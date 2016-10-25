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استشهاد رجلي أمن من منسوبي قوات أمن المنشآت في الدمام

25 أكتوبر, 2016 , 10:28 ص
استشهاد رجلي أمن من منسوبي قوات أمن المنشآت في الدمام
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صحيفة المرصد: أعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة يوم الثلاثاء الموافق 24 / 1 / 1438هـ ، وأثناء مرور رجلي أمن من منسوبي قوات أمن المنشآت بسيارة خاصة عبر شارع الملك سعود بحي الضباب بمدينة الدمام تعرضا لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول مما نتج عنه مقتلهما ، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء .

وقد باشرت الجهات المختصة بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة ، التي لا تزال محل المتابعة الأمنية ، وتحديد دوافعها والمتورطين فيها . والله ولي التوفيق.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 28
    25 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    اخونجي

    الى جنة الخلد شهداء مع الابرار والصديقين
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  2. 27
    25 أكتوبر, 2016 , 12:20 م

    Nasser7777

    وبعدين ...وش فرق هذولي عن داعش لين متى الصمت . العنزي القيتو القبض عليه خلال ايام وذولي كل يوم ذابحين عسكري وهدوء تام داهم الاحياء المشبوها وقبض ع
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  3. 26
    25 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    متابع

    قتلا اثناء عودتهما من عملهما لذلك ينبغي استخدام السيارات المصفحه سواءا لضبط الأمن في المنطقه او لنقل الجنود لمنازلهم بعد اداء العمل
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  4. 25
    25 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    kul

    المنطقة الشرقية لابد من وضع كاميراااااات في جمع التقاطعات والشوارع المزدحمة ...
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  5. 24
    25 أكتوبر, 2016 , 11:54 ص

    من جبل اجا العظيم

    والله انهم عميل الصفويين المجوس بقسمهم الاثنين (داعش و ***) هم الذين يقتلون رجال الامن هذا معروف
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  6. 23
    25 أكتوبر, 2016 , 11:50 ص

    محب آل البيت

    من قتل الجنود هم أرهابيون أما رافضة أو اخوتهم داعش فكلهم ارهابيون قتلة
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  7. 22
    25 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص

    البيروقراطي

    تركيب كميرات عالية الدقه ليلي ونهاري بجميع اجزاء سيارة الدوريه للتصوير الخارجي ومايحصل مربوطه مع العمليات. للرجوع اليها في مثل هذه الامور. حان وقته
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  8. 21
    25 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    الزهراني

    الله يرحم جنودنا البواسل واسال الله ان يعجل بالقبض على المجرمين لعنهم الله
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  9. 20
    25 أكتوبر, 2016 , 11:33 ص

    العويد

    مطلوب وبشدة وكثافة عالية جداً حماية جنودنا في كل مكان والحذر من الروافض والدواعش فكلاهما وجهين لعملة الارهاب ، اللهم اغفر لموتانا وشهدائنا وانصرنا ع من
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  10. 19
    25 أكتوبر, 2016 , 11:32 ص

    عزوبي الى الامر الاخير

    هذولي دواعش ونت مغمض
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  11. 18
    25 أكتوبر, 2016 , 11:21 ص

    فهد العرماني

    تعرضوا للقتل بسيارة غير رسمية داخل حي الضباب! اتوقع ان دوافع القتل ليست طائفية واحتمال القتلة من مهربين المخدرات. تفاجؤا واطلقوا النار بسبب لبسهم
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  12. 17
    25 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    صعفق

    لي الشرف لسدمكان الي استشهدالله يرحمه وجاهز ورهن الاشاره عسكري تقاعد مبكر عمري دون الاربعين لدي خبره جباره في حفظ الامن أشرو فقط وانا حاضر ولبيه
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  13. 16
    25 أكتوبر, 2016 , 11:15 ص

    لاحول ولاقوة الابالله
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  14. 15
    25 أكتوبر, 2016 , 11:12 ص

    لا تعود لسانك على اللعن
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  15. 14
    25 أكتوبر, 2016 , 11:08 ص

    لعن ابو الرافضة وحشدهم النجس
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  16. 13
    25 أكتوبر, 2016 , 11:07 ص

    ابوخالد الدمام

    الله يرحمهم ويحفظ الامن ويكشف المجرمين
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  17. 12
    25 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    ابراهيم

    الله يحفظ بلاد الحرمين من هؤلاء الإرهابيين ويحفظ أبناء الوطن ومكتسباته من شرهم ويجعل كيدهم في نحورهم ويجعل تدبيرهم تدميرهم ولله يغفر لشهيدين ويتقبلهم
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  18. 11
    25 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    محب آل البيت

    ارهابيون ارتكبوا جريمة في حق الوطن وأهلة ورجال أمنه نسأل الله أن يسلط عليهم ويمكن من رقابهم
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  19. 10
    25 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص

    مشعل الرياض

    حسبنا الله ونعم الوكيل على كل خائن لوطنة ..ورحم الله الشهيدين ..وياليت تقص ارقاب هؤلاء الخونة عند القبض عليهم في نفس المكان إللي يفعلون فيها جرائمهم
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  20. 9
    25 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    ابومحمد9111

    رحمة الله عليهما وتقبلهما من الشهداء. ونسأل الله ان يرينا في الخونه الذين يدينون بالولاء لاعداء بلادهم يوما اسودا. الدوريات يجب ان تكون مصفحة هناك.
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  21. 8
    25 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    علي1

    كلن اخذ معول الهدم يريد يهدم من جهته .وذا قلت لهم لاتفسدو في الارض قالو ان مانحن مصلحون ..اسأل الله ان يكفينا شرهم ون يحفظ الوطن والمواطن من كيدهم
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  22. 7
    25 أكتوبر, 2016 , 10:47 ص

    علي1

    الله يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته .ان الله وان اليه راجعون .البلد هذه مستهدفه من اخوان الشياطين من دواعش ورافضه وحوثين وتجار مخدرات وليبراليه .
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  23. 6
    25 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    88

    مخالف للنشر
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  24. 5
    25 أكتوبر, 2016 , 10:42 ص

    صهيل الخيل

    رحم الله الشهيدين حسن الصهلولي ومفرح السبيعي وحسبنا الله ونعم الوكيل على المجرمين
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  25. 4
    25 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص

    بركود

    لا اله الا الله محمد رسول الله
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  26. 3
    25 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    الراصد

    الله يسلط على من قتلهم دم المسلم مايروح رحمهم الله وغفر لهم
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  27. 2
    25 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    تذكير

    باذكار الصباح والمساء ودعاء الخروج والدخول للمنزل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  28. 1
    25 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    ابو طير

    اللهم ارحمهم و عجل بنصرهم على من قتلهم حسبي الله ونعم الوكيل
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