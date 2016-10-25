بالفيديو .. داعية مصري يهاجم سائق “ التوك توك ” : “ أنت غافل عن شرع الله لأنه هو من يرفع الأسعار ويخفضها ”

صحيفة المرصد:هاجم الداعية السلفي المصري مصطفى العدوي، سائق “التوك توك” الذي ظهر في أحد البرامج التليفزيونية وانتقد الأوضاع الاقتصادية في مصر، واعتبره غافلاً عن شرع الله.

وقال العدوي في كلمة مسجلة “في الحقيقة لم يبهرني أبداً، لأن الأخ سائق التوك توك غافل عن شرع الله”.

وأضاف العدوي: “سائق التوك توك قال كنا أغنياء وأصبحنا فقراء، وتحدث عن مصر زمان، كما وضع 3 حلول للأزمة الاقتصادية لخصها في الزراعة والصحة والتعليم.. طيب يا أخى قول العلاج فى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هناك أقواماً سابقين لم تنفعهم الصناعة أو الزراعة”.

وتابع العدوي: المقصد من الابتلاء هو الرجوع إلى الله مستشهدًا بقول لله تعالى: “وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون”.

وأشار العدوى إلى أن الله سبحانه وتعالى هو من يرفع الأسعار ويخفضها ويفعل ذلك في الخلق كى يرجعوا إلى دينهم، مضيفًا: “الغلاء مستمر والبنات مستمرات فى التبرج، فكل يوم تخرج تقاليع جديدة للبنات، فالبنات يلبسن ثياب ما تكاد النسوة تلبسها، بالإضافة إلى أن البنوك الربوية قائمة”.

ودعا العدوى الحكومة إلى فتح الباب إلى جمع زكاة المال وزكاة التجارة وزكاة الثمار للمساعدة في حل الأزمة.