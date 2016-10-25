شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الثلاثاء

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تعليقات ( 53 )
عدد التعليقات:1
الحرمانتكاملت وأمست محط للأنظار صيغت بها الأمثال نظم ومنثور ناديتها بخضوع وإجلال وإكبار مستسلم هايم ولو مت معذور
شايف العجائبيالي سموه ،، جعل حضور غيره في هذه الصفحة عبثا ،، وعالةٌ على الابداع ،، ولكن كما قيل كلٌ بعقله راضي ....(شايف)
المزن🌺نخسر بشر بس مانخسر مبادئنا..ودروبناصوب فعل الطيب مندفعه...مانلتفت للكلام اللي يجي فينا...نفوسنا عن كلام الناس مرتفعه ..🌺
أوركيد🌺أنا معك عادي .. ولاني .. بـ عادي # عاقل وفيني من (جنون الغــلا) طيش // أطيش بك .. (و أهيم) في كل وادي # يَ آخر مراحل رحلة الحُـب والعيش❤!!
شايف العجائبفي انتظار حلول الابداع ،، في الشعر ،، في الكلمة ،، في النكته ،، في الحضور ،، انه السمو ،، فمتى يحل ،، نحنُ في الانتظار ...(شايف)
أوركيد🌺ياعربها ما تـعــرفون السلوم / همكـم كيّــــف / الدَلال تحوفها / هي لو جابت مع الضحكة علوم / يبـرد الفنجـال / بيـد ضيـوفها😊
عدد التعليقات:1
الحرمانايه عطون جزل غزل نبطي بنبط القلب تنبيط خلو الصفحه اليوم ديون ينبط القل تنبيط احيوز الجمال الداخلي صحو الاحساس العذب المرهف شرعو الابوب اطلقو الاحساس 😆
أوركيد🌺إن الكتب مثل الناس: فيهم الوقور والظريف، وفيهم الساذج الصادق، وفيهم الأديب والمخطئ، والخائن والجاهل، والوضيع والخليع.
عدد التعليقات:3408
ولدالشيوخكان السلف يخافون من فتنة القول اكثر مما يخافون من فتنة السكوت.. قال عمر ابن الخطاب. ما ندمت على سكوتي مره لكنني ندمت على الكلام مرارا..
عدد التعليقات:1
الحرمانأوركيد🌺 لبيه (يابعض الحكي) منك لبيه ،، لبى الحروف اللي من الفم ساحت ،!! ياللي كلامك (إي) (يب) (أمبيه)! خف على كبد من الغي فاحت ! صح لسانك 👌💞
أوركيد🌺ي40 😂😂مشكلتك .. عموماً العبارة لاتعني التاريخ تحديداً .. حتى سماع قصص وتجارب الآخرين يقال عنها تاريخ.. وتعيها أذن ( واااعية )!
عدد التعليقات:1
الحرمانالله يرث الاض للصالحين الصالحين
أوركيد🌺ماني على قولهم ، حلو ومغرور ! أنا عع قولتك ، جلطة ل عدوآني😋😂
عدد التعليقات:1
الحرمانت 38 والله يا اوركيد ابغض ما اشوف قراءه التاريخ وحفظ التواريخ كذلك ماضيعنا الا النظر لماضينا وترك المستقبل لاتقولي هذا مرتبط بهذا هذا يعمل احباط
أوركيد🌺لبيه (يابعض الحكي) منك لبيه ،، لبى الحروف اللي من الفم ساحت ،!! ياللي كلامك (إي) (يب) (أمبيه)! خف على كبد من الغي فاحت !
أوركيد🌺من يقرأ التاريخ لا يدخل اليأس إلى قلبه أبداً، و سوف يرى الدنيا أياماً يداولها الله بين الناس.
عدد التعليقات:1
الحرماناللهم بحجم جمال الجنّه أرنِي جمال مُستقبلي وحياتي وحقق لي ما أتمناه ووفقني وسهل أمري وإشرح لي صدري .. إنك على كل شيءْ قدير ❤
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد سليم 🃏 المحلي يشارك خارجيا كل عام ، متى يكون عالمي ⁉ .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
أوركيد🌺إذا وقعت في أزمة فتذكر كم أزمة مرت بك ونجاك الله منها..حينها ستعلم أن من عافاك في الأولى سيعافيك في الثانية.
أوركيد🌺قال علي بن أبي طالب: "إن الحكمة هي ضالة المؤمن، فخذوا الحكمة ولو من أهل النفاق"
عدد التعليقات:3408
ولدالشيوخبين العقل والثرثره علاقة عكسيه.. فكلما كان العقل صغيرا اصبحت الثرثره كثيره وكلما كان العقل كبيرا اصبحت الثرثره قليله. وحل محلها العقل..
المزن🌺ولد الشيوخ في اعتقادي بتعليقك30/شرحت معنى أن السعادة الحقيقية هي الإتصال بالله والقرب منه والله أعلم.🌺
عدد التعليقات:3408
ولدالشيوخالسعاده تحصل لك.. عندما يكون هناك انسجام بين ما تفكر به بعقلك وما تقوله بلسانك وما تعمله بجوارحك. ورضا الناس غاية لا تدرك..
