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خال “ناحر والديه ” يكشف تفاصيل جديدة من مسرح الجريمة ويحمل «شهار» كامل المسؤولية

25 أكتوبر, 2016 , 7:10 ص
خال “ناحر والديه ” يكشف تفاصيل جديدة من مسرح الجريمة ويحمل «شهار» كامل المسؤولية
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صحيفة المرصد :أكد عبدالله الشهري شقيق الأم القتيلة فى حادث ضحية السحيلي أنه يحمل «شهار» كامل المسؤولية عما حدث لشقيقته وزوجه، معبرا في الوقت ذاته عن أسفه وصدمته للجريمة المروعة.

وبحسب صحيفة “عكاظ” أشار الشهري إلى أن ابن أخته لم يكن متعاطيا لأي مخدر لحظة ارتكابه الحادثة الأليمة, ووضح أن القاتل عمل بأحد القطاعات الحكومية وأصيب منذ خمس سنوات بعارض نفسي وفصل من وظيفته بسبب مرضه، وحاولت الأسرة علاجه قبل أن يفاجئها بالجريمة النكراء.

وأوضحت الصحيفة إلى أن الجاني قام بوضع هواتف والده ووالدته على الصامت بعد الجريمة مباشرة تهربا من الرد على الاتصالات الكثيفة، وسقط عدد من أقارب المغدورين مغشيا عليهم عندما وجدوهما يسبحان في بركة من الدماء. وتخوف شقيق القاتل الذي يعمل في جدة من عدم تجاوب والديه مع اتصالاته المتكررة فاضطر إلى مهاتفة الجاني صباح الجريمة، مستفسرا عن أحوال والديه فأجابه القاتل بأنهما في مزرعتهما شمال الطائف وهو الأمر الذي زاد من شكوكه فكلف أحد أقاربه بالتوجه فورا إلى المنزل لاستجلاء الأمر ثم تحرك من جدة إلى الطائف للاطمئنان على والده ووالدته.

 



تعليقات ( 29 )

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  1. 29
    25 أكتوبر, 2016 , 8:15 ص
    عدد التعليقات:8831

    اللامي10

    رحمهم الله وغفر لهم ولاحول ولا قوة الا بالله
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  2. 28
    25 أكتوبر, 2016 , 8:14 ص

    مراقب

    اطلاق المريض من المستشفى الى ىسط المجتمع ، خطاء فادح واهمال ، ولابد من معاقبة المستشفى لاخراجه لكي ااتتكرر الجريمة مرة اخرى
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  3. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 8:13 ص

    كل واحد انفصل من شغله بيقتل؟؟لا هذي عذر أقبح من ذنب
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  4. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 8:11 ص

    غازي بن شبيب

    ****كم واحد منهم قتل امه وابوه وابن خاله وابن عمه وخاله وعمه اكيد محسودين او مسوي ليهم عمل او صايبنهم جن اكييد
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  5. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 8:10 ص

    الصبحاوي

    لا حول ولا قوة الا بالله اللهم لا شماته يارب العالمين . كم اتمنى من السلطات تشكيل لجنه دائمه لمتابعة والتدقيق على هؤلاء المعتوهين بتعاطي المخدرات ،،
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  6. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 8:01 ص

    الحساس

    لاحولا ولا قوة الا بالله مكتوب ومقدر لكن والله مثل اللي فيهم حالات نفسية يحطونهم في النفسية مايطلعونهم لاتداركنا كثيرا من المصائب لكن حسبنا الله
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  7. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 7:58 ص

    لا يعتمد على المدمن والمريض العقلي في متابعة علاجه بنفسه لابد من إشراف ذويه عليه مهما بدى لهم مستقر.
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  8. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 7:55 ص

    اذكار الصباح

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  9. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 7:54 ص

    ما فيه شفاء من مرض عقلي أو إدمان 100% بل هناك حاجه لمواصلة العلاج مدى الحياة بعد التحسن.
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  10. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 7:53 ص

    نناشد القيادة والمسئولين بالضرب من حديد على مهربي المخدرات والمسكرات ومروجيها فقد أفسدوا عقول الشباب وقوضوا أمن كثير من البيوت بالقتل والترويع والفتن.
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  11. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 7:52 ص

    الصابره

    حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل .. حسبنا الله ونعم الوكيل .... .. الله يغفر لهم ويرحمهم وجميع موتى المسلمين والمسلمات .
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  12. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    قد يكون الإهمال من قبل الأسرة في متابعة العلاج ومراجعة المستشفى بعد استقرار حالته هو السبب في هذه المصيبه.
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  13. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 7:49 ص

    الحرفي

    هناء بالرياض ألأحظ في بعض ألأحياء لم اسميهاء هناك من يعرف نهم تجدهم يهيمون في الحي في غيروعيهم وهولأ يشكلون الشي اللي لأيرضي شخص نسأل الله لهم العافيه وتدارك الامر من المختصين تتبع الوضع وجلبهم ومعالجة من يمكن علاجه وكف شر من لم يستجيب للعلاج والله المستعان000
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  14. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 7:46 ص

    مستشفى الصحة النفسية دوره الاشراف على العلاج حتى استقرار المريض ... والمدمن حتى لو ما كان وقت الجريمه متعاطي تصرفاته غير متزنه مهما بدى طبيعاً للناس.
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  15. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 7:45 ص
    عدد التعليقات:576

    الجوفي

    فيه امراض نفسية وعقلية بعيده كل البعد عن تناول المخدرات اما متعاطين المخدرات فيتم معالجتهم بمستشفيات الامل وليس بمستشفى شهار
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  16. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    ابوسعود

    مستشفى شهار الدكاتره الى فيه هم يحتاجون علاج مستشفى غير مؤهل
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  17. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 7:41 ص
    عدد التعليقات:576

    الجوفي

    لاحول ولا قوة الا بالله .. قبل الموافقه ع الخروج لابد ان تشكل لجنة طبية عن سلامة هذا المريض وانه بكامل عافيته وتتحمل اللجنة مسؤلية عن مايحدث مستقبلا
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  18. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 7:40 ص

    slmlm

    يبوي هذا مجزم مخطط للجريمه والدليل انه يعي مايفعل بتصميت الجوالات والكذب على اخوه بمكان والديه ..لو كان في غير وعيه لجلس جبنبهم حتى يجون الناس
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  19. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 7:38 ص

    المنتصر بالله

    لا تحمل شهار المسؤوليه بل المسؤول هو من جلب المخدرات والمسكرات من بيروت وادخلهم في البلاد لكي يضرب مخ المواطن وينهب قروشه ثمن الكبتي هوالسبب لعنه الله
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  20. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 7:35 ص

    المفروض مايخرج المريض الا بتشكيل لجنة طبية وموافقتها بخروجه واذا حدث شئ بعدها تتحمل اللجنة عن مايحدث لان ازهاق النفوس ماهو بالشكل الهيّن
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  21. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 7:34 ص

    واذامريض نفسي كما قال خاله ما يطلع من مستشفى الصحه النفسيه الأبعدالتاءكد100/بالميه ايضا مدمني المخدرات مايطلعالأبعدأن يكون دمه خالي ونقي ميه بالميه
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  22. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    واذامريض نفسي كما قال خاله ما يطلع من مستشفى الصحه النفسيه الأبعدالتاءكد100/بالميه ايضا مدمني المخدرات مايطلعالأبعدأن يكون دمه خالي ونقي ميه بالميه
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  23. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 7:32 ص

    زينب...

    زاد المدمنون والمرضى النفسيون لابد من وجود مستشفيات مثل شهار في كل منطقه .القتيلان كبيران بالسن كيف يستطيعون مداواته. ؟
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  24. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 7:29 ص

    محمد

    وقال خاله وقلنا جيرانه وقال جده وقلنا عمه وقال ولد جيرانه بالحي السابع وقلنا وقال وقلنا خلاص اتركوا الناس بحالهم والبيوت اسرار لا تتدخلون اعوذ بالله
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  25. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 7:24 ص

    عبدالرحمن محمد السنيدي

    استغفروا ربكم ، صلوا على النبي صلّ الله عليه وسلم ..❤
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  26. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 7:23 ص

    مستشفى شهار مثل مركز المناصحة لﻹرهابيين. والمفروض ما يخرج المريض النفسي من شهار أو اﻹرهابي من مركز المناصحة اﻻ بعدالتأكد مليون في الميه
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  27. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 7:21 ص

    القناص2

    رحمهم الله تعالى /اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض حسبنا الله ونعم الوكيل
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  28. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 7:15 ص

    منصور

    لاحول ولاقوة الا بالله
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  29. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 7:12 ص

    ‏ويبقى الأستغفار هو الجُزء الأول ‏للرجوع الى الهُدوء النفسّي ‏ " أستغفرالله العظيم واتوب اليه" 💜
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