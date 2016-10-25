بالفيديو.. نقيب بالحد الجنوبي يروي كيف فقد ساقه أثناء انتشال جثمان أحد الشهداء

صحيفة المرصد:كشف النقيب عامر الرميح الحادثة التي فقد على إثرها ساقه بالحد الجنوبي .
جاء ذلك في مقطع فيديو متداول ، حيث أوضح الرميح أنه توجه مع زملائه للموقع الذي توجد فيه جثة زميلهم الشهيد ، وقاموا بالمجازفة وخاطروا بحياتهم لانتشال الجثة ، وتمكنوا من استخراجها ووضعها في الكيس ، ولكن أثناء عودتهم حصل مالم يكن بالحسبان ، حيث داس زميله بقدمه على لغم فانفجر فيه وبترت ساقه .
مضيفاً أنه طلب من زملائه البقاء في أماكنهم وتوجه هو ناحية زميله المصاب، إلا أن قدمه اليمنى داست على لغم ليفقدها ويصاب بعدة شظايا .
كما عبرت زوجة النقيب الرميح أنها سعيدة بوجود زوجها بجانبها وأبنائها على قيد الحياة، مبينة أنها فخورة به وأبناؤها يفخرون بوالدهم .
تعليقات ( 6 )
قدري كاسباقسم بل اللة انك اكفي من كفو انت والابطال الي معك
.لن .حفظك الله يا بطل انشهد انك وسام في جبين الوطن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
فوازماشاءالله و هذا ميدان العز و الفخر و كلنا فدا هذا الوطن🇸🇦
عروة الصعاليكأسأل الله لك الشفاء العاجل،وأبتهل إليه أن تكون آخر جريح في هذه الحرب التي يراد منها إستنزاف كل العرب وإضعافهم وخاصة المملكة لضرب كل أمل بلم شملهم.
نوافاسال الله سبحانه بان ينصر جنودنا ويحفظهم ويحفظ بلاد الحرمين ويشفى مصابينا ويرحم شهداءنا