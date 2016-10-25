بالفيديو: مذيع قناة “بداية”: لست ملتزما دينيا وسأستضيف نساء

صحيفة المرصد: أكد الإعلامي، سعيد الشهراني، أن قناة “بداية” ليست قناة دينية مبررا بذلك موقفه بعد حملة الهجوم عليه، إثر خروجه من قناة “بداية” التي اشتهرت أثناء تواجده فيها بتوجهات ملتزمة دينيا ونشره مقاطع شخصية تميل إلى هذا الجانب، وذهابه إلى قناة “منوعات”.
وتعرض الشهراني لهجوم من مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء السوشيال ميديا حيث قام باستضافة الفنانة هيفاء حسين في برنامجه الحواري على القناة الجديدة، بل ويخطط لاستضافة أخريات.
وبحسب اللقاء الذي استضافته فيه قناة “العربية” قال الشهراني إنه لم يناقض نفسه بتواجده في قناة “بداية” ومن ثم الخروج منها لاستضافة فنانات، موضحاً: “قناة بداية ليست دينية، وإنما هي قناة اجتماعية تقدم برامج اجتماعية”.
وتابع الشهراني: “كنت أغني في القناة لأحلام، ومقاطعي موجودة لمن أراد التأكد، وأؤيد الاختلاط ولكن بضوابط، أن تخرج مع إعلامية وأنت محترم نفسك وحافظ نفسك بإذن الله ما عليك شي”.
وقال: “قناة بداية لها فضل علي ولا أنكر فضلها، ولكني اتخذت طريقا وتعبت واجتهدت وسهرت وكونت علاقات وبنيت نفسي”.
وقطع الشهراني شكوك الكثيرين حول ما إذا كان ملتزما دينيا وذلك بناء على مقاطعه القديمة في “بداية”، وفجر مفاجأة بقوله: “لا لست ملتزما دينيا ولدي أخطاء وتقصير كثير”.
تعليقات ( 52 )
💇💇 ريما Rima 💇💇أذكر يوم كان بقناة بداية يقول مديون بحوالي على ما اظن 400،000 ريال ■واضح أهم شيء عنده ال💸💸💸
💇💇 ريما Rima 💇💇وأيضا لو انت حاط برنامج تأخذ أجر فيه برنامج شبابي يفيد الشباب وتستضيف الموهوبين ويكون منوع □ رفقاء السوء ومواقع التواصل والمعجبات و💸 تغير لهم دور
💇💇 ريما Rima 💇💇والله ماتوقعت يوم من الأيام يؤيد الاختلاط ويكون له برنامج استضافة فنانات لو غير فنانات على الأقل نساء محجبات لأن ماراح تتعرى وأيضا
💇💇 ريما Rima 💇💇وبعدين مو شرط تكون ملتزم لكي ترفض الاختلاط ■اللحين بالوضاءف اختلاط وكم مرة سمعنا بالتحرش ببعض الموظفات
الدوسريآثار الشهرة يالشهراني...وتصنع البكاء في القناة..
💇💇 ريما Rima 💇💇وأيضا سبحان الله حتى وجهه تغير للأسوأ □يقول تعبت وسهرت وكونت نفسي ايه كونت نفسك باستضافتك فنانات عاد بعضهن لبسهن اكيد عاري □ اللي غيرتك 💸
💇💇 ريما Rima 💇💇اما سعيد الشهراني للأسف يؤيد الاختلاط وبعدين اتحدى اي اختلاط فيه ضوابط__ هو يؤيد الاختلاط لأن برنامجه يستضيف نساء□و⬆
جنوبية..🌻🌻هو ذا سعيد الي البنات ازعجوني فيه أخيرا شفته عادي جماله وبعد مو ملتزم بدينه على أساس بنقول مشاء الله صريح مايكذب أغلب الصغار أعرفهم من المرصد فديتها
الشهراني kodiيمثل نفسة💡💡 اقول لة يعرف اسلومنا وعاداتنا هل يرضى بأهلة ان يختلطو باالغرباء واي ظوابط يدعي نعتذر عما بدر من هذا ⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠
💇💇 ريما Rima 💇💇قناة بداية قناة رائعة برامجها تجنن بذات فقرة الآباء اللي بالصبح ■قناة بداية قناة منوعة ومافيها مذيعات مافيها اختلاط
مسلم غيورحسب ما فهمت منه إنه يقول غير ملتزم وعنده تقصير أي يحتاج إلى إلتزام أكثر فلا أعتقد يفتخر بعدم الإلتزام وأرجو من الله أن يهديه إلى الحق آمين
متابعشاهت الوجوه..ويفتخر انه غير ملتزم دينيآ..قلنادايم وابدآلاتجعل لك قدوة غير النبي الكريم وليس في الإعلام وتغتر باهل اللحى والدقون..حتى اليهود يربون لحى.
