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بالفيديو: مذيع قناة “بداية”: لست ملتزما دينيا وسأستضيف نساء

25 أكتوبر, 2016 , 0:07 ص
بالفيديو: مذيع قناة “بداية”: لست ملتزما دينيا وسأستضيف نساء
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صحيفة المرصد: أكد الإعلامي، سعيد الشهراني، أن قناة “بداية” ليست قناة دينية مبررا بذلك موقفه بعد حملة الهجوم عليه، إثر خروجه من قناة “بداية” التي اشتهرت أثناء تواجده فيها بتوجهات ملتزمة دينيا ونشره مقاطع شخصية تميل إلى هذا الجانب، وذهابه إلى قناة “منوعات”.

وتعرض الشهراني لهجوم من مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء السوشيال ميديا حيث قام باستضافة الفنانة هيفاء حسين في برنامجه الحواري على القناة الجديدة، بل ويخطط لاستضافة أخريات.

وبحسب اللقاء الذي استضافته فيه قناة “العربية” قال الشهراني إنه لم يناقض نفسه بتواجده في قناة “بداية” ومن ثم الخروج منها لاستضافة فنانات، موضحاً: “قناة بداية ليست دينية، وإنما هي قناة اجتماعية تقدم برامج اجتماعية”.

وتابع الشهراني: “كنت أغني في القناة لأحلام، ومقاطعي موجودة لمن أراد التأكد، وأؤيد الاختلاط ولكن بضوابط، أن تخرج مع إعلامية وأنت محترم نفسك وحافظ نفسك بإذن الله ما عليك شي”.

وقال: “قناة بداية لها فضل علي ولا أنكر فضلها، ولكني اتخذت طريقا وتعبت واجتهدت وسهرت وكونت علاقات وبنيت نفسي”.

وقطع الشهراني شكوك الكثيرين حول ما إذا كان ملتزما دينيا وذلك بناء على مقاطعه القديمة في “بداية”، وفجر مفاجأة بقوله: “لا لست ملتزما دينيا ولدي أخطاء وتقصير كثير”.



تعليقات ( 52 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 52
    25 أكتوبر, 2016 , 2:07 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    أذكر يوم كان بقناة بداية يقول مديون بحوالي على ما اظن 400،000 ريال ■واضح أهم شيء عنده ال💸💸💸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 51
    25 أكتوبر, 2016 , 2:05 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    وأيضا لو انت حاط برنامج تأخذ أجر فيه برنامج شبابي يفيد الشباب وتستضيف الموهوبين ويكون منوع □ رفقاء السوء ومواقع التواصل والمعجبات و💸 تغير لهم دور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 50
    25 أكتوبر, 2016 , 2:02 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    والله ماتوقعت يوم من الأيام يؤيد الاختلاط ويكون له برنامج استضافة فنانات لو غير فنانات على الأقل نساء محجبات لأن ماراح تتعرى وأيضا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 49
    25 أكتوبر, 2016 , 1:59 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    وبعدين مو شرط تكون ملتزم لكي ترفض الاختلاط ■اللحين بالوضاءف اختلاط وكم مرة سمعنا بالتحرش ببعض الموظفات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 48
    25 أكتوبر, 2016 , 1:57 ص

    الدوسري

    آثار الشهرة يالشهراني...وتصنع البكاء في القناة..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 47
    25 أكتوبر, 2016 , 1:56 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    وأيضا سبحان الله حتى وجهه تغير للأسوأ □يقول تعبت وسهرت وكونت نفسي ايه كونت نفسك باستضافتك فنانات عاد بعضهن لبسهن اكيد عاري □ اللي غيرتك 💸
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 46
    25 أكتوبر, 2016 , 1:52 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    اما سعيد الشهراني للأسف يؤيد الاختلاط وبعدين اتحدى اي اختلاط فيه ضوابط__ هو يؤيد الاختلاط لأن برنامجه يستضيف نساء□و⬆
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 45
    25 أكتوبر, 2016 , 1:52 ص