المزن🌺ولد الشيوخ عقب عمر طويل ياخوي ويخليك رب لعين ترجيك " ويجعل حياتك بعمل صالح إنسان طيب لم أقرأ لك تعليق أبداً فيه أذية لأحد الله يحفظك لأحبابك. آمين🌺
شايف العجائبالحرمان ابو يوسف النوري ماعاد تشوف من الكبر شايب مطيح هنا تعقب الناس بالكلام ***والمعرف الاحمر مسوي اخلاق
المزن🌺تعليق/26الحرمان كلام صحيح 🌺
عدد التعليقات:1
الحرمانمشاءالله ولد الشيوخ كلام جميل وزهدشكلك بتودع ربي يعجل بيومك قبل تنحرف
عدد التعليقات:1
الحرمان-رُزقت يوما جديداً فعامله كآخر يوم في حياتك.فان فعلت وكان وبلغت به مقام الإحسان ، أدخلك أعالي الجنان ، فالعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات.
عدد التعليقات:1
الحرمانت 20 انتمني اموت علي مذهب اهل السنه والجماعه.!! الحل سهل. عش كان اليوم هو اخر ايامك بشرح لك كيف يكون ذلك يتبع
عدد التعليقات:3408
ولدالشيوخاللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك مطواعا اليك مخبتا اواها منيبا.. ربي تقبل توبتي. واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني..
المزن🌺آمين ياولد الشيوخ الله يثبتنا على قوله الثابت وبعد عمر طويل بعمل صالح تجعل آخر كلامنا أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله .🌺
عدد التعليقات:1
الحرمانالفرصه الثانيه للشباب زد دخلك الاتصلات فرصه والاحسن منها تكس مع اوبر قسم جميله متي مافضيت ادخل برنامجهم علي جوالك واستقبل طلبات التوصيل للاسف ماعندنا
عدد التعليقات:1
الحرمانايش الغلطاط هذه يابو يوسف حتي النقط ضايعه مع ان ابهامي وذف لكن عندي ميلان بالمحور بالعين ولا اطيق المناظر والعدسات ماتركب والمشكله واثق ما اقراء قبل
عدد التعليقات:3408
ولدالشيوخاتمنى ان اموت مسلما على مذهب اهل السنه والجماعه.. وان يكون اخر كلامي لا اله الا الله محمد رسول الله. رب ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره..
عدد التعليقات:1
الحرمانفرصه البناء الان مواتيه اسمننا الله واياكم منارل اذا دخلناها تسر قلوبنا. والي بتتزوجني اشرف علي مبناها مجاني فرررري وارش له المبني مل عصر اذا مغديتني
المزن🌺رب اغفر لي ولوالدي " وللمؤمنين والمؤمنات "والمسلمين والمسلمات " الأحياء منهم والأموات.🌺
عدد التعليقات:1
الحرمانفرصه يااخواني واخواتي الي يفكر يني الحديد نازل بتوفر في فلتك 40 الف حديد سعر الطن كان 2500 الان 1500 المبلط كان المتر 23 الحين13 يتبع
المزن🌺يارب بك تطيب الخواطر" ومن عندك تتحقق الأمنيات"أستودعناك شيئاً في خواطرنا" فحققه لنا ياالله . 🌺
المزن🌺ماهي السعادة؟ كم شخص تسائل؟ وكم من فرد أجاب! سؤال واحد وأجوبة متعددة "ولكن الجواب الحقيقي هو:السعيد من كان اتصاله بالله اولاً 🌺
عدد التعليقات:3408
ولدالشيوخاحنا يالغالي نبيك ونتحرى انك تعود لو ماجيت احنا نجيك ونسألك عن هالصدود احنا يالغالي نبيك نبيك نبيك ونتحرى انك تعود احنا يالغالي نبيك..
المزن🌺أيها الإنسان تذكر .. من عاب مُبْتَلى أُبْتليَ فرفقاً بأخيك الإنسان " واحذرعبارات الشماتة" فإنك لاتعلم مافي قلب أخيك الإنسان من ألم. 🌺
عدد التعليقات:1
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واسعدالله مسائي ومساكم بكل خير ان شاءالله تعالي القادر علي تغيير الحال 🌹💐
عدد التعليقات:3408
ولدالشيوخوصباح الخير عاللي عندهم روحي.. من زمان يالغالي نسأل من زمان شدعوه غايب ماتجينا من زمان. فـ يالي اوقاتك غير قلي صباح الخير..
المزن🌺الدنيا تدور وتقف عندك لتفعل بك مافعلته بغيرك تذكر ذلك جيداً أيها الإنسان !! يامن تؤلم غيرك وتمضي كأنك لم تفعل شيئاً !!؟ 🌺
المزن🌺لاتصبح على أخطائك محام " وعلى أخطاء الآخرين قاضٍ. 🌺
عدد التعليقات:3408
ولدالشيوخصبح صبح.. اصبحنا واصبح الملك لله والحمد لله. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير..
🇸🇦اخواني..اخواتي..احذروا من الوقوع فيما حرَّم الله عليكم من الكلام البذيئ الذي يحتوي على سب وشتم وقذف واستهزاء وسخرية..وصونوا ألسنتكم عن القول الفاحش.
المزن🌺القناعة كنز والدنيا فتن/والحياة أرزاق بعيون البصير ...كم من فقير عيشته خبز وجبن/وأن سألته جاوبك خير وفير .....🌺
المزنا🌺وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته🌺
زائروكالة الاحوال وماادراك ما وكالة الاحوال
عدد التعليقات:3408
ولدالشيوخاسعد الله صباح الجميع.. مشرف واعضاء وزوار صحيفة المرصد المحترمين. اسأل الله القوي العزيز ان يسعدنا فـ الدارين وان يتقبل منا صالح الاعمال ويغفر الذنب..
عدد التعليقات:3408
ولدالشيوخالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..