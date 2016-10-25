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بالصور .. شاهد كيف تغيرت ملامح الفنانة المصرية “ ناهد رشدي ” بعد فترة طويلة من الغياب

25 أكتوبر, 2016 , 3:00 ص
بالصور .. شاهد كيف تغيرت ملامح الفنانة المصرية “ ناهد رشدي ” بعد فترة طويلة من الغياب
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صحيفة المرصد:تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حديثة للفنّانة المصرية ناهد رشدي، لافتين إلى تغير ملامحها بعد فترة طويلة من الغياب استمرت 7 سنوات بسبب أزمة صحيّة.

وتخرجت رشدي (60 عاماً) من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1982. وعرفها المشاهدون من خلال تواجدها المكثف في المسلسلات التلفزيونية، وخاصة في فترة تسعينيات القرن العشرين.

ومن أشهر المسلسلات التي شاركت بها خلال هذه الفترة و”لن أعيش في جلباب أبي”، و”أرابيسك”، و”هوانم جاردن سيتي” و”الزيني بركات”.

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تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 4:07 ص

    السن له احكام كلها راح نكبر ونعجز الله يهديها ويهدينا
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  2. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    جنوبية..🌻🌻

    ماتغيرت كثير يعني الي يشوفها بيتذكرها كلنا بنصير كذا
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  3. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 3:52 ص

    sar-al-sa

    الا ليت الزمان يعود(قهقريا) @@لاخبره بما (فعلته الليالي)
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  4. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 3:45 ص

    مراقب

    دنيا.الكل بيتغير ،
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  5. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 3:39 ص

    ام ايلين

    يعني بتغير حتى انا😥🤕
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