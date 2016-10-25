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بالفيديو.. سامي الجابر: مباراة الاتحاد السبب وراء خسارتنا أمام الهلال!

25 أكتوبر, 2016 , 0:42 ص
بالفيديو.. سامي الجابر: مباراة الاتحاد السبب وراء خسارتنا أمام الهلال!
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صحيفة المرصد: أبدى المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر قبوله للخسارة أمام نادي الهلال والخروج من مسابقة “كأس ولي العهد” بصدر رحب، كما يفرح بتحقيق الانتصار- حسب قوله.

وأوضح الجابر خلال تصريحاته عقب مباراة كأس ولي العهد أنّ فريقه عانى اليوم على المستوى اللياقي، خلال مباراته أمام الزعيم في كأس ولي العهد قائلا: “خروجنا لا يعني نهاية المطاف، أعد الجماهير أنّ نعود أقوى”.

وأشار مدرب الشباب إلي أن مباراة الاتحاد استنزفت طاقة اللاعبين على المستوى اللياقي وتباعد الخطوط، قائلًا: “دقة التنفيذ من محمد البريك كانت ممتازة وساعدت نادي الهلال كثيرًا في المباراة.. الهلال غيّر 4 عناصر من فريقه في المباراة الأخيرة، وهذا يعود لامتلاك الهلال دكة ثقيلة”.

وأردف: “علينا التحسن في الكرات الثابتة وتفادي الأخطاء مستقبلًا.. هدفنا البناء والخسارة في بطولة كأس ولي العهد ليست نهاية العالم وسنحاول تحسين الأخطاء”.



تعليقات ( 8 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    ام عبدالرحمن

    عندنا مشكلة ازلية وهي التوريث فعندما ينتهي مشوار اللاعب يورث نفسه ويسوقها للتدريب فيهدم مابناه في مشواره السابق وبالنهاية يخسر ويخًسر وهذه كارثة
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  2. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 1:11 ص

    ياصبر الارض
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  3. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    المنضبط

    مباراة الاتحاد فزتم ببلادة الحكم واخطاء معكوسة من الحكم وضياع ضربتي جزاء للاتحاد وهدفكم تسلل وانت يا سامي لا زلت تعتقد ان الشباب فاز بجدارة !!!!!!!!!!
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  4. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    رياضى عاشق المنتخب

    ذا الزعيم فريق اقوى من الشباب بكل ما تحمله من كلمه .
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  5. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    بسيطه يابو عبدالله تعوضها في الجايات

    تعليق 1 انتبه لا يجلدونك جماهير الهلال . سامي صح انه مدرب الشباب لكن معه جمهور الزعيم الاسيوي الهلال .
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  6. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 0:58 ص

    ابو امتنان

    كفايه ماعملته في مباراة الاتحاد من ازعاج وأخذ المباراه بوضع اليد في مشهد لأيقبله احد وبمساعده من حكم المباراه ولاكن ما أقول الامنكم الله الله يستر
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  7. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 0:57 ص

    طير حوران

    اشوى ماقلت السبب ايران واطفال سوريا والجنيه المصري ..الاحساس بأشقائنا العرب
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  8. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    سامي

    مصدق نفسه مدرب بلا بطوله
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