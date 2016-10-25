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بالفيديو : شاهد لحظة قرع الملك محمد السادس طبلا ضخما في تنزانيا

25 أكتوبر, 2016 , 1:55 ص
بالفيديو : شاهد لحظة قرع الملك محمد السادس طبلا ضخما في تنزانيا
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صحيفة المرصد: ظهر ملك المغرب، محمد السادس، في مشهد طريف شاركه الكثير من المغاربة على الشبكات الاجتماعية، إذ قام أمس الاثنين بقرع طبل في واجهة بناية رسمية بجمهورية تنزانيا، خلال زيارة يؤديها لهذا البلد، هي الأولى من نوعها لملك مغربي.

وكما يظهر من الفيديو، فقد طلب مسؤول محلي يرافق العاهل المغربي أن يقوم بقرع طبل ضخم. وفي البداية بدا الملك يستأنس بالقرع وهو يحاول معرفة اللحن المطلوب، قبل أن يظهر في مقطع آخر وهو يقرع الطبل بشكل سريع، متناسب مع طريقة قرع الرئيس التنزاني، جون بومبي ماغوفولي، الذي كان قرب طبل ثانٍ في الجانب المقابل من بوابة المبنى وفقاً لموقع cnn .



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 2:53 ص

    طيب ايش الغريب ان دق طبل؟ بعض ربعنا يدق الطيران والزير والزلفه ساعات ولم يلقو التسليط الاعلامي على مواهبهم ! - ام هي ضربة معلك؟
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  2. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 2:06 ص

    سعيد

    طول عمره يسمع التطبيل وحب يجرب يطبل :)
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