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بالفيديو.. نقيب بالحد الجنوبي يروي كيف فقد ساقه أثناء انتشال جثمان أحد الشهداء

25 أكتوبر, 2016 , 3:14 ص
بالفيديو.. نقيب بالحد الجنوبي يروي كيف فقد ساقه أثناء انتشال جثمان أحد الشهداء
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صحيفة المرصد:كشف النقيب عامر الرميح الحادثة التي فقد على إثرها ساقه بالحد الجنوبي .

جاء ذلك في مقطع فيديو متداول ، حيث أوضح الرميح أنه توجه مع زملائه للموقع الذي توجد فيه جثة زميلهم الشهيد ، وقاموا بالمجازفة وخاطروا بحياتهم لانتشال الجثة ، وتمكنوا من استخراجها ووضعها في الكيس ، ولكن أثناء عودتهم حصل مالم يكن بالحسبان ، حيث داس زميله بقدمه على لغم فانفجر فيه وبترت ساقه .

مضيفاً أنه طلب من زملائه البقاء في أماكنهم وتوجه هو ناحية زميله المصاب، إلا أن قدمه اليمنى داست على لغم ليفقدها ويصاب بعدة شظايا .

كما عبرت زوجة النقيب الرميح أنها سعيدة بوجود زوجها بجانبها وأبنائها على قيد الحياة، مبينة أنها فخورة به وأبناؤها يفخرون بوالدهم .



تعليقات ( 6 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 4:08 ص

    قدري كاسب

    اقسم بل اللة انك اكفي من كفو انت والابطال الي معك
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  2. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 4:02 ص

    .لن .

    حفظك الله يا بطل انشهد انك وسام في جبين الوطن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
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  3. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 3:59 ص

    فواز

    ماشاءالله و هذا ميدان العز و الفخر و كلنا فدا هذا الوطن🇸🇦
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  4. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    عروة الصعاليك

    أسأل الله لك الشفاء العاجل،وأبتهل إليه أن تكون آخر جريح في هذه الحرب التي يراد منها إستنزاف كل العرب وإضعافهم وخاصة المملكة لضرب كل أمل بلم شملهم.
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  5. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 3:35 ص

    الله يشفي المصابين يارب ويحفظهم ويحفظ جميع جنودنا البواسل
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  6. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 3:22 ص

    نواف

    اسال الله سبحانه بان ينصر جنودنا ويحفظهم ويحفظ بلاد الحرمين ويشفى مصابينا ويرحم شهداءنا
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