بالفيديو.. سامي الجابر: مباراة الاتحاد السبب وراء خسارتنا أمام الهلال!

صحيفة المرصد: أبدى المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر قبوله للخسارة أمام نادي الهلال والخروج من مسابقة “كأس ولي العهد” بصدر رحب، كما يفرح بتحقيق الانتصار- حسب قوله.

وأوضح الجابر خلال تصريحاته عقب مباراة كأس ولي العهد أنّ فريقه عانى اليوم على المستوى اللياقي، خلال مباراته أمام الزعيم في كأس ولي العهد قائلا: “خروجنا لا يعني نهاية المطاف، أعد الجماهير أنّ نعود أقوى”.

وأشار مدرب الشباب إلي أن مباراة الاتحاد استنزفت طاقة اللاعبين على المستوى اللياقي وتباعد الخطوط، قائلًا: “دقة التنفيذ من محمد البريك كانت ممتازة وساعدت نادي الهلال كثيرًا في المباراة.. الهلال غيّر 4 عناصر من فريقه في المباراة الأخيرة، وهذا يعود لامتلاك الهلال دكة ثقيلة”.

وأردف: “علينا التحسن في الكرات الثابتة وتفادي الأخطاء مستقبلًا.. هدفنا البناء والخسارة في بطولة كأس ولي العهد ليست نهاية العالم وسنحاول تحسين الأخطاء”.