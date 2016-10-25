بيان من “وزارة الداخلية” حول تنفيذ القتل في مواطن هرب كمية من حبوب الإمفيتامين

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناُ بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة إثر قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف.

وفيما يلي نص البيان: “بفضل من الله تم القبض على المدعو محمد بن عقلا الشراري – سعودي الجنسية – إثر قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة وأسفر التحقيق معه عن اعترافه بما نسب إليه وبإحالته للمحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ادانته بما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقه، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الثلاثاء 24 / 1 / 1438هـ في منطقة الجوف.