهد.