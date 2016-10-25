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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

25 أكتوبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء
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1

الجزيرة-مفرح الزيادي

2

الجزيرة-رشيد السليم

3

الجزيرة-طلال الشعشاع

4

الجزيرة-محمود الهمزاني

5

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

6

الجزيرة-عبد الله المرزوق

7

الجزيرة-سعود الماضي

8

الجزيرة-منال محمد

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-كاريكاتير

12

الوطن-خالد

13

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 53 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 53
    25 أكتوبر, 2016 , 12:23 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    تكاملت وأمست محط للأنظار صيغت بها الأمثال نظم ومنثور ناديتها بخضوع وإجلال وإكبار مستسلم هايم ولو مت معذور
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  2. 52
    25 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    شايف العجائب

    يالي سموه ،، جعل حضور غيره في هذه الصفحة عبثا ،، وعالةٌ على الابداع ،، ولكن كما قيل كلٌ بعقله راضي ....(شايف)
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  3. 51
    25 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    المزن

    🌺نخسر بشر بس مانخسر مبادئنا..ودروبناصوب فعل الطيب مندفعه...مانلتفت للكلام اللي يجي فينا...نفوسنا عن كلام الناس مرتفعه ..🌺
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  4. 50
    25 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    أوركيد🌺

    أنا معك عادي .. ولاني .. بـ عادي # عاقل وفيني من (جنون الغــلا) طيش // أطيش بك .. (و أهيم) في كل وادي # يَ آخر مراحل رحلة الحُـب والعيش❤!!
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  5. 49
    25 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    شايف العجائب

    في انتظار حلول الابداع ،، في الشعر ،، في الكلمة ،، في النكته ،، في الحضور ،، انه السمو ،، فمتى يحل ،، نحنُ في الانتظار ...(شايف)
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  6. 48
    25 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    أوركيد🌺

    ياعربها ما تـعــرفون السلوم / همكـم كيّــــف / الدَلال تحوفها / هي لو جابت مع الضحكة علوم / يبـرد الفنجـال / بيـد ضيـوفها😊
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  7. 47
    25 أكتوبر, 2016 , 12:09 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    ايه عطون جزل غزل نبطي بنبط القلب تنبيط خلو الصفحه اليوم ديون ينبط القل تنبيط احيوز الجمال الداخلي صحو الاحساس العذب المرهف شرعو الابوب اطلقو الاحساس 😆
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  8. 46
    25 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    أوركيد🌺

    إن الكتب مثل الناس: فيهم الوقور والظريف، وفيهم الساذج الصادق، وفيهم الأديب والمخطئ، والخائن والجاهل، والوضيع والخليع.
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  9. 45
    25 أكتوبر, 2016 , 12:05 م
    عدد التعليقات:3408

    ولدالشيوخ

    كان السلف يخافون من فتنة القول اكثر مما يخافون من فتنة السكوت.. قال عمر ابن الخطاب. ما ندمت على سكوتي مره لكنني ندمت على الكلام مرارا..
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  10. 44
    25 أكتوبر, 2016 , 12:03 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    أوركيد🌺 لبيه (يابعض الحكي) منك لبيه ،، لبى الحروف اللي من الفم ساحت ،!! ياللي كلامك (إي) (يب) (أمبيه)! خف على كبد من الغي فاحت ! صح لسانك 👌💞
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  11. 43
    25 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    أوركيد🌺

    ي40 😂😂مشكلتك .. عموماً العبارة لاتعني التاريخ تحديداً .. حتى سماع قصص وتجارب الآخرين يقال عنها تاريخ.. وتعيها أذن ( واااعية )!
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  12. 42
    25 أكتوبر, 2016 , 12:01 م
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    الله يرث الاض للصالحين الصالحين
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  13. 41
    25 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    أوركيد🌺

    ماني على قولهم ، حلو ومغرور ! أنا عع قولتك ، جلطة ل عدوآني😋😂
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  14. 40
    25 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    ت 38 والله يا اوركيد ابغض ما اشوف قراءه التاريخ وحفظ التواريخ كذلك ماضيعنا الا النظر لماضينا وترك المستقبل لاتقولي هذا مرتبط بهذا هذا يعمل احباط
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  15. 39
    25 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    أوركيد🌺

    لبيه (يابعض الحكي) منك لبيه ،، لبى الحروف اللي من الفم ساحت ،!! ياللي كلامك (إي) (يب) (أمبيه)! خف على كبد من الغي فاحت !
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  16. 38
    25 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    أوركيد🌺

    من يقرأ التاريخ لا يدخل اليأس إلى قلبه أبداً، و سوف يرى الدنيا أياماً يداولها الله بين الناس.
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  17. 37
    25 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    ‏اللهم بحجم جمال الجنّه أرنِي جمال مُستقبلي وحياتي وحقق لي ما أتمناه ووفقني وسهل أمري وإشرح لي صدري .. إنك على كل شيءْ قدير ❤
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  18. 36
    25 أكتوبر, 2016 , 11:48 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 المحلي يشارك خارجيا كل عام ، متى يكون عالمي ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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  19. 35
    25 أكتوبر, 2016 , 11:42 ص

    أوركيد🌺

    إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمة مرت بك ونجاك الله منها..حينها ستعلم أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الثانية.
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  20. 34
    25 أكتوبر, 2016 , 11:34 ص

    أوركيد🌺

    قال علي بن أبي طالب: "إن الحكمة هي ضالة المؤمن، فخذوا الحكمة ولو من أهل النفاق"
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  21. 33
    25 أكتوبر, 2016 , 11:29 ص
    عدد التعليقات:3408

    ولدالشيوخ

    بين العقل والثرثره علاقة عكسيه.. فكلما كان العقل صغيرا اصبحت الثرثره كثيره وكلما كان العقل كبيرا اصبحت الثرثره قليله. وحل محلها العقل..
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  22. 32
    25 أكتوبر, 2016 , 11:27 ص

    المزن

    🌺ولد الشيوخ في اعتقادي بتعليقك30/شرحت معنى أن السعادة الحقيقية هي الإتصال بالله والقرب منه والله أعلم.🌺
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  23. 31
    25 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:3408

    ولدالشيوخ

    السعاده تحصل لك.. عندما يكون هناك انسجام بين ما تفكر به بعقلك وما تقوله بلسانك وما تعمله بجوارحك. ورضا الناس غاية لا تدرك..
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  24. 30
    25 أكتوبر, 2016 , 11:22 ص

    المزن

    🌺ولد الشيوخ عقب عمر طويل ياخوي ويخليك رب لعين ترجيك " ويجعل حياتك بعمل صالح إنسان طيب لم أقرأ لك تعليق أبداً فيه أذية لأحد الله يحفظك لأحبابك. آمين🌺
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  25. 29
    25 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    شايف العجائب

    الحرمان ابو يوسف النوري ماعاد تشوف من الكبر شايب مطيح هنا تعقب الناس بالكلام ***والمعرف الاحمر مسوي اخلاق
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  26. 28
    25 أكتوبر, 2016 , 11:18 ص

    المزن

    🌺تعليق/26الحرمان كلام صحيح 🌺
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  27. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 11:17 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    مشاءالله ولد الشيوخ كلام جميل وزهدشكلك بتودع ربي يعجل بيومك قبل تنحرف
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  28. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    -‏رُزقت يوما جديداً فعامله كآخر يوم في حياتك.فان فعلت وكان وبلغت به مقام الإحسان ، أدخلك أعالي الجنان ، فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات.
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  29. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 11:14 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    ت 20 انتمني اموت علي مذهب اهل السنه والجماعه.!! الحل سهل. عش كان اليوم هو اخر ايامك بشرح لك كيف يكون ذلك يتبع
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  30. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص
    عدد التعليقات:3408

    ولدالشيوخ

    اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك مطواعا اليك مخبتا اواها منيبا.. ربي تقبل توبتي. واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني..
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  31. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    المزن

    🌺آمين ياولد الشيوخ الله يثبتنا على قوله الثابت وبعد عمر طويل بعمل صالح تجعل آخر كلامنا أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله .🌺
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  32. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    الفرصه الثانيه للشباب زد دخلك الاتصلات فرصه والاحسن منها تكس مع اوبر قسم جميله متي مافضيت ادخل برنامجهم علي جوالك واستقبل طلبات التوصيل للاسف ماعندنا
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  33. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    ايش الغلطاط هذه يابو يوسف حتي النقط ضايعه مع ان ابهامي وذف لكن عندي ميلان بالمحور بالعين ولا اطيق المناظر والعدسات ماتركب والمشكله واثق ما اقراء قبل
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  34. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:3408

    ولدالشيوخ

    اتمنى ان اموت مسلما على مذهب اهل السنه والجماعه.. وان يكون اخر كلامي لا اله الا الله محمد رسول الله. رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره..
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  35. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    فرصه البناء الان مواتيه اسمننا الله واياكم منارل اذا دخلناها تسر قلوبنا. والي بتتزوجني اشرف علي مبناها مجاني فرررري وارش له المبني مل عصر اذا مغديتني
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  36. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 10:59 ص

    المزن

    🌺رب اغفر لي ولوالدي " وللمؤمنين والمؤمنات "والمسلمين والمسلمات " الأحياء منهم والأموات.🌺
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  37. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    فرصه يااخواني واخواتي الي يفكر يني الحديد نازل بتوفر في فلتك 40 الف حديد سعر الطن كان 2500 الان 1500 المبلط كان المتر 23 الحين13 يتبع
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  38. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    المزن

    🌺يارب بك تطيب الخواطر" ومن عندك تتحقق الأمنيات"أستودعناك شيئاً في خواطرنا" فحققه لنا ياالله . 🌺
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  39. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    المزن

    🌺ماهي السعادة؟ كم شخص تسائل؟ وكم من فرد أجاب! سؤال واحد وأجوبة متعددة "ولكن الجواب الحقيقي هو:السعيد من كان اتصاله بالله اولاً 🌺
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  40. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:3408

    ولدالشيوخ

    احنا يالغالي نبيك ونتحرى انك تعود لو ماجيت احنا نجيك ونسألك عن هالصدود احنا يالغالي نبيك نبيك نبيك ونتحرى انك تعود احنا يالغالي نبيك..
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  41. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 10:49 ص

    المزن

    🌺أيها الإنسان تذكر .. من عاب مُبْتَلى أُبْتليَ فرفقاً بأخيك الإنسان " واحذرعبارات الشماتة" فإنك لاتعلم مافي قلب أخيك الإنسان من ألم. 🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 10:46 ص
    عدد التعليقات:1

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واسعدالله مسائي ومساكم بكل خير ان شاءالله تعالي القادر علي تغيير الحال 🌹💐
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:3408

    ولدالشيوخ

    وصباح الخير عاللي عندهم روحي.. من زمان يالغالي نسأل من زمان شدعوه غايب ماتجينا من زمان. فـ يالي اوقاتك غير قلي صباح الخير..
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  44. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    المزن

    🌺الدنيا تدور وتقف عندك لتفعل بك مافعلته بغيرك تذكر ذلك جيداً أيها الإنسان !! يامن تؤلم غيرك وتمضي كأنك لم تفعل شيئاً !!؟ 🌺
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  45. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    المزن

    🌺لاتصبح على أخطائك محام " وعلى أخطاء الآخرين قاضٍ. 🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص
    عدد التعليقات:3408

    ولدالشيوخ

    صبح صبح.. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير..
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  47. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 10:41 ص

    🇸🇦

    اخواني..اخواتي..احذروا من الوقوع فيما حرَّم الله عليكم من الكلام البذيئ الذي يحتوي على سب وشتم وقذف واستهزاء وسخرية..وصونوا ألسنتكم عن القول الفاحش.
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  48. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص

    المزن

    🌺القناعة كنز والدنيا فتن/والحياة أرزاق بعيون البصير ...كم من فقير عيشته خبز وجبن/وأن سألته جاوبك خير وفير .....🌺
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  49. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 10:34 ص

    المزن

    ا🌺وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته🌺
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    زائر

    وكالة الاحوال وماادراك ما وكالة الاحوال
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  51. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص
    عدد التعليقات:3408

    ولدالشيوخ

    اسعد الله صباح الجميع.. مشرف واعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين. اسأل الله القوي العزيز ان يسعدنا فـ الدارين وان يتقبل منا صالح الاعمال ويغفر الذنب..
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  52. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص
    عدد التعليقات:3408

    ولدالشيوخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  53. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص

    عاملوا الناس بما يظهرون لكم والله يتولي مافي صدورهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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