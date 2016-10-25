استشهاد رجلي أمن من منسوبي قوات أمن المنشآت في الدمام

صحيفة المرصد: أعلن الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة يوم الثلاثاء الموافق 24 / 1 / 1438هـ ، وأثناء مرور رجلي أمن من منسوبي قوات أمن المنشآت بسيارة خاصة عبر شارع الملك سعود بحي الضباب بمدينة الدمام تعرضا لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول مما نتج عنه مقتلهما ، تغمدهما الله بواسع رحمته وتقبلهما في الشهداء .
وقد باشرت الجهات المختصة بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي لهذه الجريمة ، التي لا تزال محل المتابعة الأمنية ، وتحديد دوافعها والمتورطين فيها . والله ولي التوفيق.
تعليقات ( 28 )
اخونجيالى جنة الخلد شهداء مع الابرار والصديقين
Nasser7777وبعدين ...وش فرق هذولي عن داعش لين متى الصمت . العنزي القيتو القبض عليه خلال ايام وذولي كل يوم ذابحين عسكري وهدوء تام داهم الاحياء المشبوها وقبض ع
متابعقتلا اثناء عودتهما من عملهما لذلك ينبغي استخدام السيارات المصفحه سواءا لضبط الأمن في المنطقه او لنقل الجنود لمنازلهم بعد اداء العمل
kulالمنطقة الشرقية لابد من وضع كاميراااااات في جمع التقاطعات والشوارع المزدحمة ...
من جبل اجا العظيموالله انهم عميل الصفويين المجوس بقسمهم الاثنين (داعش و ***) هم الذين يقتلون رجال الامن هذا معروف
محب آل البيتمن قتل الجنود هم أرهابيون أما رافضة أو اخوتهم داعش فكلهم ارهابيون قتلة
البيروقراطيتركيب كميرات عالية الدقه ليلي ونهاري بجميع اجزاء سيارة الدوريه للتصوير الخارجي ومايحصل مربوطه مع العمليات. للرجوع اليها في مثل هذه الامور. حان وقته
الزهرانيالله يرحم جنودنا البواسل واسال الله ان يعجل بالقبض على المجرمين لعنهم الله
العويدمطلوب وبشدة وكثافة عالية جداً حماية جنودنا في كل مكان والحذر من الروافض والدواعش فكلاهما وجهين لعملة الارهاب ، اللهم اغفر لموتانا وشهدائنا وانصرنا ع من
عزوبي الى الامر الاخيرهذولي دواعش ونت مغمض
فهد العرمانيتعرضوا للقتل بسيارة غير رسمية داخل حي الضباب! اتوقع ان دوافع القتل ليست طائفية واحتمال القتلة من مهربين المخدرات. تفاجؤا واطلقوا النار بسبب لبسهم
صعفقلي الشرف لسدمكان الي استشهدالله يرحمه وجاهز ورهن الاشاره عسكري تقاعد مبكر عمري دون الاربعين لدي خبره جباره في حفظ الامن أشرو فقط وانا حاضر ولبيه
ابوخالد الدمامالله يرحمهم ويحفظ الامن ويكشف المجرمين
ابراهيمالله يحفظ بلاد الحرمين من هؤلاء الإرهابيين ويحفظ أبناء الوطن ومكتسباته من شرهم ويجعل كيدهم في نحورهم ويجعل تدبيرهم تدميرهم ولله يغفر لشهيدين ويتقبلهم
محب آل البيتارهابيون ارتكبوا جريمة في حق الوطن وأهلة ورجال أمنه نسأل الله أن يسلط عليهم ويمكن من رقابهم
مشعل الرياضحسبنا الله ونعم الوكيل على كل خائن لوطنة ..ورحم الله الشهيدين ..وياليت تقص ارقاب هؤلاء الخونة عند القبض عليهم في نفس المكان إللي يفعلون فيها جرائمهم
ابومحمد9111رحمة الله عليهما وتقبلهما من الشهداء. ونسأل الله ان يرينا في الخونه الذين يدينون بالولاء لاعداء بلادهم يوما اسودا. الدوريات يجب ان تكون مصفحة هناك.
علي1كلن اخذ معول الهدم يريد يهدم من جهته .وذا قلت لهم لاتفسدو في الارض قالو ان مانحن مصلحون ..اسأل الله ان يكفينا شرهم ون يحفظ الوطن والمواطن من كيدهم
علي1الله يرحم الشهداء ويسكنهم فسيح جناته .ان الله وان اليه راجعون .البلد هذه مستهدفه من اخوان الشياطين من دواعش ورافضه وحوثين وتجار مخدرات وليبراليه .
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صهيل الخيلرحم الله الشهيدين حسن الصهلولي ومفرح السبيعي وحسبنا الله ونعم الوكيل على المجرمين
بركودلا اله الا الله محمد رسول الله
الراصدالله يسلط على من قتلهم دم المسلم مايروح رحمهم الله وغفر لهم
تذكيرباذكار الصباح والمساء ودعاء الخروج والدخول للمنزل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابو طيراللهم ارحمهم و عجل بنصرهم على من قتلهم حسبي الله ونعم الوكيل