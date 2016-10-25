داعية سعودي: تعاقد الأندية مع اللاعبين “حرام”!

صحيفة المرصد: أصدر الدكتور محمد العصيمي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة أم القرى السعودية فتوى بعدم شرعية التعاقد أو بيع اللاعبين.
وقال العصيمي لصحيفة “الوطن” السعودية إن دخول المال في المسابقات الرياضية أمر محرّم بإجماع العلماء.
وأشار إلى أن بيع عقود اللاعبين عن قصد عمل لا يجوز شرعًا.
وطالب العصيمي بتشكيل لجنة شرعية لدراسة ومعرفة الأحكام الشرعية لمداخيل الاتحاد السعودي.
واستدرك عضو هيئة تدريس الشريعة بجامعة أم القرى أن الحلال والحرام ليس بيده، ولكن توجد ضوابط شرعية لا بد من الاستناد عليها.
يشار إلى أن الداعية السعودي محمد صالح المنجد أصدر فتوى في وقت سابق من العام الماضي تنص على أنه لا ينبغي للمسلم أن يعمل كمحلل رياضي.
تعليقات ( 9 )
علي العمريفكر. متشداد. ****. وكثير في البلد. كن هولا.
ابو سعداخ مسمار العقد ليس على الاعب بل على جهده وما يمكن ان يقدمه في الملعب وليس على شخصه مثلما تتعاقد مع عامل قوي امين سنتين ويدفع تعويض لك اذا انتقل لغيرك
مسمارتعليق 1 يااخي الكريم الشيخ لايتحدث عن الاجر مقابل العمل هو يتحدث عن بيع اللاعبين بالعقود كما هو حاصل الان النادي يشتري اللاعب من نادي اخر بمبلغ وقدره
ابو سعداخ موجود هات ما ينقضه
انشر التعليقما دام انك تطالب بلجنة شرعية لدراسة العقود ليش تصدر حكم التحريم اذا ؟؟؟؟؟ ولا موضه التشدد والتنطع التي انتهجها بعض من يسمونهم دعاه او مشايخ
الفهدملايين الريالات تروح في تفاهات كورة استحو علي وجهكم
موجودت1 - الله يصلح سعد وجعله اخير منك -- استشهادك غير موفق جزاك الله خير
ابو سعدوكل نادي يصير له مستشار شرعي زي البنوك براتب خمسين الف في الشهر ويفلس النادي ويرجعون يلعبون كيرم او جنجفة
ابو سعدشعيب قال لموسى عليه السلام اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمان حجج فهنا اشترى جهده ثمان سنوات مقدما وقبل موسى ذلك .وهم يشترون جهد الاعب