إطلاق نار على اثنين من أمن المنشآت بالدمام وأنباء عن وفاة أحدهم

صحيفة المرصد:شهدت مدينة الدمام، مساء الإثنين (24 أكتوبر 2016) عملية إطلاق نار من مركبة، أسفرت عن إصابة اثنين من رجال أمن المنشآت.

وأوضحت مصادر وفقاً لموقع عاجل أن أحد المصابين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه، فيما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الواقعة.