  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بنقل مصابين صوماليين لعلاجهم في الرياض

25 أكتوبر, 2016 , 5:50 ص
خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بنقل مصابين صوماليين لعلاجهم في الرياض
  • 1٬049
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد-واس: إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصلت اليوم إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض طائرة الإخلاء الطبي يرافقها فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنقل عدد 15 مصاباً صومالياً .

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المركز قام بإرسال فريق مختص لنقل المصابين من العاصمة الصومالية مقديشو إلى الرياض مع تكفل المركز بعلاجهم ومتابعتهم ومرافقيهم .

ورفع الدكتور الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على توجيهه الكريم الذي يأتي امتداداً لليد الحانية من لدنه – رعاه الله – التي تشمل تقديم الخدمة والمساعدة لجميع المنكوبين من الشعوب العربية والإسلامية والصديقة ، سائلا الله تعالى أن يطيل في عمره وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.
876655

787677

9897766

766567665



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 8:15 ص

    SAMIR

    الله يجزا ملكنا سلمان خير الجزاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    SAMIR

    الله يجزاك خيرآ على فعل الخير وليس مستغرب على حكومتنا الرشيدة عاشت السعودية ارض الخير.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 8:04 ص

    بندر

    حفظك الله ياخادم الحرمين وجعلها الله في موازين حسناتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 8:01 ص

    عبدالعزيز//

    انها مملكة سلمان وبلاد الحرمين فحفظ الله بلادنا وملكنا واشغل الله كل نفس تريد بنا سوء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 7:31 ص

    غرم الله

    جزاء الله خير كل من سعى في علاج المسلمين وسعى في خدمتهم ولابارك الله في من يسعى للقتل والتفجير ونشر المنكرات والخرافات بين الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 7:15 ص

    أفريقي

    الشكر والتقدير لملك الإنسانية فالقلوب جلها تفيض بحبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 7:01 ص

    ابو ماجد

    الله يجزاك خيرآ على فعل الخير وليس مستغرب على حكومتنا الرشيدة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 6:15 ص

    الله يشفيهم يا رب ويردهم لأهلهم بالسلامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 6:13 ص

    الحقباني

    علم يسلام علي هذه البلاد وقادته الذين لم يقصرو بحق أي انسان كان جزاهم الله خير وهذه البلاده محفوظه بفعل اهل لفعل الخير عندملك رحيمه لاضيع من عمل خير ع
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 6:04 ص

    مواطن على قد حاله

    هذا ليس بمستغرب على والدنا خادم الحرمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم