استشهاد رجلي أمن من منسوبي قوات أمن المنشآت في الدمام

صحيفة المرصد: أعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة يوم الثلاثاء الموافق 24 / 1 / 1438هـ ، وأثناء مرور رجلي أمن من منسوبي قوات أمن المنشآت بسيارة خاصة عبر شارع الملك سعود بحي الضباب بمدينة الدمام تعرضا لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول مما نتج عنه مقتلهما ، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء .

وقد باشرت الجهات المختصة بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة ، التي لا تزال محل المتابعة الأمنية ، وتحديد دوافعها والمتورطين فيها . والله ولي التوفيق.