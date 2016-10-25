عبدالرحمن بن مساعد يدافع عن سامي .. ويوضح حقيقة موقفه

صحيفة المرصد :وصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق وعضو شرفه الحالي،عمل المدرب سامي الجابر برفقة الهلال خلال الفترة الماضية بالممتاز واعتبر أن مطالب إقالته بعد بطولة الدوري تم توضيحها في وقت لاحق، وأن مشكلة الزعيم تكمن في كونه مُطالب بتحقيق كل بطولة يشارك بها.

وبحسب صحيفة “النادى” قال بن مساعد عبر حسابه الشخصي على تويتر : كل ما فاز نادي الشباب الذي يديره الأخ الغالي والنجم الكبير سامي الجابر أجد تعليقات تهاجمني واذا هزم الشباب أو تعادل اختفت هذه التعليقات .

وأضاف: سامي الجابر اخي وصديقي واتمنى له النجاح والتوفيق اينما حل وهو نجم كبير واسطورة من اساطير كرة القدم في السعودية.

وأكمل: بعد ان قدمت كل ما استطيع تركت رئاسة النادي من سنتين تقريباً وجات بعدها إدارتين وكان سامي الجابر متاحاً للتعاقد كمدرب ومشكلة الهلال انه مطالب بكل بطولة يشارك بها وهذا ربما من أسباب انه الأكثر تحقيقا للبطولات بفضل الله ولكن هذا صعب ومرهق المنافسة على كل لقب وعدم الخسارة “.