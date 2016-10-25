خال “ناحر والديه ” يكشف تفاصيل جديدة من مسرح الجريمة ويحمل «شهار» كامل المسؤولية

صحيفة المرصد :أكد عبدالله الشهري شقيق الأم القتيلة فى حادث ضحية السحيلي أنه يحمل «شهار» كامل المسؤولية عما حدث لشقيقته وزوجه، معبرا في الوقت ذاته عن أسفه وصدمته للجريمة المروعة.
وبحسب صحيفة “عكاظ” أشار الشهري إلى أن ابن أخته لم يكن متعاطيا لأي مخدر لحظة ارتكابه الحادثة الأليمة, ووضح أن القاتل عمل بأحد القطاعات الحكومية وأصيب منذ خمس سنوات بعارض نفسي وفصل من وظيفته بسبب مرضه، وحاولت الأسرة علاجه قبل أن يفاجئها بالجريمة النكراء.
وأوضحت الصحيفة إلى أن الجاني قام بوضع هواتف والده ووالدته على الصامت بعد الجريمة مباشرة تهربا من الرد على الاتصالات الكثيفة، وسقط عدد من أقارب المغدورين مغشيا عليهم عندما وجدوهما يسبحان في بركة من الدماء. وتخوف شقيق القاتل الذي يعمل في جدة من عدم تجاوب والديه مع اتصالاته المتكررة فاضطر إلى مهاتفة الجاني صباح الجريمة، مستفسرا عن أحوال والديه فأجابه القاتل بأنهما في مزرعتهما شمال الطائف وهو الأمر الذي زاد من شكوكه فكلف أحد أقاربه بالتوجه فورا إلى المنزل لاستجلاء الأمر ثم تحرك من جدة إلى الطائف للاطمئنان على والده ووالدته.
تعليقات ( 29 )
عدد التعليقات:8831
اللامي10رحمهم الله وغفر لهم ولاحول ولا قوة الا بالله
مراقباطلاق المريض من المستشفى الى ىسط المجتمع ، خطاء فادح واهمال ، ولابد من معاقبة المستشفى لاخراجه لكي ااتتكرر الجريمة مرة اخرى
غازي بن شبيب****كم واحد منهم قتل امه وابوه وابن خاله وابن عمه وخاله وعمه اكيد محسودين او مسوي ليهم عمل او صايبنهم جن اكييد
الصبحاويلا حول ولا قوة الا بالله اللهم لا شماته يارب العالمين . كم اتمنى من السلطات تشكيل لجنه دائمه لمتابعة والتدقيق على هؤلاء المعتوهين بتعاطي المخدرات ،،
الحساسلاحولا ولا قوة الا بالله مكتوب ومقدر لكن والله مثل اللي فيهم حالات نفسية يحطونهم في النفسية مايطلعونهم لاتداركنا كثيرا من المصائب لكن حسبنا الله
اذكار الصباحوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصابرهحسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل .... .. الله يغفر لهم ويرحمهم وجميع موتى المسلمين والمسلمات .
الحرفيهناء بالرياض ألأحظ في بعض ألأحياء لم اسميهاء هناك من يعرف نهم تجدهم يهيمون في الحي في غيروعيهم وهولأ يشكلون الشي اللي لأيرضي شخص نسأل الله لهم العافيه وتدارك الامر من المختصين تتبع الوضع وجلبهم ومعالجة من يمكن علاجه وكف شر من لم يستجيب للعلاج والله المستعان000
عدد التعليقات:576
الجوفيفيه امراض نفسية وعقلية بعيده كل البعد عن تناول المخدرات اما متعاطين المخدرات فيتم معالجتهم بمستشفيات الامل وليس بمستشفى شهار
ابوسعودمستشفى شهار الدكاتره الى فيه هم يحتاجون علاج مستشفى غير مؤهل
عدد التعليقات:576
الجوفيلاحول ولا قوة الا بالله .. قبل الموافقه ع الخروج لابد ان تشكل لجنة طبية عن سلامة هذا المريض وانه بكامل عافيته وتتحمل اللجنة مسؤلية عن مايحدث مستقبلا
slmlmيبوي هذا مجزم مخطط للجريمه والدليل انه يعي مايفعل بتصميت الجوالات والكذب على اخوه بمكان والديه ..لو كان في غير وعيه لجلس جبنبهم حتى يجون الناس
المنتصر باللهلا تحمل شهار المسؤوليه بل المسؤول هو من جلب المخدرات والمسكرات من بيروت وادخلهم في البلاد لكي يضرب مخ المواطن وينهب قروشه ثمن الكبتي هوالسبب لعنه الله
زينب...زاد المدمنون والمرضى النفسيون لابد من وجود مستشفيات مثل شهار في كل منطقه .القتيلان كبيران بالسن كيف يستطيعون مداواته. ؟
محمدوقال خاله وقلنا جيرانه وقال جده وقلنا عمه وقال ولد جيرانه بالحي السابع وقلنا وقال وقلنا خلاص اتركوا الناس بحالهم والبيوت اسرار لا تتدخلون اعوذ بالله
عبدالرحمن محمد السنيدياستغفروا ربكم ، صلوا على النبي صلّ الله عليه وسلم ..❤
القناص2رحمهم الله تعالى /اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض حسبنا الله ونعم الوكيل
منصورلاحول ولاقوة الا بالله