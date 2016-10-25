بالفيديو.. سامي الجابر: مباراة الاتحاد السبب وراء خسارتنا أمام الهلال!

صحيفة المرصد: أبدى المدير الفني لنادي الشباب، سامي الجابر قبوله للخسارة أمام نادي الهلال والخروج من مسابقة “كأس ولي العهد” بصدر رحب، كما يفرح بتحقيق الانتصار- حسب قوله.
وأوضح الجابر خلال تصريحاته عقب مباراة كأس ولي العهد أنّ فريقه عانى اليوم على المستوى اللياقي، خلال مباراته أمام الزعيم في كأس ولي العهد قائلا: “خروجنا لا يعني نهاية المطاف، أعد الجماهير أنّ نعود أقوى”.
وأشار مدرب الشباب إلي أن مباراة الاتحاد استنزفت طاقة اللاعبين على المستوى اللياقي وتباعد الخطوط، قائلًا: “دقة التنفيذ من محمد البريك كانت ممتازة وساعدت نادي الهلال كثيرًا في المباراة.. الهلال غيّر 4 عناصر من فريقه في المباراة الأخيرة، وهذا يعود لامتلاك الهلال دكة ثقيلة”.
وأردف: “علينا التحسن في الكرات الثابتة وتفادي الأخطاء مستقبلًا.. هدفنا البناء والخسارة في بطولة كأس ولي العهد ليست نهاية العالم وسنحاول تحسين الأخطاء”.
تعليقات ( 8 )
ام عبدالرحمنعندنا مشكلة ازلية وهي التوريث فعندما ينتهي مشوار اللاعب يورث نفسه ويسوقها للتدريب فيهدم مابناه في مشواره السابق وبالنهاية يخسر ويخًسر وهذه كارثة
المنضبطمباراة الاتحاد فزتم ببلادة الحكم واخطاء معكوسة من الحكم وضياع ضربتي جزاء للاتحاد وهدفكم تسلل وانت يا سامي لا زلت تعتقد ان الشباب فاز بجدارة !!!!!!!!!!
رياضى عاشق المنتخبذا الزعيم فريق اقوى من الشباب بكل ما تحمله من كلمه .
بسيطه يابو عبدالله تعوضها في الجاياتتعليق 1 انتبه لا يجلدونك جماهير الهلال . سامي صح انه مدرب الشباب لكن معه جمهور الزعيم الاسيوي الهلال .
ابو امتنانكفايه ماعملته في مباراة الاتحاد من ازعاج وأخذ المباراه بوضع اليد في مشهد لأيقبله احد وبمساعده من حكم المباراه ولاكن ما أقول الامنكم الله الله يستر
طير حوراناشوى ماقلت السبب ايران واطفال سوريا والجنيه المصري ..الاحساس بأشقائنا العرب
ساميمصدق نفسه مدرب بلا بطوله