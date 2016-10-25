خادم الحرمين يوجه مركز الملك سلمان للإغاثة بنقل مصابين صوماليين لعلاجهم في الرياض

صحيفة المرصد-واس: إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصلت اليوم إلى مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض طائرة الإخلاء الطبي يرافقها فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنقل عدد 15 مصاباً صومالياً .

وأوضح معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أن المركز قام بإرسال فريق مختص لنقل المصابين من العاصمة الصومالية مقديشو إلى الرياض مع تكفل المركز بعلاجهم ومتابعتهم ومرافقيهم .

ورفع الدكتور الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على توجيهه الكريم الذي يأتي امتداداً لليد الحانية من لدنه – رعاه الله – التي تشمل تقديم الخدمة والمساعدة لجميع المنكوبين من الشعوب العربية والإسلامية والصديقة ، سائلا الله تعالى أن يطيل في عمره وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

