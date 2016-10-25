صحيفة المرصد :وصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق وعضو شرفه الحالي،عمل المدرب سامي الجابر برفقة الهلال خلال الفترة الماضية بالممتاز واعتبر أن مطالب إقالته بعد بطولة الدوري تم توضيحها في وقت لاحق، وأن مشكلة الزعيم تكمن في كونه مُطالب بتحقيق كل بطولة يشارك بها.
وبحسب صحيفة “النادى” قال بن مساعد عبر حسابه الشخصي على تويتر : كل ما فاز نادي الشباب الذي يديره الأخ الغالي والنجم الكبير سامي الجابر أجد تعليقات تهاجمني واذا هزم الشباب أو تعادل اختفت هذه التعليقات .
وأضاف: سامي الجابر اخي وصديقي واتمنى له النجاح والتوفيق اينما حل وهو نجم كبير واسطورة من اساطير كرة القدم في السعودية.
وأكمل: بعد ان قدمت كل ما استطيع تركت رئاسة النادي من سنتين تقريباً وجات بعدها إدارتين وكان سامي الجابر متاحاً للتعاقد كمدرب ومشكلة الهلال انه مطالب بكل بطولة يشارك بها وهذا ربما من أسباب انه الأكثر تحقيقا للبطولات بفضل الله ولكن هذا صعب ومرهق المنافسة على كل لقب وعدم الخسارة “.
عبدالرحمن بن مساعد يدافع عن سامي .. ويوضح حقيقة موقفه
صحيفة المرصد :وصف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق وعضو شرفه الحالي،عمل المدرب سامي الجابر برفقة الهلال خلال الفترة الماضية بالممتاز واعتبر أن مطالب إقالته بعد بطولة الدوري تم توضيحها في وقت لاحق، وأن مشكلة الزعيم تكمن في كونه مُطالب بتحقيق كل بطولة يشارك بها.
تعليقات ( 11 )
slmlmاسمر عبر .اخر من يتكلم عن الدفع الرباعي هو انتم ولاصدقتو ****حقكم لما قالها كذب وزور وانتو صدقتو الكذبه ..نسينا ابوزنده والمهنا وو.فنقطنا بسكاتك
خطالا سؤال لماذا لم يصدر عقوبة حتى الان ضد مدرب الشباب عندما اقدم على الدخول الملعب والمناقشة مع حكم خط والغاء هدف الاتحاد
تعليق 3المشكلة فقركم ****
في الصميمهههههه الذئب من صفاته ..... واضحة ...
رياضي حر وشاهد على الفسادكل الحكايه ان حضور الحكم الاجنبي في الموسمين كسب معه النصر والاهلي نقاط اكثر مما كسبه الهلال وهذي هي المعادله باختصار وهي من تسببت في فوز الفريقين
رياضي حر وشاهد على الفسادمساكين السنافر الا يبغون يقنعون انفسهم ان النصر والاهلي اخذوا منهم الدوري بدفع رباعي هههه الدفع الرباعي في الموسمين كان للهلال والبخاري ماشم من فراغ
اسمرعبرلولا بطولة الدفع الرباعي لكان حقق سامي بطولة الدوري اللي قلب فيه نادي الفقر بطولة القدم إلى كرة يد دلهوم ونقل مباراته مع الرائد بحجة شرخ وبلنتيات تضحك
مستشارك********
اهل الاعب صنع شي تستفيد منه البشريه حتى يستحق الكم الهائل من التظخيم والظهور في الاعلام ناس تشجع رووس وناس تشجع اقدام
بدويهو أسطورة أسطورة ، فقط ياليته يتقل من هالمناقز شوي ، وأنا أتمنى أن يتغلب على جميع المدربين الأجانب .
عدد التعليقات:4180
العنيدياشين المجاملات !! كيف ناجح وانت طاردته من تدريب ناديكم المحلي ؟؟