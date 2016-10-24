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بالفيديو.. شاهد ردة فعل جمهور الهلال لحظة دخول “سامي الجابر” أرضية الملعب!

24 أكتوبر, 2016 , 23:38 م
بالفيديو.. شاهد ردة فعل جمهور الهلال لحظة دخول “سامي الجابر” أرضية الملعب!
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صحيفة المرصد: رصد مقطع فيديو جماهير نادي الهلال وهي تحيي مدرب نادي الشباب، سامي الجابر، بعد نزوله إلى أرضية الملعب قبل اللقاء الذي جمع فريقه بنادي الهلال في ربع نهائي كأس ولي العهد.

وأظهر الفيديو تفاعلا كبيرا من الجمهور فور نزول الجابر إلى الملعب، حيث بادلهم التحية والقبلات.

وكان الهلال قد تفوق على الشباب بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمعهما باستاد الملك فهد بالرياض، وصعد الهلال إلى نصف نهائي كأس ولي العهد.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص
    عدد التعليقات:5731

    بسمه

    Ksb// العفووو واجبنا ولوووو☺️
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  2. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص

    ابن بالبلد

    محال ان يخلص الا للطواقي لانهم اول من لبسه الطاقيه والثوب السعودي وصار من ربع وشو ذا وشلون وبعدي وبيسلك الدور للطواقي بمطب البروست
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  3. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    هلالي صميم

    يستاهل ابو عبدالله مدرب ذكي وناجح لكن هناك الكثير من يقفون ضده .
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  4. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    ابن بالبلد

    انتفخ الزيدي
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  5. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    Ksb

    شكرا بسمه قلتي إلي بخاطري على رحمه.الله لا يقطعنا من رحمه ربي و لا رحمه الي تحت ما وراها الى الفلس
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  6. 10
    24 أكتوبر, 2016 , 23:57 م
    عدد التعليقات:5731

    بسمه

    رحمه اخبار تافها///لمااااا هياااا تافهااااا ليش زدتيها تفاهااااا بتعليقك ..هاااااا؟؟؟؟؟
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  7. 9
    24 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    ليش لا

    هذا ابن الهلال وكبتن الهلال وأسطورة الهلال ، تحياتي لأبو عبدالله سامي الجابر .
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  8. 8
    24 أكتوبر, 2016 , 23:54 م

    ابوعبدالله ٢٢٢٢

    الان ثبت بالمستندات ان الوزير العرج حق الخدمه المدنيه موظف ابنه براتب وزير ليش لان ممكن يعمل اكثر من ساعه حسبنا الله ونعم الوكيل
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  9. 7
    24 أكتوبر, 2016 , 23:52 م
    عدد التعليقات:5731

    بسمه

    1&2اششششش ولا كلمه يا تعبانين ..بلاا
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  10. 6
    24 أكتوبر, 2016 , 23:50 م
    عدد التعليقات:5731

    بسمه

    غافل الهم قلبي والزمان أستدار 💔💔💔💔يستاهل كل الحب والاحترام اسطورتناوهاااردلك من فلب كل مٌحب هلالي 💙💙
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  11. 5
    24 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    رحمه

    اخبار تافها
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  12. 4
    24 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    اسمرعبر

    كل العالم يحيي سامي وليس جمهور الهلال فقط .. رؤية سامي تتسبب بضيق التنفس والصرع والاكتئاب لجماهير الفقر الذي طالما ابكاهم لاعباً وادارياً ومدرباً
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  13. 3
    24 أكتوبر, 2016 , 23:46 م

    فيصل القحطاني

    لا غرابة. الجمهور رقم 1 في آسيا يبادل المحبة والوفاء للأسطورة رقم 1 في آسيا ويجمعهم النادي رقم 1 في آسيا.
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  14. 2
    24 أكتوبر, 2016 , 23:41 م

    ابو عبد الله

    سامي با قابر مسخرة ودوه الحد الجنوبي اغديه يركد هههه
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  15. 1
    24 أكتوبر, 2016 , 23:39 م

    مستشارك

    خائن باع المباراه للزعيق
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