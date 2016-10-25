داعية سعودي: تعاقد الأندية مع اللاعبين “حرام”!

صحيفة المرصد: أصدر الدكتور محمد العصيمي عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة أم القرى السعودية فتوى بعدم شرعية التعاقد أو بيع اللاعبين.

وقال العصيمي لصحيفة “الوطن” السعودية إن دخول المال في المسابقات الرياضية أمر محرّم بإجماع العلماء.

وأشار إلى أن بيع عقود اللاعبين عن قصد عمل لا يجوز شرعًا.

وطالب العصيمي بتشكيل لجنة شرعية لدراسة ومعرفة الأحكام الشرعية لمداخيل الاتحاد السعودي.

واستدرك عضو هيئة تدريس الشريعة بجامعة أم القرى أن الحلال والحرام ليس بيده، ولكن توجد ضوابط شرعية لا بد من الاستناد عليها.

يشار إلى أن الداعية السعودي محمد صالح المنجد أصدر فتوى في وقت سابق من العام الماضي تنص على أنه لا ينبغي للمسلم أن يعمل كمحلل رياضي.