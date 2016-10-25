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بيان من “وزارة الداخلية” حول تنفيذ القتل في مواطن هرب كمية من حبوب الإمفيتامين

25 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص
بيان من “وزارة الداخلية” حول تنفيذ القتل في مواطن هرب كمية من حبوب الإمفيتامين
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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناُ بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة إثر قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف.

وفيما يلي نص البيان: “بفضل من الله تم القبض على المدعو محمد بن عقلا الشراري – سعودي الجنسية – إثر قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة وأسفر التحقيق معه عن اعترافه بما نسب إليه وبإحالته للمحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ادانته بما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحقه، وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم الثلاثاء 24 / 1 / 1438هـ في منطقة الجوف.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 12:23 م

    بما ان اكثر المهربين من سائقي الشاحنات والباصات عن طريق جمرك الحديثه اتمنى ان ينفذ القصاص فيهم في الساحات المخصصه لاستقبالهم في الجمرك لتصل له الرساله
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  2. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    مراقب

    السيف الاملح يقطع دابر المفسدين، الله يعز دولتنا مملكة الغز والفخر بحكومتها ورجالها وابنائها المخلصين
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  3. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    لا حول ولا قوة الا بالله

    الحمد لله على نعمة تحكيم الشرع الحنيف في بلادنا بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية ولله الحمد والمنة والفضل والثناء الحسن
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  4. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 12:04 م

    مراقب

    يستاهل من يدخل الجراثيم والامراض للبلاد ويدمر الشباب والمجتمع ويذهب عقول الكثيرين من الابرياء مما ينتج عنه ارتكاب جرائم القتل والاغتصاب والسرقة
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  5. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 12:02 م

    المخدرات دمرت شباب واسر كثيره فعليهم من الله ما يستحقون والحمد لله الشرع يطبق على الجميع سعودي اجنبي لا يفرق بينهم
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  6. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    جنوبيه *

    الله يرحمه وويغفر له اخ يالمخدرات طريقتها ووصخ ونهايتها ووصخه اعوذ بالله منها
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  7. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    بالصميم

    قتل وهو ليس بصاحب سوابق ؟؟ لن اعلق ..............
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  8. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    ياسر11

    الرجل اخطئ و اخذ عقابة ومايجوز علئ الميت الا الرحمة الله يرحمة - الف تحية لرجال للجمارك بيض الله وجيهكم يارجال
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  9. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    ابوخالد الدمام

    الحمد لله على كل حال
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  10. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    غريبه

    الناس تدور العلاج في جميع أنحاء العالم و المغفلين قاعدين يدمرو أنفسهم بالمخدرات الله يدمر كل مهرب ومروج ويهدي كل متعاطي ويشغيه
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  11. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    زينب...

    الحمدلله على الشريعه والقتل أقل جزاء يناله المروج لأنه لايجني على المتعاطي فقط بل حتى على أسرته بقتل الوالدين أو تشتيت اطفاله.واشغال الدوله والمجتمع
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  12. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    ساري الليل

    يستااااااااااااااااااااهل
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  13. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    يا ستر

    أسر المدمنين يدعون على المهربين والمروّجين اللهم انصر من حارب هذه الأفه
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  14. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    ابو طير

    المخدرات تقتل خلايا المخ وتدمر حيات المتعاطي وتجني على أهله بالمشاكل والقلق والخسائر الماديه وقد تتعرض الاسره او بعضها للقتل وحوادث سموم سموم سموم
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  15. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    بركود

    اسال الله ان يرحمه و يرحم كل مسلم الله يهدي شباب المسلمين
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