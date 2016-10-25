بالفيديو.. نقيب بالحد الجنوبي يروي كيف فقد ساقه أثناء انتشال جثمان أحد الشهداء

صحيفة المرصد:كشف النقيب عامر الرميح الحادثة التي فقد على إثرها ساقه بالحد الجنوبي .

جاء ذلك في مقطع فيديو متداول ، حيث أوضح الرميح أنه توجه مع زملائه للموقع الذي توجد فيه جثة زميلهم الشهيد ، وقاموا بالمجازفة وخاطروا بحياتهم لانتشال الجثة ، وتمكنوا من استخراجها ووضعها في الكيس ، ولكن أثناء عودتهم حصل مالم يكن بالحسبان ، حيث داس زميله بقدمه على لغم فانفجر فيه وبترت ساقه .

مضيفاً أنه طلب من زملائه البقاء في أماكنهم وتوجه هو ناحية زميله المصاب، إلا أن قدمه اليمنى داست على لغم ليفقدها ويصاب بعدة شظايا .

كما عبرت زوجة النقيب الرميح أنها سعيدة بوجود زوجها بجانبها وأبنائها على قيد الحياة، مبينة أنها فخورة به وأبناؤها يفخرون بوالدهم .