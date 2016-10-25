الممثل يوسف شعبان : جمال عبد الناصر رجل فاشل .. وضع “رأسنا” في الوحل

صحيفة المرصد:قال الممثل المصري يوسف شعبان ، إن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر كان زعيمًا بالكلمة فقط وأما من ناحية الفعل فقد كان رجلًا فاشلًا .

وأضاف “شعبان”: “عبدالناصر حط دماغنا فى الوحل وما توصلنا له الآن من أزمة هى نتائج فترة عبد الناصر، وأنا مليان حزن وأسى على البلد وما يحدث فيها، لا ده فنها ولا مستواها ولا تاريخها، وحال الفن فى النازل، حتى دولة الهند التي بدأت فن وسينما بعدنا بـ20 عامًا حاليًا بيعملوا 700 فيلم فى العام الواحد”، وفقاً لموقع “اليوم السابع”.

وتساءل شعبان قائلًا: “أين مقدرات البلد منذ عهد الراحل جمال عبد الناصر، وهذا الرجل عمل الثورة بحجة انه يصلح البلد فدمرها”، على حد قوله.