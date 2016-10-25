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عبدالرحمن بن مساعد يدافع عن سامي .. ويوضح حقيقة موقفه

25 أكتوبر, 2016 , 6:18 ص
عبدالرحمن بن مساعد يدافع عن سامي .. ويوضح حقيقة موقفه
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صحيفة المرصد :وصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق وعضو شرفه الحالي،عمل المدرب سامي الجابر  برفقة الهلال خلال الفترة الماضية بالممتاز واعتبر أن مطالب إقالته بعد بطولة الدوري تم توضيحها في وقت لاحق، وأن مشكلة الزعيم تكمن في كونه مُطالب بتحقيق كل بطولة يشارك بها.
وبحسب صحيفة “النادى” قال بن مساعد عبر حسابه الشخصي على تويتر : كل ما فاز نادي الشباب الذي يديره الأخ الغالي والنجم الكبير سامي الجابر أجد تعليقات تهاجمني  واذا هزم الشباب أو تعادل اختفت هذه التعليقات .
وأضاف: سامي الجابر اخي وصديقي واتمنى له النجاح والتوفيق اينما حل وهو نجم كبير واسطورة من اساطير كرة القدم في السعودية.
وأكمل: بعد ان قدمت كل ما استطيع تركت رئاسة النادي من سنتين تقريباً وجات بعدها إدارتين وكان سامي الجابر متاحاً للتعاقد كمدرب ومشكلة الهلال انه مطالب بكل بطولة يشارك بها وهذا ربما من أسباب انه الأكثر تحقيقا للبطولات بفضل الله ولكن هذا صعب ومرهق المنافسة على كل لقب وعدم الخسارة “.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 8:11 ص

    slmlm

    اسمر عبر .اخر من يتكلم عن الدفع الرباعي هو انتم ولاصدقتو ****حقكم لما قالها كذب وزور وانتو صدقتو الكذبه ..نسينا ابوزنده والمهنا وو.فنقطنا بسكاتك
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  2. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص

    خط

    الا سؤال لماذا لم يصدر عقوبة حتى الان ضد مدرب الشباب عندما اقدم على الدخول الملعب والمناقشة مع حكم خط والغاء هدف الاتحاد
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  3. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص

    تعليق 3

    المشكلة فقركم ****
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  4. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 7:38 ص

    في الصميم

    هههههه الذئب من صفاته ..... واضحة ...
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  5. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 7:21 ص

    رياضي حر وشاهد على الفساد

    كل الحكايه ان حضور الحكم الاجنبي في الموسمين كسب معه النصر والاهلي نقاط اكثر مما كسبه الهلال وهذي هي المعادله باختصار وهي من تسببت في فوز الفريقين
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  6. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 7:15 ص

    رياضي حر وشاهد على الفساد

    مساكين السنافر الا يبغون يقنعون انفسهم ان النصر والاهلي اخذوا منهم الدوري بدفع رباعي هههه الدفع الرباعي في الموسمين كان للهلال والبخاري ماشم من فراغ
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  7. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 7:01 ص

    اسمرعبر

    لولا بطولة الدفع الرباعي لكان حقق سامي بطولة الدوري اللي قلب فيه نادي الفقر بطولة القدم إلى كرة يد دلهوم ونقل مباراته مع الرائد بحجة شرخ وبلنتيات تضحك
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  8. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 7:00 ص

    مستشارك

    ********
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  9. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 6:48 ص

    ا

    هل الاعب صنع شي تستفيد منه البشريه حتى يستحق الكم الهائل من التظخيم والظهور في الاعلام ناس تشجع رووس وناس تشجع اقدام
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  10. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 6:45 ص

    بدوي

    هو أسطورة أسطورة ، فقط ياليته يتقل من هالمناقز شوي ، وأنا أتمنى أن يتغلب على جميع المدربين الأجانب .
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  11. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 6:24 ص
    عدد التعليقات:4180

    العنيد

    ياشين المجاملات !! كيف ناجح وانت طاردته من تدريب ناديكم المحلي ؟؟
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