طاوي الهمالله يشفيك
اللهم اهد ضال المسلمينيخرج مع إعلاميات يضحك معهم ويسولف معهم سرا وجهرا ويكون معهم صداقات كأنّها محرم له بالله مو عيب وحرام يعني تقبل اختك او زوجتك تجلس مع إعلامي؟؟ وين عقلك؟
أبو مصلفح الرياضمخالف
ميادهمش غريب عليهم هذا طبعهم دايماً يركضون ورى الفنانات والإعلاميات والمذيعات ويتغزلون فيهم ويمدحونهم ويستضيفونهم ويطاردون وراهم يعني مش غريبة عليهم مساكين
محد قال ليصارت مهنة من لامهنة له !!تبا لكم يامن أئتمنتم على تادية الرساله اللي مفروض تكون رسالة حث ووعظ ومعالجة اخطاء مجتمعيه والتعلم من الاخطاء نرا العكس تمامآ
سامي*****غيرته الفلوس
محد قال ليمن ذا ؟كل شوي يطلعون ناس ويقولون اعلام واعلاميه وش ذا معقوله هالمهنه الي المفروض انها محترمه صارت تطلق على مثل هؤلاء شرف ونبالة وعراقه واحترام الاعلام
لن ابيع ديني بعرض من الدنياقناة بداية .. بداية الإنحراف . من فضيحة زد رصيدك ٥ ضحكوا على الغلابه ولهطوا الفلوس بدون وجه حق
مباركمرتبك ركيك متناقض الشكل والثقافه ماتشجع وصولي غير مقنع بعض ابناء الجنوب لاحقين ومتعدين طوني وعوني يقول يغني لاحلام ويستضيف حريم ونعم بفتى الاسلام
مثقف ومطلعالله اكبر ياسعيد نسيت الشحاذة والبكاء في بداية لين تبرع لك رجل اعمال بمليون واخر ١٥٠ألف واخر بسيارة فخمة وشقة وبعدها تنكر نعمة الله وتفسد وتنحل سبحانه
خللقناة بداية .. بداية الإنحراف . من فضيحة زد رصيدك ٥ ضحكوا على الغلابه ولهطوا الفلوس بدون وجه حق
للأسف مدير مجموعة الام بي سي ومن ضمنها العربيةجالس يسئ لشارع السعودي وبشكل غير مقبول الحين ينتقدون هذا الإعلامي وينتقد من تم القبض عليهم في اليوناو . وهو يعلم بان قنواته تقدم اسوء واتفه البرامج
عبد الرحمناللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك .
الف باءجنوبي يموت بالفلوس هههه
جاسمتعليق ١٤ على سلح
التاريخأيييية في هذ الزمان مع الاسف لابد في يومك ان تتلطخ عينك ببعض القذي وتسمع اذنك بعض الاذي ، صبراً جميلاً والله المستعان .
استغفر اللهبدايه مالها دخل برامجها وواضحه واخدافها اوضح وكل من طلع يمثل نفسه مالها دخل ف افكاره تتغير بعد الشهره او تطور او تتخرب بالعكس كل واحد محاسب ع تصرفاته
حمدانلتي تسمح لنفسها بانك تستضيفها فهذاشانها اماانت الله لايكثرمن امثالك واقول لاتتفلسف كثير وش نفعت المجتمع فيه قم بس قم
إستشاري صحفعلا قناة بداية لها توجه مايروق للحصيف وكأنها تضمر شيء .
لاوجود لزمرة الاخونجيه والصحونجيهالى الامام يا سيعد لا تلتفت للمرضى النفسيين
مهرةبداية النهايه واول خطوة للنهايه برنامجك الفاشل يفتي في الدين على هواه غسلنا ايدينا منك خلاص
ابوخالدومن يهن الله فماله من مكرم انظر مقابلتك مع من ؟وكيف؟وفين؟
..حذرنا من قناة بداية وهذا احد الخريجين ...
مستحيلس / هل هؤلاء احفاد الصحابة ؟
إستشاري صحإذا ما أنت ملتزم بالدين فروح لبلاد شهران العريض وخل نسوان العرب في بيوتهم .
عدد التعليقات:5733
بسمهطيب هوه صادق بداية حسب ماسمعت تنتج اعجاب ومٌعجبات والمتابعات اكثرهم نساء.فين الدين وكانهم ستار اكاديمي؟وبالنسبه له احييه لايتجمل وينافق على طبيعته افضل
ولد بلاديهذى من ربع ابو سن وشلته وبيجيه الدور والاختلاف فقط انه يتكلم في قنوات تلفزيونيه وقناة العربيه متخصصه في استضافة من هب ودب والهدف ابراز مواهبهم عالميا
شايف العجائبالبحث عن الشهرة يتطلب هكذا
كاوازاكي خضرمن نظرة الرجال تعرف خوافيه .. .
ابببببااااايالتلبس بالدين اصبح تجاره عند الخطوط ال110 وقليل ا ل أ ص ل . لا غرابة .
البرقاويبدايه صنعت السيئين على حساب الدين