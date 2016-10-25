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إطلاق نار على اثنين من أمن المنشآت بالدمام وأنباء عن وفاة أحدهم

25 أكتوبر, 2016 , 1:26 ص
إطلاق نار على اثنين من أمن المنشآت بالدمام وأنباء عن وفاة أحدهم
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صحيفة المرصد:شهدت مدينة الدمام، مساء الإثنين (24 أكتوبر 2016) عملية إطلاق نار من مركبة، أسفرت عن إصابة اثنين من رجال أمن المنشآت.

وأوضحت مصادر وفقاً لموقع عاجل أن أحد المصابين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه، فيما لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الواقعة.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 2:05 ص

    السبيعي

    نرجوا من وزارة الداخليه تزويد جميع الدوريات الامنيه اياً كان القطاع بكاميرات مراقبه من جميع الاتجاهات وذلك لالتقاط اي حدث يقع على رجال الامن ،،،،،،،
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  2. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 2:00 ص

    جنوبية..🌻🌻

    يشل الله روح كل معادي مفسد للوطن حسبي الله عليهم مساكين العسكر يارب احمي حبيب غالي على قلبي ورده لي سالم
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  3. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 1:46 ص

    الراقي

    نسال الله السلامه
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  4. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 1:46 ص

    النايفه

    اقول ما كنه الفوضى والقتل زاد عندنا شسالفه ؟
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  5. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 1:43 ص

    محيسن

    هذا الارهاب الله اما عجل في القبض عليهم يارب وارحم الشهيدو شافي المصاب
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  6. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 1:31 ص

    الهذلي

    الله يرحمة ويغفر له
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  7. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 1:30 ص

    ام عبدالرحمن

    اللهم سلم سلم
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  8. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص

    الله بنصرنا على من يزعزع أمن بلادنا الطاهرة مهبط الوحي
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