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بالفيديو .. داعية مصري يهاجم سائق “ التوك توك ” : “ أنت غافل عن شرع الله لأنه هو من يرفع الأسعار ويخفضها ”

25 أكتوبر, 2016 , 2:36 ص
بالفيديو .. داعية مصري يهاجم سائق “ التوك توك ” : “ أنت غافل عن شرع الله لأنه هو من يرفع الأسعار ويخفضها ”
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صحيفة المرصد:هاجم الداعية السلفي المصري مصطفى العدوي، سائق “التوك توك” الذي ظهر في أحد البرامج التليفزيونية وانتقد الأوضاع الاقتصادية في مصر، واعتبره غافلاً عن شرع الله.

وقال العدوي في كلمة مسجلة “في الحقيقة لم يبهرني أبداً، لأن الأخ سائق التوك توك غافل عن شرع الله”.

وأضاف العدوي: “سائق التوك توك قال كنا أغنياء وأصبحنا فقراء، وتحدث عن مصر زمان، كما وضع 3 حلول للأزمة الاقتصادية لخصها في الزراعة والصحة والتعليم.. طيب يا أخى قول العلاج فى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هناك أقواماً سابقين لم تنفعهم الصناعة أو الزراعة”.

وتابع العدوي: المقصد من الابتلاء هو الرجوع إلى الله مستشهدًا بقول لله تعالى: “وما أرسلنا فى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون”.

وأشار العدوى إلى أن الله سبحانه وتعالى هو من يرفع الأسعار ويخفضها ويفعل ذلك في الخلق كى يرجعوا إلى دينهم، مضيفًا: “الغلاء مستمر والبنات مستمرات فى التبرج، فكل يوم تخرج تقاليع جديدة للبنات، فالبنات يلبسن ثياب ما تكاد النسوة تلبسها، بالإضافة إلى أن البنوك الربوية قائمة”.

ودعا العدوى الحكومة إلى فتح الباب إلى جمع زكاة المال وزكاة التجارة وزكاة الثمار للمساعدة في حل الأزمة.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 4:13 ص

    الهمداني

    سائق التوكتوك اشرف من منتقديه
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  2. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 4:13 ص

    خالد ابو تالا

    سبحان الله
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  3. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
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  4. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 4:12 ص

    خالد ابو تالا

    فضيلة الشيخ مصطفى العدوى شيخ جليل لا ينتمي لاي حزب ويرفض التحزبات وهو من الشيوخ المعتبرين بمصر والسعودية
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  5. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 4:11 ص

    خالد ابو تالا

    الشيخ الفاضل مصطفى العدوى من تلاميذ الشيخ ابن باز وبن عثيمين يحفظ القران وكتب الحديث وليس بداعية فهو مرجع في الدين والشريعه وعاش فترة طويله بالسعوديه
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  6. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 3:46 ص

    عروة الوردي

    بمثل هذا الشيخ يتم تضليل الناس ليسّهل ويشرّع للصوص نهب المال العام،وتدليسه بوضع الله سببا لجوعهم .فالله سبحانه يرزق الطير بالسماء فكيف برزق العباد؟
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  7. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 3:25 ص

    موجود

    من المعلوم بأن المنافقين في الدرك الاسفل من النار اعاذنا الله واياكم من النفاق والنار
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  8. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 3:06 ص

    خلك بعيد حبك يزيد

    لاتكذب ياشيخ سبب الفقر وغلاء المعيشة في مصر السيسي .
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  9. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 2:48 ص

    سعود

    لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالمعاصيض و البعد عن الله هي سبب الفقر و انتشار الامراض فعليكم بطاعة الله و الاكثار من الاستغفار
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  10. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 2:46 ص

    خوسيه

    قال تعالى ( وما مِن دابةٍ في الأرض إلاّ على الله رزقها ... ) الآيه بالشكر تدوم النِعم ،، وبأداء الزكاه والصدقات والبُعد عن الرّبا تستمر النِعم
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