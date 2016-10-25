خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بنقل مصابين صوماليين لعلاجهم في الرياض

صحيفة المرصد-واس: إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصلت اليوم إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض طائرة الإخلاء الطبي يرافقها فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنقل عدد 15 مصاباً صومالياً .
وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المركز قام بإرسال فريق مختص لنقل المصابين من العاصمة الصومالية مقديشو إلى الرياض مع تكفل المركز بعلاجهم ومتابعتهم ومرافقيهم .
ورفع الدكتور الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على توجيهه الكريم الذي يأتي امتداداً لليد الحانية من لدنه – رعاه الله – التي تشمل تقديم الخدمة والمساعدة لجميع المنكوبين من الشعوب العربية والإسلامية والصديقة ، سائلا الله تعالى أن يطيل في عمره وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.
تعليقات ( 10 )
SAMIRالله يجزا ملكنا سلمان خير الجزاء
SAMIRالله يجزاك خيرآ على فعل الخير وليس مستغرب على حكومتنا الرشيدة عاشت السعودية ارض الخير.
بندرحفظك الله ياخادم الحرمين وجعلها الله في موازين حسناتك
عبدالعزيز//انها مملكة سلمان وبلاد الحرمين فحفظ الله بلادنا وملكنا واشغل الله كل نفس تريد بنا سوء
غرم اللهجزاء الله خير كل من سعى في علاج المسلمين وسعى في خدمتهم ولابارك الله في من يسعى للقتل والتفجير ونشر المنكرات والخرافات بين الناس
أفريقيالشكر والتقدير لملك الإنسانية فالقلوب جلها تفيض بحبه
ابو ماجدالله يجزاك خيرآ على فعل الخير وليس مستغرب على حكومتنا الرشيدة
الحقبانيعلم يسلام علي هذه البلاد وقادته الذين لم يقصرو بحق أي انسان كان جزاهم الله خير وهذه البلاده محفوظه بفعل اهل لفعل الخير عندملك رحيمه لاضيع من عمل خير ع
مواطن على قد حالههذا ليس بمستغرب على والدنا خادم الحرمين