    جنوبية..🌻🌻

    هو ذا سعيد الي البنات ازعجوني فيه أخيرا شفته عادي جماله وبعد مو ملتزم بدينه على أساس بنقول مشاء الله صريح مايكذب أغلب الصغار أعرفهم من المرصد فديتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 44
    25 أكتوبر, 2016 , 1:50 ص

    الشهراني kodi

    يمثل نفسة💡💡 اقول لة يعرف اسلومنا وعاداتنا هل يرضى بأهلة ان يختلطو باالغرباء واي ظوابط يدعي نعتذر عما بدر من هذا ⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠⚠
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  10. 43
    25 أكتوبر, 2016 , 1:49 ص

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    قناة بداية قناة رائعة برامجها تجنن بذات فقرة الآباء اللي بالصبح ■قناة بداية قناة منوعة ومافيها مذيعات مافيها اختلاط
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 42
    25 أكتوبر, 2016 , 1:43 ص

    مسلم غيور

    حسب ما فهمت منه إنه يقول غير ملتزم وعنده تقصير أي يحتاج إلى إلتزام أكثر فلا أعتقد يفتخر بعدم الإلتزام وأرجو من الله أن يهديه إلى الحق آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 41
    25 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    يؤيد الاختلاط بضوابط طيب هل يؤيد سواقة المراة بضوابط
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 40
    25 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    متابع

    شاهت الوجوه..ويفتخر انه غير ملتزم دينيآ..قلنادايم وابدآلاتجعل لك قدوة غير النبي الكريم وليس في الإعلام وتغتر باهل اللحى والدقون..حتى اليهود يربون لحى.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 39
    25 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    طاوي الهم

    الله يشفيك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 38
    25 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    هذا جمع له مال في بدايه ولم يقل اللهم لك الحمد والشكر.الي معه مشاءالله بأفريقياأذان صدقات يدرسونهم يحفرون آبار لهم.هذا دخل فسقه بدين الله لايوفقه.
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  16. 37
    25 أكتوبر, 2016 , 1:18 ص

    اللهم اهد ضال المسلمين

    يخرج مع إعلاميات يضحك معهم ويسولف معهم سرا وجهرا ويكون معهم صداقات كأنّها محرم له بالله مو عيب وحرام يعني تقبل اختك او زوجتك تجلس مع إعلامي؟؟ وين عقلك؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 36
    25 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    أبو مصلفح الرياض

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 35
    25 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    مياده

    مش غريب عليهم هذا طبعهم دايماً يركضون ورى الفنانات والإعلاميات والمذيعات ويتغزلون فيهم ويمدحونهم ويستضيفونهم ويطاردون وراهم يعني مش غريبة عليهم مساكين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 34
    25 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    وش دخل بدايه مايغرة الي معه الي بعده لاصار تعمون اتقوا الله شفو الي معه يشتغلون عند فقراءبأفريقيا يدرسونهم يحفرون آبار بيديهم يجمعون صدقات لهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  20. 33
    25 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    محد قال لي

    صارت مهنة من لامهنة له !!تبا لكم يامن أئتمنتم على تادية الرساله اللي مفروض تكون رسالة حث ووعظ ومعالجة اخطاء مجتمعيه والتعلم من الاخطاء نرا العكس تمامآ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 32
    25 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    سامي

    *****غيرته الفلوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 31
    25 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    محد قال لي

    من ذا ؟كل شوي يطلعون ناس ويقولون اعلام واعلاميه وش ذا معقوله هالمهنه الي المفروض انها محترمه صارت تطلق على مثل هؤلاء شرف ونبالة وعراقه واحترام الاعلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 30
    25 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    لن ابيع ديني بعرض من الدنيا

    قناة بداية .. بداية الإنحراف . من فضيحة زد رصيدك ٥ ضحكوا على الغلابه ولهطوا الفلوس بدون وجه حق
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  24. 29
    25 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    غريب الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 28
    25 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    مبارك

    مرتبك ركيك متناقض الشكل والثقافه ماتشجع وصولي غير مقنع بعض ابناء الجنوب لاحقين ومتعدين طوني وعوني يقول يغني لاحلام ويستضيف حريم ونعم بفتى الاسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  26. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    اصلا مين هذا ووش قيمته بالمجتمع حتى لهجته غريبه كنه بنشري الاعلام يحاول يرفع ناس مالهم قيمة
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  27. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    مثقف ومطلع

