بالفيديو: مذيع قناة “بداية”: لست ملتزما دينيا وسأستضيف نساء

صحيفة المرصد: أكد الإعلامي، سعيد الشهراني، أن قناة “بداية” ليست قناة دينية مبررا بذلك موقفه بعد حملة الهجوم عليه، إثر خروجه من قناة “بداية” التي اشتهرت أثناء تواجده فيها بتوجهات ملتزمة دينيا ونشره مقاطع شخصية تميل إلى هذا الجانب، وذهابه إلى قناة “منوعات”.

وتعرض الشهراني لهجوم من مواقع التواصل الاجتماعي ونشطاء السوشيال ميديا حيث قام باستضافة الفنانة هيفاء حسين في برنامجه الحواري على القناة الجديدة، بل ويخطط لاستضافة أخريات.

وبحسب اللقاء الذي استضافته فيه قناة “العربية” قال الشهراني إنه لم يناقض نفسه بتواجده في قناة “بداية” ومن ثم الخروج منها لاستضافة فنانات، موضحاً: “قناة بداية ليست دينية، وإنما هي قناة اجتماعية تقدم برامج اجتماعية”.

وتابع الشهراني: “كنت أغني في القناة لأحلام، ومقاطعي موجودة لمن أراد التأكد، وأؤيد الاختلاط ولكن بضوابط، أن تخرج مع إعلامية وأنت محترم نفسك وحافظ نفسك بإذن الله ما عليك شي”.

وقال: “قناة بداية لها فضل علي ولا أنكر فضلها، ولكني اتخذت طريقا وتعبت واجتهدت وسهرت وكونت علاقات وبنيت نفسي”.

وقطع الشهراني شكوك الكثيرين حول ما إذا كان ملتزما دينيا وذلك بناء على مقاطعه القديمة في “بداية”، وفجر مفاجأة بقوله: “لا لست ملتزما دينيا ولدي أخطاء وتقصير كثير”.