    الله اكبر ياسعيد نسيت الشحاذة والبكاء في بداية لين تبرع لك رجل اعمال بمليون واخر ١٥٠ألف واخر بسيارة فخمة وشقة وبعدها تنكر نعمة الله وتفسد وتنحل سبحانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  28. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    خلل

    قناة بداية .. بداية الإنحراف . من فضيحة زد رصيدك ٥ ضحكوا على الغلابه ولهطوا الفلوس بدون وجه حق
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  29. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    امفلووووس تغير النفوس يالشهراني
    لا يعجبني(0) اعجبني(16)
  30. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص

    للأسف مدير مجموعة الام بي سي ومن ضمنها العربية

    جالس يسئ لشارع السعودي وبشكل غير مقبول الحين ينتقدون هذا الإعلامي وينتقد من تم القبض عليهم في اليوناو . وهو يعلم بان قنواته تقدم اسوء واتفه البرامج
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  31. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    عبد الرحمن

    اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  32. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    الف باء

    جنوبي يموت بالفلوس هههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(12)
  33. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    جاسم

    تعليق ١٤ على سلح
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  34. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    التاريخ

    أيييية في هذ الزمان مع الاسف لابد في يومك ان تتلطخ عينك ببعض القذي وتسمع اذنك بعض الاذي ، صبراً جميلاً والله المستعان .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  35. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    استغفر الله

    بدايه مالها دخل برامجها وواضحه واخدافها اوضح وكل من طلع يمثل نفسه مالها دخل ف افكاره تتغير بعد الشهره او تطور او تتخرب بالعكس كل واحد محاسب ع تصرفاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  36. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    حمدان

    لتي تسمح لنفسها بانك تستضيفها فهذاشانها اماانت الله لايكثرمن امثالك واقول لاتتفلسف كثير وش نفعت المجتمع فيه قم بس قم
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  37. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    واضح انه متناقض وغير متزن الله يهديه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  38. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    إستشاري صح

    فعلا قناة بداية لها توجه مايروق للحصيف وكأنها تضمر شيء .
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  39. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    لاوجود لزمرة الاخونجيه والصحونجيه

    الى الامام يا سيعد لا تلتفت للمرضى النفسيين
    لا يعجبني(14) اعجبني(1)
  40. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    مهرة

    بداية النهايه واول خطوة للنهايه برنامجك الفاشل يفتي في الدين على هواه غسلنا ايدينا منك خلاص
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  41. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    ابوخالد

    ومن يهن الله فماله من مكرم انظر مقابلتك مع من ؟وكيف؟وفين؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  42. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    ..

    حذرنا من قناة بداية وهذا احد الخريجين ...
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  43. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    مستحيل

    س / هل هؤلاء احفاد الصحابة ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  44. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    إستشاري صح

    إذا ما أنت ملتزم بالدين فروح لبلاد شهران العريض وخل نسوان العرب في بيوتهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  45. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص
    عدد التعليقات:5733

    بسمه

    طيب هوه صادق بداية حسب ماسمعت تنتج اعجاب ومٌعجبات والمتابعات اكثرهم نساء.فين الدين وكانهم ستار اكاديمي؟وبالنسبه له احييه لايتجمل وينافق على طبيعته افضل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  46. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    ولد بلادي

    هذى من ربع ابو سن وشلته وبيجيه الدور والاختلاف فقط انه يتكلم في قنوات تلفزيونيه وقناة العربيه متخصصه في استضافة من هب ودب والهدف ابراز مواهبهم عالميا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  47. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    من شكلة يحتاج إلى رقية شرعية الله لايبلانا
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  48. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    خذ راحتك ماحد حولك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    شايف العجائب

    البحث عن الشهرة يتطلب هكذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    كاوازاكي خضر

    من نظرة الرجال تعرف خوافيه .. .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    اببببباااااي

    التلبس بالدين اصبح تجاره عند الخطوط ال110 وقليل ا ل أ ص ل . لا غرابة .
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  52. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    البرقاوي

    بدايه صنعت السيئين على حساب الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)

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